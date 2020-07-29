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Почему мосты иногда лучше не наводить

Обновление от 19 ноября 2020 года. Мы сформулировали и опубликовали «Принципы Яндекса». Один из них описывает нашу политику в отношении устанавливаемых программ: мы не устанавливаем незаметно для пользователя одну программу или приложение в составе другой и не создаём ярлыки на рабочем столе без согласия пользователя установить программу. С полной версией «Принципов» можно ознакомиться здесь.

Владимир Русинов,
руководитель Яндекс.Диска

Меня зовут Володя, в Яндексе я возглавляю команду, которая делает Яндекс.Диск. В прошлом месяце мы выпустили и добавили в Диск сервис для видеовстреч — Телемост. А на этой неделе мы добавили некоторым пользователям иконку Телемоста на рабочий стол для быстрого доступа к сервису и не совсем удачно объяснили, откуда она взялась. Я хочу рассказать, почему так произошло.

Почему Телемост появился в Диске

Диск — не просто облачное хранилище, а среда, в которой собраны разные рабочие инструменты. Например, пять лет назад в нём появилась cкриншотилка, а два года назад мы добавили «Заметки». Всё это не самостоятельные программы, а мини-приложения в составе Диска. Таким же приложением является Телемост — мы поселили его внутри Яндекс.Диска как удобный инструмент для совместной работы.

Откуда иконка на рабочем столе

Иконка Телемоста автоматически появилась на рабочих столах у части наших пользователей после очередного обновления Диска. Так мы хотели дать возможность попробовать новый сервис, не встраивая его прямо в интерфейс приложения. Сейчас мы понимаем, что это было ошибкой. Добавлять на рабочий стол значок без явного разрешения пользователя — это действительно неправильно.

Можно ли удалить Телемост

Отвечая на вопросы в социальных сетях, мы поторопились и не совсем точно объяснили ситуацию.  Сейчас Телемост — компонент Яндекс.Диска. Удалить отдельную функцию из программы нельзя, но в любой момент можно убрать иконку с рабочего стола или удалить всё приложение Диска вместе с Телемостом.

По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя. Диск и Телемост продолжат развиваться своим чередом. В Диске будут появляться новые инструменты для совместной работы, а Телемост скоро обзавёдется отдельным клиентом. Пожалуйста, пишите мне обо всём, что вам нравится и не нравится в Телемосте, на v_rusinov@yandex-team.ru или в комментариях. Мы хотим сделать простой и удобный инструмент для общения, и нам важна обратная связь — в том числе и для того, чтобы быстрее исправлять ошибки.

168 комментариев
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m.savinskikh
29 июля 2020, 14:13
*вставьте сюда любой комментарий с vc или другого ресурса, который осуждает ваши действия в грубой форме*


А когда станет яндекс браузер компонентом любого другого продукта яндекса? Жду не дождусь! Желательно устанавливать мне его на компьютер так, чтобы я не смог его удалить стандартными способами. 

/s
Александр Шариков
29 июля 2020, 14:29
m.savinskikh,
браво ))))
Виталий
29 июля 2020, 14:35
m.savinskikh,


Ещё бы хотелось чтобы добавляли поисковую панель во все установленные браузеры с рекламой и блекджеком.
Unicorn
30 июля 2020, 15:34
m.savinskikh,
функционально Я.браузер, особенно в связке с мобильной его версией - самый навороченный и при этом стабильный. Подскажите мне мобильную альтернативу, в которой будут работать расширения, и нормально работать синхронизация паролей и т.п. с десктопом. 
klepid
31 июля 2020, 10:00
Unicorn,
Майлру бар самый лучший из баров. Вообще нет альтернатив. Особенно в связке с мобильным баром.

Это конечно оправдывает его установление без возможности удалить. Потому что "нет альтернатив" - это прямо аргумент, отец всех аргументов, аргумент-примарх.
mapakin
31 июля 2020, 17:37
Unicorn,
Chrome?
kotosveen
3 августа 2020, 03:53
Unicorn,
Firefox
Georg Gaal
7 августа 2020, 18:30
Unicorn,

> Подскажите мне мобильную альтернативу, в которой будут работать расширения, и нормально работать синхронизация паролей и т.п. с десктопом.


зачем? мне вполне хватает chrome, но это только до того момента, когда я не выкину андроидофон в помойку )
Евгений
8 августа 2020, 06:17
Unicorn,
огнелис
Обновлено 8 августа 2020, 06:18
Павел
29 июля 2020, 14:13
А почему было принято решение встроить телемост в диск, а не в диалоги, что было бы гораздо логичнее по моему?
Негодования пользователей то вызвал не факт создания ярлыка, а факт установки на компьютер без спроса какого то приложения, которое не имеет никакого отношения к функционалу диска, и формальные ответы поддержки.
Виталий
29 июля 2020, 14:35
Павел,


О какой логике речь, я вас умоляю...
Владимир Русинов
Сотрудник Яндекса29 июля 2020, 14:50
Павел,
На наш взгляд, Телемост — логичное продолжение Диска. В Диске уже можно вместе с другими пользователями смотреть фотографии и документы и работать с файлами. Следующий шаг — добавить возможность это обсудить по видеосвязи.
Павел
29 июля 2020, 14:56
Владимир Русинов,
отнюдь. Люди, которые готовы смотреть фотографии, общаясь по видеосвязи, с гораздо бОльшей вероятностью сделают это по воцапу или телеграму. Единственное применение видеосвязи при совместной работе с документами, которое я вижу - это именно работе с ними, как в гугл.докс - таблицах, документах или презентациях. Собственно в гугл докс встроен чат, и вероятно скоро появится и видео. А возможность скачать файлы и просмотреть малую их часть - это не совместная работа, а просто шаринг, и не более.

По моему, вы идете по неверному пути. Хотя решать, конечно вам, максимум что могу решить лично я - это пользоваться или не пользоваться диском. В версии для mac пока не появилось никакого мусора, но если появится, лично я перестану.
Обновлено 29 июля 2020, 14:57
Александр
29 июля 2020, 21:46
Владимир Русинов,
Следующий логичный шаг — обсудить файл в Интернете. Следующее приложение — Яндекс.Браузер
Андрей
30 июля 2020, 01:11
Павел,
Уже и на Mac завезли Телемост..
Павел
30 июля 2020, 02:29
Андрей,
странно, у меня пока нет) Ну чтож, самое время поднять свой nextcloud с преферансом и секретаршами. Мне нравилась скриншотилка диска.
Sam-D-Hide
30 июля 2020, 15:01
Владимир Русинов,
вы дебил?)
Unicorn
30 июля 2020, 15:39
Владимир Русинов,
нет, не логично. Видеосвязь - составляющая общения, т.е. мессенджера, а не облачного хранилища. Интеграция Диска в таком случае должна быть в ваш Я.Мессенджер, в который в свою очередь интегрирован Телемост. А не наоборот.

