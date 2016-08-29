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Приглашаем в Яндекс.Лицей

Яндекс запускает новый образовательный проект — Яндекс.Лицей. Он рассчитан на школьников, которые всерьёз хотят освоить программирование. Мы приглашаем на занятия учеников 8-9 классов — в Яндекс.Лицее они смогут научиться программировать под руководством опытных преподавателей и в компании таких же увлечённых сверстников.

Занятия в Яндекс.Лицее начнутся в октябре, обучение будет бесплатным. В этом году проект стартует в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове. Но это только начало — в будущем мы планируем открыть отделения Яндекс.Лицея в большинстве крупных российских городов.

Чему учат в Яндекс.Лицее

Школьники будут изучать программирование на примере Python. Это высокоуровневый язык программирования, который несложен в освоении и в то же время подходит для решения множества задач, от создания веб-приложений до научных вычислений. Python используют и в Яндексе, причём не только разработчики — например, отдел аналитики с его помощью обрабатывает большие массивы данных при подготовке исследований.

Программа Яндекс.Лицея рассчитана на два года. Первый год школьники будут изучать теорию и выполнять несложные проекты, а второй — осваивать на практике конкретные технологии. Некоторые задания предусматривают работу в команде — выполняя их, ребята смогут примерить на себя разные роли: разработчика, менеджера, дизайнера.

Выпускники Малого ШАДа — образовательной программы Яндекса для старшеклассников

Разрабатывая программу, мы опирались на опыт других образовательных проектов Яндекса — в первую очередь это Школа анализа данных и факультет компьютерных наук, который Яндекс открыл совместно с НИУ ВШЭ. Мы много работали и со школьниками: при содействии Яндекса проводятся школьные олимпиады по математике, информатике и лингвистике.

Как проходит обучение

В Яндекс.Лицее занимаются дважды в неделю, в свободное от школьных уроков время. Занятия проходят в компьютерных классах образовательных учреждений — это может быть вуз или учебный центр. Работать придётся много, причём не только в классе — преподаватели будут задавать домашние задания. В общем, всё серьёзно: ленивых мы будем отчислять.

Преподавать в Яндекс.Лицее будут учителя из городов, где стартует проект. Все они прошли обучение в Яндексе и будут работать по одной программе. При подборе педагогов мы учитывали в том числе и рекомендации яндексоидов — у нас работают сотрудники из разных городов, и многие из них поддерживают связь со своими бывшими преподавателями.

Кого готовит Яндекс.Лицей

Яндекс.Лицей готовит программистов базового уровня. Как распорядиться полученными знаниями, ребята решат сами. Кто-то, возможно, захочет сделать мобильное приложение, а кто-то — бота для Telegram. Знание Python пригодится не только технарям, но и экономистам, биологам, лингвистам — в общем, всем, кто имеет дело со сбором и анализом данных.

Студенты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, созданного при поддержке Яндекса

Как поступить

Мы приглашаем в Яндекс.Лицей ребят, которые учатся в восьмом или девятом классе. Набор будет конкурсным и пройдёт в два этапа. Первый этап — онлайн-тестирование. Для подготовки к нему необязательно штудировать гору учебников — достаточно уметь мыслить логически. Тест можно будет пройти начиная с 30 августа. Результаты мы сообщим после 15 сентября.

Тех, кто успешно справится с заданиями теста, мы позовём на собеседование с будущими преподавателями и сотрудниками Яндекса. Оно состоится в конце сентября в городах, где будет работать Яндекс.Лицей. Не нужно приносить с собой дневники: светлая голова и искренний интерес к программированию для нас гораздо важней школьных оценок.

