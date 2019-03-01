Покажите пример

Если вы спросите у профессионального переводчика, как переводится то или иное слово, он, скорее всего, уточнит: «В каком контексте?». Это правильный вопрос: не познакомившись с контекстом, то есть языковым окружением слова, сложно понять, какой из возможных вариантов перевода будет самым точным.

Поэтому теперь Яндекс.Переводчик не только показывает переводы слов и фраз, но и даёт примеры того, как эти слова и фразы используются в разных контекстах.

Примерами служат цитаты из книг, фильмов и телесериалов. Они идут попарно: на языке оригинала и в литературном переводе, в том числе от признанных мастеров — Норы Галь, Риты Райт-Ковалёвой, Виктора Голышева. Сравнивая варианты, проще понять оттенки смысла и подобрать самый подходящий перевод.

Список примеров сервис составляет автоматически. Для этого используются параллельные тексты из базы, на которой обучается модель перевода. В базе есть и классика, например романы Диккенса и Моэма, и образцы современной разговорной речи — скажем, реплики героев «Доктора Хауса» и «Симпсонов». Чтобы узнать, откуда цитата, наведите курсор на пиктограмму справа.

Раздел с примерами работает в бета-режиме. Иногда алгоритм, который отвечает за подбор цитат, допускает промахи. Мы знаем об ошибках и учим его быть точнее.

Сейчас примеры можно посмотреть при переводе с английского языка на русский и обратно. Это самая популярная у пользователей Яндекс.Переводчика языковая пара. В будущем мы планируем подключить и другие языки, а также добавить раздел с примерами в приложение Переводчика для iOS и Android.