Почему мосты иногда лучше не наводить

Обновление от 19 ноября 2020 года. Мы сформулировали и опубликовали «Принципы Яндекса». Один из них описывает нашу политику в отношении устанавливаемых программ: мы не устанавливаем незаметно для пользователя одну программу или приложение в составе другой и не создаём ярлыки на рабочем столе без согласия пользователя установить программу. С полной версией «Принципов» можно ознакомиться здесь.

Владимир Русинов,

руководитель Яндекс.Диска

Меня зовут Володя, в Яндексе я возглавляю команду, которая делает Яндекс.Диск. В прошлом месяце мы выпустили и добавили в Диск сервис для видеовстреч — Телемост. А на этой неделе мы добавили некоторым пользователям иконку Телемоста на рабочий стол для быстрого доступа к сервису и не совсем удачно объяснили, откуда она взялась. Я хочу рассказать, почему так произошло.

Почему Телемост появился в Диске

Диск — не просто облачное хранилище, а среда, в которой собраны разные рабочие инструменты. Например, пять лет назад в нём появилась cкриншотилка, а два года назад мы добавили «Заметки». Всё это не самостоятельные программы, а мини-приложения в составе Диска. Таким же приложением является Телемост — мы поселили его внутри Яндекс.Диска как удобный инструмент для совместной работы.

Откуда иконка на рабочем столе

Иконка Телемоста автоматически появилась на рабочих столах у части наших пользователей после очередного обновления Диска. Так мы хотели дать возможность попробовать новый сервис, не встраивая его прямо в интерфейс приложения. Сейчас мы понимаем, что это было ошибкой. Добавлять на рабочий стол значок без явного разрешения пользователя — это действительно неправильно.

Можно ли удалить Телемост

Отвечая на вопросы в социальных сетях, мы поторопились и не совсем точно объяснили ситуацию. Сейчас Телемост — компонент Яндекс.Диска. Удалить отдельную функцию из программы нельзя, но в любой момент можно убрать иконку с рабочего стола или удалить всё приложение Диска вместе с Телемостом.

По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя. Диск и Телемост продолжат развиваться своим чередом. В Диске будут появляться новые инструменты для совместной работы, а Телемост скоро обзавёдется отдельным клиентом. Пожалуйста, пишите мне обо всём, что вам нравится и не нравится в Телемосте, на v_rusinov@yandex-team.ru или в комментариях. Мы хотим сделать простой и удобный инструмент для общения, и нам важна обратная связь — в том числе и для того, чтобы быстрее исправлять ошибки.