109 комментариев
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Smoki--Mo
29 августа 2016, 16:12
Яндекс - молодец!
Alexey Lustin
29 августа 2016, 16:57
А где Москва ? Что так жёстко с регионов старт...
Света Чистякова
29 августа 2016, 18:15
Алексей, здравствуйте. Старт с регионов, ага. Но следите за новостями: у нас вообще большие планы. Только сглазить боимся.
shamsutdinoff
2 сентября 2016, 15:03
Света Чистякова,
Здравствуйте, с кем можно связаться по вопросу сотрудничества7
Света Чистякова
2 сентября 2016, 16:48
Здравствуйте. Пишите на lyceum@yandex-team.ru.
Владимир Плетнёв
2 сентября 2016, 18:46
Света Чистякова,
а у вас есть онлайн обучение

bykadorov
7 февраля 2017, 11:41
Света Чистякова,
 Скажите, а как регину подать заявку и с кем можно пообщаться по этому поводу?
Света Чистякова
7 февраля 2017, 18:29
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, на lyceum@yandex-team.ru.
YacevichMO
29 августа 2016, 17:54
Поддерживаю, Яндекс молодцы! Думаю для тех ребят кто видит себя именно в этом направлении - это отличный старт =)
Fee1good22
29 августа 2016, 18:53
Яндекс - молодец, да. Но, Яндекс, может сделаешь что-то похожее не только для учеников 8-9 классов? :) Будут ли когда-нибудь подобные курсы для всех желающих?
isupovhse
30 августа 2016, 01:30
Fee1good22,
есть ШАД, только туда достаточно серьезный отбор. 
ran-altor
29 августа 2016, 23:07
Яндекс можно не любить за все, кроме образовательных инициатив.
За это огромное спасибо!
Сергей
30 августа 2016, 15:16
ran-altor,
У Яндекса в основном все проекты хорошие!
staskuodis
30 августа 2016, 00:58
Мы открываем в Санкт-Петербурге Образовательный Технопарк IT Genesis. Открытие запланировано на начало 2017 года. Будем рады обсудить возможность размещения вашего Питерского отделения в нашем Технопарке. ) 


Буду рад оставить контакты если вам интересно. 
astrit
30 августа 2016, 13:10
staskuodis,
напишите нам, пожалуйста, на lyceum@yandex-team.ru. Поговорим.
staskuodis
30 августа 2016, 16:40
astrit,
Ок, обязательно напишем. Хорошего дня! )
AngryBSOD
8 сентября 2016, 21:37
staskuodis,
Ждем начала 2017 :)
natabor021959
30 августа 2016, 11:12
Прекрасная идея. Меня интересуют проекты Яндекса, которые можно использовать для реализации образовательных проектов в  системе образования взрослых, а именно в системе дополнительного профессионального образования. Сейчас система ДПО находится в стадии реформирования и стандартизации. Заинтересована в участии. 
КофеТоргСервис
30 августа 2016, 17:00
natabor021959,
написал коммент, потом прочитал Ваш, вот действительно. поле для идей не паханное
Сергей
30 августа 2016, 15:15
В моем городе (Саратов) Яндекс.Лицей. Прикольно)

Валерия Усагалиева
30 августа 2016, 16:25
Да , жаль что Москвы нет ...

Валерия Усагалиева
30 августа 2016, 16:26
Но все равно классно))

КофеТоргСервис
30 августа 2016, 16:58
А диплом сварщика у Вас получить можно?
Это серьезный вопрос. Стране не хватает "Рабочих" специальностей. А у меня другая проблема, есть техникум и высшее и работаю по специальности, а ходить на занятия в какой-нибудь лицей нет возможности. Идти просить "Дядю Васю" показать, тоже, так себе вариант.
danya.kudenko
30 августа 2016, 20:48
Яндекс очень хорошая компания, у них все сервисы хорошие, вот и новый проект создают тоже классный.

korotkih-vv
31 августа 2016, 03:23
Ждем в Тольятти!
Человек
31 августа 2016, 04:45
Москва? А правда - зачем?
Пфф, всего-то лишь столица России, не более.
(Сарказм)
Ох Серёга Серёга
1 сентября 2016, 08:13
Человек,
У вас и так тепличные условия
mbl38
5 октября 2016, 13:03
Ох Серёга Серёга,
Это точно. В регионах очень много талантливых людей, но не у всех есть возможность ехать куда то и получать образование.
   
