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Про облигации Яндекса

Как публичная компания, мы обязаны предупреждать держателей наших акций про все возможные риски, даже гипотетические, которые могут никогда не реализоваться. Мы делали так всегда — это требование американского регулятора, и этот раз не исключение. 

Яндекс не находится под санкциями. Но четыре последних дня американская биржа NASDAQ не производит торги нашими акциями. В такую же ситуацию попали и другие компании, ведущие бизнес в России, акции которых торговались на зарубежных биржах.

В 2020 году мы выпустили конвертируемые облигации. Это ценные бумаги, по которым мы каждый год выплачиваем доход их покупателям, а по истечении определённого срока — в нашем случае пяти лет — ещё и полную стоимость покупки. Выплата происходит акциями или деньгами, поэтому эти облигации называют конвертируемыми. Однако если биржа не будет проводить торги акциями Яндекса в течение 5 дней подряд, то согласно условиям покупатели облигаций могут потребовать вернуть им деньги не в 2025 году, как планировалось, а раньше.

Общая сумма возврата составляет $1,25 млрд — это больше, чем сейчас находится на наших счетах. Как раз об этом мы и предупредили публично. У нас есть несколько вариантов решения проблемы. Например, мы можем реструктурировать долг — это нормальная практика на рынке ценных бумаг, которой часто пользуются различные компании даже в спокойные времена. В том, чтобы заёмщик успешно реструктурировал долг, обычно заинтересованы и кредиторы.

Самое важное — всё это никак не влияет на наши выплаты партнёрам: многочисленным подрядчикам, таксопаркам, водителям, ресторанам, курьерам, продавцам на Маркете и всем остальным. У нас достаточно рублёвых средств на счетах. Кроме того, работа всех сервисов Яндекса продолжается, а значит, пополняются рублёвые средства. Эти деньги мы тратим на взаиморасчёты с партнёрами, которые идут и будут идти по графику, как и всегда, и на все программы поддержки, которые мы анонсировали.

31 комментарий
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nexonsu
вчера, 16:28
Пойду свечку поставлю чтоль...
int4238087
вчера, 18:01
nexonsu,
 Правильно, я тоже. Не знал что яндекс амеры регулируют. 
Обновлено вчера, 18:02
brcln
вчера, 16:50
Держимся братья
MashtabnayaLavka-market
вчера, 16:50
Держитесь ребята, Мы с вами
ariok1993
вчера, 16:50
Рип
MP
вчера, 16:50
Вам мосбиржи мало? Че вы все лезете за границу - по мордам получать?
Aikons777
вчера, 16:52
И в чём прикол? Деньги выплатить не можем, можем выдать бумажки. Я жрать хочу. Мне нужны деньги. Бумажки в магазине не принимают.
Стас Пекарь
вчера, 16:55
Aikons777,
деньги типа не бумажки?
Михаил
вчера, 17:18
До конца ниасилили?


«Всё это никак не влияет на наши выплаты партнёрам: многочисленным подрядчикам, таксопаркам, водителям, ресторанам, курьерам, продавцам на Маркете и всем остальным». Платят. Всем. Рублями.
rek1ama22
вчера, 16:56
Любой Монополии приходит конец.


Мишане Милорадову привет 👋 пламенный 🔥 
TaxiGrad
вчера, 16:58
Убер и Яндекс вас пора выгонять из России Я надеюсь что так и будет вы издеваетесь над водителями
Владислав
вчера, 17:19
Держитесь там, сколько бы про вас не писали, компания вы огромная и очень сложно найти подход ко всем клиентам и покупателям. Пользуюсь вашим умным домом, сервисами, сам являюсь вашим партнером, да и собственно держателем акций. Все трудности всегда временные. Яндексу сдаваться не вариант. 
dedgordey
вчера, 17:28
Спасибо вам! держитесь, ребята! мы со всем справимся!
Сергей Красильников
вчера, 17:33
Держись Яндекс. После 8 марта куплю рекламу в Яндекс Бизнесе. 
Andry NoLove
вчера, 20:17
Сергей Красильников,
Не покупай, я купил и пожалел)
Diavent.ozon
вчера, 17:33
Яндекс прекрасная Компания и единственная во многих направлениях IT компания! Процветания вам!! Прорвёмся!! 
Пользуюсь всеми сервисами как клиент!!  Продаю с вами вместе и теперь и таксую иногда как партнёр.
Обновлено вчера, 17:34
ipburnasheva
вчера, 17:53
Держитесь! Вы лучшие в IT в России, мы с вами!
int4238087
вчера, 18:00
Во как!? , не знал что регулятор у яндекса - америка. 
Алексей Мышкин
вчера, 18:28
Вот он - тролль-провокатор во всей красе.
Запоминайте.
mixokret2
вчера, 18:01
А кому возвращать $1,25 млрд? Тому, кто собирается реквизировать имущество и собственность РФ на своей территории как ему заблагорассудится? Что сказали, когда РФ потребовала 3,5 млд., выданной Украине - "кому давали у того и берите?...
Обновлено вчера, 18:03
М. М.
вчера, 18:12
Неприятность эту мы переживем! Теперь видно, кто друг, кто враг. Работаем, братья.
Владислав
вчера, 18:15
Так на кой вы выплаты сделали каждый день? Мне, как партнеру вашему, это не особо надо было. Теперь сижу с не по графику пришедшими деньгами и что с ними делать? 
Дмитрий Р.
вчера, 18:25
Владислав,
Давай сюда, мы пристроим
Фархад Худайбергенов
вчера, 18:50
Хотим дальше развиваться!
yavolkoff
вчера, 18:52
Держитесь, хоть вы и бываете иногда безумно жадными, все же, множество ваших сервисов сделаны по-человечески и для людей. Успехов и процветания несмотря на все обстоятельства.
Михаил Петров
вчера, 18:58
Держитесь. Без вас весь русский инет ляжет!  
razvivalki
вчера, 18:58
Надеюсь, может сейчас уймётесь в своём безудержном расширении и  подавлении всякого бизнеса вокруг себя. Задумайтесь: чем выше залезешь, тем больнее падать. В последние годы вы совершенно обнаглели.
MOTOGOLIC
вчера, 19:46
нужн куяндес сделать русским, А заграничных партнерам отказать как встречнаяответная санкция ) У них акции обвалятся, а мы их скупим. )
Ravil Zakirov инвалид
вчера, 20:14
У меня таких акций нет
Ravil Zakirov инвалид
вчера, 20:17
Загнали страну в мыслимые немыслимые зависимости от запада а сейчас ноют зачем залезли туда непонятно 
erkin808182
вчера, 22:22
Дай бог больше  здоровье начальству  и делах  мы с вами и держимся Яндекс в передь💪 