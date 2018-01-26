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Поиск новых форм: дизайнеры переделывают ya.ru

В 2000 году Артемий Лебедев решил проверить, можно ли уместить Яндекс в пять килобайт. Чтобы уложиться в лимит, он оставил на главной странице только логотип, строку ввода и кнопку «Найти». Так появился поиск ya.ru, лаконичная версия Яндекса. Сейчас его интерфейс никого не удивляет, но 18 лет назад интернет был устроен по-другому. Владельцы сайтов стремились показать на главной всё лучшее сразу, и на этом фоне ya.ru смотрелся аскетично — и поэтому необычно.

Ya.ru, 2003 год. Изображение с сайта Студии Артемия Лебедева

Ya.ru существует до сих пор. Каждый день им пользуются сотни тысяч человек, а похожие версии появились и у других поисковых систем. Может ли минималистичный поиск выглядеть по-другому? С одной стороны, кажется, что менять интерфейс ya.ru — всё равно что переизобретать стакан или карандаш. С другой стороны, иногда на привычные вещи стоит посмотреть под другим углом.

Сегодня мы запустили проект «Поиск новых форм» — альтернативный взгляд на главную страницу ya.ru. Мы предложили известным дизайнерам переосмыслить лаконичный поиск — подумать, как он должен работать и какие эмоции он может вызывать у пользователей. Своё видение ya.ru представили 11 дизайнеров и дизайн-студий. Не все специализируются на веб-дизайне — мы стремились, чтобы у участников проекта был разный бэкграунд. Например, студия Bonnie&Slide создаёт презентации, а в Redmadrobot разрабатывают мобильные приложения.

«Поиск новых форм», Ира Иванова

Перед участниками не ставили никаких ограничений. Разрешалось изменять не только внешний вид главной страницы ya.ru, но и способ её взаимодействия с пользователем. Так, в одной из версий лаконичный поиск — это чат-бот, в другой — текстовый терминал, с которым нужно общаться командами. Подробнее о каждой работе можно узнать в видеоинтервью с её создателями.

Запуск проекта не означает, что в ближайшем будущем лаконичный Яндекс резко сменит облик. «Поиск новых форм» — это выставка концепций, где каждая работа — не просто эскиз, но и рассуждение о том, какую роль поиск играет в жизни людей и по какому пути он может развиваться.

68 комментариев
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Виталий
26 января 2018, 11:21
Предположим, что есть другие дизайнеры, которые желают показать своё видение, как это сделать? Или это только для "известных" дизайнеров?
Иван
26 января 2018, 13:59
Виталий,
Есть же Тёма
Азамат
26 января 2018, 13:22
мне нравится вариант от Студии ONY =) 
Виталий
26 января 2018, 13:45
Азамат,
Плюсую, ONY сделали действительно дизайн, а не просто рисовательство, в отличие от большинства.
Кирилл
26 января 2018, 13:58
Единственный нормальный, который привносит новый функционал, но не нарушает лаконичность предыдущего!
sendphoto
26 января 2018, 14:07
Азамат,
аха, суперское решение сделала ONY.
Александр
27 января 2018, 20:28
Поддерживаю! У ONY лучший вариант.  Яндекс, подкиньте им заказ Яндекс.Почту средизайнить ;)
Обновлено 27 января 2018, 20:33
p0-p0
30 января 2018, 20:57
Азамат,
+1
Mnogol
30 января 2018, 22:31
Азамат,
ONY определенно лучший дизайн. Я хотел бы видеть его как основной.
Mnogol
30 января 2018, 22:31
Александр,
Определенно!
Арсений
28 февраля 2018, 21:17
Mnogol,
+. Хотел бы видеть дизайн ONY
Всеволод
9 марта 2018, 18:45
+1
Только ник , почта, выход я бы оставил.
Сергей Давлятов
12 апреля 2018, 17:55
Азамат,
Не очень. На то он и аскетичный, потому что, не нужно делать лишних движений. А тут скроллить надо.
kalisto74
26 января 2018, 17:42
Идеи по дизайну это очень здорово! Спасибо! Мне нравится, когда дизайн не нарушает удобство функциональности. Люблю быстро что-то искать в инете и чтобы релевантно выдача была. И отсюда дизайн чтобы не мешал функциональности. Посему мне более всего понравился Ony . Чтобы лишних действий не было - искать картинки к примеру сразу кнопка картинки есть, а у других вариантов красиво-воздух-простор а функциональность дополнительными кликами - Ой внутри сопротивление идет на дизайн. А вообще иногда хочется эмоций и была бы кнопка порадоваться и нажимаешь и дизайн сменяется на юморной. Или к примеру зарядить концентрацию и тут же какая-нибудь игра на 2-4 сек на концентрацию. Типа как у викиума.﻿
traveller7
26 января 2018, 19:47
Хм, интересно. Довольно необычно.
bpm
26 января 2018, 20:19
А будет кнопка "Оставьте всё, как есть или горите в аду; экспериментируйте на ya2.ru."?


