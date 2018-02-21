Сам себе водитель

Яндекс запустил каршеринг — сервис краткосрочной аренды автомобилей. Яндекс.Драйв пригодится в ситуациях, когда права есть, а машины нет: сломалась или, скажем, осталась в гараже. Автомобили Драйва распределены по городу: найдите ближайший через приложение и отправляйтесь куда нужно.

На машинах Яндекс.Драйва можно передвигаться по Москве и области — при условии, что вы завершите поездку внутри МКАД, в Митине, Новокосине, Жулебине, Северном и Южном Бутове, Красногорске или Химках. Автомобиль также можно оставить на парковке в аэропорту Шереметьево.

Сейчас в автопарке Яндекс.Драйва 750 новых автомобилей: это кроссоверы Kia Rio X-Line и Renault Kaptur и седаны Kia Rio. В каждой машине есть бортовой компьютер на платформе Яндекс.Авто. Она объединяет несколько сервисов Яндекса, включая Навигатор — так что в пути не придётся постоянно сверяться с экраном смартфона.

Стоимость аренды зависит от времени суток и спроса и начинается от пяти рублей за минуту. Текущие расценки можно проверить в приложении. Скоро в дополнение к базовому в Драйве появится ещё один тариф — фиксированный: вы указываете маршрут, а приложение сразу сообщает, во сколько обойдётся вся поездка.

Чтобы воспользоваться Драйвом, установите мобильное приложение — есть версии для iOS и для Android — и пройдите регистрацию. Потребуются права категории B и стаж вождения больше двух лет. Когда всё готово, можно приступать к поиску и бронированию машины — приложение покажет свободные автомобили на карте.

Тарифы Яндекс.Драйва уже включают стоимость парковки и страхования — ОСАГО и каско. Жизнь и здоровье водителя и пассажиров застрахованы на сумму до двух миллионов рублей. О бензине тоже можно не беспокоиться: если вы оставляете машину с пустым баком, к ней вскоре приедет наш мобильный заправщик.

Те, кто часто ездит на Яндекс.Такси, могут сэкономить на услугах Драйва. До конца февраля мы будем зачислять на счёт в Драйве 20% от стоимости поездок на Такси. Накопления можно использовать для оплаты аренды в марте и апреле.