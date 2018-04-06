Один пароль, чтоб править всеми

Надёжный пароль должен быть длинным, сложным и уникальным. Последнее требование — самое трудное. Если для каждого нового сайта сочинять пароль с нуля, в голове придётся держать десятки, а то и сотни комбинаций. Поэтому многие ограничиваются двумя-тремя паролями, которые используют повсюду, — ну, или записывают символы на бумажку, а бумажку кладут под клавиатуру.

На самом деле, в вопросах паролей необязательно полагаться на бумагу, собственную память или фантазию. Запоминать пароли Яндекс.Браузер умел всегда — а недавно научился и придумывать. Теперь, когда вы регистрируетесь на новом сайте, Браузер предложит сгенерировать для него случайный сложный пароль, отвечающий всем требованиям безопасности, и сохранить его на будущее.

Сохранённые данные в любой момент можно посмотреть в менеджере паролей. Там перечислены все логины и пароли, которые запомнил Яндекс.Браузер, — как сгенерированные автоматически, так и придуманные вами лично. Это именно та информация, которую Браузер подставляет на сайтах в поля «Логин» и «Пароль», — только теперь она собрана в одном месте.

Данные из менеджера паролей — сверхсекретны и предназначены только для вас. Чтобы защитить их от посторонних глаз, требуется мастер-пароль — это ключ, который открывает вам доступ в менеджер. По большому счёту, мастер-пароль — единственный пароль, который нужно придумать и запомнить самому. Обо всех остальных паролях позаботится Яндекс.Браузер.

С мастер-паролем Браузер обращается особым образом. Он его не запоминает и нигде не хранит. Вместо пароля сохраняется ключ шифрования — он позволяет Браузеру определить, что пароль верный. При этом ключ и пароль не связаны друг с другом: восстановить по ключу пароль нельзя. Подробнее о том, как устроена система шифрования, можно узнать на «Хабрахабре».