Реально (или нереально) выбешивает, что на минималистичную страницу начинают навешивать то, что скоро потребует снова проапгрейдить компьютер.


Ничему вас кинопоиск не научил...
etomoyapochka
27 января 2018, 18:35
bpm,
стандартный интерфейс на месте.
bbttss
28 января 2018, 19:20
etomoyapochka,
ну и рекламы бы туда ткнули и анонс новостей с президентом. минимализм же
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса29 января 2018, 14:39
Ya.ru скоро вернём к исходному виду, а проект будет жить по адресу ya.ru/design.
bpm
30 января 2018, 01:16
Света Чистякова,
Спасибо. Правда, спасибо.
https://youtu.be/oxCXELrRdXU?t=18
Не нужно ничего менять.
Обновлено 30 января 2018, 01:16
globustrans2016
1 февраля 2018, 03:15
Света Чистякова,
А для чего все это затевалось? Для рекламы дизайнеров? Не нашел где можно голосовать за проекты?
netnetow
27 января 2018, 01:13
Не увидел дизайна, которого бы я хотел: вверху сделать поле для ввода, а внизу него белый экран, и когда вводишь запрос, белый экран заполняется результатами. Без всякого перехода.
Mnogol
30 января 2018, 22:35
netnetow,
это получше Лебедева ,определенно.
etomoyapochka
27 января 2018, 18:34
Пора менять дизайн Я.Почты.
Александр
27 января 2018, 20:24
Что 18 лет назад, что сейчас Яндекс старается уместить на главную всё на свете. А лаконичный ya.ru, как всегда, - огонь.
stasiundra
28 января 2018, 09:48
Пожалуйста, уберите баннер "Посик новых форм" с нижней части я.ру. 


У меня это домашняя страница, и нынешний ее вид режет глаз неимоверно, до физического дискомфорта. Я уже прошел один аз по ссылке, посмотрел варианты, достаточно. Верните чистоту и аскетизм я.ру на место!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса29 января 2018, 14:40
Здравствуйте. Скоро станет как было, проект переедет на ya.ru/design.
stasiundra
30 января 2018, 19:52
Света Чистякова,
Поскорее бы.
Yulya Egorova
28 января 2018, 12:43
Вы серьёзно?) Это не для использования в дальнейшем, и не голосование за новый дизайн Яндекса, это просто творческий эксперимент.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса29 января 2018, 14:41
Вы правы, это такой эксперимент.
Удалённый пользователь
28 февраля 2018, 22:54
Света Чистякова,
Как я рад что нашел хоть одного сотрудника Яндекса!
У меня накопилось столько вопросов!
1 вопрос: Будет по новой открываться Я.ру фото ( Типа как была с 2008 до 2014)?
2 вопрос: Кому можно писать и что делать когда заблокировали модераторы в блоге Яндекс Фото - но их ний блокиратор разносится на весь яндекс на все блоги - форумы яндекса?
3 вопрос: Как увидеть в живую администратора Яндекс - Фото  - госпожу Наталью?
4 вопрос: Имеется офис у ООО "Яндекс" связанный с разделом Фото ( типа офиса Яндекс - Деньги)?
5 вопрос: Как можно устроится модератором на Яндекс - Фото, и какие нужны иметь критерии?
Заранее Вас благодарю за ответы!  С большим уважением к Вам , Серж.
Ari Kazarin
29 января 2018, 00:41
Не нужно ничего менять на ya.ru, испортите только.
С самого начала пользуюсь, всё устраивает именно в таком виде. :)
zaxarb
29 января 2018, 16:29
Студия ONY — красавцы! Что искать, где искать — прямо то, что надо! Даже несмотря на то, что вариант Антона Ярусова мне более близок по духу ))