Сделайте свой Телеграм с блэкджэком и куртизанками, у вас пока еще есть возможность переплюнуть телегу в части функционала - там только начинают тестировать видеосвязь, нет групповых звонков. Если вы сделаете полноценный аналог Зума\скайпа с демонстрацией экрана - это будет здорово и необходимая вещь в текущих реалиях. Но это должно быть по выбору пользователей, чтобы они сами решали - нужен ли им ваш мессенджер или нет.

Мой кейс - корпоративные средства коммуникаций для работы, корпоративное же облако для рабочих файлов и сервисы Яндекс для личных целей - и ваш Телемост сюда никак не вписывается. При этом для небольших компаний его предлагать в качестве основного способа коммуникацией тоже у вас не получится - нет отдельного приложения. Молодцы чо)
baykovvi
30 июля 2020, 17:20
Павел,
У какого приложения установок на десктопах больше - туда и встроили.

Был бы это простигосподи Мессенджер, встроили бы туда.



Была бы десктопная версия Такси, Владимир объяснил бы нам, что общение с таксистом и совместное обсуждение вызова машины - непременная часть работы сервиса.
Денис
31 июля 2020, 20:54
Владимир Русинов,
не совсем понял. Если я пользуюсь вашим сервисом облачного хранилища, почему вы решили, что я нуждаюсь в групповых телеконференциях?
Яндекс, по очень тонкой грани вы ходите, ребята. В условиях жесточайшей конкуренции решили пойти по пути Mail.Ru и массово потерять репутацию среди пользователей?
Georg Gaal
7 августа 2020, 18:31
Unicorn,


>корпоративные средства коммуникаций для работы, корпоративное же облако для рабочих файлов и сервисы Яндекс для личных целей - и ваш Телемост сюда никак не вписывается.


мне кажется, что все еще хуже. Вот предположим, что Вы пользователь яндекса. И тут внезапно Яндекс протаскивает дополнительный не декларированный функционал в приложение, которое у Вас используется в корпоративной среде. Но это же..... дичь! 
Виктор
8 августа 2020, 13:04
Georg Gaal,
Да, службы безопасности компаний уже наверняка получили предписание по филиалам внести запрет на весь софт яндекса в корпоративной среде, поскольку там есть скрытые функции видеонаблюдения и съема аудио через телемост)
Обновлено 8 августа 2020, 13:04
takcuct07
19 августа 2020, 21:52
Unicorn,
вот! Дело говорите! Переплюнуть Телегу и Зум особенно с конференц связью! А лучше чтоб ещё и энтерпрайзная версия с установкой на сервера клиента для секьюрности и все такое!
Денис
9 сентября 2020, 17:02
Sam-D-Hide,
+1.
тоже мечтаю лично задать такой вопрос всем руководителям яндекса
Алексей
29 июля 2020, 14:16
Все это выглядит, как попытка отмазаться от не очень продуманного решения и убедить, что пользователи все не так поняли :)
>По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя.
Ну а вот это вообще пушка :) 
Получается, что когда я себе установил Я.Диск, то по факту открыл свой ПК для любых действий со стороны многоуважаемого Яндекса. В итоге через N лет, я рискую получить вопрос о согласии добавления на рабочий стол ярлыков для миллиона сервисов и мониторинга зонда в моей заднице. Ярлык то я могу и не добавлять, но зондирование то уже проведено ¯\_(ツ)_/¯
Обновлено 29 июля 2020, 14:17
Александр Шариков
29 июля 2020, 14:30
Алексей,
пока у Яги не будет конкурентов, так и будут нас иметь
Константин Ермаков
29 июля 2020, 16:13
Вот и выросло непуганое поколение, у которого подгорает от одного непрошенного ярлыка. Не знают, как в 2013 году Яндекс-диск сносил некоторым пользователям системные файлы.
suricat404
29 июля 2020, 22:06
Константин Ермаков,
О, да. Незабываемые впечатления после бессонной ночи с пачкой recovery-утилит..
И от крайне самостоятельных софтин пригорает не хуже кислородной горелки.. =\
Artemonim
29 июля 2020, 22:22
Константин Ермаков,
Спасибо! Я наконец-то узнал, откуда у меня халявные 200Гб X) 
Tn4East
30 июля 2020, 22:47
Константин Ермаков,
файлы сносили?
а похеренные виртуалки в облаке буквально год назад, забыли?
не так много, всего один процент, но пострадавших, я думаю, это не особо обрадовало :)
offdesign
29 июля 2020, 14:17
А галочку при установке не пробовали добавить? Чтобы люди лишнее говно себе на компьютер не тащили. Раскатка новых продуктов на машины клиентов без их прямого согласия, за счёт системы обновления других продуктов - это говноедство.
Обновлено 29 июля 2020, 14:19
Владимир Русинов
Сотрудник Яндекса29 июля 2020, 15:02
offdesign,
Именно так мы и хотим сделать в самое ближайшее время.  
suricat404
29 июля 2020, 22:08
Владимир Русинов,
Я дико извиняюсь, но что же так сильно могло помешать сделать это вовремя?
xxx
29 июля 2020, 23:56
suricat404,
Обычное дело - прочитали тонну соответствующих комментариев и слегка перепугались.
Андрей
30 июля 2020, 01:16
Владимир Русинов,
А галочка будет влиять на факт установки ненужного софта или только на создания или не создания ярлыка на рабочем столе ?
Александр Шариков
29 июля 2020, 14:28
Вова, иди в баню
Удалённый пользователь
29 июля 2020, 14:28
Скриншотилка - точно плохой аргумент: это сервис, который делает скриншоты и умеет сохранять их в Я.Диск. Смысл пихания программы, которая без Диска не особо полезна в состав диска я ещё могу понять. Я не знаю, куда сохраняются заметки. Если тоже на Я.Диск и без него не работают, то к ним тоже применима эта отмазка.


