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Open source — наше всё

Заявление директора по распространению технологий Яндекса Григория Бакунова, которое отражает позицию всей компании.

События последних дней заставляют нас заявить свою позицию по новостям вокруг проекта Nginx. Мы в Яндексе считаем, что современный интернет невозможен без культуры open source и без людей, которые инвестируют своё время в разработку программ с открытым кодом.

Судите сами: все мы используем браузеры с открытым кодом, получаем с сервера страницы с открытым кодом, который работает на ОС с открытым кодом. Открытость — не единственное свойство этих программ, но, безусловно, одно из важнейших. Большая часть свойств этих программ появилась благодаря тому, что разработчики со всего мира могли прочитать их код и предложить изменения. Гибкость, быстрота и настраиваемость опенсорс-программ — то, что позволяет современному интернету ежедневно совершенствоваться силами тысяч программистов по всему миру.

Опенсорс-программы появляются по-разному — иногда это дерзкий одиночка, который пишет код в своё удовольствие дома, а иногда это работа целой компании, поддерживающей открытость кода. Но и в последнем случае это всегда не только команда, но и конкретный человек, лидер, создающий проект. Благодаря Линусу Торвальдсу появился Linux. Микаэль Видениус создал, наверное, самую популярную у веб-разработчиков базу данных MySQL, а Майкл Стоунбрейкер с командой из Беркли — PostgreSQL. В корпорации Google Джеф Дин создал TensorFlow. 

В Яндексе тоже есть такие примеры: Андрей Гулин и Анна Вероника Дорогуш, которые создали первую версию библиотеки CatBoost, и Алексей Миловидов, который запустил разработку ClickHouse и собрал вокруг проекта множество заинтересованных людей. Мы очень рады, что сейчас эти разработки принадлежат огромному сообществу программистов из разных стран и компаний. Таким же предметом общей гордости российского опенсорс-сообщества  является Nginx — проект Игоря Сысоева. Сегодня Nginx используется более чем на тридцати процентах веб-страниц и почти во всех крупных интернет-компаниях.

Сами по себе программы с открытым кодом не приносят прибыли. Конечно, есть примеры создания бизнеса вокруг опенсорса: RedHat построил огромную публичную компанию на поддержке своего дистрибутива Linux, а MySQL AB оказывал платную поддержку открытой базы данных MySQL. Но главное в опенсорсе — не бизнес, а сильный открытый продукт, который улучшается всем миром.

Открытый код — основа быстрого развития интернет-технологий. Важно, чтобы у широкого круга разработчиков сохранялась мотивация выкладывать свои разработки в опенсорс и тем самым совместными усилиями решать сложные задачи. Преследования за открытый код —  очень плохой сигнал сообществу программистов. Мы абсолютно убеждены, что все технологические компании должны поддерживать и развивать опенсорс-движение.

25 комментариев
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Марат Харрасов
сегодня, 11:18
Open source — наше всё. Рамблер уже давно превратился в тыкву. С тех пор и гниет:( 
Sergey Titov
сегодня, 11:38
Марат Харрасов,
с момента как совет директоров возглавил топ менеджер Сбербанка, скорее всего ноги оттуда растут. Пытаются подмять под себя все технологии которые могут, видимо.
Обновлено сегодня, 11:38
Максим Матюков
сегодня, 11:44
Sergey Titov,
А могут ли?
Sergey Titov
сегодня, 11:47
Максим Матюков,
не знаю. По крайней мере очень пытаются.
George
сегодня, 12:13
Sergey Titov,


