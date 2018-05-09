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Старое кино в новом качестве

День Победы — повод пересмотреть старые фильмы о Великой Отечественной войне. Снятые в доцифровую эпоху, они доступны в интернете, но зачастую лишь в невысоком разрешении. Смотреть можно, но качество оставляет желать лучшего.

Мы задумались, можно ли исправить ситуацию, и решили провести эксперимент: взяли несколько фильмов и применили к ним технологию, которая повышает разрешение изображения с помощью нейронных сетей.

Кадр из фильма «Отец солдата»

В эксперименте поучаствовали семь фильмов с КиноПоиска: «Радуга» Марка Донского (1943), «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957), «Дорогой мой человек» Иосифа Хейфица (1958), «Судьба человека» Сергея Бондарчука (1959), «Иваново детство» Андрея Тарковского (1962), «Отец солдата» Резо Чхеидзе (1964) и «Танго нашего детства» Альберта Мкртчяна (1985).

Кадр из фильма «Летят журавли»

Существует целый класс технологий, которые позволяют повысить разрешение картинки. Их обозначают термином super-resolution. Для обработки фильмов мы использовали реализацию super-resolution, созданную в Яндексе. Технология умеет обрабатывать как статичные изображения, так и видео. Обработка проходит автоматически, люди участвуют лишь в обучении модели.

Каждый фильм пропустили через нейронную сеть. Она увеличила разрешение видео: за счёт этого изображение стало визуально более резким. Разница между версиями до и после обработки особенно заметна, если вглядываться в детали: изучать мимику героев на крупных планах, рассматривать фактуру одежды или рисунок ткани.

Кадр из фильма «Отец солдата»

Удалось компенсировать и некоторые недостатки оцифровки: например, убрать пересветы на лицах или сделать более заметными предметы, размещённые в тени.

Кадр из фильма «Отец солдата» 

Обновлённые версии фильмов доступны на КиноПоиске. Посмотреть их можно и прямо в поиске Яндекса — просто введите в поисковую строку название ленты.

121 комментарий
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Илья
9 мая 2018, 12:32
Молодцы! Спасибо)
jek_recluse
9 мая 2018, 14:50
Здорово! Спасибо! :)

ibelyalov
9 мая 2018, 16:34
Классно!
comarow.serj
9 мая 2018, 17:26
СПАСИБО

zenenko.kirill
9 мая 2018, 17:28
Очень хорошо
Nanoengineer
9 мая 2018, 17:28
Спасибо. Хорошо бы ещё в Яндекс диске функцию для восстановления старых фото, сфотографированных на телефон. 
Kadiefff
10 мая 2018, 16:14
Nanoengineer,
+1
Григорий
11 мая 2018, 15:33
Nanoengineer,
+1 Было бы очень полезно иметь такую возможность!
rapatsky
11 мая 2018, 17:38
Nanoengineer,
+1, отличная идея!
kernit
9 мая 2018, 18:56
Круто! А планируется ли публичный релиз этой технологии? Есть ещё очень много старых фильмов и мультфильмов, который нуждаются высококачественном ремастере Вообще, по-хорошему, нужно переснимать на плёнку в высоком разрешении и профессионально обработать.. Министерство Культуры должно озаботится массовым реставрацией старого кино, мультфильмов и исторических хроник, в высоком качестве. вместо распиливания денег на съёмке говнофильмов.
Обновлено 9 мая 2018, 18:59
abrynn
9 мая 2018, 19:48
+много
Artemonim
9 мая 2018, 20:52
kernit,
сейчас уже дешевле цифровой вариант через нейросеть пропустить.
kernit
9 мая 2018, 22:04
Artemonim,
Это если речь идёт о деньгах., а не о качестве. А государство может выделить достаточно денег, чтобы сделать ремастеры с плёнок старых фильмов.
rapatsky
11 мая 2018, 17:40
kernit,
+1. Если вы сделаете программу для участия в распределенных расчетах по реставрации фильмов, сдам мощности своих ПК бесплатно для доброго дела.
uryevich
25 сентября 2018, 10:57
kernit,
Реставрация и машинное растягивание изображения имеют мало общего. Этот как раскрашивание чб фильма.
kernit
25 сентября 2018, 11:26
uryevich,
Фига некрокоммент! А по теме: лучше так, чем ждать, пока МинКульт раскошелится на реставрацию.
Обновлено 25 сентября 2018, 11:27
uryevich
25 сентября 2018, 14:11
kernit,
:) Так проблема в доступе - показать хоть в каком виде.
Lmolotkov88
30 сентября 2018, 23:27
kernit,
на самом деле у мосфильма много фильмов в качестве 1080р. Вполне смотрибельно!
kernit
1 октября 2018, 00:26
Lmolotkov88,
хорошо, но мало.
alexartukov
9 мая 2018, 19:02
Спасибо, посмотрим!
Ворона
9 мая 2018, 19:34
Вы замечательные, спасибо! 
Sergey Maksimenko
9 мая 2018, 19:35
Здорово. Это намного лучшее применение для нейросетей, чем приделывать какашку к морде, что некоторые компании выствляют своим основным достижением
evg-kipelov
9 мая 2018, 19:59
С днём победы!!!😉
DIS28
9 мая 2018, 20:35
люблю вас!

