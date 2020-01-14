Продолжаем набор в Школу разработки интерфейсов

Этой весной в Яндексе откроется очередная Школа разработки интерфейсов. Она предназначена для начинающих фронтендеров. Если вам интересно создавать интерфейсы, но пока не хватает знаний и опыта, приходите на занятия. В ШРИ можно многому научиться — и, что немаловажно, это совсем бесплатно.

Занятия в Школе идут три месяца: с 29 февраля по конец мая. Обучение проходит в два этапа. Первый этап — непосредственно учёба. Вы будете слушать лекции ведущих разработчиков Яндекса и выполнять домашние задания. На занятиях не бывает голой теории. Каждая лекция — это наглядный рассказ о том или ином аспекте работы фронтендера, подкреплённый примерами из личного опыта лектора. Атмосфера в ШРИ более чем неформальная: слушатели, как правило, общаются с преподавателями на «ты», а если что-то осталось непонятным, всегда можно поймать рассказчика после занятий или списаться с ним в телеграме.

Занятия в ШРИ проходят в московском офисе Яндекс вечером в будни и днём в выходные

Второй этап обучения — практический. Вам предстоит поработать над реальным проектом вместе менеджерами и дизайнерами из Яндекса. Работа часто проходит в формате хакатона: ребята собираются и сообща придумывают решение задачи. На этом этапе вы сможете закрепить знания на практике, получить опыт работы в команде и вообще узнать, как устроена жизнь фронтендера в большой IT-компании.

В ШРИ вы приобретёте навыки, которые помогут лучше выполнять нынешнюю работу или найти новую. Возможно, таким новым местом для вас станет Яндекс. Многие выпускники Школы прошлых лет после окончания курса остались у нас и сейчас работают над интерфейсами сервисов и приложений Яндекса.

Набор в ШРИ конкурсный: чтобы стать слушателем, нужно хорошо справиться с тестовым заданием. Оно необходимо для проверки ваших знаний и умений. В Школе не обучают фронтенду с нуля — для успешного освоения программы надо владеть HTML, CSS и JavaScript и иметь минимальный опыт работы с интерфейсами.

Тестовые задания мы принимаем до 19 января. После этого они отправятся на проверку, и в середине февраля мы отправим вам письмо с результатами. Если вы не успеваете в срок, ничего страшного — Школа разработки интерфейсов проводится в Яндексе регулярно, и вы сможете попробовать силы в следующий раз.

Сертификаты об окончании ШРИ вручают на выпускном — в тёплую погоду он проходит на балконе

Занятия в Школе разработки интерфейсов проходят в московском офисе Яндекса: в будни — по вечерам, в субботу — днём. Жителям других городов, если они успешно справятся со вступительным испытанием, мы оплатим дорогу до Москвы и проживание в хостеле на время занятий. Кроме того, в этом году у нас появился новый, «полудистанционный» формат обучения: можно слушать лекции через интернет, а в Москву приехать только на практический этап. Ваш возраст, род занятий, название вуза, в котором вы получили диплом, да и сам факт наличия диплома для поступления неважны. Главное, на что мы обращаем внимание, — это интерес к созданию интерфейсов и хорошо выполненное тестовое задание.