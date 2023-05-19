Дом для роботов

У Яндекс Маркета несколько крупных логистических комплексов. Самый большой находится в подмосковном Софьине. Он примечателен тем, что с прошлого года там вместе с людьми работают роботы.

Сейчас в Софьине два робота. Они выглядят по-разному и решают разные задачи. Первый робот, по имени Spectro, работает в зоне, где хранятся крупногабаритные товары, например телевизоры или большие упаковки корма для животных. Он занимается инвентаризацией — сканирует QR-коды на палетах с товарами и заносит в систему складского учёта данные о том, что и где хранится.

С этой задачей Spectro справляется гораздо лучше людей. Высота робота вместе с мачтой — 12 метров. Когда он движется по аллеям склада, то сканирует метки на стеллажах слева и справа от себя, причём одновременно на всех ярусах, от нижнего до верхнего. Зону, на инвентаризацию которой люди тратили четыре недели, Spectro обрабатывает за два часа — и делает это без ошибок.

Второго робота зовут Motus, но чаще называют извозчиком. Он перевозит по складу грузы общим весом до 700 кг — достаточно указать, куда их доставить. Как и Spectro, робот оснащён камерами и лидаром. Он сам строит себе маршрут, сам ориентируется в пути и умеет распознавать людей и препятствия.

Оба робота — собственные разработки Яндекса. Их спроектировали и собрали с нуля и постоянно совершенствуют: например, Spectro со временем научился сообщать о повреждённых упаковках. Сборка, отладка и испытания роботов — очень специфическое занятие. Их создатели паяют, работают болгарками, перетаскивают детали размером в человеческий рост и нуждаются в обширном пространстве.

Офисы Яндекса плохо подходят на роль мастерской. Поэтому первые версии роботов создавались прямо в Софьине и гараже беспилотников. Обе локации неидеальны — и там и там работают другие команды, которым нельзя мешать; к тому же, дорога из Москвы в Софьино и обратно занимала у ребят до четырёх часов — каждый день не поездишь. Скоро стало понятно, что роботам и их создателям нужен собственный дом: просторный и со всеми условиями.

Теперь такой дом есть — вчера мы объявили об открытии робототехнической лаборатории Яндекс Маркета. Она находится в Москве, в окрестностях станции метро «Аминьевская». Это отдельно стоящее здание с собственной подъездной площадкой — есть где принимать машины, которые привозят детали и компоненты.

Сейчас в лаборатории работают около пятидесяти человек: инженеры-конструкторы, схемотехники, электронщики, программисты, промышленные дизайнеры, менеджеры. Лаборатория состоит из двух частей: офисной зоны и цеха. Офисная зона выглядит примерно так же, как другие рабочие пространства Яндекса: рабочие столы, места для отдыха, кухни-кофепоинты и переговорные комнаты. Названия переговорок придумала команда. Их почерпнули из фильмов, герои которых — роботы: например, есть «Живая сталь» и «Терминатор».

Площадь цеха около 1000 квадратных метров. Здесь собирают, отлаживают и тестируют роботов — теперь всё это можно делать в одном месте. В цеху предусмотрены грязная зона (болгаркой действуют именно там, предварительно запустив систему удаления пыли), чистая зона и полигон для испытаний.

Полигон представляет собой модель склада. Там установлены аллеи многоярусных стеллажей, на которых стоят коробки и палеты, как в Софьине и на других складах Маркета. На полигоне можно протестировать роботов в условиях, максимально приближённых к реальным — чтобы затем отправить на настоящие склады уже отлаженные, готовые к использованию образцы.

Ещё одно преимущество собственной лаборатории — возможность испытывать роботов на предельных режимах. Например, здесь, в контролируемой среде, можно без опаски проверить, какую максимальную скорость они способны развить. На настоящем складе, где работают люди, такие испытания проводить нельзя.

Заселять новый дом сотрудники робототехнического отдела Маркета начали ещё зимой. К маю 2023 года переезд был завершён. Сейчас лаборатория работает в полноценном режиме. Здесь продолжают совершенствовать инвентаризатора и извозчика и работают над новым роботом — каким именно, мы расскажем позже.