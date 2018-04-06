КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Один пароль, чтоб править всеми

Надёжный пароль должен быть длинным, сложным и уникальным. Последнее требование — самое трудное. Если для каждого нового сайта сочинять пароль с нуля, в голове придётся держать десятки, а то и сотни комбинаций. Поэтому многие ограничиваются двумя-тремя паролями, которые используют повсюду, — ну, или записывают символы на бумажку, а бумажку кладут под клавиатуру.

На самом деле, в вопросах паролей необязательно полагаться на бумагу, собственную память или фантазию. Запоминать пароли Яндекс.Браузер умел всегда — а недавно научился и придумывать. Теперь, когда вы регистрируетесь на новом сайте, Браузер предложит сгенерировать для него случайный сложный пароль, отвечающий всем требованиям безопасности, и сохранить его на будущее.

Сохранённые данные в любой момент можно посмотреть в менеджере паролей. Там перечислены все логины и пароли, которые запомнил Яндекс.Браузер, — как сгенерированные автоматически, так и придуманные вами лично. Это именно та информация, которую Браузер подставляет на сайтах в поля «Логин» и «Пароль», — только теперь она собрана в одном месте.

Данные из менеджера паролей — сверхсекретны и предназначены только для вас. Чтобы защитить их от посторонних глаз, требуется мастер-пароль — это ключ, который открывает вам доступ в менеджер. По большому счёту, мастер-пароль — единственный пароль, который нужно придумать и запомнить самому. Обо всех остальных паролях позаботится Яндекс.Браузер.

С мастер-паролем Браузер обращается особым образом. Он его не запоминает и нигде не хранит. Вместо пароля сохраняется ключ шифрования — он позволяет Браузеру определить, что пароль верный. При этом ключ и пароль не связаны друг с другом: восстановить по ключу пароль нельзя. Подробнее о том, как устроена система шифрования, можно узнать на «Хабрахабре».

На мобильных устройствах вместо мастер-пароля можно использовать отпечаток, пин-код или жест.

Яндекс.Браузер умеет передавать данные из менеджера паролей на другие ваши устройства. Если вы, допустим, сгенерировали в компьютерном Браузере пароль для нового интернет-магазина, вы сможете заходить в этот магазин и со смартфона — мобильный Браузер синхронизирует информацию и подставит нужные данные в поля «Логин» и «Пароль».

14 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Андрей
6 апреля 2018, 14:26
Излишне сложные пароли придумывает браузер, как по мне. А если придется его вручную вводить на другом устройстве? Это же кошмар. 8 символов достаточно.
И можно раз в полгода предлагать обновить сохраненные пароли.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса6 апреля 2018, 15:00
Андрей, здравствуйте. Да, Браузер генерирует действительно сложные пароли — такие, какие требуются по правилам безопасности. Но вы по-прежнему можете придумывать пароли самостоятельно, использовать сгенерированные необязательно.
Обновлено 6 сентября 2018, 14:48
alomakin95
6 апреля 2018, 16:21
Пока тут хейтеры не налетели оставлю свое мнение. Это тема!
Владислав
7 апреля 2018, 19:07
alomakin95,
+
nochnoy
6 апреля 2018, 20:55
Я бы переехал на Я.пароль, если бы он не был так жёстко завязан на Я.браузер. Может, появится возможность залезать в своё хранилище просто через веб? 
gl4di
7 апреля 2018, 22:13
мне что то он нечего не предлагает 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса9 апреля 2018, 18:59
А вы точно обновили Браузер до последней версии?
gl4di
9 апреля 2018, 19:23
gl4di,
да
golf155
9 апреля 2018, 07:32
Есть один момент, если при регистрации просит "повторить пароль" в соседнем поле, то как его вставить? В оба поля генерируются разные пароли!
Владислав
10 апреля 2018, 17:57
golf155,
В оба поля генерируются одинаковые пароли!
bbik52
19 июня 2018, 15:45
Решил из оперы (тоже синхронизирована) импортировать пароли...Думал подтянутся недостающие, но нет. Задвоилось куча одинаковых данных.
Сделайте проверку сумм при импорте, или лучше вообще объединение одинаковых паролей, пожалуйста.
Николай Я.
28 августа 2018, 10:09
Новый менеджер паролей с одним мастер-паролем в целом понравился. Не нравится одно - пропала возможность указать "не запоминать пароль для этого сайта". Я не хочу где-либо хранить пароли от онлайн-банков, кроме своей головы. А уже несколько раз удалял пароль от банка, он потом опять запоминается. Верните данную возможность, пожалуйста.
Marten-76
15 февраля, 11:38
Очень плохо....грусть берет :((((( Решил подключить и что же ..... если раньше при работе в Я.браузере автоматически подставлялись Логин и Пароль (при работе с банк клиентами), то теперь все слетело, вбиваю руками...., да для почты и разных сайтов все  - ОК, а вот при работе с Б-Клиентом и СУФД (казначейство) - НЕТ     
Вера Стройкина (Буш)
сегодня, 20:30
Вернуть все пароли