Чуток бы еще допилить в мелочах, что-то вроде автоматического переключения, например, на погоду при вводе слов "погода в...". Ну или что-то в таком духе. Но уже даже и так отлично!
Александр
29 января 2018, 18:02
ONY безусловно лидирует! А по поводу остальных "новых" форм скажу откровенно: ничего не сделано! Это просто способ поучаствовать, лишний раз пропиариться. А вот ONY добавили функционал. Минимализм пострадал. Ну и что? Золотую середину никто не отменял!
Sup
29 января 2018, 22:31
Тот случай, когда хочется, невольно копируя стиль Артемия, ярко, экспрессивно и совсем не без мата высказаться в отношение каждого из вариантов, но этого я себе, конечно же, не позволю.
Ограничусь ИМХО.
Вариант студии ONY -- лучший, только решить бы проблему потери полем ввода фокуса.
Mnogol
30 января 2018, 22:41
Я прочитал комментарии и думаю, для Яндекса будет интересным пиар ходом, заменить стандартный дизайн на ONY, на некоторое время.
globustrans2016
1 февраля 2018, 03:36
Лично я выделил для себя трех дизайнеров. 
Андрей Зубрилов - если уж упрощать то упрощать до конца. Даже Лебедев не рискнул оставить страницу практически голой. А Зубрилов молодец, респект и уважуха за смелость.
Стас Аки - здесь речь не о функционале вообще и в этом плюс его дизайна. Заметил за собой. что если пытаюсь сформулировать мысль, иногда начинаю что-нибудь перебирать, двигать мышкой и проч. Дизайн Стаса про это: 
- Хочешь что-нибудь найти? Не спеши. Поскроль немного мышкой, понаблюдай за сменой форм и цветов. Отпустило? - иди спи ))) А если серьезно, то среди вариантов, выпадающих при скроле попадаются очень даже симпатичные. Я бы с удовольствием менял периодически дизайн Яндекса и всех его сервисов простым скролом. Жаль, что меняется только одна страница.
Ну и фавориты конечно же ONY. Не меняя ничего изменили все. Дали вертикаль, в то время как все искали решение в горизонтальной плоскости. Просто и гениально.

ankrat
1 февраля 2018, 16:58
Можно и пользователей спросить, потому как дизайнеры только думают, а мы уже используем. Например, https://yadi.sk/i/0j2ri3lj3RzHy5
Обновлено 1 февраля 2018, 16:59
Юлия
1 февраля 2018, 22:06
из всех плюсую за Студию ONY, остальные как то не очень, больше всего расстроил дизайн от Иры Ивановой))
dorelly2
2 февраля 2018, 09:14
Пожалуйста, верните назад ya.ru. И не трогайте её больше никогда. Что за болезнь такая - "улучшать" то, что уже и так лучше некуда? Так можно только всё испортить. Это напоминает басню Крылова, где музыканты стулья переставляли. Вы бы лучше наняли снова автомобили с камерой на крыше - пусть ещё поездят - а то у Гугла в разы больше уличных панорам.
Обновлено 2 февраля 2018, 09:19
joystickus
2 февраля 2018, 11:51
А мне больше всего понравился вариант Лебедева. Сохранилось ощущение, как от текущего дизайна полностью. Подсознание принимает этот вариант как родной, не перестраивается. При этом минимализм выкручен на максимум. Я бы вообще хотел видеть только эту строчку и логотип внизу. Полоска сразу даёт понять, что это Яндекс и никто другой. Даже на лого смотреть не надо. А надо в почту и прочее — иди на основной сайт через логотип. Я, собственно, так и делаю сейчас.
Обновлено 2 февраля 2018, 11:53
WAX221
2 февраля 2018, 16:04
А можно тоже по участвовать?
Lora8899
3 февраля 2018, 08:02
Не надо ничего менять. Оставьте всё, как есть. Лаконичность существующего дизайна узнаваема, привычна и удобна. Зачем портить хорошее? 
igarius
4 февраля 2018, 18:33
Невероятные способности испортить там где это невозможно
Удалённый пользователь
4 февраля 2018, 18:48
Того, что есть на ya.ru, вполне достаточно. Всё остальное - изврат (рюшечки или, вообще, белый лист, где  пялишься в сплошной  #FFF). Осталось Яндексу совсем убрать строку поиска, это будет единственный новый минималистичный дизайн - без я.ру.
Бросьте изыски, они нужны лишь на yandex.ru)))
UnSstrennen
4 февраля 2018, 15:02
У меня есть готовый вариант. Можно поучаствовать?
seo-it
5 февраля 2018, 05:06
Доработайте Ony, чтобы стрелками на клаве можно было переключать контекст поиска.