А Телемост - никак не связанный с Диском сервис, даже видео со звонков, вроде бы, не умеет сохранять на Диск. Поэтому смешивать все 3 случая в одну кучу с заголовком "ну дважды же прокатило!" - неправильно.
Почему я?
29 июля 2020, 14:31
Владимир Русинов решил разрядить ситуацию очередной порцией неправды.
Приложение Телемост не является компонентом Диска, оно является самостоятельным приложением (автономный исполняемый файл Telemost.exe размером 100МБ), и его можно снести,  удалив папку %AppData%\Yandex\YandexDisk2\3.1.21.3681\Telemost и ярлык с рабочего стола.
Владимир Русинов
Сотрудник Яндекса29 июля 2020, 14:57
Почему я?,
это не самостоятельное приложение . Оно тесно связано с Диском и использует многие важные части основного приложения. На уровне системы оно ставится и удаляется вместе с приложением Яндекс.Диск. Удалить его вручную, конечно, можно — как можно удалить любой системный файл, — но результат такой операции может быть неожиданным. Например, Диск продолжит открывать ссылки на встречи в Телемосте, но работать ничего не будет.
Обновлено 29 июля 2020, 15:04
Удалённый пользователь
29 июля 2020, 15:13
Владимир Русинов,
"мы притащили электрон, в который завёрнут Телемост, вместе с диском, но в качестве обработчика протокола в браузеры прописали не напрямую Телемост, а Диск, который в свою очередь дёргает Телемост, просто там показалось так удобнее". Я правильно всё прочитал?
Владимир Русинов
Сотрудник Яндекса29 июля 2020, 15:21
Д. А.,
Электрон - это временное решение. Сейчас мы готовим нативное и более компактное приложение — его можно будет установить отдельно.
Обновлено 5 августа 2020, 13:40
Удалённый пользователь
29 июля 2020, 15:52
Владимир Русинов,
так почему нативное и тесно интегрированное в диск приложение только готовится, а текущий никак не интегрированный вариант уже распространяется в составе бандла и объясняется с такой позиции, будто светлое будущее уже наступило и телепорт с диском интегрированы так, что не разорвать?
Андрей
30 июля 2020, 01:19
Почему я?,
Снести то можно руками, только скорее всего Диск сразу же опять скачает и вернет все на свое место..  ж) 
Андрей
30 июля 2020, 01:20
Владимир Русинов,


*Например, Диск продолжит открывать ссылки на встречи в Телемосте, но работать ничего не будет.
Аллилуйя! Это именно то, что и требуется пользователям!
Андрей
30 июля 2020, 01:22
Владимир Русинов,

*Сейчас мы готовим нативное и более компактное приложение — его можно так же можно будет установить отдельно.
Другими словами, из диска вы ЭТО выпиливать все равно не будете как просят вас пользователи?
Андрей
30 июля 2020, 01:25
Д. А.,
Надо же отрапортовать о большом количестве радостных пользователях, которые уже установили себе Телемост.
apazhe@digitaldem.ru
5 октября 2020, 08:38
Владимир Русинов,
совсем ты заврался.
Виталий
29 июля 2020, 14:34
Вот это новость для вас, что ничего нельзя без спросу делать на чужом компе...
dmitryvaxler
29 июля 2020, 14:39
Эх, Вова..а передайте еще продактам ЯБраузера, что нагло и бесцеремонно отсвечивать баннером "Установи, ну установи ЯБраузер" в любых других браузерах лучше тоже "с согласия пользователя".
Dmitry
29 июля 2020, 14:41
Надо просто сделать по-человечески: чтоб при установке Я.Диска были три галочки: Скриншотилка, Заметки, Телемост... Пользователю что надо, то он и отметит. Я, к примеру, пользуюсь в сто раз более удобной и опенсорсной скриншотилкой. 
Обновлено 29 июля 2020, 14:42
Владимир Русинов
Сотрудник Яндекса29 июля 2020, 15:00
Dmitry,
Именно так мы и хотим сделать в самое ближайшее время. Надо сказать, наша скришотилка всегда спрашивает — хотите ли вы её использовать. 
Обновлено 29 июля 2020, 15:01
Андрей
30 июля 2020, 01:26
Владимир Русинов,
Ваша скриншотилка спрашивает именно об использовании, но не про ее установку.
apazhe@digitaldem.ru
5 октября 2020, 08:40
Dmitry,
надо просто не ставить себе продукты яндекс.говно.
Dmitry
6 октября 2020, 14:42
apazhe@digitaldem.ru,
 ну так и ставь себе американо-евро-гавно. Кстати, из всех программ работы с облачным диском самый тупой, глюкавый и неюзабельный софт у Гуглодиска.. (хотя у гугла вообще весь софт гавно, если уж прямо обсуждать)
Павел Кутюрин
29 июля 2020, 14:47
Добавление ярлыков на рабочий стол без спроса - это неуважение к пользователям. Тоже относится и к Алисе..
elementarnieznaniya
29 июля 2020, 14:49
По моему, Телемост - это точная копия Google Meet или https://whereby.com
А хотелось бы, что родной Яндекс ну хоть капелюшечку добавил отличий в лучшую сторону)
А если этих отличий нет, то гораздо выгоднее пользоваться привычным уже скайпом или зумом.
В чем тогда прикол?
Владимир Русинов
Сотрудник Яндекса29 июля 2020, 15:13
elementarnieznaniya,
Сейчас мы в первую очередь сосредоточены на качестве видео и звука. В будущем появится несколько интересных фичей — обязательно расскажем о них подробнее.
S449520
2 августа 2020, 08:31
Владимир Русинов,
Каких фичей? Раскидать ярлыки в каждую папку? Ваши фичи - говно.
damir@shakirov.tv
29 июля 2020, 15:02
Володя уже нашел себе другую работу? Ж)
roger.dinhelm
29 июля 2020, 15:15
*По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя.*
Даже не рассматривая то, что к этому явно побуждает здравый смысл, не кажется ли вам, что такая практика прямо скажем не нова и используется повсеместно ну как минимум лет 20?
Удивительные открытия команды Яндекса каждый день!
Я
29 июля 2020, 15:33
roger.dinhelm,
 Здравый смысл - приносить новые программы с согласия пользователя. Ярлык на рабочем столе - это верхняя часть айсберга.
Nessime F
29 июля 2020, 15:53
Ребят. Не ставила, но вот на скрины смотрю и... Вы более устрашающую иконку не могли выбрать, да? 
Вадим
29 июля 2020, 15:55
Проблемане в иконке, а в том, что помимо диска ставится ненужные сервисы.Будь возможность отключить все эти дополнительные сервисы ещё на этапе установки, проблемы бы не было.


То, что команда Яндекс пытается превратить Яндекс.Диск в агрегатор сервисов - июня интересная. Но немалому числу пользователей нужен только Яндекс.Диск без каких-либо плагинов.
Виктор
29 июля 2020, 22:48
Вадим,
Яндекс Диск находится в реестре ОРИ роскомнадзора, а следовательно выполняет функции организатора распространения информации по закону.. поэтому видимо все в диск и пихают, чтобы было удобнее исполнять.
anndielm
29 июля 2020, 15:58
Категорически против такого навязывания без предупреждений и выбора.
Нельзя наносить радость и причинять счастье, как не обосновывайте.
Сначала спросили, подтверждение получили, а там и ставьте.

