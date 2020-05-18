Пип, пип, тр-р-р-р: музей Яндекса оцифровал звуки старых компьютеров

В музее Яндекса особая атмосфера, и её можно уловить даже с закрытыми глазами. Компьютеры на стендах издают звуки, которые ни с чем не перепутаешь: шуршат вентиляторы, жужжат электромоторы дисководов, пищат динамики, клацают клавиши механических клавиатур. В подобных звуках — часть прелести старых машин, которые работали медленно, но всем видом показывали, как они стараются.

Чтобы сохранить эту атмосферу, мы записали и опубликовали звуки, сопровождающие работу музейных компьютеров. Слушая их, можно вообразить себя сотрудником научной лаборатории или инженером из конструкторского бюро 1980-х годов — тогда домашние ЭВМ были лишь у редких счастливчиков, и люди взаимодействовали с компьютерами главным образом на работе.

Слушайте Первый сервер Яндекса на Яндекс.Музыке

Сейчас в нашей фонотеке тринадцать записей. На них — голоса устройств 1980-х и 1990-х годов: от гэдээровского ПК «Роботрон 1715» до советской «Искры-1030М», от машинки до считывания и пробивки перфолент до механической клавиатуры Model F, которая выпускалась целых тринадцать лет, с 1981 по 1994 год. Ещё один экспонат нашей виртуальной коллекции — звуки игры Paku Paku. Это клон того самого «Пакмана»; он распространялся на дискетах во времена MS-DOS.

Слушайте Тот самый Пакман на Яндекс.Музыке

Запись проводили прямо в помещении музея. Нам не хотелось лишний раз тревожить старые машины и перевозить их в студию. Выручили ребята из Гильдии разработчиков интерактивного аудио: они привезли в музей всё необходимое оборудование. Как проходила запись, мы рассказали в блоге Яндекса на «Хабре».

Звукозаписывающая аппаратура у компьютера «Квант-4С»

Звуки можно послушать на отдельной страничке «Мелодии и ритмы ЭВМ», в альбоме на Яндекс.Музыке и вживую — в зале музея. А пока музей закрыт, мы устраиваем встречи в онлайне. Они проходят в формате вебинаров: мы выбираем тему — например, чиптюн-музыка или пиксельная графика — и приглашаем экспертов, которые выступают с лекцией и отвечают на вопросы. Записаться на вебинары можно на сайте музея; участие в них бесплатное.