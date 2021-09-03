Программирование после уроков: новый учебный год в Лицее Академии Яндекса

В 170 городах России и Казахстана идёт набор в Лицей Академии Яндекса. Это новое название Яндекс.Лицея — бесплатных курсов для школьников, где учат программировать на примере языка Python. В Лицей принимают учеников 8–10 классов, занятия проходят два раза в неделю после школьных уроков.

Обучение длится два года. На первом году школьники изучают азы Python. Это гибкий и мощный язык, который используют не только разработчики, но и учёные, исследователи и аналитики. Им он помогает обрабатывать данные, например результаты экспериментов. На втором году ребята делают собственные проекты и знакомятся с основами промышленного программирования — иными словами, их учат работать по стандартам, принятым в IT-индустрии.

Лицей работает на площадках партнёров. Это может быть колледж, вуз, школа или центр детского творчества. Занятия проходят в группе, их ведут отобранные Яндексом профессионалы: разработчики, школьные учителя, преподаватели вузов. Поступать стоит не только тем, кто причисляет себя к «технарям». Навыки программирования и анализа данных пригодятся в любой области, а в скором будущем и вовсе станут элементом базовой грамотности.

Занятия помогут ребёнку обрести новое хобби и продвинуться в старых. Во время учёбы дети делают самостоятельные проекты — в качестве заданий и по желанию. Проекты, как правило, посвящены личным увлечениям. Фанаты видеоигр разрабатывают игры, краеведы создают электронные путеводители по любимому городу, а любители гаджетов пишут приложения для управления «умным домом».

Чтобы стать лицеистом, нужно до 10 сентября подать заявку на сайте и пройти онлайн-тест — он проверяет умение мыслить логически. На решение теста отводится 45 минут и одна попытка, поэтому сначала лучше потренироваться на прошлогоднем варианте. Те, кто успешно справятся с заданием, получат приглашение на собеседование. Списки поступивших станут известны до 1 октября.