Константин Ермаков
29 июля 2020, 16:13
Проверьте, пожалуйста, не было ли такой же ошибкой вводить плату за безлимитную автозагрузку видео? Нет ли повода написать ещё один пост с извинениями?
Andrey
29 июля 2020, 18:58
Константин Ермаков,
у меня "безлимитная" загрузка фото с мобильного кушает место на "диске". Так и должно быть?
Алексей Ш.
29 июля 2020, 20:48
Andrey,
Тоже заметил, когда удаляются фото - увеличивается свободное место
Борис Заманский
29 июля 2020, 16:21
Т.е., вы планируете не ставить иконку, чтобы никто не догадался о наличии такой программы? Тогда зачем вы ее ставить будете? Единственное разумное объяснение - чтобы тайно собирать информацию о пользователе и его компьютерах. Но если вы преследуете собственные цели - верните деньги, уплаченные за использование яндекс.диска.
Moscow Slam
29 июля 2020, 16:26
Объяснение не взлетело. 
Продолжу пользоваться сервисами "Я" только через Хром браузер.
Алексей Владимирович
29 июля 2020, 16:48
"Сейчас мы понимаем, что это было ошибкой. Добавлять на рабочий стол значок без явного разрешения пользователя — это действительно неправильно"  - ошибка вообще думать так изначально! Нельзя ничего делать без одобрения пользователя! К сожалению, у нас как всегда - годы идут, ничего не меняется, люди сначала делают, а потом думают. И кстати, продолжают думать. После такого провала, надо точно менять руководителя проекта (если смелости нет самому уйти). 
Кстати, на прошлой неделе снес Диск с компьютера, поскольку внезапно приложение начало кушать большое количество ресурсов компьютера (память), да так, что все подвисло (win7). Видимо, команда Диска готовит еще множество сюрпризов :)
Костиков Кирилл
29 июля 2020, 17:02
даже майлру вроде, когда свое г*но пихает в установщики, всегда галки ставят, утыкивают прям весь установочный экран своими галками с амиго, агентом, страницей поиска по умолчанию и тп
S
29 июля 2020, 17:30
Кек. 

Ржанул. Норм, отчитались акционерам об успехе внутреннего продукта. Мол смотрите, гайз, сколько инсталлов. Премию получили видимо не зря. 
Kondri
29 июля 2020, 17:33
Да вы же такую отвратительную политику распространения своего мусора проводите со всеми вашими программами. Скачиваешь вашу алису, а вместе с ней мерзкие Яндекс.Районы. И ещё какие-то сервисы не связанные с голосовым помощником НИКАК. Совсем никоим образом. И без всякой возможности их отключить. Я уже жаловался на это в вашу поддержку и был послан лесом шаблонным ответом. Вообще не удивлен, что вы теперь к шарингу файлов прикрутили свой бесполезный сервис звонков. Спрашивал у вас в поддержке пол года назад, повторю свой вопрос публично. Когда вы наконец перестанете так делать?
Andrey
29 июля 2020, 18:55
Kondri,
+100500. Я на мат в поисковом запросе жаловался, тоже был послан лесом. На рекламу Браузера на странице поиска, даже когда браузер уже ставил, но открываю не им - туда же.
Никтофилия
30 июля 2020, 17:17
Kondri,
Так плюс ещё и Яндекс месенджер пропихивают
Andrey
29 июля 2020, 18:53
Ваши действия похожи на действия Майкрософт и Мейл.ру - ставить то, чего не ожидал и навязывать свое мнение пользователю как единственное верное. Теперь вместо Амиго во всех фри программах Яндекс.Браузер пихается. Его можно рекомендовать только новичкам в работе с ПК.

Я, к счастью, не пользуюсь лишними клиентами "облаков", но браузер удалил, так как он себя навязывает (че-то давно вы не запускали наш супер браузер) и ставит Алису без спроса, ярлыки во все дыры пихает - даже на панель задач.
suricat404
30 июля 2020, 00:58
Andrey,
Поставить Microsoft в один ряд с Mail.ru Group.. Да, у них хватает косяков, но уже любопытно, чем могли так насолить?


>>Его можно рекомендовать только новичкам в работе с ПК.

А с ними-то так за что?)
KeyWalker
30 июля 2020, 17:22
suricat404,
Microsoft на восходе Windows 10 грешили насильным обновлением до этой версии операционки. Думаю речь об этом)
pavel.l.vlaskin
29 июля 2020, 19:10
Только один вопрос остался. Почему вы хотите сделать его из Диска? 
И как там поживает основная функциональность диска?
Вообще, огорчает политика яндекса делать франкенштейнов из неплохих в общем-то сервисов.

еxistоn
31 июля 2020, 20:12
pavel.l.vlaskin,
судя по всему, пилят суперприложение, но не совсем с того конца
еxistоn
31 июля 2020, 20:21
еxistоn,
Наверно маркетинг сказал ориентироваться на фокус-группу.
kosstiq
29 июля 2020, 19:40
Первое поколение  маркетолухов Яндекса 20 лет назад решило из всех щелей заставлять пользователя принудительно ставить свой чудо-продукт - ЯндексБар. Второе поколение теперь с телемостом обделалось. Жизнь ничему не учит :)))
Андрей
30 июля 2020, 01:36
kosstiq,
ЯндексБар было внешним отдельным приложением, а Телемост уже встроенное и не удаляемое. А Вы говорите ничему жизнь не учит  =)
kosstiq
30 июля 2020, 08:13
Андрей,
Почему не удаляемое? Папка с эти овсом, пропущенным через лошадь,   удалилась. После  почистил регистратуру. ЯДиск, похоже, и не заметил пропажи :)))
jawhien
29 июля 2020, 20:56
не знаю ни одного человека, который пользовался бы всеми этими чудесами яндекс.диска, типа скриншотов, заметок и всего остального, просто потому что сторонние приложения намного удобнее и функциональнее. А теперь вот ещё и телемост, никому также не нужный, потому что все пользуются для этого удобными и главное другими сервисами. Все эти инструменты не предлагают ничего нового и необычного, что делало бы их лучше других. Почему бы вам не заняться улучшением самого диска? Ошибки исправить к примеру? Улучшить его работу на Windows 10 хотя бы? Улучшить доступность, а то в последних версиях даже свободное место узнать нельзя? Но нет, встроить в него огромное ненужное пользователям дополнение почему-то для вас оказалось важнее. Причём очень сырое дополнение, как я понимаю. При том, что сам диск работает не всегда лучшим образом. Не поймите меня не правильно, я всегда был поклонником яндекс.диска, но когда пришлось перейти на Windows 10 понял, что если команда яндекс.диска будет заниматься всем что угодно, кроме собственно говоря основного функционала программы, придётся искать другое облачное хранилище. Не потому, что мне мешают скриншоты или заметки, а потому, что программа не работает должным образом. И от этого очень грустно.





