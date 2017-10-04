КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Семь фактов про российские улицы

Аналитики Яндекса подготовили новое исследование по данным Яндекс Карт — про улицы России. Они изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах городов и выяснили, какие названия встречаются редко, а какие часто — ещё чаще, чем Льва Толстого.

А ещё из исследования можно узнать, что:

Средний российский город состоит из 190 улиц

Такое число получится, если разделить общее количество улиц в городах на количество городов. Но вообще разброс очень большой — от четырёх улиц в городе Иннополис в Татарстане до 3855 улиц в Москве.

Самая длинная улица находится в Перми

Это улица Восточный Обход длиной 22,6 километра. На втором месте — Варшавское шоссе в Москве, оно короче всего на 100 метров. Третье место у Бердского шоссе в Новосибирске, его протяжённость — 20,4 километра.

Улица Восточный Обход в Перми. 22,6 км — это протяжённость улицы в пределах города. На самом деле Восточный Обход ещё длиннее. Нажмите на изображение, чтобы открыть панораму

Найти самую короткую улицу сложнее: длина как минимум пяти улиц, переулков и тупиков в разных городах не превышает 31 метра. Одна из самых коротких улиц — 30-метровый переулок Титова в Ростове-на-Дону.

Чемпион по количеству улиц с изгибами и поворотами — Сочи

В этом городе находятся пятнадцать из ста самых извилистых улиц. При этом самой извилистой — то есть делающей наибольшее количество изгибов — российской улицей оказалась Английская аллея в Павловске.

Вид на аллеи Павловска с воздушного шара. Нажмите на изображение, чтобы открыть панораму

Самая кривая улица — Кольцевая улица в городе Морозовск Ростовской области. Она сильнее всего отклоняется от прямой линии. Среди городов-миллионников больше всего кривых и извилистых улиц в Воронеже.

Название каждой девятой улицы — уникально

Из 560 тысяч изученных улиц 61 тысяча носят названия, которые встречаются только один раз. Например, улицы Продольно-Кукушкинская, Поперечно-Кабанная, Параллельно-Кисловодская и Односторонняя Луговая есть только в Казани.

Среди крупных городов больше всего улиц с уникальными названиями в Москве —ровно половина. Например, 5-й Котельнический или Малый Спасоглинищевский переулки можно встретить только в столице.

Самое распространённое название улицы — Центральная

Улиц с таким названием в России почти одиннадцать с половиной тысяч. Молодёжных немного меньше — 9342. На третьем месте по популярности Школьные улицы, на четвёртом — Советские, а на пятом — Садовые.

Центральная улица в подмосковном Сергиевом Посаде на самом деле находится довольно далеко от центра. Нажмите на изображение, чтобы открыть панораму

Название улицы не всегда соответствует её форме

Некоторые названия улиц описывают их форму — например, Кольцевая, Кривая или Узкая. Но не всегда — скажем, улица Прямая в сочинском селе Раздольное на самом деле не очень-то и прямая, а Овальная в Новокузнецке — совсем не овальная.

В Омске 36 Северных улиц

И все они пронумерованы — например, есть 17-я Северная улица и 32-я Северная улица. В Омске вообще любят географию: в названиях 4% омских улиц упоминается та или иная сторона света: север, юг, запад или восток.

***

Другие подробности про российские улицы смотрите на странице исследования. Там можно узнать, например, в честь кого чаще всего в России называют улицы, и проверить, насколько распространено название улицы, на которой вы живёте.

11 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Удалённый пользователь
5 октября 2017, 14:24
А для чего проводилось это исследование? 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса5 октября 2017, 14:54
Почти все исследования мы делаем потому, что нам интересно. Тут было интересно проверить, сколько в России разных названий улиц, какие из них редкие, какие распространённые, ну и так далее. 
Удалённый пользователь
5 октября 2017, 16:00
Света Чистякова,
А изначально у кого и как возник интерес к исследованию улиц? 
Ведь на это все таки тратятся ресурсы. Не для энциклопедии же эта информация создавалась. 



