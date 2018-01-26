Поиск новых форм: дизайнеры переделывают ya.ru

В 2000 году Артемий Лебедев решил проверить, можно ли уместить Яндекс в пять килобайт. Чтобы уложиться в лимит, он оставил на главной странице только логотип, строку ввода и кнопку «Найти». Так появился поиск ya.ru, лаконичная версия Яндекса. Сейчас его интерфейс никого не удивляет, но 18 лет назад интернет был устроен по-другому. Владельцы сайтов стремились показать на главной всё лучшее сразу, и на этом фоне ya.ru смотрелся аскетично — и поэтому необычно.

Ya.ru, 2003 год. Изображение с сайта Студии Артемия Лебедева

Ya.ru существует до сих пор. Каждый день им пользуются сотни тысяч человек, а похожие версии появились и у других поисковых систем. Может ли минималистичный поиск выглядеть по-другому? С одной стороны, кажется, что менять интерфейс ya.ru — всё равно что переизобретать стакан или карандаш. С другой стороны, иногда на привычные вещи стоит посмотреть под другим углом.

Сегодня мы запустили проект «Поиск новых форм» — альтернативный взгляд на главную страницу ya.ru. Мы предложили известным дизайнерам переосмыслить лаконичный поиск — подумать, как он должен работать и какие эмоции он может вызывать у пользователей. Своё видение ya.ru представили 11 дизайнеров и дизайн-студий. Не все специализируются на веб-дизайне — мы стремились, чтобы у участников проекта был разный бэкграунд. Например, студия Bonnie&Slide создаёт презентации, а в Redmadrobot разрабатывают мобильные приложения.

«Поиск новых форм», Ира Иванова

Перед участниками не ставили никаких ограничений. Разрешалось изменять не только внешний вид главной страницы ya.ru, но и способ её взаимодействия с пользователем. Так, в одной из версий лаконичный поиск — это чат-бот, в другой — текстовый терминал, с которым нужно общаться командами. Подробнее о каждой работе можно узнать в видеоинтервью с её создателями.

Запуск проекта не означает, что в ближайшем будущем лаконичный Яндекс резко сменит облик. «Поиск новых форм» — это выставка концепций, где каждая работа — не просто эскиз, но и рассуждение о том, какую роль поиск играет в жизни людей и по какому пути он может развиваться.