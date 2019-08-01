Схемы помещений на Яндекс.Картах

У Яндекс.Карт большое обновление: они начали показывать поэтажные схемы помещений. Сориентироваться внутри здания бывает сложнее, чем на улице, особенно если это многоэтажный комплекс со запутанной планировкой. Теперь на Картах можно заглянуть под крышу: найдите нужное здание, увеличьте масштаб, выберите этаж — и вы увидите всё, что находится внутри.

Мы начали со схем 29 крупных торговых центров в Москве и ближайшем Подмосковье. Во-первых, это востребованные у наших пользователей места. В торговый центр приезжают не только за покупками, но и перекусить, постричься, сдать вещи в химчистку, сходить в кино или в детский парк развлечений. Во-вторых, у многих ТЦ сложное внутреннее устройство. Каждый этаж напоминает мини-город с улицами, переулками и площадями — в общем, без схемы не обойтись.

На схему нанесены все заведения, которые есть на этаже, от магазинов и ресторанов до стоек с соками и газировкой. Отдельными значками отмечены парковки, гардеробы, туалеты и точки, где можно зарядить телефон. Пиктограммы с лестницами, лифтами и эскалаторами подскажут, как попасть с одного этажа на другой. С помощью схем легко спланировать поход в ТЦ — вам не придётся гадать, на каком этаже искать нужный магазин, или блуждать по галереям в поисках туалета.

Схемы можно посмотреть в приложении Яндекс.Карт для iOS и Android и на компьютере — в современных браузерах на базе Chromium. Торговые центры — только начало. Впереди у нас ещё много работы. Список схем будет постоянно пополняться — вскоре на Картах появятся поэтажные планы вокзалов и аэропортов.