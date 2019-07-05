Спектрумисты всех стран, объединяйтесь

Один из самых популярных экспонатов в нашем музее компьютеров — ZX Spectrum. Возле него останавливаются почти все посетители. Тех, кто помладше, привлекает внешний вид машины: «Смотрите, в клавиатуру встроили компьютер и кассетник!». (В музее стоит ZX Spectrum +2, у которого кассетный накопитель находится внутри корпуса.) Для гостей постарше «Спектрум» — вещь из юности: кто-то писал на Sinclair BASIC первые программы, а кто-то часами играл в Elite, Dizzy, R-Type и Saboteur.

В начале 1990-х «Спектрум» действительно встречался повсеместно и стал для многих первым домашним компьютером. У большинства, впрочем, был не английский оригинал, а один из многочисленных клонов — неофициальных копий «Спектрума». Их собирали из доступных деталей на местных радиоэлектронных заводах и продавали как готовые изделия — под названиями вроде «Хоббит», «Бриз» или «Нафаня» — или в виде наборов-конструкторов.

ZX Spectrum +2 в Магазине и музее Яндекса

Популярность «Спектруму» обеспечили невысокая цена, поддержка цвета, доступность комплектующих — в качестве монитора можно было использовать телевизор, а в качестве накопителя бытовой кассетный магнитофон — и обилие программ, в первую очередь игр. На «Спектрум» портировали почти все тогдашние хиты, от «Каратеки» до «Марио». Для него было написано и много оригинальных игр — в том числе и на русском языке, от отечественных разработчиков.

Компьютер живёт, пока для него выпускают софт. Нам хочется, чтобы «Спектрум» продолжал жить, поэтому мы объявляем Yandex Retro Games Battle — конкурс по разработке игр для «Спектрума» с денежными призами.

С помощью конкурса, мы, во-первых, хотим поддержать сообщество энтузиастов-спектрумистов, которые восстанавливают старые машины и продолжают писать для них программы. Во-вторых, мы надеемся, что для кого-то состязание станет поводом вспомнить детские увлечения. Наконец, мы уверены, что создание игр для древних компьютеров с крайне скромными аппаратными возможностями — интересная техническая задача, а в каком-то смысле и отдельное искусство.

Скриншот игры R-Type, вышедшей на ZX Spectrum в 1988 году

На конкурс принимаются игры любого жанра: аркады, платформеры, стратегии — всё, на что хватит фантазии. Главное условие — игра должна быть оригинальной и запускаться на ZX Spectrum с 48 или 128 килобайтами памяти. Чтобы поучаствовать в состязании, нужно оставить заявку на сайте конкурса и прислать игру до 3 декабря.

Победителей выберет жюри — в него вошли программисты, дизайнеры и музыканты, работавшие над играми для «Спектрума» и сохранившие верность этой платформе. Игры будут оценивать по трём критериям: геймплей, графика и звук. Автор лучшей игры получит 70 тысяч рублей. Награда за второе и третье места составит 40 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно. Также мы вручим приз зрительских симпатий. Во все игры можно будет поиграть на сайте конкурса — голосуйте за понравившиеся, и создатель игры, которая наберёт больше всего голосов, получит 30 тысяч рублей.

Если вы хотите поиграть в игры для «Спектрума» не в эмуляторе, а вживую, приходите в музей Яндекса. У нас есть ZX Spectrum +2 и два его клона советского производства. Музей открыт каждый день, кроме понедельника, с 10 до 19 часов.

Каждые две-три недели мы проводим в музее тематические вечера с участием инженеров и программистов. Ближайший такой вечер состоится 12 июля — Виктор Боев, собиратель старых ЭВМ, прочитает лекцию «Техноархеология. Заметки из жизни коллекционера компьютеров». Записаться на лекцию можно на сайте музея.