Dizalex
9 мая 2018, 21:16
Полезное дело. Молодцы.
GT
9 мая 2018, 21:42
а дефекты пленки не исправлены? царапины, шумы
orion16rus
9 мая 2018, 22:54
эм... не лучше ли сделать нормальную оцифровку с оригинальных пленок? к слову, "Летят журавли" и "Иваново детство" есть в HD-версии с реставрацией от Мосфильма. Причем они выложили эти фильмы на своём youtube-канале. Так что часть работ вообще в пустую.
Михаил
10 мая 2018, 00:53
Для этого надо оригинальные плёнки иметь, которые наверняка под семью замками в киноархиве
kadatsky.al
9 мая 2018, 23:39
Спасибо большое, жалко, что всего 7 фильмов, продолжайте обновлять нашу классику (особенно забытую классику, которая очень нуждается в обработке).
sitecode
9 мая 2018, 23:20
Так можно и цвет автоматически добавлять! ИИ научить цветам на основе цветных фильмов.
Кузнецов Даниил
10 мая 2018, 02:25
sitecode,
Некоторые фильмы лучше выглядят именно чёрно-белыми... без этого фильм как-то не так смотрится...даже в первый раз...
Это как отпечаток истории и тому прочие..


Тем более даже если это поручить нейросети(и даже лет через 100) то там всё равно необходим будет человек,например нейросеть может посчитать красный флаг-зелённым(ну а что ей в голову может придти ?))
+ Есть редкие цветовые решения,которые в других кинолентах (примерах для нейросети)выглядят по другому: к примеру обычно флаг красный,но может найтись фильм про Чехию...и

kernit
10 мая 2018, 14:01
sitecode,
уже есть такие ИИ. Но стоит ли делать колоризацию  (а тем более, ИИ, а не человеком)- спорный вопрос.
Alisxan Tochiev
10 мая 2018, 00:39
Молодцы ребята успехов вам
Юлия С.
10 мая 2018, 01:11
Очень здорово! Смотрела 9 мая "Белорусский вокзал" и думала, как жаль, что качество подводит. Спасибо за эти фильмы!
Smoki--Mo
10 мая 2018, 04:31
Круто! Молодцы!
Спасибо!
Обновлено 10 мая 2018, 04:31
Андрей
10 мая 2018, 08:42
Впечатляюще!
paulg2
10 мая 2018, 09:15
спасибо
phduch
10 мая 2018, 08:59
Ценность этих фильмов не в картинке, а в содержании. 
velikotsky
10 мая 2018, 10:01
Есть ещё компании, в которых умеют технологии направлять на улучшение жизни людей. Без пафоса и лишнего пиара. Спасибо! Вы очень крутые.
tagan.aleksey
10 мая 2018, 10:10
Команда Яндекс, спасибо за то, что вы делаете! 
brat1981
10 мая 2018, 11:42
Отлично. Молодцы. Спасибо
Petia
10 мая 2018, 11:48
Спасибо
kalisto74
10 мая 2018, 12:23
Здорово, МОЛОДЦЫ!!!

