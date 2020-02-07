От Лахденпохьи до Шахрисабза: что посмотреть на новых панорамах

Каждой весной панорамомобили Яндекса отправляются в дорогу: обновлять старые панорамы и фотографировать новые места. Чтобы получить хорошие снимки, нужны тёплая сухая погода и длинный световой день — поэтому съёмочный сезон обычно длится с апреля по середину осени. В прошлом году за это время мы засняли больше 120 городов и посёлков в трёх странах: России, Беларуси и Узбекистане.

Где проходили съёмки в 2019 году. Синим цветом на карте отмечены города, панорамы которых обновились, красным цветом — города, отснятые впервые. Масштаб карты можно изменять.

На новых панорамах много интересного. В этом посте мы собрали самые красивые и необычные места, в которых довелось побывать съёмочным группам.

Северный Кавказ

Осенью панорамомобили совершили большую поездку по Северному Кавказу. Они обновили снимки Ставрополья и Кабардино-Балкарии, а также впервые сфотографировали города Ингушетии, Чечни и Северной Осетии.

Мечеть «Сердце Чечни» и комплекс «Грозный Сити». Грозный, Чеченская Республика

Вид на Терек с моста Кладки. Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания

Самые захватывающие виды открываются в горах: снежные склоны, озёра, водопады, древние каменные постройки и маленькие селенья в долинах. Снимки Северного Кавказа — пожалуй, одни из самых красивых панорам, доступных на Яндекс.Картах.

Башенный комплекс в природном заповеднике Эрзи, Республика Ингушетия

«Город мёртвых» — некрополь у селения Даргавс, Республика Северная Осетия — Алания

Урочище Цой-Педе, Чеченская Республика

Малые города

География съёмок с каждым годом всё обширнее. Если когда-то панорамы были доступны только для столиц и областных центров, то сейчас съёмочные группы всё чаще заезжают в небольшие города и даже сёла. У таких мест — своя прелесть.

Понтонный мост на остров Риеккалансари. Сортавала, Республика Карелия

Особняк купца Н. А. Бугрова в Володарске, Нижегородская область. Сейчас в особняке находится музейный центр

Село Старая Письмянка, Республика Татарстан

Театральные и концертные залы

Мы каждый год пополняем коллекцию интерьерных снимков. Теперь на Картах есть панорамы театральных и концертных залов Москвы и Санкт-Петербурга — прежде чем брать билеты, можно оценить, насколько хорошо видно сцену из разных точек.

«Геликон-опера», Москва

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии

Клуб «Космонавт», Санкт-Петербург

Города Узбекистана

Съёмки панорам прошли в октябре–ноябре: в это время в Узбекистане нет изнуряющей жары, а свет по-осеннему мягок. Панорамомобиль проехал по улицам Ташкента, а также побывал в Бухаре, Самарканде, Хиве, Нукусе, Шахрисабзе и других древних городах — некоторым из них больше двух с половиной тысяч лет.

Медресе Улугбека в Бухаре. В здании находится музей истории реставрации памятников

Ансамбль Шахи Зинда в Самарканде

Мечеть Багбанлы в Хиве. На заднем плане виден минарет Ислам-ходжа — самый высокий в старой Хиве

Аральское море

Когда-то Аральское море — оно находится на границе Казахстана и Узбекистана — было четвёртым в мире озером по площади водного зеркала. В 1960-х уровень воды начал снижаться, и с годами Арал катастрофически обмелел. Там, где раньше было морское дно, сейчас формируется новая пустыня — Аралкум.

Вид на западную часть Большого Арала с плато Устюрт

Дно Аральского моря

Портовый Муйнак, который получил статус города в 1963 году, когда-то стоял на побережье Арала. С тех пор море отступило от города на десятки километров.

Стела в Муйнаке, превратившаяся в памятник уходящему море

Муйнак. Кладбище судов, когда-то ходивших по Аралу

Узбекистан стал седьмой по счёту страной, панорамы которой доступны на Картах, — после России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении и Турции.