Поиск Яндекса по видео меняет правила работы с партнёрами для борьбы с пиратством

Андрей Стыскин,

директор бизнес-группы Поиска, рекламных и облачных сервисов

Несколько лет назад мы подписали антипиратский меморандум и реализуем его механизмы в поиске. За это время мы удалили из поиска более 24 млн ссылок на пиратский контент. Дали возможность онлайн-кинотеатрам интегрировать свой контент в поиск, и к нам уже присоединились Okko, IVI и Megogo. Теперь мы делаем следующий шаг. Мы меняем политику по работе с партнёрами в поиске по видео, чтобы работать с теми, кто разделяет наше отношение к пиратству и создаёт процедуры, которые помогают с ним бороться.

Поиск Яндекса индексирует информацию, которая находится в публичном доступе в интернете, но мы не можем знать, есть ли у того или иного партнёра права на контент. Только площадки, на которых размещено видео, могут проверить его легальность. В рамках обновлённой политики поиска по видео мы подписываем соглашения с хостингами-партнёрами — они отвечают за легальность своего контента и соглашаются принимать все нужные меры, чтобы препятствовать распространению пиратских роликов.

С лета мы общаемся с крупнейшими видеохостингами и рассказываем им о грядущих изменениях. Мы планировали, что новая политика вступит в силу в ноябре 2021, однако пошли навстречу партнёрам, не успевшим подписать соглашение, и передвинули сроки на начало 2022 года.

Мы уверены, что добиться успеха в борьбе с пиратским контентом можно только совместными усилиями.

По всем вопросам можно писать сюда: video-partners@yandex-team.ru.