А так же лайки внедрите, как голосовать-то?
�💮
5 февраля 2018, 06:03
У меня два голоса.
Первый голос за ONY - просто и функционально, можно выбрать категорию поиска не выходя со страницы. Этот вариант можно выбрать и для мобильного интерфейса. 


НО! Идея с чат-ботом смотрит в будущее, концепция выпадающей страницы выдачи сразу после ввода запроса еще слишком привычна. Когда чат-боты будут вместо большинства консультантов, ваша концепция будет привычнее.


Итого:
1.ONY +1 за функциональность
2.Redmadrobot +1 за футуризм. Ребят, мы пока к вам не готовы, но это совсем не плохо. Делайте еще!
Георгий Фатнев
5 февраля 2018, 15:41
Студия ONY
Sammy-lopato
6 февраля 2018, 11:07
Работы выполнены "на отстань". Это уже не минимализм, а примитивизм какой-то. Удивительно что это работы известных дизайнеров.
Хороший дизайн только у Лебедева, действительно минимализм и узнаваемо, и ONY.
Интересен ещё бот, но слишком заморочено и конкретно мне не нужен, не пользуюсь.
powertux
5 марта 2018, 16:01
Sammy-lopato,
Ничего хорошего не вижу у него в дизайне, что за полоса, почему не продумано для людей плохо видящих, почему не ясно что там надо ввести, почему?
Ну в общем вы надеюсь поняли мысль :)
Александр
7 февраля 2018, 00:35
мне нравится вариант от Студии ONY =) 
smirko
7 февраля 2018, 18:54
Оставьте как есть! Ничего не трогайте! 
Bloodyk
7 февраля 2018, 22:28
я думал будет голосование.
box1020
8 февраля 2018, 17:03
Мне очень понравился Yandex dOS 0.1, хочу пользоваться таким, но требуются доработки: автодополнение, запоминание последних команд. Ту информацию, которую можно вывести в "консоль", надо выводить в консоль, например yaweather ? Уфа сразу показать температуру. Нужно расширить список команд.

Где оставить change request? Как установить такой поиск по-умолчанию?
NikitaNikita
9 марта 2018, 15:11
box1020,
Полностью согласен! Очень интересная  идея. Думаю, что  можно пойти дальше и  получать результаты  почти со всех  сервисов  в одной  консоли. Скажем, "ymoney баланс" будет показывать остаток на счёте.

