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Схемы помещений на Яндекс.Картах

У Яндекс.Карт большое обновление: они начали показывать поэтажные схемы помещений. Сориентироваться внутри здания бывает сложнее, чем на улице, особенно если это многоэтажный комплекс со запутанной планировкой. Теперь на Картах можно заглянуть под крышу: найдите нужное здание, увеличьте масштаб, выберите этаж — и вы увидите всё, что находится внутри.

Мы начали со схем 29 крупных торговых центров в Москве и ближайшем Подмосковье. Во-первых, это востребованные у наших пользователей места. В торговый центр приезжают не только за покупками, но и перекусить, постричься, сдать вещи в химчистку, сходить в кино или в детский парк развлечений. Во-вторых, у многих ТЦ сложное внутреннее устройство. Каждый этаж напоминает мини-город с улицами, переулками и площадями — в общем, без схемы не обойтись.

На схему нанесены все заведения, которые есть на этаже, от магазинов и ресторанов до стоек с соками и газировкой. Отдельными значками отмечены парковки, гардеробы, туалеты и точки, где можно зарядить телефон. Пиктограммы с лестницами, лифтами и эскалаторами подскажут, как попасть с одного этажа на другой. С помощью схем легко спланировать поход в ТЦ — вам не придётся гадать, на каком этаже искать нужный магазин, или блуждать по галереям в поисках туалета.

Схемы можно посмотреть в приложении Яндекс.Карт для iOS и Android и на компьютере — в современных браузерах на базе Chromium. Торговые центры — только начало. Впереди у нас ещё много работы. Список схем будет постоянно пополняться — вскоре на Картах появятся поэтажные планы вокзалов и аэропортов.

28 комментариев
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dikiy
2 августа, 08:39
В Firefox не работает?
kuma
2 августа, 22:17
> в современных браузерах на базе Chromium

Возвращаем времена "Internet Explorer 6", но в другом виде - есть только один движок браузера? Почему такая открытая поддержка монополии?
Обновлено 2 августа, 22:18
Prographer
3 августа, 19:58
kuma,
поддерживаю.
vol.stepanenko2012
4 августа, 14:32
kuma,
На Виндовс ХР продвинутыми хромобраузерами с версией хрома 69 являются китайские Макстрон и 360 Экстрим эксплорер
Prographer
3 августа, 20:00
Приложите пару ссылок на схемы помещений.
cyberbonus
4 августа, 14:20
А как вы будете следить за актуальностью расположения торговых точек в ТЦ? Сегодня в одном месте мороженое продают, завтра на этом месте уже кредитки оформляют, к примеру.
Комментарий удалён
cyberbonus
5 августа, 04:55
petrovich220,
нереально. Одно дело с помощью толокеров актуализировать расположение объектов на улице (магазины, банки и т.д. работают годами по одному адресу) и совсем другое постоянно мониторить текущих мелких арендаторов в ТЦ.


Можно конечно, если действительно поставить такую задачу, но мне кажется финансово довольно затратно и трудно реализуемо.
petrovich220
5 августа, 12:24
cyberbonus,
как будут следить? Да вот так будут следить:
https://toloka.yandex.ru/
Это краудсорсинговый интернет-проект Яндекс.Толока, позволяющий людям зарабатывать деньги в своё свободное время, выполняя различные несложные задания от Яндекса. В 2018 году в проектах Толоки поучаствовало более миллиона человек, неужели вы ничего о нём не слышали?  :-)
petrovich220
5 августа, 12:26
cyberbonus,
реализуемо, всё реализуемо и совершенно для Яндекса не затратно..  :-)
Обновлено 5 августа, 12:27
cyberbonus
5 августа, 08:48
petrovich220,
ты то это с чего взял?)) Особенно "совершенно для Яндекса не затратно.."? Я тебе выше всё написал по затратам и почему это с Толокой плохо прокатывает.
petrovich220
5 августа, 17:14
cyberbonus,
не обманывай, ничего конкретного ты выше не написал, а у Яндекса денег выше крыши, и оплата проектов на Толоке - это для него копейки!  :-)
cyberbonus
5 августа, 13:38
petrovich220,
ты внимательно прочитай, что я тебе выше написал: "Одно дело с помощью толокеров актуализировать расположение объектов на улице (магазины, банки и т.д. работают годами по одному адресу) и совсем другое постоянно мониторить текущих мелких арендаторов в ТЦ."


