Старое кино в новом качестве

День Победы — повод пересмотреть старые фильмы о Великой Отечественной войне. Снятые в доцифровую эпоху, они доступны в интернете, но зачастую лишь в невысоком разрешении. Смотреть можно, но качество оставляет желать лучшего.

Мы задумались, можно ли исправить ситуацию, и решили провести эксперимент: взяли несколько фильмов и применили к ним технологию, которая повышает разрешение изображения с помощью нейронных сетей.

Кадр из фильма «Отец солдата»

В эксперименте поучаствовали семь фильмов с КиноПоиска: «Радуга» Марка Донского (1943), «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957), «Дорогой мой человек» Иосифа Хейфица (1958), «Судьба человека» Сергея Бондарчука (1959), «Иваново детство» Андрея Тарковского (1962), «Отец солдата» Резо Чхеидзе (1964) и «Танго нашего детства» Альберта Мкртчяна (1985).

Кадр из фильма «Летят журавли»

Существует целый класс технологий, которые позволяют повысить разрешение картинки. Их обозначают термином super-resolution. Для обработки фильмов мы использовали реализацию super-resolution, созданную в Яндексе. Технология умеет обрабатывать как статичные изображения, так и видео. Обработка проходит автоматически, люди участвуют лишь в обучении модели. Каждый фильм пропустили через нейронную сеть. Она увеличила разрешение видео: за счёт этого изображение стало визуально более резким. Разница между версиями до и после обработки особенно заметна, если вглядываться в детали: изучать мимику героев на крупных планах, рассматривать фактуру одежды или рисунок ткани.

Кадр из фильма «Отец солдата»

Удалось компенсировать и некоторые недостатки оцифровки: например, убрать пересветы на лицах или сделать более заметными предметы, размещённые в тени.

Кадр из фильма «Отец солдата»

Обновлённые версии фильмов доступны на КиноПоиске. Посмотреть их можно и прямо в поиске Яндекса — просто введите в поисковую строку название ленты.