Владимир Русинов
Сотрудник Яндекса30 июля 2020, 17:06
jawhien,
Спасибо за багрепорт про объем свободного места, скоро починим. О любой неполадке можно сообщить на disk@support.yandex.ru, мы разберёмся. 
Обновлено 30 июля 2020, 17:14
jawhien
30 июля 2020, 17:33
Владимир Русинов,
Я уже писал, но ответили в духе: когда-нибудь может быть и исправим, но точно не скоро.
kez.one
29 июля 2020, 21:27
Можно ли как-то пользоваться телемостом, не устанавливая диск? По своему опыту редко что-то пересылаю во время разговора.
Владимир Русинов
Сотрудник Яндекса30 июля 2020, 15:50
kez.one,
Роман, добрый день! Кроме Яндекс.Диска организовать встречу в Телемосте можно по прямой ссылке telemost.yandex.ru в Яндекс.Браузере и Chrome. Также Телемост доступен в веб-версии Яндекс.Почты и ее приложениях для iOS и Android. 
Виктор
30 июля 2020, 16:21
Владимир Русинов,
прекрасно! значит никакое приложение для работы с ним не нужно. Спасибо!
sp.andrey
5 августа 2020, 01:05
Виктор,
БРАВО!!!
Иван Лунякин
29 июля 2020, 21:47
Помню как яндекс диск грохнул мне мне винду цать лет назад, не заметив потери бойца, переустановил. После чего заметил сообщение с извинением от "команды" и компенсацией в размере 200 гигов необъятных. На что по истечению некоторого времени были наложены ограничения в использовании в загрузке и выгрузке с использованием браузера, спасибо. За телемост можно, я думаю, гигов 20 всем подарить. Ну а сам мост ампутировать.
Обновлено 29 июля 2020, 21:49
Илья
29 июля 2020, 21:56
"Диск — не просто облачное хранилище, а среда, в которой собраны разные рабочие инструменты."
Не просто облачное хранилище. А должен им быть. Зачем мне в программе, которую я юзаю ТОЛЬКО для того, чтобы синхронизировать рабочие документы между двумя компами, какой-то видеочат? Не знаю, как у вас там идёт "поток мыслей творцов", но получается с каждым разом всё хуже.
Всерьёз подумываю о том, чтобы снести теперь яндекс.диск к чертям. А вдруг этот ваш "часть диска - телемост" (на самом деле, что характерно, он лежит в отдельной папке и никак не связан с самим диском) будет записывать то, что я говорю в микрофон ради подсовывания мне очередной очень нужной рекламы? Нет, спасибо. Пошёл искать альтернативу вашему диску...
Виктор
29 июля 2020, 22:43
яндекс телемост проник и на macos внутри яндекс диска, как быстро яндекс диск выкинут из homebrew со всеми продуктами яндекса как ненадежного поставщика программного обеспечения, которое устанавливает одно приложение без ведома пользователя внутри другого просто вопрос времени.
ybeltrikov
29 июля 2020, 23:04
мне не нужен телемост в яндекс диске
xxx
29 июля 2020, 23:20
> По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя.
Вместо этого нужно вводить правило: уважать людей, которые пользуются вашими продуктами.


> Всё это не самостоятельные программы, а мини-приложения в составе Диска. Таким же приложением является Телемост
Нет, не является.


> Откуда иконка на рабочем столе [...] Так мы хотели дать возможность попробовать новый сервис
Нет, вы хотели занять стремительно закрывающуюся нишу видеоконференций и не погнушались грязным приёмом. См. пункт 1 про правило.


> Сейчас Телемост — компонент Яндекс.Диска
Потому что Диск нужен многим, и мало кто его сотрёт, лишь бы избавиться от Телемоста.


Поистине глупый и бессмысленный пост. Немногие лишь смогут деградировать в погоне за прибылью, как Mail.ru.
za4еm
29 июля 2020, 23:48
Ребята! Я Вас хочу остановить! Ведь ЯДиск просто дал развитию новым сервисом в России. Подчёркиваю - в России. До этого - дохлый гуль.
xxx
29 июля 2020, 23:53
za4еm,
Да, получился новый и удобный сервис, которым люди годами пользовались и не тужили. И который Яндекс теперь а) слегка засрал абсолютно ненужным компонентом и б) сделал это весьма неуважительно к его пользователям. А так-то он всем хорош, спору нет.
za4еm
30 июля 2020, 00:03
xxx,
А слегка засрал - это чем-же?  по вебдаву не ощущается.
Б - согласен только по вебдаву - скорость как Африке. А я в Африкен был, бе-бе-бе :D Блин пьяный, прости))
za4еm
30 июля 2020, 00:09
za4еm,
не,я вцеплюсь в твой камент грызлами. Яндекс относительно анонимно позволяет вносить/выносить данные. Где ещё также? Гуль не позволят, если что.
suricat404
30 июля 2020, 00:41
Владимир, думаю, вы прекрасно в курсе, что ярлычок (дважды упоминаемый в тексте) - всего лишь ссылка на собственно исполняемый файл программы, который может лежать где угодно и будет так же функционален в случае отсутствия ярлычка.. 
Окей, в будущем смогу на своем ПК иметь право решить создавать ярлык в 1 килобайт у себя на рабочем столе или запретить. Уххх, спасибо, прям почувствовал, что не зря родился!
А что можете сказать относительно судьбы самих бинарников этого и будущих проектов?


P.S. Пользователям разливалась beta-версия Телемоста, верно?
za4еm
30 июля 2020, 00:50
suricat404,
лол, Вы себе программу какую-то ставили?
Андрей
30 июля 2020, 01:07
*По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя.
 То есть, другими словами, вы теперь будете все встраивать все только втихаря и ни под каким соусом не будете об этом предупреждать пользователей?
Алекс
30 июля 2020, 01:48
Почитал комментарии: у народа эйфория от хейта. 
Никто даже мысли не допустил, что в телемосте может удобно прорасти совместный обмен/просмотр файлов диска. 
extremeprog
30 июля 2020, 04:43
Алекс,
Да на здоровье! Если прорастет, то так тому и быть. Значит не зря работают. Но сейчас суть "хейта" не в том, что приложение родилось и разрабатывается, а в том, что делается это мягко говоря через одно место, без малейшего уважения к пользователям и их личному пространству, без согласования, без предупреждений и анонсов, без публичного представления в должном виде. Это гнусная политика.

Неужели разница не очевидна? Одно дело, когда я денег у тебя попрошу, и ты мне их дашь. Другое - когда я молча лезу к тебе в карман. В обоих случаях для меня итог хороший - я в профите. Но вот для тебя разница будет ощутимой. А если я делая второе, еще и буду заявлять, что в следующий раз я сделаю это тише, что ты для себя решишь?

Владимир все прекрасно понимает. И "хейт народа" в том числе. 
div00
30 июля 2020, 09:47
Алекс,
 Совместное обсуждение фото логичнее вести в чатах, где уже можно включить видеосвязь. Можно добавить форум в почту, тоже вариант совместного обсуждения
SirTemerin
30 июля 2020, 08:01
Это крайне нагло с вашей стороны. А весь этот пост - как насмешка. Что за глупость?
metropolitantin
30 июля 2020, 09:00
> Мы хотим сделать простой и удобный инструмент для общения, и нам важна обратная связь — в том числе и для того, чтобы быстрее исправлять ошибки.