Andrew
31 августа 2016, 11:01
Замечательно, что начинаете с регионов. В Москве и так много похожих бесплатных школ, например, школа Самсунга. А в регионах очень не хватает бесплатных возможностей обучения.
milena.bella
31 августа 2016, 15:59
Ребята, вы такие молодцы. Продолжайте делать наш мир лучше :)
ponomarencko.anna2015
31 августа 2016, 17:07
Хочу зарегистрироваться на seoca, и буду очень благодарна за инвайт для регистрации!)
nvpt
1 сентября 2016, 16:07
Браво!
trosental
1 сентября 2016, 19:55
Здравствуйте! Может ли обучаться у вас ученик 11-го класса или второго курса колледжа?
lilsla
2 сентября 2016, 14:04
trosental,
Нет, но для студентов и учеников 11 класса есть другие образовательные проекты Яндекса о которых можно прочитать здесь https://academy.yandex.ru
kondcom
1 сентября 2016, 20:27
А попы на занятиях будут? Без этого новый министр закроет вас тут же.
Семён
2 сентября 2016, 07:06
Извините, я немного недопонял, обучение очное или нет?
Допустим я живу в обобщенном Урюпинске и до ближайшего лицея мне далеко ехать, что делать?
Света Чистякова
2 сентября 2016, 11:46
Семён,
здравствуйте. Обучение очное, да. Нужно подождать, пока Лицей откроется в вашем городе.
Семён
2 сентября 2016, 16:56
Света Чистякова,
это довольно грустно, ибо когда лицей откроется в нашем городе (и очень маловероятно, что это вообще случится) я буду сильно старше 8-9 классов.
lubimaya-kaluga
2 сентября 2016, 11:27
Здравствуйте! У меня сын 8 класс прошел тестирование (Калуга), сказал, что набрал всего 6 баллов из 11, хотя давно сам занимается программированием, создает мне сайты для работы, пишет какие-то игровые программки.. я так понимаю, что 6 баллов очень мало. Жаль, что не пройдет. Или есть вариант, что вызовут на собеседование?
Света Чистякова
2 сентября 2016, 11:50
Здравствуйте. Видимо, имеется в виду предварительный результат, который сообщают сразу после тестирования. Это данные автоматической проверки. Но часть заданий мы проверяем вручную — так что итоговое количество баллов может измениться. Подождите немного)
lubimaya-kaluga
2 сентября 2016, 12:14
Света Чистякова,
Спасибо за ответ, будем ждать.
slepih.an
2 сентября 2016, 15:55
Света Чистякова, Добрый день! с кем можно связаться по вопросу сотрудничества ? 
Света Чистякова
2 сентября 2016, 16:46
Здравствуйте. Пишите на lyceum@yandex-team.ru.
slepih.an
2 сентября 2016, 16:53
Света Чистякова,
спасибо)
elena.artamonova
5 сентября 2016, 11:23
А как можно стать представителем Яндекс. Лицея в своем городе? 
lilsla
9 сентября 2016, 12:45
elena.artamonova,
напишите нам на lyceum@yandex-team.ru, поговорим.
nik000999000000
6 сентября 2016, 03:20
очень жаль что нет аналогичной программы для 10-11 классов
lilsla
9 сентября 2016, 12:49
nik000999000000,
 Для 10-11 класса очень хорошим вариантом старта может быть самостоятельное прохождение онлайн-курса "Введение в программирование (С++)": https://academy.yandex.ru/events/online-courses/cpp_development/ 
Курс подготовлен нашими коллегами с Факультета Компьютерных Наук ВШЭ, рассчитан на начинающих и придуман для тех, кто поступает на 1 курс.
gorn.viktoria2015
6 сентября 2016, 19:10
Скажите, а если я проживаю в городе, неуказанном в перечне, я не могу завершить регистрацию?
Agape202
9 сентября 2016, 15:57
МОСКВА В ЖОПЕ)
anna.kalio
12 сентября 2016, 21:02
Ждем проект в Симферополе!
Валерий
14 сентября 2016, 15:39
А онлайн обучение будет? И почему только для школьников?

