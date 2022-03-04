Про облигации Яндекса

Как публичная компания, мы обязаны предупреждать держателей наших акций про все возможные риски, даже гипотетические, которые могут никогда не реализоваться. Мы делали так всегда — это требование американского регулятора, и этот раз не исключение.

Яндекс не находится под санкциями. Но четыре последних дня американская биржа NASDAQ не производит торги нашими акциями. В такую же ситуацию попали и другие компании, ведущие бизнес в России, акции которых торговались на зарубежных биржах.

В 2020 году мы выпустили конвертируемые облигации. Это ценные бумаги, по которым мы каждый год выплачиваем доход их покупателям, а по истечении определённого срока — в нашем случае пяти лет — ещё и полную стоимость покупки. Выплата происходит акциями или деньгами, поэтому эти облигации называют конвертируемыми. Однако если биржа не будет проводить торги акциями Яндекса в течение 5 дней подряд, то согласно условиям покупатели облигаций могут потребовать вернуть им деньги не в 2025 году, как планировалось, а раньше.

Общая сумма возврата составляет $1,25 млрд — это больше, чем сейчас находится на наших счетах. Как раз об этом мы и предупредили публично. У нас есть несколько вариантов решения проблемы. Например, мы можем реструктурировать долг — это нормальная практика на рынке ценных бумаг, которой часто пользуются различные компании даже в спокойные времена. В том, чтобы заёмщик успешно реструктурировал долг, обычно заинтересованы и кредиторы.

Самое важное — всё это никак не влияет на наши выплаты партнёрам: многочисленным подрядчикам, таксопаркам, водителям, ресторанам, курьерам, продавцам на Маркете и всем остальным. У нас достаточно рублёвых средств на счетах. Кроме того, работа всех сервисов Яндекса продолжается, а значит, пополняются рублёвые средства. Эти деньги мы тратим на взаиморасчёты с партнёрами, которые идут и будут идти по графику, как и всегда, и на все программы поддержки, которые мы анонсировали.