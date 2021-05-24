Поздравляем лауреатов премии имени Ильи Сегаловича

Мы объявили новых лауреатов научной премии Яндекса. Она носит имя Ильи Сегаловича и присуждается за достижения в профильных для Яндекса областях компьютерных наук. Премия учреждена в 2019 году, мы вручаем её в третий раз.

Церемония награждения лауреатов

У премии две номинации: «Молодые исследователи» — для студентов и аспирантов из вузов России, Беларуси и Казахстана и «Научные руководители» — для их наставников. В этом году лауреаты получат по миллиону рублей.

ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ «МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»:

Александр Гришин, аспирант НИУ ВШЭ, ведёт исследования в области обучения и метаобучения с подкреплением. Статьи Александра представлялись на международных конференциях ICML и NIPS.

Дмитрий Ковалёв, магистрант МФТИ, занимается задачами оптимизации в машинном обучении с упором на теоретические результаты. Дмитрий представлял свои статьи на конференциях NIPS, ICML и AISTATS.

Александр Коротин, аспирант Сколтеха, специализируется на онлайновом машинном обучении, генеративных моделях и агрегирующих алгоритмах. Статьи Александра были представлены на конференциях ICLR и ICML.

Олег Свидченко, магистрант НИУ ВШЭ в Петербурге, занимается исследованиями в лаборатории агентных систем и обучения с подкреплением JetBrains Research. Его работы в сфере обучения с подкреплением несколько раз представлялись на NIPS.

ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИИ «НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ»:

Алексей Валерьевич Артёмов — кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Сколтеха, Center for Computational and Data-Intensive Science and Engineering. Сфера научных интересов: компьютерное зрение, в том числе трёхмерное, и нейросети.

Алексей Александрович Шпильман — старший преподаватель департамента информатики НИУ ВШЭ в Петербурге, заведующий центром анализа данных и машинного обучения. Сфера научных интересов: прикладной искусственный интеллект.

Двое молодых учёных получили премию повторно: Александр Коротин уже становился лауреатом в 2019 году, а Дмитрий Ковалёв — в 2020.

Компьютерные науки — относительно молодое направление. Еще 15–20 лет назад их практически не преподавали в России, и это стало одной из причин, по которым Яндекс в 2007 году открыл Школу анализа данных. Сейчас ситуация в корне изменилась. Кафедры и факультеты компьютерных наук есть во многих вузах, и их студенты и выпускники каждый год участвуют в престижных международных конференциях по машинному обучению и искусственному интеллекту. Мы создали премию, чтобы, во-первых, поощрить молодых учёных за успехи, а во-вторых, обеспечить им возможность дольше оставаться в науке, а не уходить в индустрию.

Помимо денежного вознаграждения, лауреаты получат гранты на использование инструментов Яндекса, которые могут помочь в исследовательской работе, — это краудсорсинговая платформа Толока и сервис Yandex DataSphere. Также Яндекс оплатит молодым учёным участие в научной конференции по их профилю.