sary4ev.mihail
10 мая 2018, 19:44
Здорово!
Евгений Г
11 мая 2018, 07:10
Здорово!
ij-king
11 мая 2018, 08:43
Супер!!!! Ребята и девчата, спасибо большое!!!!
Я думаю уже скоро вы будите учить нейросеть колорировать чёрно белое фото/видео ;)
stasberg
11 мая 2018, 13:24
Шикарно!
SFN270770
11 мая 2018, 14:13
Спасибо
Sergh.77
11 мая 2018, 14:49
Спасибо!
zeantar
11 мая 2018, 15:35
Я не понял, где можно посмотреть обновленные фильмы. Хотел пересмотреть Отец солдата, ссылка в статье ведет на кинопоиск. Так где их можно увидеть, дайте нормальную ссылку!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 мая 2018, 17:54
Здравствуйте. Обновлённые фильмы доступны на КиноПоиске. «Отец солдата» — по этой ссылке: https://www.kinopoisk.ru/film/otets-soldata-1964-44218/.  Чтобы включить фильм, нажмите оранжевую кнопку «Смотреть бесплатно».
Kain-de-Kai
27 ноября 2018, 08:55
Света Чистякова,
ранее появлялся логотип DEEP HD, теперь просто можно выбрать 1080р.. и что-то не похоже что работает.
Я только мультики пробовал запускать и решил посмотреть позже.
Теперь там почти везде нельзя выбрать fullhd.
Вы закрыли доступ?
Григорий
11 мая 2018, 15:36
Спасибо вам! Высший класс!
REDDNS4
11 мая 2018, 16:01
Блин, ребят, это действительно круто.
Brunhilde
11 мая 2018, 16:59
Не вижу никаких обновлённых версий ни на Кинопоиске, ни в поиске Яндекса. Показываются обычные размытые версии.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 мая 2018, 17:58
Здравствуйте. Всюду размещены обновлённые версии. Какой именно фильм вы пытаетесь посмотреть?
Brunhilde
11 мая 2018, 18:39
"Отец солдата" и "Судьба человека" отдаются в качестве 576p. "Летят журавли" и "Иваново детство" в 1080p.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 мая 2018, 19:13
Ага, спасибо, что уточнили, разберёмся.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 мая 2018, 23:01
Попробуйте ещё раз, пожалуйста — какое разрешение сейчас?
Brunhilde
11 мая 2018, 23:13
1080p, спасибо.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 мая 2018, 23:25
Ура!
lenskikh
22 мая 2018, 01:58
Света Чистякова,
пытаюсь посмотреть, но написано "Недоступно в вашем регионе".
Медвед
11 мая 2018, 17:00
А комментарии здесь пишет ИИ или просто чат-боты?
rapatsky
11 мая 2018, 17:38
Спасибо! Доброе дело сделали. И результат отличный!
kopylov.d.p
11 мая 2018, 17:44
Красавцы
marina
11 мая 2018, 20:12
Отлично сделано.
VitaliyE86
11 мая 2018, 22:02
Интересно, а можно эти ленты одарить цветами!?
interzetta
11 мая 2018, 22:59
Ваша команда молодцы!!!
imagesjmjarre
11 мая 2018, 23:30
Хотелось бы подобный онлайнсервис для загрузки и обработки своих видео.
alexey-trusov
11 мая 2018, 23:39
Молодцы!!! Невероятно наглядная польза нейронных сетей!
Спасибо за интересный пример и практическое применение в обработки фильмов!
Желаю успехов вам в этом направлении!
AlexErma1
11 мая 2018, 23:48
Спасибо огромное за труд.
Интересно, сколько по времени заняла обработка одного фильма?
Обновлено 11 мая 2018, 23:51
Алексей
12 мая 2018, 20:20
Молодцы, что ещё сказать! :) 
morerechi
13 мая 2018, 11:38
очень интересно, спасибо!
maffy1
13 мая 2018, 12:41
Очень круто ! Прикрутить бы к фото и видео редакторам возможность использовать SuperResolution!)
Кирилл Егерев
23 мая 2018, 10:05
maffy1,
ага, чтобы как в фильмах про шпионов:
— можешь приблизить картинку? не получается разглядеть номер
— да, пожалуйста
perezapis
18 мая 2018, 14:39
Очень похоже на обычный Ависинт. В исходнике зерна нет - подрезчивай сколько хочешь. Сам характер подрезчивания явно по радиусам. На "Ивановом детстве" вообще остатки интерлейса усилили, смотреть невозможно. В "Отце солдата" планы в кадре друг относительно друга шевелятся. Какой-то БолгенОС очередной, с чем вас и поздравляю, яндексовцы.
Ferensy
21 мая 2018, 14:56
Выглядит мягко говоря очень достойно!!! Приступаю к ознакомлению.
lenskikh
22 мая 2018, 01:55
Попытался оценить. Но написано "Недоступно в вашем регионе".
tarasovpostbox
24 мая 2018, 11:27
Ровно год назад задумался над тем же, но не довёл дело до конца. Пытался только не с фильмами, а с мультфильмом "Незнайка на Луне". К сожалению студия, его создавшая разорилась, анимационные материалы утеряны, переиздание невозможно. Вот выдержка из Википедии:


