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Сам себе водитель

Яндекс запустил каршеринг — сервис краткосрочной аренды автомобилей. Яндекс.Драйв пригодится в ситуациях, когда права есть, а машины нет: сломалась или, скажем, осталась в гараже. Автомобили Драйва распределены по городу: найдите ближайший через приложение и отправляйтесь куда нужно.

На машинах Яндекс.Драйва можно передвигаться по Москве и области — при условии, что вы завершите поездку внутри МКАД, в Митине, Новокосине, Жулебине, Северном и Южном Бутове, Красногорске или Химках. Автомобиль также можно оставить на парковке в аэропорту Шереметьево.

Сейчас в автопарке Яндекс.Драйва 750 новых автомобилей: это кроссоверы Kia Rio X-Line и Renault Kaptur и седаны Kia Rio. В каждой машине есть бортовой компьютер на платформе Яндекс.Авто. Она объединяет несколько сервисов Яндекса, включая Навигатор — так что в пути не придётся постоянно сверяться с экраном смартфона.

Стоимость аренды зависит от времени суток и спроса и начинается от пяти рублей за минуту. Текущие расценки можно проверить в приложении. Скоро в дополнение к базовому в Драйве появится ещё один тариф — фиксированный: вы указываете маршрут, а приложение сразу сообщает, во сколько обойдётся вся поездка.

Чтобы воспользоваться Драйвом, установите мобильное приложение — есть версии для iOS и для Android — и пройдите регистрацию. Потребуются права категории B и стаж вождения больше двух лет. Когда всё готово, можно приступать к поиску и бронированию машины — приложение покажет свободные автомобили на карте.

Тарифы Яндекс.Драйва уже включают стоимость парковки и страхования — ОСАГО и каско. Жизнь и здоровье водителя и пассажиров застрахованы на сумму до двух миллионов рублей. О бензине тоже можно не беспокоиться: если вы оставляете машину с пустым баком, к ней вскоре приедет наш мобильный заправщик.

Те, кто часто ездит на Яндекс.Такси, могут сэкономить на услугах Драйва. До конца февраля мы будем зачислять на счёт в Драйве 20% от стоимости поездок на Такси. Накопления можно использовать для оплаты аренды в марте и апреле.

15 комментариев
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WildVano
21 февраля 2018, 17:00
На Яндекс.Транспорте машины Я.Драйва когда можно будет увидеть?
Агрегаторам каршеринга отдадитесь?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса21 февраля 2018, 17:21
В Транспорте машинки показывать будем, скоро появятся. Агрегаторам —  пока нет.
Smoki--Mo
21 февраля 2018, 17:52
Молодцы! Спасибо
Давно пора
Андрей
21 февраля 2018, 18:18
Вы уж определитесь там, склоняются у вас названия районов или нет, как на странице https://yandex.ru/drive/
coth
22 февраля 2018, 01:01
В русском языке нет слова каршеринг.  Слова драйв тоже нет.
Обновлено 22 февраля 2018, 01:01
xksvkvadrate
22 февраля 2018, 13:16
coth,
 у нас уже давно испоганил наш народ, на новый год вместо Деда Мороза, приходит Санта-Клаус, вместо лошадей, олени.
nuKe
26 февраля 2018, 00:59
coth,
теперь уже есть.
Медиа Лаб
26 февраля 2018, 14:10
Круто!
Павел Андреевич
26 февраля 2018, 22:41
Добрый вечер .  У меня к Вам два вопроса .  Первый вопрос по поводу данной статьи,  а второй вопрос более важный ,  но о нём ниже .  
1. Почему во втором абзаце данной статьи написано :"... в Митине, Новокосине, Жулебине, Северном и Южном Бутове. . . . . . . "? ? ? ? ? ? ?  


Наверное имелось ввиду :". . . в Митино,  Новокосино,  Жулебино, Северном и Южном Бутово.... " ? ? ? ? 
 Жители этих районов удивятся и обидятся. )))) 


   Кандидат филологических наук, Владимир Пахомов:
" Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино́, в сторону района Строгино́, к району Митино, в городе Иваново, из деревни Простоквашино, до края Косово." 


