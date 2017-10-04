Семь фактов про российские улицы

Аналитики Яндекса подготовили новое исследование по данным Яндекс Карт — про улицы России. Они изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах городов и выяснили, какие названия встречаются редко, а какие часто — ещё чаще, чем Льва Толстого.

А ещё из исследования можно узнать, что:

Средний российский город состоит из 190 улиц

Такое число получится, если разделить общее количество улиц в городах на количество городов. Но вообще разброс очень большой — от четырёх улиц в городе Иннополис в Татарстане до 3855 улиц в Москве.

Самая длинная улица находится в Перми

Это улица Восточный Обход длиной 22,6 километра. На втором месте — Варшавское шоссе в Москве, оно короче всего на 100 метров. Третье место у Бердского шоссе в Новосибирске, его протяжённость — 20,4 километра.

Улица Восточный Обход в Перми. 22,6 км — это протяжённость улицы в пределах города. На самом деле Восточный Обход ещё длиннее. Нажмите на изображение, чтобы открыть панораму

Найти самую короткую улицу сложнее: длина как минимум пяти улиц, переулков и тупиков в разных городах не превышает 31 метра. Одна из самых коротких улиц — 30-метровый переулок Титова в Ростове-на-Дону.

Чемпион по количеству улиц с изгибами и поворотами — Сочи

В этом городе находятся пятнадцать из ста самых извилистых улиц. При этом самой извилистой — то есть делающей наибольшее количество изгибов — российской улицей оказалась Английская аллея в Павловске.

Вид на аллеи Павловска с воздушного шара. Нажмите на изображение, чтобы открыть панораму

Самая кривая улица — Кольцевая улица в городе Морозовск Ростовской области. Она сильнее всего отклоняется от прямой линии. Среди городов-миллионников больше всего кривых и извилистых улиц в Воронеже.

Название каждой девятой улицы — уникально

Из 560 тысяч изученных улиц 61 тысяча носят названия, которые встречаются только один раз. Например, улицы Продольно-Кукушкинская, Поперечно-Кабанная, Параллельно-Кисловодская и Односторонняя Луговая есть только в Казани.

Среди крупных городов больше всего улиц с уникальными названиями в Москве —ровно половина. Например, 5-й Котельнический или Малый Спасоглинищевский переулки можно встретить только в столице.

Самое распространённое название улицы — Центральная

Улиц с таким названием в России почти одиннадцать с половиной тысяч. Молодёжных немного меньше — 9342. На третьем месте по популярности Школьные улицы, на четвёртом — Советские, а на пятом — Садовые.

Центральная улица в подмосковном Сергиевом Посаде на самом деле находится довольно далеко от центра. Нажмите на изображение, чтобы открыть панораму

Название улицы не всегда соответствует её форме

Некоторые названия улиц описывают их форму — например, Кольцевая, Кривая или Узкая. Но не всегда — скажем, улица Прямая в сочинском селе Раздольное на самом деле не очень-то и прямая, а Овальная в Новокузнецке — совсем не овальная.

В Омске 36 Северных улиц

И все они пронумерованы — например, есть 17-я Северная улица и 32-я Северная улица. В Омске вообще любят географию: в названиях 4% омских улиц упоминается та или иная сторона света: север, юг, запад или восток.

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Другие подробности про российские улицы смотрите на странице исследования. Там можно узнать, например, в честь кого чаще всего в России называют улицы, и проверить, насколько распространено название улицы, на которой вы живёте.