>На период съёмок студия «FAF Entertainment» арендовала помещения в киностудии имени М. Горького и сразу после того, как был завершён процесс анимирования, переехала на «Центрнаучфильм», где и был смонтирован мультфильм. Поскольку аренда на киностудии Горького была очень дорогой, то денег на перевозку анимационных материалов не нашлось, из-за чего почти все оригинальные целлулоиды были в тот период выброшены.
>В мае 2015 года блогер Дмитрий «Сыендук» Карпов купил за 1 рубль три целлулоида у Алексея Почивалова, который был ассистентом художников-фазовщиков мультфильма. По словам Почивалова, это были единственные целлулоиды, оставшиеся от мультфильма.


Сейчас в России снимаю довольно мало хороших мультфильмов, было бы здорово увидеть данный шедевр (ИМХО) в HD качестве. Единственное надо разобраться в авторских правах...


Яндекс, возьмёшься?! ^_^
sergey.lisovets2000
18 июня 2018, 17:33
tarasovpostbox,
Так кинопленка-то наверняка сохранилась, на нее же снимали, а не на бетакам. Конечно, было бы круто переснять его на качественный носитель в HD с использованием старых материалов, но если есть кинопленка, то ничего еще не утеряно, просто просканировать в 2к или 4к
Обновлено 18 июня 2018, 17:35
sssprogrammer
29 мая 2018, 23:26
Очень круто!
Kent
31 мая 2018, 13:59
Прексрасно!!! Если бы эта технология обработала уникальные картинки из поисковой выдачи - качество презентаций повысилось бы в разы.
cherkashin-max
5 июня 2018, 10:20
Жаль, что к дню защиты детей не сделали тоже самое с советскими мультфильмами :(
Там качество картинки отставляет желать лучшего. Сюжет детям интересен, но часто отвлекаются из-за "мыльной" картинки.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса5 июня 2018, 15:53
Здравствуйте. Мультфильмы в процессе, о результатах расскажем)
strocks
6 июня 2018, 18:49
Не найти как посмотреть фильм - нет кнопки "Смотреть бесплатно" на Кинопоиске.
Смотреть можно только пользователям в России?
Vidt
18 июня 2018, 06:24
Когда ты ощущаешь себя тем мальчиком кричащим "А король то голый!", осознающим как будто бы в полном одиночестве убийство художественности в угоду стерильной детальности, в музыке... в кино... в жизни и людях... В начале 20 века виниловые пластинки то же сжигали... убивая музыку в угоду звучкам... В начале 21го гонка за пикселями... HD 4k 20,40 мегапикселей фото... А где же художественность, баланс, единство неуловимово прибором посыла? Или душа уже не в счет... только материя, стерильность прибыль... накопление?!
sergey.lisovets2000
18 июня 2018, 17:32
Это шикарно, а можно эту технологию применить, например, для улучшения качества видео, снятого, например, на старый телефон в 3gp (176x144, 12 fps, все дела)? 
Это было бы просто чудесно, хотя бы просто улучшить видео и поднять разрешение видеофалов, про звук ничего не говорю, спасибо Вам!
ambo
28 июня 2018, 15:32
Отлично! Спасибо за ваш труд!
Naw1974
4 июля 2018, 20:13
👍👏
tech1@renovatech.ru
19 июля 2018, 15:46
Мде... нейронные сети для обработки.... Наложили фильтр Levels и всё ))
Станислав Давиденко
25 июля 2018, 20:18
А будет ли сделан сайт, с платной версией этой нейросети, где за деньги можно будет улучшать свои старые видеозаписи?
Анатолий Денесюк
5 августа 2018, 06:17
Кадры из фильма «Отец солдата» 
alenaellen2009
10 августа 2018, 13:42
Прекрасно!  
terentiev.pasha2016
21 августа 2018, 09:15
Классно! Яндекс ,единственные кто использует технологии во благо,а не анимодзи придумывает всякие ,ну вы поняли ))
slavtom123
25 августа 2018, 23:08
Класс
izmail2088
1 сентября 2018, 18:26
Круто! Новый век! ;D
pqytrhm
14 сентября 2018, 22:37
отлично
Maikl Smetana
25 сентября 2018, 13:48
Очень, очень здорово, большое спасибо!!! 👏
Рамиль Гарипов
25 сентября 2018, 14:42
Прикольно 🙂
А будет кнопочка "включить цвет"?) 
Макс Лат
25 сентября 2018, 19:17
к картографии Яндекс. карты это можно как-то прикрутить, ещё столько НП и строений не отрисовано, если бы это делалось автоматически и только поправлялось руками, то было бы лучше.
RedTc
26 сентября 2018, 12:47
Класс, интересно если дать генератору больше свободы, плюс добавить нейросеть распознавание объектов (такая у яндекса уже есть) и библиотеку семплов для этих объектов, для наложения текстур на траву листву шерсть дерево небо металл и т.п. и генерацию деталей, характерных для таких объектов, возможно получится генерировать высококачественные изображения и видео из карандашных набросков... или даже по словесному описанию... размечтался...
Яндексу как идея ))
Cardoniks
26 сентября 2018, 23:13
вообще шикарно

