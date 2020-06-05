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Совместный просмотр на Яндекс.Видео

На Яндекс.Видео теперь можно смотреть кино с родственниками, знакомыми или коллегами, даже если вы находитесь в разных местах. Мы добавили режим совместного просмотра — чтобы включить его, выберите фильм, сериал или видеоролик и нажмите кнопку «Смотреть с друзьями».

Вы попадёте на специальную страницу — с плеером, в котором показывают кино, и чатом, в котором это кино можно обсуждать. Остаётся лишь пригласить остальных: пришлите друзьям ссылку на страницу, и они увидят то же самое. Когда все собрались, можно нажимать на «плей» и начинать киносеанс.

Воспроизведением управляют создатель странички и зрители, которых он назначил администраторами. Администраторы могут включить видео, поставить его на паузу — например, если кому-то из собравшихся нужно пополнить запасы попкорна — или перемотать, чтобы ещё раз посмотреть интересный момент.

Чат — для разговоров. В нём можно обсудить неожиданный поворот сюжета, попытаться угадать, какой будет концовка, или вместе вспоминать, в каких ещё фильмах снимался актёр, появившийся на экране. Чат поддерживает обмен не только сообщениями, но и стикерами — мы подготовили пару тематических паков.

Совместный просмотр доступен для любого видео из Яндекс.Эфира — это фильмы, телепередачи, ролики от блогеров, документальное кино и многое другое, — а также для нескольких тысяч фильмов и сериалов из каталога КиноПоиск HD. Чтобы все зрители могли попробовать новую возможность, КиноПоиск дарит 45 дней подписки тем, у кого её пока нет. Получить подписку можно по промокоду SMOTRIMVMESTE.

18 комментариев
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ket3er
5 июня 2020, 18:49
Где эта кнопка-то? 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса5 июня 2020, 21:39
На странице видео, под окном плеера. Вот тут, например, можно посмотреть. Если кнопки нет, значит, для этого видео режим совместного просмотра пока недоступен.
GT
27 августа 2020, 18:24
Света Чистякова,
нет там такой кнопки
𝕻𝖔𝖎𝖘𝖔𝖓 𝕽𝖔𝖘𝖊...
7 ноября 2020, 15:28
Света Чистякова,
что
dimova.jane
10 июня 2020, 04:03
Y
Numall Fix
15 июня 2020, 10:45
Ну серьезно. Вот у меня есть подписка. Вы пишите, что кнопка есть у определенных видео, только 1 и то же видео выходит то с кнопкой, если искать через поиск, то без кнопки если просто зайти на сервис Яндекс Видео. Почему нельзя сделать хештег или настройку в плеере, такая классная функция, а в итоге опять все запутанно так, что не понимаешь где и что? Вот вам пример https://yandex.ru/portal/video?redircnt=1592206896.1&stream_id=4159ad784a803fa483b18d610a84965f
Обновлено 15 июня 2020, 10:45
Алексей Шабанов
21 июня 2020, 00:49
Numall Fix,
спасибо! В статье правда очень не хватает вашей ссылки
Numall Fix
15 июня 2020, 10:49
Вот почему мне надо искать в интернете, чтобы понять как у вас работает. Нельзя ли в блоге написать данную ссылку? https://yandex.ru/video/search?text=смотрим%20вместе
МОМО
18 июня 2020, 09:43
пнне
нееееет
оао
ак
ккпа
еее
п
Двенадцать Тридцать девять
26 июня 2020, 21:49
Господа Яндекс, спасибо большое. Нельзя ли сделать в эфире кнопку, по которой будут доступны все фильмы с возможностью совместного просмотра?
Александр Арзамасцев
1 июля 2020, 21:16
Эта функция пропала? Я нажал на видео, а как им поделиться понятия не имею ) Что нужно нажать чтобы открылся общий просмотр? 
milkovleonid1940mail.ru
22 июля 2020, 13:21
найти боевой путь
Крутой Нуб
25 июля 2020, 18:18


эм у меня яндекс не обновеный нет этой кнопки

𝕻𝖔𝖎𝖘𝖔𝖓 𝕽𝖔𝖘𝖊...
7 ноября 2020, 15:20
привет
l.dilschod
8 января, 19:50
где эта кнопка?????????????????????????

l.dilschod
8 января, 19:50
нету никакой кнопки


emojionalni300
12 января, 19:50
За просмотр фильма платит администратор или каждый, кого пригласил админ?
ia666ignat666
сегодня, 11:20
"Нет доступных лицензий". Нашел возможность запустить пару мультиков и трейлер "Все вместе (2020)", т.к на трейлеры не нужна лицензия. Фильмы и сериалы не работают. Написали бы хоть список, что можно посмотреть имея подписку яндекс плюс. 