Мельников Константин
10 октября 2017, 14:53
Света Чистякова,
 у меня следующие предложения для исследования:
1) Наибольшее количество названий улиц расположенных по одной прямой. Например в Красноярске есть три улицы: ул. Партизана Железняка, пр. Металлургов и ул. Пограничников, которые являются продолжением одной линии. А также пр. Мира - ул. Советсткая;
2) Наибольшее количество домов на улице расположенных не по сторонам проезда, а где-то во дворах, т.е. не имеющих проезда. Опять же, в Красноярске имеется ул. 8 марта, взглянув на которую даже и не поймёшь, что это улица;
3) Улица с наибольшим расстоянием между домами. В различных городах имеются остатки ранее застроенных улиц, но после реконструкций в них возникают разрывы;
4) Наибольший минимальный номер дома. :) В том же Красноярске имеется ул. Красной гвардии на которой имеется несколько строений, но имеются всего 3 номера дома: 21, 23, 24;
4) Наибольшее количество улиц с нелогичной нумерацией. Как пример: Та же ул. 8 Марта в Красноярске, где дома 5 и 6 стоят рядом и не разделены улицей или проездом, рядом, через ул. Красномосковскую находится дом 18, или ул. Менжинского с д. 6 и 9;
5) Самые широкие улицы. Т.е. наиболее разнесённые здания по перпендикуляру от основной проезжей части улицы;
6) Количество улиц, у которых нумерация идёт навстречу друг другу.


Мне доводилось бывать в различных городах, но такого бедлама с названием и нумерации улиц, как в родном Красноярске я мало где могу припомнить. Москва, в силу своего масштаба, только и приходит на ум. А по количеству самых извилистых улиц Красноярск и так в лидерах, если окажется и в лидерах по самым бестолковым признакам градостроительства, то вы только статистикой подтвердите моё убеждение.

Спасибо!
Обновлено 10 октября 2017, 14:54
Ярослав Янович
8 октября 2017, 17:00
То чувство когда живёшь на улице Льва Толстого ))
Юлия М.
10 октября 2017, 08:47
А я тоже жила на Центральной, которая очень далеко от центра ) Никогда не думала, что это самое распространённое название ) Спасибо, классное исследование!
DudinskiiSibirskii
16 октября 2017, 08:49
И за это деньги платят? Я тоже хочу работать в Яндекс
metro.fox
1 ноября 2017, 18:53
В моем родном и горячо любимом Екатеринбурге улица 8 Марта плавно переходит в улицу 9 Января! Феминистки это пока не прочухали и шум не подняли. Сообразив, что поступили не совсем тактично и стараясь загладить вину, одному из переулков наши градоначальники дали имя Советских Женщин!
На окраине города ул. Птичников долго носила название Чистой. Трактора по ней до последнего времени вывозили, разливая на ухабах, помет с птицефабрики и в сырую погоду надо было ехать медленнее пешехода, чтоб не уделать машину на двухстах метрах.
В не менее любимом Челябинске есть ул. Сони Кривой. К сожалению, ничего не могу сказать, что это была за женщина и как попала в историю.
Слышал, что на ул. Юннатов в Москве находилась живодерня.
Как еще любят шутить градоначальники по части именования улиц?
Максим Макагонов
23 ноября 2017, 09:57
МНЕ  НРАВИТСЯ  ЯНДЕКС
alfa612223
14 января 2019, 23:37
Скажите почему спецы Яндекса игнорируют мои обращения по добавлению адреса сайта https://alfa26.ru в карточку компании в Картах?... В Справочнике адрес сайта уже давно указан, но в Картах не отображается... Пишу уже раз пять им как минимум и звонил тоже, пишет Михаил Милорадов, что проблемой занимаются и скоро будет решена, но уже прошло более трех месяцев, а толку нет... Я в шоке от такого отношения....
naratovo
сегодня, 06:49
Оренбургский тракт в Уфе 23,5 км