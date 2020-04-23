Просто Мессенджер

Мы обновили Яндекс.Чаты. Теперь это полноценный мессенджер, в котором можно общаться с родными, друзьями, коллегами или соседями по даче. В Яндекс.Мессенджере есть всё, что вы ожидаете от мессенджера, и кое-что ещё.

Не нужно устанавливать

Даже если вы впервые слышите о Мессенджере, он, скорее всего, у вас уже есть. Он есть у всех, кто пользуется нашими продуктами и сервисами. Мессенджер встроен в десктопный Яндекс.Браузер и приложение Яндекс для смартфонов. Он имеется даже на yandex.ru — главной странице Яндекса. А если вам привычнее переписываться в отдельном приложении, то такое у нас тоже наготове.

Все виды связи

Помимо сообщений, мессенджер поддерживает звонки и видеосвязь. Во время разговора можно продемонстрировать собеседнику то, что у вас на экране. Это удобно, если вам, скажем, нужно показать фотографии или объяснить, как настраивать программу. Трансляция экрана доступна в веб-версии Мессенджера.

Чаты и каналы

В Мессенджере есть групповые чаты и каналы. Чаты пригодятся для коллективных обсуждений: можно создать семейный чат или чат жителей вашего дачного посёлка. Чтобы добавить человека в чат, достаточно иметь его контакт в адресной книге.

Каналы — хороший способ быстро получать информацию. Вы сами выбираете, на кого подписаться: можно читать про сверхновые и усатых китов на канале N+1 или следить за последними новостями о коронавирусе.

Расшифровка голосовых сообщений

Мало кто любит голосовые сообщения — но почти у всех есть знакомые, которые их постоянно присылают. Больше не нужно разбирать, что вам наговорили: Мессенджер с помощью разработанной в Яндексе технологии распознавания речи расшифровывает голосовые сообщения и превращает их в обычный текст. Важная информация не потеряется — текст, в отличие от голоса, легко найти поиском.

Лайки и дизлайки

Некоторые сообщения не требуют пространных ответов, но как-то отреагировать на них хочется. В Мессенджере можно не писать «Ок», «+1» или «Огонь». Просто нажмите на рожицу под сообщением и выберите значок, который соответствует вашей реакции, а ваш собеседник увидит, что вы думаете о его реплике.

Яндекс.Мессенджер доступен на компьютерах и смартфонах, в веб-версии и в виде отдельного приложения для iOS и Android. Чтобы настроить всё так, как вам удобно, запустите Мессенджер и нажмите значок с шестерёнкой.