Основная обратная связь всем понятна. Зачем было добавлять такую вложенность
Но основная реакция, это ваше горе что спалились и оставили ярлык на рабочем столе. Лол в чистом виде.

> Сейчас Телемост — компонент Яндекс.Диска. Удалить отдельную функцию из программы нельзя,


Тоже лол. Но как эта функция помогает работать Диску? Я бы скорее всего понял почему нельзя удалить функции диска из Телемоста. Вот бы в 2к20 году уметь давать пользователю возможность самому выбирать необходимый функционал хотя бы.

 Прочитав комментарии увидел что в будущем планируется при установке дать выбор какие компоненты включать и вроде планируется отдельный клиент для Телемоста. Значит по всей видимости Телемост должны удалить из Диска... Но сейчас его удалить нельзя...
VB.EMERSON
30 июля 2020, 09:37
Спасибо, Володя, за очередной мусор навязываемый Яндексом и тобою лично. Надо быть редкостным чудаком на букву м... чтобы написать такое разъяснение для пользователей сервисов Яндекса! Поздравляю, Володя-руководитель разработчиков, со вступлением в почётный клуб чудаков на букву м...Вы отличились такой зачётной статьей!
div00
30 июля 2020, 09:45
За последние пару лет Яндекс стал настолько агрессивно продвигать рекламу и свои приложения, что вспоминается эпоха МейлРу.
Как уже написали, логика встраивания Телемоста в Диск - не логика. В чат, даже в браузер - это было бы логичнее, чем туда, где пользователь хранит файлы. Если речь об обсуждении присланной фотографии, то разумнее предлагать чат с текстовым общением и функциями аудио и видео связи.
VB.EMERSON
30 июля 2020, 09:50
Почитал комментарии от Володи - ну просто смешно, детский лепет и попытка неуклюже оправдать Телемост составной частью Яндекс-диск. Не позорься, руководитель отдела разработки. Из конструктивной критики могу предложить только одно - немедленно удалить и публично извинится перед пользователями за несанкционированное навязывание и установку приложений. А Телемост вынести в отдельную программу и установку. И продвигать приложение и услугу через рекламу, преимущества. И не позорься своим детскими разъяснениями на весь Яндекс.
Михаил
30 июля 2020, 10:19
Прошу предоставить общественности доказательства того, что Телемост является частью Диска. У него отдельный запускаемый файл, удаление которого не вносит каких-либо изменений в работу Диска.

Так же прошу прокомментировать Ваше утверждение о том, что иконка балы добавлена не всем. Вы пишете: "мы добавили некоторым пользователям". Каким именно, по какому фильтру, отбору?
VB.EMERSON
30 июля 2020, 10:48
Михаил,
Это вряд-ли дождёмся от Володи разъяснений.)))) Думаю, он с утра на коврике у высокого начальства, пытается тем же словами, что и в статье оправдаться.  Не до отзывов сейчас Володе, не до нас.)))
Александр
30 июля 2020, 11:17
о привет мейл.ру ! вот и вы скатились до быдло сервиса, спасибо, пока !
rm -rf  /Applications/Yandex.Disk.2.app/Contents/MacOS/Yandex.Telemost.app
LKinar
30 июля 2020, 11:21
Чего вы тут атмосферу пуканами греете? В Америке бы Яндекс такими действиями потерял миллиарды и еще миллиарды бы остался должен! Считаю, что необходимо подать коллективный иск в суд.
icig.ya
30 июля 2020, 13:02
LKinar,
организуете ?
a.volkov1987
30 июля 2020, 13:23
Если у вас в команде есть руководители, которые пропустили решение добавлять на устройства пользователей продукты, на которые пользователь не соглашался явно, то ваше руководство сгнило и плохо пахнет. Равно как и те, кто это решение реализовал.
+1 повод не использовать ваши продукты вообще.
Удалённый пользователь
30 июля 2020, 14:08
Почему просто не признать что приняли неправильное решение? Из этой попытки назвать черное- белым а Телемост - частью Диска логично сделать вывод что вы и дальше будете ставить людям приложения без их спроса.
kf@gorodn.ru
30 июля 2020, 14:39
и зачем было городить такое дерьмо вообще?
g.tanatov
30 июля 2020, 14:39
Это было просто гениальное решение, до этого надо было ещё додуматься, молодцы!
solarrunner
30 июля 2020, 15:16
Что вы напали на Владимира? Думаете у него в KPI стоит "Делать то, что понравится пользователям"?))
sp.andrey
5 августа 2020, 01:24
solarrunner,
KPI не модно уже - OKR. И Володя их сделаль. Но на душе у него должно быть гадко и икаться дб знатно! XD
Претензии не к Володе, Володю жалко, не смотря на премию.  ;(
Unicorn
30 июля 2020, 15:32
Знаете, лучше не то что не наводить мосты, лучше вообще перестать насильно пользоваться сервисами, обуславливая использование одного сервиса - другим. Делая его неотключаемым.


Я пользуюсь многими сервисами Яндекса давно, оплачиваю Плюс и советую его другим. Я.браузер, который у многих имеет уже репутацию простигосподи Амиго - использую и на десктопе, и на телефоне почти с самых первых версий.

Но это тот случай, когда каждая новая версия приложения вызывает не радость от предвкушения новых функций, а опасение - что же еще натворили. Откройте главное меню мобильного Браузера, там 23 пункта! Вы сделали расширения в нем и это супер, а месяц назад они стали сами по себе отключаться) Яндекс.Навигатор обрастает новыми функциями, которые тоже прямо пихают в лицо, спасибо что хоть рекламу даете отключать.

