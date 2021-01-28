Подзаправиться кофе: доставка еды и напитков в Яндекс.Заправках

Недавно в Заправках появилась доставка еды и напитков. Теперь в приложении можно не только оплатить топливо, но и заказать что-нибудь из кафе на АЗС — тоже не вставая с водительского кресла. Заказ принесут в машину за пять минут.

Выйти из автомобиля и размяться — особенно после долгой дороги — всегда приятно. Но есть много ситуаций, когда удобнее оставаться за рулём. Например, если с вами путешествует маленький ребёнок, которого нельзя оставлять в машине одного. Или идёт дождь, а вы одеты не по погоде. Или вы стремитесь избегать лишних контактов в пандемию. Во всех этих случаях пригодится доставка.

Сейчас заказать еду можно больше чем на ста АЗС сетей «Нефтьмагистраль» и BP в Москве и Подмосковье. Чтобы увидеть их на карте в приложении, воспользуйтесь фильтром «Доставка еды в машину». На карточке заправки будет кнопка «Еда на АЗС» — нажав её, вы попадёте в меню. Выбранные блюда можно оплатить картой. Заказ принесёт сотрудник АЗС — он найдёт вашу машину по номеру. На некоторых заправках есть зоны ожидания заказа. Это парковочные места рядом с торговым павильоном, помеченные специальным значком.

Как готовят еду для заправок

Точки питания на АЗС бывают двух типов: кофе-уголок и кафе. В кофе-уголке можно купить кофе и простые закуски вроде пирожков или слоек. Покупателей обслуживает один сотрудник, кое-где действует система самообслуживания.

Мы подключаем к Яндекс.Заправкам АЗС, где есть кафе. В кафе работают несколько человек, а ассортимент разнообразнее — на многих заправках можно съесть настоящий обед с супом, салатом и горячим. Если меню обширное, не вся еда готовится прямо на заправке — например, для сети «Нефтьмагистраль» блюда и ингредиенты поставляет фабрика-кухня. Это полноценное пищевое производство — с горячим и холодным цехами, кладовыми, холодильными камерами.

На фабрике-кухне

Некоторые блюда, например сырники и салаты, готовятся на фабрике-кухне и приезжают на АЗС уже упакованными в индивидуальные контейнеры. Их остаётся только разогреть, если это необходимо. Другие блюда, например бургеры и кесадилью, готовят на месте из произведённых на фабрике-кухне ингредиентов. Срок годности еды — 24 часа. Если за это время блюдо не купили, его утилизируют.

Андрей Иванин,

руководитель маркетинговых проектов Яндекс.Заправок:

Запуская в приложении услугу доставки, мы использовали интерфейс Яндекс.Еды — он хорошо знаком пользователям. Поменяли только экран с адресом: вместо улицы, дома и квартиры ты указываешь номер машины. В доставке всегда важно время — мало кому понравится полчаса ждать хот-дог. Поэтому перед запуском наша команда отработала несколько смен на АЗС. Мы рассказывали автомобилистам, что запускаем новую услугу и предлагали еду и напитки в подарок, а потом приносили заказ в машину. Нашей задачей было проверить с точностью до секунды, сколько занимает приготовление разных блюд и их доставка до авто. Понятно, что на скорость влияют много факторов — время суток, загруженность АЗС и так далее, — но сейчас в большинстве случаев заказ удаётся доставить в течение пяти минут.

Яндекс.Заправки доступны в виде приложения, а также в Картах и Навигаторе. Чтобы заказать еду, необязательно заправлять машину — можно приехать просто перекусить. В будущем количество АЗС с доставкой и список городов расширятся.