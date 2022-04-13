Пульт управления баннерами

На баннерах, которые показывает Рекламная сеть Яндекса, теперь есть значок с тремя точками — [⋮]. Это своего рода пульт управления рекламой. Нажмите на значок, и вы увидите меню со списком действий: можно скрыть объявление, пожаловаться на него или узнать подробности о рекламодателе.

«Пульт» решает сразу две задачи. Во-первых, он повышает прозрачность рекламы. Теперь каждый может увидеть изнанку объявления: что за компания его разместила, что ещё она рекламирует и так далее. А во-вторых, он помогает сделать рекламу полезнее. Сигналы, которые вы отправляете через пульт, помогают алгоритмам Яндекса более точно подбирать объявления под ваши интересы.

С помощью «пульта» можно:

Узнать подробности о рекламодателе

Когда предложение на баннере кажется интересным, хочется узнать подробности, причём не только про товар и услугу, но и про самого продавца. Для таких случаев в нашем «пульте» предусмотрен пункт «О рекламодателе». Выберите его — и откроется страничка с деталями, которые помогут принять решение о покупке.

Страничку составляет не продавец, а сам Яндекс. На ней можно проверить, на какой сайт ведёт объявление — сторонний или официальный, посмотреть, где находится офис продавца и есть ли у него офлайн-магазины, узнать рейтинг сайта и почитать отзывы о продавце, а также ознакомиться с другими его объявлениями. В общем, здесь собрана вся информация, которую мы смогли найти, — вплоть до того, используется ли на сайте продавца защищённое соединение. Если нет, это повод насторожиться и не вводить на таком сайте данные банковской карты.

Скрыть объявление

Этот пункт пригодится, если вы больше не хотите видеть рекламу такой тематики. Причины могут быть разными: она вам неинтересна, слишком примелькалась или вы уже приобрели товар из объявления. Например, люди часто ищут подарки заранее, за несколько недель до праздника. Когда презент уже куплен, но продолжает появляться на баннерах, это может испортить сюрприз. Пара кликов — и алгоритмы Яндекса получат сигнал, что показывать объявление больше не нужно.

Почему я вижу не интересную мне рекламу? Качественная реклама должна учитывать интересы пользователя. Скажем, человеку, который обставляет квартиру, но не имеет собственного авто, нет смысла предлагать зимнюю резину — зато можно предложить диван со скидкой и бесплатной доставкой. Яндекс анализирует поведение пользователей в интернете и составляет для каждого обезличенный профиль. По нему нельзя идентифицировать человека, но можно установить круг его интересов и понять, какая реклама будет в тему. Однако систему можно ввести в заблуждение. Например, если ребёнок поискал с вашего смартфона [трактор], имея в виду детский мультфильм про синий трактор, вам могут показать рекламу сельхозтехники — несмотря на то, что у вас нет ни фермы, ни огорода. Подобные объявления могут раздражать. Нажимая «Скрыть рекламу», вы подаёте системе сигнал: «Меня это не интересует, больше не показывайте мне такое».

Пожаловаться на рекламу

Вся реклама на Яндексе проходит строгую модерацию. Объявления, в которых продвигаются запрещённые или заведомо некачественные товары, используются пугающие картинки или навязываются мошеннические услуги, мы сразу отклоняем. Но иногда недобросовестным рекламодателям удаётся обмануть модераторов. Если вам попалось подозрительное объявление, воспользуйтесь пунктом «Пожаловаться». Баннер сразу же отправится на дополнительную проверку и в случае нарушений будет снят. Его больше не увидите ни вы, ни другие пользователи.

***

Баннеры с тремя точками можно увидеть на площадках, которые входят в Рекламную сеть Яндекса. Это сайты самого Яндекса и наших партнёров, а также мобильные приложения. Что ещё мы делаем, чтобы повысить качество рекламы, помогут узнать те же три точки — просто выберите в меню пункт «Реклама на Яндексе».