pagewash
11 февраля 2018, 02:25
Очень здорово, спасибо! Добавил в закладки ya.ru/design.
sewyonov
13 февраля 2018, 21:17
Очень странное решение по поводу приглашения дизайнеров, а не делать открытый конкурс или проект. Очень жаль.
Теперь конкретно по проектам.
1) Redmarobot - чат бот это конечно интересно и весело, но использовать его в качестве поиска очень глупо (порой) и очень странно. Достаточно ответить на его "вопрос" словом "ничего" и диалог уже выглядит достаточно странно. Начальные фразы стоит переработать, как и фразу про поиск.
2) Ира Иванова - интересный вариант, но, я ожидал что в каждой строке "найти" будет отображаться мой запрос, а этого, увы, не произошло. Поэтому, имхо, получилось захламление.
3) Стас Аки - интересно, но очень неочевидно что можно переключать стиль справа. Я несколько секунд думал что в этом проекте необычно. Для обычного потребителя разница не будет заметна.
4) Зубрилов - интересный вариант, но вообще непонятно что мы делаем и что нажимать после набора текста. Да, мне как человеку интернета хватит нажать Enter, а если пользуются люди постарше которые привыкли нажимать кнопку "найти"?
5) Лебедев - не думал что скажу это, но одно из лучших в представленном. Не хватает кнопку найти, но в целом гуд. Минимализм, цвета приятные.
6) Михайлов - быстрая смена цвета при быстром наборе жутко раздражает глаза и бесит спустя 1 секунуду, для обычного пользователя это ужас. Если сделать переходы цвета более плавными, очень даже прикольный вариант.
7) Шнайдер - знак вопроса вообще не в тему. Привычный знак поиска - лупа, которая здесь смотрелась бы гораздо уместнее. В остальном неплохо.
8) Bonnie&Slide - необычно, интересно, но ощущение что интерфейс скопирован из PowerPoint 2003. Хочется чуть современнее.
9) Саливан - длинные запросы очень неудобно просматривать.
10) ONY - самое лучшее из представленного и то, что действительно стоит использовать яндексу даже на главной странице yandex.ru
11) Ярусов - необычно, интересно, но довольно быстро приестся рядовому юзеру.


Вот развернутое субъективное мнение (хотя по факту оно объективное, но кого волнует).
itsl-company
15 февраля 2018, 14:26
Хочу дизайн как у ONY <3
cache.rocks
28 февраля 2018, 14:28
Лебедев сделал лучшее, вторым идут ONY, но поигравшись с их вариантом понял что будет много ошибочных срабатываний на поиск не в нужном направлении. Так что Лебедев огонь, видно где и что делать, этого достаточно
powertux
5 марта 2018, 16:03
cache.rocks,
Петербуржец ? Если так то ясно, а иначе не ясно почему там все понятно?
Опять же уже есть голосовые помощники, но никто в дизайн их не добавил, потом шрифт, удобнее когда шрифт большой, учитывая что весь экран пуст. 
Линия ни о чем не говорит, кроме того что это таки Яндекс :) 
Хотя красного нет :)))
Арсений
28 февраля 2018, 21:16
Больше всего понравился дизайн студии ONY
Денис Демидов
4 марта 2018, 12:10
 Студии ONY это точно нет. почему? потому что это лишние действия.  Если даже сравнить с Лебедевым то у него одно действие а тут 2, с начало надо выбрать раздел " движение"  а потом запрос.  это не интересно. Пока выигрывает Лебедев своей простотой, но хотелось бы увидеть что то более интересное чем у Лебедева. остальные вообще не впечатлили, такое впечатление что нет талантов в России.  
Обновлено 4 марта 2018, 12:13
powertux
5 марта 2018, 15:57
https://ya.ru/design/ony


А вообще пора голосовой поиск использовать, и машинное обучение будет способствовать развитию его, пониманию того что ищет человек а не того что надо набирать и мучаться, просто кнопка Яндекс которая бы активировала голосовой поиск :)
Обновлено 5 марта 2018, 15:59
powertux
5 марта 2018, 16:05
powertux,
 Ира молодец, динамично, но перегружено строками поиска, теряешься где ввести данные :)
Аква Премиум
8 марта 2018, 11:15
https://ya.ru/design/ony +1 и добавить микрофон (голосовой поиск рулит).
NikitaNikita
9 марта 2018, 15:01
У студии ONY  быстрый и удобный, но вместе  с тем экономичный дизайн, тогда как у  Антона Ярусова  интерфейс написан в стиле старой  консоли DOS, что меня  тоже немало впечатлило.
Александр
7 мая 2018, 15:18
Студия ONY хорош, функционален. Студия Салливан прикольный, но есть недочет, текст вылетает из экрана и по бокам иногда вылазят полосы прокрутки. Студия Redmadrobot интересно, но не хватает Алисы))