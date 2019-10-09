Представляем Станцию Мини

Сегодня мы показали Станцию Мини, новую умную колонку с голосовым помощником Алисой. Она поместится в любом уголке квартиры и заменит сразу несколько устройств, от пульта до будильника. Станция Мини не только включает музыку, но и умеет сама превращаться в музыкальный инструмент. Управлять колонкой можно как голосом, так и новым способом — жестами.

Станция Мини — это компактная умная колонка под управлением Алисы, разработанная в Яндексе. За счёт небольших размеров её можно разместить где угодно: на столе в гостиной, на полке на кухне, на тумбочке в спальне, на комоде в детской. Она доступна в двух цветах, чёрном и белом, и впишется в любой интерьер.

Колонка заменяет сразу несколько устройств. Она может быть будильником, радио, Bluetooth-динамиком, системой управления умным домом и так далее. Станцией Мини управляет Алиса. Она включит свет в комнате, отправит робот-пылесос на уборку, заведёт таймер и напомнит вынуть пирог из духовки, ответит на вопросы детей и развлечёт гостей музыкой и разговорами. А когда дела закончены, Алиса поможет заснуть — под шум волн, стук дождя или пение птиц.

Станция Мини реагирует не только на голос, но и на жесты. Одним движением руки можно выключить будильник или сделать музыку погромче либо потише. В некоторых ситуациях жесты уместнее голосовых команд: например, если ребёнок заснул и пора остановить сказку. Станция Мини распознаёт жесты с помощью специального датчика. Как он работает, читайте в нашем блоге на «Хабрахабре».

Благодаря поддержке жестов в Станции Мини есть необычный музыкальный режим. Если сказать «Алиса, дай звук», колонка превратится в синтезатор, на котором можно играть, двигая руками в воздухе, как на терменвоксе. Разработать и внедрить этот режим нам помог Пётр Термен, композитор и исполнитель на терменвоксе, правнук изобретателя инструмента Льва Термена.

Станция Мини умеет имитировать звучание пианино, гитары, скрипки, ударных и даже кастрюль и гравицапы — всего более 30 инструментальных стилей. Их создали музыкант-экспериментатор Антон Маскелиаде и студия Monoleak. Чтобы узнать про разные стили, скажите: «Алиса, какие звуки синтезатора ты знаешь?». А чтобы выбрать конкретный стиль, скомандуйте: «Алиса, дай звук вибрафона».

Колонка будет стоить 3990 рублей. 30 октября она появится в продаже в московском магазине Яндекса, а на следующий день — на маркетплейсе Беру и в «Связном». Вместе с колонкой каждый покупатель получит три месяца подписки Яндекс.Плюс.

В первый день продаж в магазине Яндекса будет действовать спецпредложение. Станцию Мини можно будет получить бесплатно — в обмен на любую аудиоколонку или другое устройство, которое может играть музыку. Лучше прийти пораньше: для бесплатного обмена зарезервировано ограниченное число колонок. Собранную технику мы утилизируем с соблюдением всех экологических требований.