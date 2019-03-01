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Покажите пример

Если вы спросите у профессионального переводчика, как переводится то или иное слово, он, скорее всего, уточнит: «В каком контексте?». Это правильный вопрос: не познакомившись с контекстом, то есть языковым окружением слова, сложно понять, какой из возможных вариантов перевода будет самым точным.

Поэтому теперь Яндекс.Переводчик не только показывает переводы слов и фраз, но и даёт примеры того, как эти слова и фразы используются в разных контекстах.

Примерами служат цитаты из книг, фильмов и телесериалов. Они идут попарно: на языке оригинала и в литературном переводе, в том числе от признанных мастеров — Норы Галь, Риты Райт-Ковалёвой, Виктора Голышева. Сравнивая варианты, проще понять оттенки смысла и подобрать самый подходящий перевод.

Список примеров сервис составляет автоматически. Для этого используются параллельные тексты из базы, на которой обучается модель перевода. В базе есть и классика, например романы Диккенса и Моэма, и образцы современной разговорной речи — скажем, реплики героев «Доктора Хауса» и «Симпсонов». Чтобы узнать, откуда цитата, наведите курсор на пиктограмму справа.

Раздел с примерами работает в бета-режиме. Иногда алгоритм, который отвечает за подбор цитат, допускает промахи. Мы знаем об ошибках и учим его быть точнее.

Сейчас примеры можно посмотреть при переводе с английского языка на русский и обратно. Это самая популярная у пользователей Яндекс.Переводчика языковая пара. В будущем мы планируем подключить и другие языки, а также добавить раздел с примерами в приложение Переводчика для iOS и Android.

16 комментариев
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ivan.ofitcerov
1 марта 2019, 11:20
действительно, полезная фича. спасибо, что развиваете я.переводчик.

как появились карточки, снова начал пользоваться я.переводчиком.

очень жду немецкий!

Удачи
Alex Di
1 марта 2019, 14:41
Спасибо полезная функция!
Rybakov-MV
1 марта 2019, 21:56
Яндекс, вы красавцы!
Отличный апгрейд для переводчика.
Petia
4 марта 2019, 11:18
Rybakov-MV,
 зачЁт
Кузнецов Даниил
2 марта 2019, 13:46
В сделали нечто больше чем примеры,это очень удобный поисковик специфичных фраз..который работает на эти фразы в чём-то даже лучше поисковика...
Николай
4 марта 2019, 21:57
Вау, прикольно =)

zbx@grilnica.ru
6 марта 2019, 19:15
Yandex, Вы молодцы! Успехов!
Удалённый пользователь
6 марта 2019, 19:35
Замечательный Яндекс.Переводчик 
aleksyshkov55
7 марта 2019, 22:01
удачи
!!!
cjvth2012
8 марта 2019, 09:22
Так эта функция есть уже несколько месяцев. И у вас до сих пор при нажатии на динамик русского примера ничего не происходит.
Дмитрий Дегтярев
9 марта 2019, 18:37
Здраствуйте! Сонласен, русский язык обширен и обучать переводчика и поисковика- нужное дело!..
Екатерина Долгушина
12 марта 2019, 14:54
Молодцы!
rodichev.valera
16 марта 2019, 09:29
Извиняюсь. Я может и не в тему, но кто нибудь может мне приглашение в ауру прислать?))) Пожалуйста)
Alt
31 марта 2019, 20:01
а косяки с переводом, например которые во т я отправлял но, вы их все еще не исправили- это тоже достижение ваших сотрудников?
webmarketinggroup
8 апреля 2019, 16:42
Класс! )) полезная штука, будем пользоваться, спасибо
lazarenko.svetlan4
сегодня, 14:27
Да ！для меня это находка😌,а то в школе в коридорах не учили.