Ноги растут примерно из 2008 года))
Когда в рамблере убрали свой поисковый алгоритм и поставили яндексовский
vmassivecloud
сегодня, 11:41
Сысоев виноват лиш в том что рамблер не имеет профит )
damir@shakirov.tv
сегодня, 12:26
vmassivecloud,
именно! :) 
kvs16
сегодня, 11:42
Полностью поддерживаю!
Capt.Watson
сегодня, 11:42
И что? Текст "ниочём" вообще. То, что OpenSource - это хорошо и без вас, коллаборационисты, знаем... 
Где позиция Яндекса по "уголовному делу"??? 
Evgeny.Mikhaylenko
сегодня, 11:47
Capt.Watson,
 Преследования за открытый код — очень плохой сигнал сообществу программистов.
Capt.Watson
сегодня, 12:22
Evgeny.Mikhaylenko,
Полностью с Вами согласен, Евгений! А где в тексте хоть что-то про преследования??? 
Артем
сегодня, 12:32
Capt.Watson,
вы позицию компании у которой акции на бирже и куча регуляторики с позицией человека не путаете?  Где ваша позиция? высказались где-то уже?
Олег И.
сегодня, 12:41
Capt.Watson,
вы не сумасшедший ли? Позиция Яндекса, показывает, что у него есть яйца. У вас — увы, нет. Лишь слюни и эмоции
Capt.Watson
сегодня, 11:42
Иногда лучше жевать, чем говорить... 
Capt.Watson
сегодня, 11:44
Теперь жду, когда вы "спишите все мои мили" и закроете мой акк на Яндекс музыке ;)
Андросов Алексей
сегодня, 12:44
Capt.Watson,
если не спишут и не закроют, вернетесь с опровержением?
liberman.lion
сегодня, 12:30
Это власть капитала, а власть только тогда власть, когда происходит то, что нужно власти. Власть есть, капитал действует, мир становится такой, как нужно капиталу. Вот. Капитализм, счастье, з@iбись.

Обновлено сегодня, 12:35
druna.shitov
сегодня, 12:34
Здравая позиция
Миша Зорин
сегодня, 12:43
Прекрасное заявление! 
teterin-ilya
сегодня, 12:43
Господи, тема-то совсем не про преследование за открытый код, а про то, что любому могут предъявить претензии "ты у нас десять лет назад работал поэтому весь твой труд за десять лет принадлежит нам". Если даже предположить что nginx писался сисадмином по заказу руководства Рамблера, сколько там в nginx осталось с тех пор? За это время можно пять раз с ноля переписать было. Тут должно быть ограничение срока давности, если Рамблер десять лет не переживал что "его" продукт в опенсорсе, то и потом переживать не надо.
Андросов Алексей
сегодня, 12:54
teterin-ilya,
тема вообще переросла здравое восприятие у публики. Подождать подробностей и дождаться развязки - нет, белки-истерички.жпг
access.denied.2014
сегодня, 12:51
Спасибо и на этом, но возможно стоило более прямо выразится по поводу уголовного дела. Почему вообще подобные дела могут возникать, почему спор не решается в рамках гражданского иска? Почему помещение в СИЗО, обыски и допросы являются допустимой тактикой в споре об интеллектуальных правах? Рэйдерам явно безразлично общественное благо, репутация страны или их собственная репутация,  взывать к их совести и пытаться объяснить роль опесорс бесполезно, сволочи прекрасно понимают что они делают.
Обновлено сегодня, 12:53
Андросов Алексей
сегодня, 12:55
access.denied.2014,
потому что сначала, наверное, нужно дождаться подробностей и итогов, а не делать громких заявлений и выпадов на слухах и пересудах.
CMS NWICODE
сегодня, 12:56
Open source — это скрытая возможность заработать себе больше, позволив зарабатывать другим, получая в качестве инвестиций существенный вклад ума сторонних и заинтересованных разработчиков, так развивался WordPress и как итог - сотни тысяч людей сегодня не плохо зарабатывают. В большинстве случаев, открытый код выкладывают из-за отсутствия финансирования проекта, но большого желания его развивать и зачастую это срабатывает. 
Как и в приведённых примерах Яндекса об успешных разработках, пользуясь случаем, хочу поделиться нашим проектом с открытым кодом по разработке мобильных приложений, возможно и у нас найдутся сторонники.. Проект на Github
timurpodshivalov
сегодня, 12:57
А как же Генеральный директор форума searchengines, он у Вас тоже работал/работает )