А вот второй вопрос более важен для меня ,  но менее важен для Вас.  Суть вопроса такова: я являюсь водителем такси ,  подключен  через таксопарк к агрегатору Яндекс.Такси.  Недавно купил автомобиль для работы ,  и оклеил его рекламой Вашего сервиса,  то есть "забрендировал" для получения приоритета при получении заказов (проще - для статуса "корона") .  Я ждал,  и спустя неделю написал в службу поддержки ,  спросить когда будет статус .  Ответили ,  что брендирование подтверждено , и обычно это занимает около 5 суток,  но иногда надо немного подождать .  Ещё через 3 дня я переспросил - в ответ тоже самое .  Через три дня тоже самое .  Уже прошло пол месяца ,  а статуса нету .  Брендирование автомобиля производилось не у Ваших партнёров ,  но по Вашему руководству для брендирования.  Перед оклейкой рекламы Яндекс.Такси,  я звонил в службу поддержки,  и спрашивал,  обязательно ли брендировать у Ваших партнёров,  на что мне ответили, : "У нас нет информации по данному вопросу" .  После оклейки я заехал в 22 таксопарк ,  к Вашим партнёрам,  и они оценили работу на 5+. В итоге я оклеил автомобиль ,  суппорт молчит,  в Ваших центрах брендирования говорят - оклеишь у нас ,  корона будет . Дело в том,  что рекламу Вашего бренда нанесли на мой автомобиль на очень хорошей плёнке(KPMF 88000) и с учётом того,  что автомобиль у меня полностью оклеен белой плёнкой (под рекламой) - то это затраты на 30000 минимум ,  так как при снятии повредится нижний белый слой.  Я Вас очень прошу разобраться в моей проблеме,  а так-же же внести ясность по данному вопросу на странице https://taxi.yandex.ru/drivers/statusbest/ и на странице https://driver.yandex/статус-премиум-стандарт/ . Укажите ,  что брендирование в сторонних ателье ,  либо самостоятельное брендирование не принесёт ничего ,  и корона  даётся при условии оклейки только у Ваших партнёров.  Так-же укажите об этом при рассылке с предложением брендинга  в Таксометре . Просто теперь я имею автомобиль с рекламой Яндекс.Такси ,  два экзамена по 5 баллов (детский и эконом) , рейтинг 4,95, отсутствие короны и ничтожное количество заказов , которые порой ждать по часу,  и ещё у меня пропала возможность работы с другими агрегаторами из-за брендирования .  Решил в работу вложить 650000, чтобы побольше зарабатывать ,  а в итоге денег стало меньше ,  чем при работе на арендованом авто. А сейчас ,  пока писал письмо ,  увидел ответ от сегодняшнего дня: Майя Субботина (Поддержка партнёров Яндекс.Такси)
26 февр., 16:42 MSK
Здравствуйте!
В г. Москва и Московской области приоритет за брендирование могут получить только автомобили не старше 3 лет.
Желаем успешной работы!
--
Cлужба поддержки Яндекс.Такси
https://taxi.yandex.ru


Вы бы написали эти условия заранее. . .  Теперь я вообще в расстройстве .  Прошу пойти мне на уступки.  У моего автомобиля пробег 65000 км(равно примерно 0,5 году работы в такси,  то есть  по меркам такси -  машина новая)  ,  имеется сертификат с Авто. Ру о полной диагностике .  Из крашеных деталей - только бампер.  Сделана лицензия ,  оклеен автомобиль, сделана страховка для такси,  машина поставлена на учёт ,  брендирована Вашей рекламой ,  и всё выходит напрасно. . . .  С учётом инвалидности Мамы,  и Отца после операции(им уже по 70 почти) - получается полный провал .  Прошу подключить мне приоритет на год,  машина в идеальном состоянии - ситроен с4 седан  -  класс комфорт, куда  лучше соляриса ,  поло и октавия.  Не успел дописать ,  и пришло следующее письмо : Майя Субботина (Поддержка партнёров Яндекс.Такси)
26 февр., 21:36 MSK
Здравствуйте!
В настоящий момент брендирование успешно подтверждено, а статус "Водителя фирменного автомобиля" корректно вам присвоен.
Желаем успешной работы!.  


Спасибо .  Суппорт - более развернуто опишите правила брендирования,  а то кто-то может попасть купив машину для работы годом старше чем надо.  
Ещё раз спасибо ,  когда машина 150000км пройдёт ,  куплю новую:) 
TankurTalu
12 марта 2018, 17:06
Павел Андреевич,
Да никто тут не ответит. никто сюда не смотрит
Павел Андреевич
26 февраля 2018, 23:07
Предложение по теме: разослать всем водителям яндекс такси ссылку на заключение договора с Яндекс. Драйвом ,  где останется только поставить галочку о согласии принять условия договора ,  и после этого скачать приложение .  Возможность расплачиватся с баланса ТАКСОМЕТРА - обязательна .  Это сразу подстегнет прилив клиентуры + сарафанное радио.  Почти все  водители Яндекс.Такси время от времени едут в качестве пассажиров(авто в ремонте ,  выходной,  на гулянки ,  либо в те районы,  где нет бесплатной парковки) ,  и лишняя пара тысяч клиентов у Вас в кармане ,  За совет денег не беру =) ) 
julia@woodimpex.org
2 марта 2018, 15:23
Как группировать письма по контактам, а не по темам?????????????????
morerechi
19 марта 2018, 09:04
А тарифы на сайте Яндекс.Драйв указаны для Москвы? Т.е. в регионах будет дешевле? При три тарифе от 5 руб./мин. получается (в моём городе) чуть дешевле, чем на такси, экономия не существенная, а быть пассажиром для меня комфортнее, чем быть водителем – при таком тарифе у нас в городе (Ставрополь) я бы вряд ли каршеринг выбрала.
Но идея классная! Мне очень нравится, что Яндекс реализует интересные, инновационные идеи ))
tuxii
9 октября 2018, 17:33
У меня стаж 22 года, возраст за 40. всего 4 аварии за все время вождения.
Я регистрировался в вашей системе, чтобы иногда брать в пользование что-то приличное
А доступны мне только киа рио, шкода и рено.
И я даже знаю почему. Просто ваша дебильная система посчитала все штрафы выписанные на принадлежащую мне 2-ю машину, как мои собственные.
А так как моя супруга нарушает по мелочам часто (уж за+20кмч практически каждый месяц), то я с вашей идиотской точки зрения, ненадежный водитель.
Тока теперь непонятно, зачем ваше руководство с напышенным видом публично разглагольствует о передовых технологиях и о том, что яндекс суперпупер продвинутая компания?
Вы же облажались, моя супруга зарегистрируется у вас и вы ей дадите мерседес :)
cartaxilitvinov
23 мая, 15:41
https://cartaxi.io/
https://msk.cartaxi.io/
https://spb.cartaxi.io/