Света Чистякова
14 сентября 2016, 17:13
Здравствуйте. Нет, учиться в Лицее пока можно только очно. Но у нас на academy.yandex.ru много онлайновых образовательных проектов — для всех желающих, а не только для школьников. Вот, например, курс «Введение в программирование (C++)».
Валерий
14 сентября 2016, 20:05
Света Чистякова,
 спасибо Светлана, буду изучать))
Света Чистякова
14 сентября 2016, 22:51
Ещё можно лекции Малого ШАДа изучить. В отличие от курсов, их необязательно смотреть в строгой последовательности. Каждая лекция — это самостоятельный рассказ на ту или иную тему: про нейронные сети, онлайн-карты, электронные словари, в общем, много всего :).
Валерий
15 сентября 2016, 08:00
Светлана, большое спасибо за помощь !!!
super052012
15 сентября 2016, 09:44
Света Чистякова, доброе утро! подскажите, а сегодня не поздно пройти тестирование?по 15 сентября включительно? 
Света Чистякова
15 сентября 2016, 15:02
Здравствуйте. Ага, включительно. Сегодня ещё не поздно.
stolovaya22
15 сентября 2016, 10:15
А если я уже не школьник, но мне очень интересно было бы в этом лицее поучиться?
Света Чистякова
15 сентября 2016, 15:03
В Лицей пока принимаем только школьников. :(
super052012
19 сентября 2016, 14:21
Света Чистякова, добрый день! Работа по тестированию была отправлена в 23.30. 15 сентября.Как узнать, дошла работа или нет?

