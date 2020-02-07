От Лахденпохьи до Шахрисабза: что посмотреть на новых панорамах

Каждой весной панорамомобили Яндекса отправляются в дорогу: обновлять старые панорамы и фотографировать новые места. Чтобы получить хорошие снимки, нужны тёплая сухая погода и длинный световой день — поэтому съёмочный сезон обычно длится с апреля по середину осени. В прошлом году за это время мы засняли больше 120 городов и посёлков в трёх странах: России, Беларуси и Узбекистане.
Где проходили съёмки в 2019 году. Синим цветом на карте отмечены города, панорамы которых обновились, красным цветом — города, отснятые впервые. Масштаб карты можно изменять.
На новых панорамах много интересного. В этом посте мы собрали самые красивые и необычные места, в которых довелось побывать съёмочным группам.
Северный Кавказ
Осенью панорамомобили совершили большую поездку по Северному Кавказу. Они обновили снимки Ставрополья и Кабардино-Балкарии, а также впервые сфотографировали города Ингушетии, Чечни и Северной Осетии.
Мечеть «Сердце Чечни» и комплекс «Грозный Сити». Грозный, Чеченская Республика
Вид на Терек с моста Кладки. Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания
Самые захватывающие виды открываются в горах: снежные склоны, озёра, водопады, древние каменные постройки и маленькие селенья в долинах. Снимки Северного Кавказа — пожалуй, одни из самых красивых панорам, доступных на Яндекс.Картах.
Башенный комплекс в природном заповеднике Эрзи, Республика Ингушетия
«Город мёртвых» — некрополь у селения Даргавс, Республика Северная Осетия — Алания
Урочище Цой-Педе, Чеченская Республика
Что ещё посмотреть: карстовое Секретное озеро в долине реки Черек; канатную дорогу на Поляне Азау и село Нейтрино в Приэльбрусье (название — по расположенной рядом Баксанской нейтринной обсерватории); Чегемские водопады; высокогорное озеро Кезенойам.
Малые города
География съёмок с каждым годом всё обширнее. Если когда-то панорамы были доступны только для столиц и областных центров, то сейчас съёмочные группы всё чаще заезжают в небольшие города и даже сёла. У таких мест — своя прелесть.
Понтонный мост на остров Риеккалансари. Сортавала, Республика Карелия
Особняк купца Н. А. Бугрова в Володарске, Нижегородская область. Сейчас в особняке находится музейный центр
Село Старая Письмянка, Республика Татарстан
Что ещё посмотреть: плотину Красноярской ГЭС в Дивногорске; музей первого полёта на родине Гагарина; лютеранскую кирху в Лахденпохье; берег Оки в Тарусе; артиллерийские установки в форте «Красная Горка»; паровоз Л-1765 в Бугульме; Благовещенский собор в Киржаче.
Театральные и концертные залы
Мы каждый год пополняем коллекцию интерьерных снимков. Теперь на Картах есть панорамы театральных и концертных залов Москвы и Санкт-Петербурга — прежде чем брать билеты, можно оценить, насколько хорошо видно сцену из разных точек.
«Геликон-опера», Москва
Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии
Клуб «Космонавт», Санкт-Петербург
Что ещё посмотреть: Российский академический молодёжный театр; Московский академический театр сатиры; Московский государственный академический театр оперетты; Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии; Белый зал СПбПУ.
Города Узбекистана
Съёмки панорам прошли в октябре–ноябре: в это время в Узбекистане нет изнуряющей жары, а свет по-осеннему мягок. Панорамомобиль проехал по улицам Ташкента, а также побывал в Бухаре, Самарканде, Хиве, Нукусе, Шахрисабзе и других древних городах — некоторым из них больше двух с половиной тысяч лет.
Медресе Улугбека в Бухаре. В здании находится музей истории реставрации памятников
Ансамбль Шахи Зинда в Самарканде
Мечеть Багбанлы в Хиве. На заднем плане виден минарет Ислам-ходжа — самый высокий в старой Хиве
Что ещё посмотреть: залы музея искусств имени И. В. Савицкого в Нукусе; новый городской парк в Ташкенте; площадь Регистан в Самарканде; караван-сараи в Старой Хиве; цитадель Арк в Бухаре.
Аральское море
Когда-то Аральское море — оно находится на границе Казахстана и Узбекистана — было четвёртым в мире озером по площади водного зеркала. В 1960-х уровень воды начал снижаться, и с годами Арал катастрофически обмелел. Там, где раньше было морское дно, сейчас формируется новая пустыня — Аралкум.
Вид на западную часть Большого Арала с плато Устюрт
Дно Аральского моря
Портовый Муйнак, который получил статус города в 1963 году, когда-то стоял на побережье Арала. С тех пор море отступило от города на десятки километров.
Стела в Муйнаке, превратившаяся в памятник уходящему море
Муйнак. Кладбище судов, когда-то ходивших по Аралу
Что ещё посмотреть: окрестности Судочьего озера; солончак Барсакельмес на плато Устюрт; городища Джанпык-Кала и Кургашин-кала; Нижне-Амударьинский биосферный резерват.
Узбекистан стал седьмой по счёту страной, панорамы которой доступны на Картах, — после России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении и Турции.