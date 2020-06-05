Совместный просмотр на Яндекс.Видео

На Яндекс.Видео теперь можно смотреть кино с родственниками, знакомыми или коллегами, даже если вы находитесь в разных местах. Мы добавили режим совместного просмотра — чтобы включить его, выберите фильм, сериал или видеоролик и нажмите кнопку «Смотреть с друзьями».

Вы попадёте на специальную страницу — с плеером, в котором показывают кино, и чатом, в котором это кино можно обсуждать. Остаётся лишь пригласить остальных: пришлите друзьям ссылку на страницу, и они увидят то же самое. Когда все собрались, можно нажимать на «плей» и начинать киносеанс.

Воспроизведением управляют создатель странички и зрители, которых он назначил администраторами. Администраторы могут включить видео, поставить его на паузу — например, если кому-то из собравшихся нужно пополнить запасы попкорна — или перемотать, чтобы ещё раз посмотреть интересный момент.

Чат — для разговоров. В нём можно обсудить неожиданный поворот сюжета, попытаться угадать, какой будет концовка, или вместе вспоминать, в каких ещё фильмах снимался актёр, появившийся на экране. Чат поддерживает обмен не только сообщениями, но и стикерами — мы подготовили пару тематических паков.

Совместный просмотр доступен для любого видео из Яндекс.Эфира — это фильмы, телепередачи, ролики от блогеров, документальное кино и многое другое, — а также для нескольких тысяч фильмов и сериалов из каталога КиноПоиск HD. Чтобы все зрители могли попробовать новую возможность, КиноПоиск дарит 45 дней подписки тем, у кого её пока нет. Получить подписку можно по промокоду SMOTRIMVMESTE.