Я уж не знаю, я понимаю что вы коммерческая компания, и вам нужно монетезировать ваши сервисы, ну так дайте альтернативу - например я готов за Плюс платить в два раза больше, но перестать везде выключать рекламу в ваших сервисах и предложениях.
Алексей Корнеев
30 июля 2020, 15:56
Меня зовут Володя, в прошлом месяце мы добавили в конституцию много нового и не совсем удачно объяснили, откуда оно взялось
Удалённый пользователь
30 июля 2020, 17:56
Яндекс.Амиго
Евгений Гордеев
30 июля 2020, 18:12
Действительно, видеовстречи/видеосвязь в рамках аккаунта Яндекс —  интересное направление. Для меня менее существенно, будет ли это в рамках Диска, или же отдельный сервис Яндекса. Лишь бы не нужно было заморачиваться с новыми аккаунтами. Вообще, новое, это не плохо. Новое, это новое. И здорово, если новое — дает полезный и нужный функционал. А иконка без спроса, да, лучше о подобном  спрашивать. Не только про иконки. Конкретно в моем случае, часто бывают ситуации, когда новое появляется внезапно, слегка не вовремя, и мешает продолжить какое-нибудь срочное дело, нарушает планы, сбивает рабочий настрой. Для таких случаев хотелось бы формальный вопрос-предупреждение. Или мини-выбор, в духе: ок понял здорово новая функция слышал о ней щас заценю, не знаю что это и хотел бы почитать подробно но позже напомните мне, или нет не слышал и не хочу слышать. :-) В любом случае, спасибо Владимир. И всей команде спасибо, что развиваете функционал, и смело говорите об ошибках.
Антон
30 июля 2020, 18:19
Удалить Диск вместе с Телемостом? Отличный совет, Яндекс! Так и поступлю.
Евгений
30 июля 2020, 18:47
Телемост не является частью диска. Не надо нести несуразицу.
Ни функционально, ни в реализации. К чему эта нелепица?
Как и заметки со скриншотами это лишь косвенно связанные продукты.
При том, что скрины хотя бы пытаются использовать диск - результат можно скинуть на него, телемост как и заметки - приставлены сбоку. 
Pavel T
30 июля 2020, 19:12
Володя, это плохой ответ с беспомощной аргументацией и неуважением к пользователям.

Я не обвиняю лично вас, поскольку понимаю, идея зафорсить в диск яндекс-jitsi с нескучными обоями в добавок к нахрен не нужными яндекс-заметками и скриншотами исходила от одного из эффективных менеджеров, совместными усилиями которых яндекс в последние годы превращается в треш-холдинг.
Когда-то я пользовался яндекс-поиском, пока он не превратился в помойку.
Когда-то я пробовал яндекс-браузер, пока он не превратился в помойку.
До недавнего времени я использовал яндекс-почту, пока... ну, вы поняли.
С момента запуска я был подписан на яндекс-музыку, с которой за последние 3 дня я мигрировал в spotify, благо очередная годовая подписка на яндекс-музыку закончится через месяц.
И вот остался яндекс диск, которым я пользовался много лет на разных устройствах, но теперь ищу замену.
Что касается яндекс телемоста - в гробу я его видел.
Антон
30 июля 2020, 21:24
Pavel T,
+ в карму
randomsupplies
30 июля 2020, 19:31
"Я хочу рассказать, почему так произошло."

Я ждал, что будет интересная история. А там всего лишь "хотели дать возможность попробовать новый сервис". Я хочу больше подробностей! :-)
Даниил Галицкий
30 июля 2020, 19:52
я знал что яндух скатившееся УГ, но что б свалиться до уровня мэйл ру с их браузером амиго это вообще залёт. к счастью не использую эти мусорные продукты на компьютере. ещё мне вирусов не хватало официально доставленных.
alex-plus-plus
30 июля 2020, 21:22
Похоже, тот самый Володя Русинов из фидошной эхи GUITARS.RU, гитарист в Jumping Cats
sp.andrey
5 августа 2020, 01:44
alex-plus-plus,
опп-па (с)
https://sun9-75.userapi.com/c282/u1402137/22081/x_aaacc4c7.jpg



Особенно если так - то, ну как вот так-то вот!? Если человек лучший интернет пробовал ... Голод?  
Игорь
30 июля 2020, 22:33
Это все хорошо, но как мне сделать так, чтобы при клике на видео в поиске Яндекса, оно открывались в источнике, а не в богомерзком ЯЭфире?? 
Тимур Kurskiev
30 июля 2020, 22:48
Как вообще сервис для видеовстреч по логике вяжется с облачным хранилищем с точки зрения пользователя? Абсолютно два разных сервиса, зачем в диск интегрировать сервис для видеовстреч, ума не приложу)))
abel14
31 июля 2020, 00:02
Это, вероятно, уже было неоднократно сказано, но: адекватные программы при установке И в настройках обновлений (особенно если автоматические) предлагают выбрать, какие компоненты программы пользователь желает ставить, тем более если компоненты массивные. Пытаться нагромождать в приложение хаотичные и громоздкие функции, даже не предупреждая пользователя - действия, больше подходящие всякому adware-у, чем добропорядочным приложениям от уважаемого разработчика
Eranise
31 июля 2020, 00:03
Приложение Телемост не является компонентом Диска, оно является самостоятельным приложением (автономный исполняемый файл Telemost.exe размером 100МБ), и его можно снести, удалив папку %AppData%\Yandex\YandexDisk2\3.1.21.3681\Telemost и ярлык с рабочего стола.



Володя, не напомните как именно называют людей, которые ВРУТ В ЛИЦО совершенно не стесняясь? Созвучно со словом "гандбол". 
ergonomic.code
31 июля 2020, 00:35
А как "руководитель Яндекс.Диск" прокомментирует невозможность пользоваться сервисом "Яндекс.Диск"? 


OS: KDE Neon || Ubuntu 20.04.
Package: консольный davfs2, Dolphin и Nautilus со встроенными в ОС пакетами для работы с сетью.
Использование: редкое и исключительно в личных целях. 


Подключаюсь по протоколу WebDAV к Я.Диск. Соединение успешное, я могу удалять файлы, читать их, могу даже комфортно загружать файлы размером несколько десятков килобайт.
Далее создаю файлы, к примеру размером 1, 2, 3, 4, 5 МБ, командой bash:
MB=10 && MS=$(date +%s%N) && SIZE=$(($MB * 1024 * 1024)) && fallocate -l $SIZE $MS.txt
После этого копирую на Я.Диск. И... Вроде бы ничего не происходит, вернее не происходит сразу. И файл в 1 МБ загружается через 1 минуту, 2 МБ - через 2 минуты и т.д.
Я попробовал три разных пакета для работы с webdav и везде одна и та же картина.
1MB: начало 23:26:02, конец 23:27:12, итог 1:10;
2MB: начало 23:30:03, конец 23:32:12, итог 2:09;
3MB: начало 23:32:40, конец 23:35:54, итог 3:14;
4MB: начало 23:36:30, конец 23:40:50, итог 4:20;
5MB: начало 23:48:52, конец 23:54:15, итог 5:23.


Почему вы искусственно ограничиваете скорость загрузки файлов? Тут невозможна иная трактовка. Соединение проверенно, взяты различные пакеты для webdav, а так же проверенны с тремя сторонними серверами.
atshamanov
3 августа 2020, 07:42
ergonomic.code,
Ээээ... Мы просто хотели дать пользователям возможность попробовать новое луДшее приложение вместо устаревшего протокола? (Цэ) 
a-borodaev
31 июля 2020, 11:14
Почему "иногда лучше жевать чем говорить". Просто вспомнилось. Статья конечно эпическая.
Удалённый пользователь
31 июля 2020, 12:09
Вы даже в MacOS это впихнули. Отдельным приложением! А тут пишите, что это часть яндекс диска и удалить нельзя.

