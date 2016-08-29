Приглашаем в Яндекс.Лицей

Яндекс запускает новый образовательный проект — Яндекс.Лицей. Он рассчитан на школьников, которые всерьёз хотят освоить программирование. Мы приглашаем на занятия учеников 8-9 классов — в Яндекс.Лицее они смогут научиться программировать под руководством опытных преподавателей и в компании таких же увлечённых сверстников.

Занятия в Яндекс.Лицее начнутся в октябре, обучение будет бесплатным. В этом году проект стартует в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове. Но это только начало — в будущем мы планируем открыть отделения Яндекс.Лицея в большинстве крупных российских городов.

Чему учат в Яндекс.Лицее

Школьники будут изучать программирование на примере Python. Это высокоуровневый язык программирования, который несложен в освоении и в то же время подходит для решения множества задач, от создания веб-приложений до научных вычислений. Python используют и в Яндексе, причём не только разработчики — например, отдел аналитики с его помощью обрабатывает большие массивы данных при подготовке исследований.

Программа Яндекс.Лицея рассчитана на два года. Первый год школьники будут изучать теорию и выполнять несложные проекты, а второй — осваивать на практике конкретные технологии. Некоторые задания предусматривают работу в команде — выполняя их, ребята смогут примерить на себя разные роли: разработчика, менеджера, дизайнера.

Выпускники Малого ШАДа — образовательной программы Яндекса для старшеклассников

Разрабатывая программу, мы опирались на опыт других образовательных проектов Яндекса — в первую очередь это Школа анализа данных и факультет компьютерных наук, который Яндекс открыл совместно с НИУ ВШЭ. Мы много работали и со школьниками: при содействии Яндекса проводятся школьные олимпиады по математике, информатике и лингвистике.

Как проходит обучение

В Яндекс.Лицее занимаются дважды в неделю, в свободное от школьных уроков время. Занятия проходят в компьютерных классах образовательных учреждений — это может быть вуз или учебный центр. Работать придётся много, причём не только в классе — преподаватели будут задавать домашние задания. В общем, всё серьёзно: ленивых мы будем отчислять.

Преподавать в Яндекс.Лицее будут учителя из городов, где стартует проект. Все они прошли обучение в Яндексе и будут работать по одной программе. При подборе педагогов мы учитывали в том числе и рекомендации яндексоидов — у нас работают сотрудники из разных городов, и многие из них поддерживают связь со своими бывшими преподавателями.

Кого готовит Яндекс.Лицей

Яндекс.Лицей готовит программистов базового уровня. Как распорядиться полученными знаниями, ребята решат сами. Кто-то, возможно, захочет сделать мобильное приложение, а кто-то — бота для Telegram. Знание Python пригодится не только технарям, но и экономистам, биологам, лингвистам — в общем, всем, кто имеет дело со сбором и анализом данных.

Студенты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, созданного при поддержке Яндекса

Как поступить

Мы приглашаем в Яндекс.Лицей ребят, которые учатся в восьмом или девятом классе. Набор будет конкурсным и пройдёт в два этапа. Первый этап — онлайн-тестирование. Для подготовки к нему необязательно штудировать гору учебников — достаточно уметь мыслить логически. Тест можно будет пройти начиная с 30 августа. Результаты мы сообщим после 15 сентября.

Тех, кто успешно справится с заданиями теста, мы позовём на собеседование с будущими преподавателями и сотрудниками Яндекса. Оно состоится в конце сентября в городах, где будет работать Яндекс.Лицей. Не нужно приносить с собой дневники: светлая голова и искренний интерес к программированию для нас гораздо важней школьных оценок.