А остальное твои фантазии.
petrovich220
5 августа, 21:12
cyberbonus,
вот ты пишешь о том о чем вообще не имеешь никакого понятия! И уличные магазины, супермаркеты, банки, как и арендаторы в ТЦ в абсолютном большинстве своём не имеют помещений в своей собственности и точно так же арендуют их. И тот факт, что торговая точка находится на улице, а не в ТЦ абсолютно не означает, что она проработает дольше или меньше, это вообще не о чем не говорит и смена уличных арендаторов происходит в среднем с такой же периодичностью, что и арендаторов в ТЦ! Я знаю о чем говорю, у меня жена работает главным бухгалтером у ИП, у которого есть ещё и ООО с сетью придорожных кафе, а кроме этого ряд нежилых помещений, сдаваемых в аренду и банкам и магазинам, причём одну и ту же торговую площадь могут делить сразу несколько магазинов и мелкие арендаторы меняются редко, а банки и супермаркеты, так вообще подписывают договоры аренды на годы вперёд!
Так что не надо говорить о тех вещать в которых ты ни разу не разбираешься!  :-)
cyberbonus
5 августа, 16:53
petrovich220,
в чём тут разбираться то? В каких вещах? У меня в городе один сетевой магазин продуктов съехал из здания, другой заехал на его место 2-3 месяца назад (Пятёрочка), на картах до сих пор указано название бывшего магазина. А ты про "толокеров" и торговые точки в ТЦ. Вернись в реальность
petrovich220
6 августа, 06:48
cyberbonus,
это не о чем не говорит, вообще не аргумент!  :-)
petrovich220
6 августа, 08:03
cyberbonus,
у меня во Владимире вся информация на картах Яндекса обновляется оперативно без задержек в течение месяца, а торговые точки в ТЦ все находятся в одном месте и их гораздо проще и быстрее проверить, чем торговые точки, разбросанные вдоль всей улицы. И арендаторы в ТЦ ни разу не быстрее меняются, чем арендаторы, находящиеся в отдельных помещениях и Яндексу вполне по силам засылать толокеров в городские ТЦ хоть каждую неделю, благо в городах этих ТЦ не так уж и много, а Яндекс - компания богатая и оплата работы толокеров для неё копейки.  :-)
cyberbonus
5 августа, 17:58
petrovich220,
мда... всего доброго;-)
petrovich220
6 августа, 11:02
cyberbonus,
и вам того же!  ;-)
ООО "ИНТЕРНЕТ-24.РУ"
6 августа, 16:00
круто!
amakaresu
7 августа, 15:10
Очень круто и удобно, фича огонь! Странно что вы так долго (лет 5) не решались таки позаимствовать её у 2гис :)
petrovich220
9 августа, 13:22
amakaresu,
у 2гис нет такой фичи!  :-)
petrovich220
9 августа, 14:16
amakaresu,
на картах 2гис нельзя просто взять и увеличить масштаб, что бы открылись планировки здания, то есть планировки здания не являются частью карты, как у Яндекса, так что такой фичи до Яндекса никто ещё пока не делал!  :-)
vol.stepanenko2012
10 августа, 19:52
petrovich220,
Делали такую фичу. Например, на ОСМ
petrovich220
10 августа, 20:49
vol.stepanenko2012,
на какие конкретно объекты прямо на карте ОСМ я могу посмотреть планировки? Лично я пока не нашёл ни одного..  :-)
Денис
26 августа, 11:29
petrovich220,
в гуглокартах показ магазинов в ТЦ есть уже давным-давно
п.с. яндекс, как всегда, тормозит и очень долго вводит базовый функционал в свои приложения.
Обновлено 26 августа, 11:30
petrovich220
26 августа, 15:22
Денис,
вот! Первый нормальный ответ, спасибо. Действительно, я сейчас посмотрел московский ТЦ ГУМ на гуглокартах - есть планировки, но почему то только 1 этажа, а где остальные то 2 этажа? На яндекс картах есть планировки всех трёх этажей, а почему на гуглокартах нет? Недорабатываю ребята из Гугла, ой не дорабатывают, халявят - то улицу перепутают, то номер дома, а то вот теперь 2 этажа центрального московского универмага потеряли, плохо, в России они конечно слабый конкурент Яндексу, да практически никакой..  :-)
kssite
26 августа, 19:11
Здравствуйте. Когда появится api Яндекс карт для владельцев помещений, чтобы добавить свою схему помещений?
petrovich220
26 августа, 22:25
kssite,
поддерживаю! А вот правда, когда? :-)