Поиск по видео: что меняется

В декабре мы рассказали, что вскоре в поиске по видео произойдут изменения. Они касаются наших партнёров — площадок, на которых размещается видеоконтент.

Сейчас новые правила вступают в силу. Они будут определять, как отображается в поисковой выдаче принадлежащий площадкам контент, какое видео можно или нельзя посмотреть непосредственно в поиске.

Теперь — про суть изменений. Речь идет о технологии, которая называется embed, или iframe. С её помощью мультимедийный контент, размещённый на одном сайте, может показывать у себя другой ресурс. Например, поисковый, но не только.

Начиная с сегодняшнего дня Яндекс будет воспроизводить ролики в поиске, только если выполнено одно из условий:

— В пользовательском соглашении видеохостинга, на котором найдено видео, есть разрешение выводить плеер с технологией embed на других площадках.

— С владельцем хостинга заключено специальное соглашение об информационном сотрудничестве.

Если этого нет, вместо плеера поиск предложит обычную ссылку на источник. Посмотреть видео в таком случае пользователь сможет только после перехода на сайт, где находится контент.

В деталях о том, как присоединиться к соглашению об информационном сотрудничестве или подтвердить разрешение на использование плеера в пользовательском соглашении, можно прочитать здесь.