Нижельский Денис
28 сентября 2018, 07:47
Молодцы!
igorek1533
28 сентября 2018, 15:55
Скажите, а вы откроете API для всех, чтоб каждый смог загрузить свой видеофрагмент и скачать его в улучшенном качестве после обработки?? Есть куча видеоматериала, который так и ждет улучшения)
Kazakoff93
30 сентября 2018, 15:48
Яндекс, когда ждать "народную" версию технологии?) Ведь у людей тоже есть старые записи, дорогие сердцу. 
rinat.bikmuhametov
2 октября 2018, 16:24
Чудеса!
ibog.mail
3 октября 2018, 15:26
Так и не понял где же найти эти фильмы в постобработке,
Сервис Яндекс.Видео это всего лишь поисковик по сторонним ресурсам, например 
поиск "Отец солдата" выдает копии фильма с Одноклассников и Youtube, Hdrezka, Bestfilmi
Кинопоиск выдает просто карточку о фильме с трейлером.
На каком из этих источников лежит уже обновленный вариант?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса4 октября 2018, 20:35
Здравствуйте. Обработанные ленты размещаются на КиноПоиске, их можно найти, например, по запросу [фильмы в deep hd].
Yuri
4 октября 2018, 18:45
огонь

erline75
9 октября 2018, 16:59
Можно через вашу сеть прогнать один документальный фильм, очень надо!? "Физкульт-ура!" Юрия Шиллера
gudov.roma
15 ноября 2018, 16:22
Умельцы из Яндекс, будет ли от вас распространяться программа с данной технологий? 
Удалённый пользователь
17 ноября 2018, 10:37
Вещь !!!
Владимир К.
19 ноября 2018, 08:03
Молодцы 
ラド クジノフ
5 декабря 2018, 08:24
ок 👌
demian.averon
11 января, 16:53
круто!

Maikl Smetana
20 января, 15:33
demian.averon,
Вам удачи! 
protasov.by
9 марта, 00:06
где я могу найти api или что-то чтобы потренироваться в апконверсии sd видео сигналов 240p или (480i/576i) в hd?
readler
16 апреля, 13:34
Добрый день! А есть ли у вас коммерческое использование данной технологии?
Georgiy Vlasov
4 мая, 11:29
Вы лучшие! :)
alexstroke
8 мая, 18:03
Осталось только научить ИИ разукрашивать и все старые фильмы будем смотреть, как современные.
helg.mathuha
сегодня, 14:31
А будет ли доступен сервис, для пользователей?