Вот это тогда что? /Applications/Yandex.Disk.2.app/Contents/MacOS/Yandex.Telemost.app весом в 167 мб? Выглядит как отдельное приложение и спокойно удаляется. Вот только вы ни слова не сказали о том, что запихнули 167 мб мусора в новую версию приложени. Блог Яндекс.Диска мёртв уже  год, списка изменений (changelog) у приложения нет, вы просто молча пихаете пользователям любые ненужные файлы, а сообщить об этом решили только после того, как вас по всему интернету заругали. Вышло не очень убедительно
Shadow.Ru.45
31 июля 2020, 15:11
"создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя"
я предпочитаю, чтобы в мою систему *приложения устанавливались* только с моего согласия!
asurtr
31 июля 2020, 18:45
как бы уже все наверное в курсе что расказы про интгерацию это введение в заблуждение...если удалить телемост то диск продолжает отлично работать, т.е никакой интеграции здесь нет, так то позорище.
ergonomic.code
31 июля 2020, 18:58
Не подскажите, а куда ссылочка на https://yandex.ru/support/disk/webdav.html подевалась? 
Денис
1 августа 2020, 01:06
"По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя."
Супер! Т.е. в ответ на претензии о обнаружении пользователями скрытой установки того, что не устанавливали вы обещаете в следующий раз лучше прятать скрытые установки?
Опустим вопросы относительно корректности того, что произошло. Расскажите о вашем отделе по связям с общественностью или кто у вас придумал ТАКОЙ ответ. ) 
Виктор
1 августа 2020, 09:55
Денис,
пользователи из-за такого ответа приняли решение снести все программные продукты яндекса с компьютера во избежание повторения таких проблем с непонятным самоустанавливающимся софтом)
Алексей
1 августа 2020, 10:38
Ещё в Я.Погоду можно встроить. Логично же, посмотреть прогноз и обсудить его с близкими. 
Diego
2 августа 2020, 11:54
Так обосраться с навязыванием услуг способен только яндекс
Евгений Морозов
1 августа 2020, 23:04
Володь, мне кажется тебе не стоит больше писать публичных постов. Никогда.

S449520
2 августа 2020, 07:52
Да кто бы сомневался.  в 2020 году до яндекса доперло что значки без разрешения пользователя нельзя создавать.
Ожидаем что к 2050 дойдет что без разрешения пользователя нельзя софт устанавливать.
Как хорошо что я не пользуюсь ни одним говно сервисом яндекса. Только этот аккаунт зареганый хрен знает когда для возможности комент написать.
Даже в вашем блядском рутубе его не использую что бы смотреть видео. 
Анатолий Иванов
2 августа 2020, 22:55
Яндекс себя дискредетировал ИМХО. Теперь ставить себе приложения яндекса это получать ненужную рекламу в браузере и ненужные приложения в системе. Так можно и до уровня Амиго скатиться, ребята \0
kotosveen
3 августа 2020, 03:57
Анатолий Иванов,
яндекс уже это сделал. Устанавливаешь браузер, а в результате получаешь Алису в придачу + ярлычок на панели задач + надоедливые уведомления. Хоть бы при установке спрашивали надо это пользователю или нет.
atshamanov
3 августа 2020, 07:54
Adios, amigo. 
rurlevvgmail
4 августа 2020, 08:33
Обычно, кардинальные решения принимаются после совместного голосования, тестах на фокус группах. Но никто, я повторяю, никто, не имеет право, создавать без моего ведома, иконки у меня на рабочем столе!!! Сделать такой удар по репутации компании, да как вас еще ноги по офису носят? Искренне желаю вам, Володя, скорейшего увольнения с вашей текущей должности.
flicus
4 августа 2020, 08:52
Яндекс остановись, что ты делаешь. Такие решения заставляют насторожиться. Такие чудовищные оправдания своих  ошибок как этот пост заставляют насторожиться вдвойне.  Вы сначала без спросу гадите в чужие тапки, а когда вас поймали за руку, обещаете впредь делать это незаметно. Может у вас в компании действительно накопилась критическая масса  людей не на своем месте и это начинает сказываться? В общем думаю большое количество людей уже удалило это безобразие, а еще большее, как я, будут пристально следить за развитием ситуации. Вы конечно можете наплевать на мнение технарей (а именно они возмущены), скатиться в их глазах до уровня майл.ру и ориентироваться на большое количество обычных пользователей (которым все равно) но тогда вы умрете как технологическая компания и превратитесь в унылых местечковых продавцов рекламы.
sp.andrey
5 августа 2020, 01:11
Это плевок в лицо, а не ответ! Лучше бы молчали. 
Unix philosophy почитайте, - даже M$ уже там ... частями XD
ugino personal
5 августа 2020, 08:17
За неоднократные агрессивные действия в отношении пользователей продукцию яндекс в бан лист. Личное мнение
Александр
6 августа 2020, 10:10
Меня вымораживает Алиса в составе Яндекс.Браузера, при установке нельзя отключить ее, так она еще постоянно работает, значок микрофона говорит что алиса слушает постоянно. Приходится везде лазить по настройкам и искать как ее отрубить.
Обновлено 6 августа 2020, 10:10
Евгений
6 августа 2020, 16:14
Александр,
поставь другой браузер и будь спокоен.
anatolij.plehnevitch
15 августа 2020, 07:26
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artiomov.egorka
20 августа 2020, 15:30
Егор артёмов
Андрей Семакин
22 августа 2020, 07:39
Видимо, теперь Телемост ещё является логичным продолжением Яндекс.Почты в мобильном приложении на Android. История точно такая же -- внутри приложения появилась кнопка, которая запускает отдельное приложение Телемоста, это видно по списку запущенных приложений. Ладно хоть отдельный ярлык вываливать не стали. В системном списке установленных этого приложения нет, поэтому его никак нельзя удалить. Да что же всё-таки такое Телемост -- часть Диска или часть Почты? Или просто логичное продолжение всех приложений и сервисов Яндекса, и скоро он появится везде? Или может уже пора признать, что это просто попытка впарить пользователям новый продукт без их желания? С нетерпением жду, когда можно будет насладиться прекрасными видеозвонками прямо из Punto Switcher.
div00
8 января 2021, 13:59
У меня вопрос: Телемост из мобильных версией когда удалите? 
k.clokovsky
8 февраля 2021, 19:54
отлично
Михаил Дмитриенко
27 февраля 2021, 06:28
Судьба у Яндекс Диска будет совершенно такая же, как у Яндекс Фоток... А еще раньше Яндекс Народ... люди работали, верили Яндексу, а вы их - пинком...
Константин П.
сегодня, 08:00
Яндекс агрессивно собирает данные логины пароли из всех аккаунтов с разных сайтов и отправляют себе, а также "заботливо" предлагают их сохранить на телефон. Данные эти удалить нельзя - они уже на их сервере. Установив приложение Яндекс. - вы пригреваете змею возле своей шеи