Света Чистякова
19 сентября 2016, 19:02
И снова здравствуйте :). Тем, кто сдал тест, в ближайшее время придёт письмо с ответом от Лицея. Если вы не получите письмо в течение двух-трёх дней, тогда напишите, пожалуйста на lyceum@yandex-team.ru.
фуад к.
26 сентября 2016, 15:00
а в Крыму будет такое обучение?
Света Чистякова
26 сентября 2016, 15:16
Здравствуйте. В этом году нет, а дальше — возможно.
Бекболот Тажибаев
28 сентября 2016, 16:53
Привет всем! Я хочу быть программистом. Мне 17 лет и я ученик. Я Java, PHP, JS знать языки программирования. Я также хочу, чтобы узнать больше. Я живу в Кыргызстане. Могу ли я тоже участвовать?
Света Чистякова
29 сентября 2016, 19:54
Бекболот, здравствуйте. В Кыргызстане пока нет отделений Лицея. Вы можете изучать программирование дистанционно, с помощью онлайн-курсов. Таких курсов очень много — имеет смысл поискать, например, на Coursera. Много материалов для изучающих программирование есть у нас на academy.yandex.ru.
mbl38
5 октября 2016, 13:06
Красавцы.  
pavel-devyatov
17 октября 2016, 11:01
Ждем в Тольятти !!!!
Элина Семенцова
12 ноября 2016, 11:34
Здорово!!!
guttentag
5 декабря 2016, 01:31
Подскажите, плз, ... а сие планируется ль в Севастополе ? и если - "да", то когда ?, а ежли "нет", то есть ли online-аналог ? (Ваш или тот, что можете рекомендовать / на русском или english, без разницы)
Благодарствую !
sokol38-71-64
26 января 2017, 19:47
ПРОДОЛЖАУТЕ НОРМ
guttentag
2 марта 2017, 12:28
Вот бы узнать планы Яндекс Лицея на обозримую перспективу ...
И его готовность провести Летний интенсив
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса2 марта 2017, 19:34
Здравствуйте. На этот год летнего интенсива пока не планируем, но идея хорошая. Про остальное обязательно расскажем попозже.
ternad05
8 апреля 2017, 10:56
это только  очно ?  у нас маленький городок. Он-лайн  школы нет? и цена  вопроса?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса8 апреля 2017, 13:04
Здравствуйте. Только очно, да. В этом году мы откроем Лицей в новых городах (в каких именно, расскажем чуть позже). Обучение бесплатное.
a.g.tam
5 июня 2017, 15:59
Что нужно сделать, чтобы у вас смогли учиться школьники из Новосибирска?
Wirexia
29 августа 2017, 22:47
"Тест можно будет пройти начиная с 30 августа.". У меня вопрос, а где его можно будет пройти? В офисе "Яндекс"?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса29 августа 2017, 23:06
Нет-нет, тест онлайновый. Завтра на сайте Лицея появится кнопка регистрации, она же ссылка на анкету.
Айгуль Галимова
9 сентября 2017, 15:49
Да
Nehasker
9 сентября 2017, 22:02
Как найти этот тест, или прошлогодний тест и есть то самый?
advokatarefeva
21 сентября 2017, 19:09
ББудем очень ждать вас в г. Севастополе!
Удалённый пользователь
22 сентября 2017, 12:56
В сети нет информации о сотрудничестве с Вами. Какие  требования к школам , к учителям? Как стать Вашим представителем в своем регионе?
komissar2003
15 октября 2017, 09:40
А у мня сын набрал н 1 туре10 баллов из 10. Пригласили на 2ой. И вот там то загадочным образом, он не прошел. Когда я попросила прокомментировать  и показать его работу на 2 туре мне категорически отказали, сославшись на политику Яндекс лицея. Из нашего класса набрали ребят, которые даже в школьном этапе олимпиады по информатике не рискнули участвовать.а сын набрал максимальный балл. Яндекс - молодец? Интересно, эту ситуацию Вы как то прокоментируете?
Фролова Ирина
7 февраля 2018, 16:56
Когда будет набор на след год и где?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса8 февраля 2018, 10:03
Ирина, здравствуйте. Набор обязательно будет, про условия и города расскажем весной (сейчас идут переговоры с площадками).
Фролова Ирина
8 февраля 2018, 11:30
Света Чистякова,
спасибо большое. имейте ввиду школы Бутово 2007 (физмат) в Южном Бутово и 2114 в Северном Бутово
zakhryolga
17 февраля 2018, 16:20
 Здравствуйте! Будут ли для детей - слушателей Яндекс.Лицея какая-то летняя школа или профильный лагерь летом?
salmadi
18 мая 2018, 14:31
Работает ли ваша программа Яндекс лицей в Казахстане в частности в Алматы?
lilsla
18 мая 2018, 14:53
salmadi,
да, работает. Вот более подробная информация на сайте:
https://yandexlyceum.ru/place/almaty
Anov-nn
31 июля 2018, 17:01
Добрый день. Месяц  назад отправила запрос-форму  на добавление Лицея в Нижнем Новгороде , ни ответа, ни привета. Пустота. Кто-то может ответить мне по этому поводу?
Codologia IT-School
30 августа 2018, 17:30
День добрый! Как подать заявку на Ваш лицей в городе Пенза?
olga-squirry
30 августа 2018, 22:16
Пытаемся выбрать площадку школы 1474 уже полдня - где находится кнопка "выбрать"?!?!?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 14:18
Ольга, здравствуйте. В школе № 1474 занятия Яндекс.Лицея проводятся в формате основного образования: на уроках информатики. Это означает, что их могут посещать только те, кто учится в этой школе. Тем, кто учится в других школах, нужно выбрать площадку, которая работает в формате дополнительного образования. Полный список площадок есть на сайте Яндекс.Лицея: https://yandexlyceum.ru/place.
Обновлено 6 сентября 2018, 14:19
sclyarova.idven
31 августа 2018, 00:33
Здравствуйте, с кем можно связаться по вопросу сотрудничества?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 14:14
Здравствуйте. На сайте Яндекс.Лицея есть раздел «Сотрудничество», а в нём — форма для связи.
sclyarova.idven
15 сентября 2018, 09:58
Света Чистякова,
а я что не в этом разделе вопрос задала? Вашего отдела нет в Хабаровске. Что нужно сделать, чтобы стать вашим представителем в нашем городе, Светлана Чистякова?
Оксана Шеметова
4 сентября 2018, 15:22
Добрый день. Подскажите, как проходит собеседование? Что там спрашивают? Хотелось бы хоть немного рассказать ученикам. Есть ли смысл проходить детям, которым интересно, но не было возможности изучать языки программирования
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 14:12
Оксана, здравствуйте.


