«Помощь рядом»: помогаем тем, кто помогает другим

Пандемия изменила привычный ход жизни. Всё больше людей остаётся дома. Всё больше людей нуждается в помощи. Чтобы поддержать тех, кто сейчас помогает заболевшим и оказавшимся на карантине, — в первую очередь медиков и работников социальных служб, — мы запустили проект «Помощь рядом».

В Яндексе нет врачей. Зато у нас есть технологии и инфраструктура, которые позволяют быстро решать самые разные задачи. В условиях пандемии мы готовы организовать перевозку медиков и доставку важных грузов: от лекарств и тестов на коронавирус до продуктов и товаров первой необходимости.

Как будет работать проект «Помощь рядом»

Яндекс договорится с таксопарками-партнёрами и сформирует отдельный парк машин. Они будут использоваться для транспортировки врачей, социальных работников и важных грузов. Поездки будут выполнять водители, подключённые к Яндекс.Такси. Подобные заказы они смогут брать по желанию.

Социально важные поездки и доставки оплачиваются из специального фонда. Яндекс уже перечислил в него 250 млн рублей и призывает присоединиться к этой инициативе другие компании. Мы позаботимся о безопасности: все водители, выполняющие такого рода заказы, будут проходить регулярное медицинское обследование, а автомобили — дезинфицироваться.

Аркадий Волож,

генеральный директор группы компаний Яндекса: Сейчас нам всем важно быстро мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы дать возможность врачам и другим социальным работникам заботиться о тех, кто болеет на дому или сидит в карантине. Мы в Яндексе готовы помогать своими технологиями и инфраструктурой, а также финансировать оплату части таких поездок. Важной социальной частью этого проекта мы также считаем поддержку сотен тысяч водителей и курьеров, работа которых в сегодняшних условиях, как и работа врачей, становится настоящим подвигом.

Всё о коронавирусе — на главной Яндекса На главной странице Яндекса есть отдельный блок с информацией о коронавирусе. Там собраны последние новости, данные о количестве заболевших по регионам, карта, рекомендации ВОЗ и ответы экспертов на популярные вопросы. Первые проекты по перевозке медиков и доставке социальных продуктовых наборов стартуют в Москве и Казани. Похожие предложения о сотрудничестве мы разослали во все регионы России и на все рынки, где работают сервисы Яндекс.Такси, Еда и Лавка. Медицинские и социальные службы, которые нуждаются в помощи, могут отправить нам запрос на странице help.yandex.ru.

Мы приглашаем присоединиться к проекту другие компании, которые хотят помочь в борьбе с пандемией и готовы профинансировать часть поездок врачей. Чтобы договориться о сотрудничестве, нужно написать на covid@yandex-team.ru.