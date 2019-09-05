Продолжаем набор в Яндекс.Лицей

Начался учебный год, а значит, Яндекс.Лицей набирает новых учеников. Мы приглашаем на бесплатные занятия тех, кто учится в 8 или 9 классе и хочет научиться программировать на языке Python. Никаких специальных знаний не требуется — достаточно интереса к математике и информационным технологиям.

Что умеют выпускники Яндекс.Лицея? Ребята, закончившие Яндекс.Лицей, рассказывают о своих проектах За два года лицеисты осваивают язык Python с нуля и до уровня, достаточного для начала карьеры программиста. Но в Лицей имеет смысл поступать не только тем, кто хочет стать разработчиком. Уже сейчас умение программировать востребовано в любой области, от медицины до археологии. В будущем оно станет элементом базовой грамотности, как умение читать или писать.

Этой осенью Яндекс.Лицей заработает на 306 площадках в 131 населённом пункте России и Казахстана. У нас могут учиться не только жители столиц, но и школьники из регионов. Например, в этом году Яндекс.Лицей открылся в сёлах и посёлках Липецкой области, за Полярным кругом — в Нарьян-Маре, на Южном Урале — в Кыштыме и Миассе, в городах Ханты-Мансийского автономного округа.



Сейчас Яндекс.Лицей работает в 131 населённом пункте России и Казахстане — за год проект вырос больше чем в два раза. Красным цветом на карте отмечены населённые пункты, где Яндекс.Лицей в этом году открылся впервые, синим — где он работал и раньше

Занятия в Лицее начинаются после 15:00, так что их можно без проблем совмещать с учёбой в школе. Лицей работает на площадках партнёров — это детские технопарки, колледжи, вузы, школы. В восемнадцати российских городах отделения Лицея действуют на базе детских образовательных центров IT-cube.

Кого берут в Яндекс.Лицей? Рассказывает старший методист проекта Александр Паволоцкий Программа Яндекс.Лицея разработана в Школе анализа данных и рассчитана на два года. На первом году обучения лицеисты знакомятся с языком Python. На втором — изучают основы промышленного программирования. Ребятам рассказывают, как разрабатывать и тестировать приложения, как работать со сторонними API, как грамотно спроектировать пользовательский интерфейс, как организовать работу в команде и много другое. Занятия проводят преподаватели, которые прошли подготовку в Яндексе.

Заявку на поступление в Лицей можно подать до 11 сентября. Для этого нужно заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-тест — он проверяет способность мыслить логически. Тех, кто успешно справится с тестом, мы пригласим на собеседование. Занятия в Яндекс.Лицее начнутся в первых числах октября.