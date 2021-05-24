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Поздравляем лауреатов премии имени Ильи Сегаловича

Мы объявили новых лауреатов научной премии Яндекса. Она носит имя Ильи Сегаловича и присуждается за достижения в профильных для Яндекса областях компьютерных наук. Премия учреждена в 2019 году, мы вручаем её в третий раз.

Церемония награждения лауреатов

У премии две номинации: «Молодые исследователи» — для студентов и аспирантов из вузов России, Беларуси и Казахстана и «Научные руководители» — для их наставников. В этом году лауреаты получат по миллиону рублей.

ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ «МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»:


Александр Гришин, аспирант НИУ ВШЭ, ведёт исследования в области обучения и метаобучения с подкреплением. Статьи Александра представлялись на международных конференциях ICML и NIPS.


Дмитрий Ковалёв, магистрант МФТИ, занимается задачами оптимизации в машинном обучении с упором на теоретические результаты. Дмитрий представлял свои статьи на конференциях NIPS, ICML и AISTATS.


Александр Коротин, аспирант Сколтеха, специализируется на онлайновом машинном обучении, генеративных моделях и агрегирующих алгоритмах. Статьи Александра были представлены на конференциях ICLR и ICML.


Олег Свидченко, магистрант НИУ ВШЭ в Петербурге, занимается исследованиями в лаборатории агентных систем и обучения с подкреплением JetBrains Research. Его работы в сфере обучения с подкреплением несколько раз представлялись на NIPS.


ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ «НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ»:


Алексей Валерьевич Артёмов — кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Сколтеха, Center for Computational and Data-Intensive Science and Engineering. Сфера научных интересов: компьютерное зрение, в том числе трёхмерное, и нейросети.


Алексей Александрович Шпильман — старший преподаватель департамента информатики НИУ ВШЭ в Петербурге, заведующий центром анализа данных и машинного обучения. Сфера научных интересов: прикладной искусственный интеллект.

Двое молодых учёных получили премию повторно: Александр Коротин уже становился лауреатом в 2019 году, а Дмитрий Ковалёв — в 2020.

Компьютерные науки — относительно молодое направление. Еще 15–20 лет назад их практически не преподавали в России, и это стало одной из причин, по которым Яндекс в 2007 году открыл Школу анализа данных. Сейчас ситуация в корне изменилась. Кафедры и факультеты компьютерных наук есть во многих вузах, и их студенты и выпускники каждый год участвуют в престижных международных конференциях по машинному обучению и искусственному интеллекту. Мы создали премию, чтобы, во-первых, поощрить молодых учёных за успехи, а во-вторых, обеспечить им возможность дольше оставаться в науке, а не уходить в индустрию.

Помимо денежного вознаграждения, лауреаты получат гранты на использование инструментов Яндекса, которые могут помочь в исследовательской работе, — это краудсорсинговая платформа Толока и сервис Yandex DataSphere. Также Яндекс оплатит молодым учёным участие в научной конференции по их профилю.

2 комментария
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Rus
6 июня, 11:54
Поздравляю Лауреатов!


Желаю им успехов , и  благополучия! 


Прекрасная Премия! Развиваться и развиваться! 


Не устаю повторять что Яндекс это величайшая мировая платформа , с невероятными алгоритмами и инновациями.

Все считаю лучшим, и вижу что есть Яндекс в мире, и Гугл.  как и инновации Сергея Брина. Ну и китайскиая платформа своя в себе, но уверен что нет такой высочайшей там математики. Всегда  Яндекс всегда шел нос в нос, при конечно более слабых условиях географических. 




Горжусь нашим дорогим Производителем !  И всегда всюду повторяю что нужны огромные инвестиции 


Дай Бог!
Мария Романовская
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