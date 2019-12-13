Open source — наше всё

Заявление директора по распространению технологий Яндекса Григория Бакунова, которое отражает позицию всей компании.

События последних дней заставляют нас заявить свою позицию по новостям вокруг проекта Nginx. Мы в Яндексе считаем, что современный интернет невозможен без культуры open source и без людей, которые инвестируют своё время в разработку программ с открытым кодом.

Судите сами: все мы используем браузеры с открытым кодом, получаем с сервера страницы с открытым кодом, который работает на ОС с открытым кодом. Открытость — не единственное свойство этих программ, но, безусловно, одно из важнейших. Большая часть свойств этих программ появилась благодаря тому, что разработчики со всего мира могли прочитать их код и предложить изменения. Гибкость, быстрота и настраиваемость опенсорс-программ — то, что позволяет современному интернету ежедневно совершенствоваться силами тысяч программистов по всему миру.

Опенсорс-программы появляются по-разному — иногда это дерзкий одиночка, который пишет код в своё удовольствие дома, а иногда это работа целой компании, поддерживающей открытость кода. Но и в последнем случае это всегда не только команда, но и конкретный человек, лидер, создающий проект. Благодаря Линусу Торвальдсу появился Linux. Микаэль Видениус создал, наверное, самую популярную у веб-разработчиков базу данных MySQL, а Майкл Стоунбрейкер с командой из Беркли — PostgreSQL. В корпорации Google Джеф Дин создал TensorFlow.

В Яндексе тоже есть такие примеры: Андрей Гулин и Анна Вероника Дорогуш, которые создали первую версию библиотеки CatBoost, и Алексей Миловидов, который запустил разработку ClickHouse и собрал вокруг проекта множество заинтересованных людей. Мы очень рады, что сейчас эти разработки принадлежат огромному сообществу программистов из разных стран и компаний. Таким же предметом общей гордости российского опенсорс-сообщества является Nginx — проект Игоря Сысоева. Сегодня Nginx используется более чем на тридцати процентах веб-страниц и почти во всех крупных интернет-компаниях.

Сами по себе программы с открытым кодом не приносят прибыли. Конечно, есть примеры создания бизнеса вокруг опенсорса: RedHat построил огромную публичную компанию на поддержке своего дистрибутива Linux, а MySQL AB оказывал платную поддержку открытой базы данных MySQL. Но главное в опенсорсе — не бизнес, а сильный открытый продукт, который улучшается всем миром.

Открытый код — основа быстрого развития интернет-технологий. Важно, чтобы у широкого круга разработчиков сохранялась мотивация выкладывать свои разработки в опенсорс и тем самым совместными усилиями решать сложные задачи. Преследования за открытый код — очень плохой сигнал сообществу программистов. Мы абсолютно убеждены, что все технологические компании должны поддерживать и развивать опенсорс-движение.