К нам можно поступать без опыта программирования.


Про собеседование: те, кто успешно прошёл тест, получат письмо с заданием — его надо будет подготовить к собеседованию.


Что именно спрашивают, точно сказать не можем. Во-первых, в каждом городе свои собеседующие (это преподаватели Яндекс.Лицея). Во-вторых, собеседование — это не экзамен, а разговор, и куда именно он зайдёт в каждом конкретном случае, предсказать сложно.


Общая задача собеседования — понять, насколько мотивирован ребёнок.
Обновлено 6 сентября 2018, 14:19
zig3n
13 сентября 2018, 16:03
Скажте какую анкету мне нужно пройти,вчера в школе сделали обьявление по этому поводу

myr5bota
14 сентября 2018, 15:37
Здравствуйте!

На сайте https://yandexlyceum.ru/index написано, что 14/09 "Результаты отборочного тестирования придут вам на почту". До сих пор результатов нет. Они будут позже или, если результат не пришёл, то 100%, что до второго этапа ученик не допущен?
Andrey Pomaskin
15 сентября 2018, 07:07
myr5bota,
Моему сыну письмо пришло в 16-11. Видимо рассылку сделали вечером.
kirill.fdrn
15 сентября 2018, 15:16
Здравствуйте , по моему мнению при подсчёте правильных ответов произошла ошибка( мне засчитали 0 правильных ответов из 10) , так как при моём ответе на задания 8,9  у меня явно должны были быть правильны ответы :
Задание 8 : Если верны утверждения (1) и (2), верно ли утверждение (3)?
(1) Гамлет весит больше Лаки.
(2) А ещё Гамлет весит меньше, чем Жучка.
(3) Из трёх собак Лаки весит меньше всех.
1-да
2-нет
3-нельзя точно ответить
Моим ответом было - 1 (да)
Задания 9 : Даны соответствия слов на некотором искусственном языке
Ukmakyts → goodday
Kytsjole → dayparty
Piitgunn → softness
Какое слово может обозначать «goodness»?
1-Ukmagunn
2-Kytsgunn
3-Piitjole
4-Gunnjole
Моим ответом было -1 (Ukmagunn)
Это какая-то ошибка? И можно ли исправить ситуацию в таком случае ?

kirill.fdrn
17 сентября 2018, 15:52
kirill.fdrn,
Нет,ну это уже просто нечто. Мало того , что меня просто не допустили на второй тур из-за ошибки в подсчётах ответов , так ещё и просто ни на что нигде не отвечают (я это сообщение выше написал в две эл.почты Яндекс лицея и от безысходности сюда)  , будто это не продвинутый проект спонсируемый нормальной IT компанией с хорошей тех. поддержкой , а заброшенный кусок сайта , отражающий всю суть Яндекса (тут уж даже все заброшенные приложения и платформы, разработанные Яндексом не вспомнишь, а вот из хорошего одна лишь Алиса да сам браузер).

Света Чистякова
Сотрудник Яндекса20 сентября 2018, 16:46
Кирилл, здравствуйте. Простите за задержку с ответом, мы разбирались с ситуацией. Свяжемся с вами по почте.
anuta11rus
29 сентября 2018, 19:40
Я прошла первый тур в яндекс лицей, после собеседования второго тура 28 сентября пришел отказ. На следующий день сдала онлайн экзамен в Московскую школу программистов и через час пришла СМС что я поступила. Получается ученику 9 класса бесплатно постигать  основы программирования на Python мозгов мало, а изучать C++ в платной онлайн школе с более сложной программой нормально!
drygdryg2014
18 мая, 18:59
Жаль, что пока только в России. А в общем, Python — это то, чем действительно можно заинтересовать.
milanashihkerimova
вчера, 23:28
Здравствуйте!
milanashihkerimova
вчера, 23:31
А где пройти тест?
Света Чистякова
Сотрудник Яндексавчера, 23:44
Здравствуйте. На сайте Лицея. Выберите город и площадку, заполните анкету и пройдите тест. Заявки принимают до 11 сентября.