Стажировка от А до Я

В августе–сентябре у стажёров Яндекса своего рода пересменка. Летняя стажировка подошла к концу, но уже приходят новые ребята — осенний набор давно открыт. Если вам тоже интересно попробовать себя в Яндексе, время есть, подавайте заявку. Мы приглашаем на стажировку начинающих фронтендеров, бэкендеров, мобильных разработчиков, аналитиков и специалистов по машинному обучению.

Стажёры Яндекса — это целое сообщество, в котором сохраняется преемственность поколений. Многие сотрудники тоже когда-то были стажёрами и теперь помогают тем, кто пришёл впервые. За много лет сообщество обзавелось своим лексиконом, своими мемами и своими традициями. Мы попросили бывших и нынешних стажёров вспомнить понятия, связанные со стажировкой, и объяснить, что за ними стоит. Возможно, этот словарик пригодится будущим поколениям стажёров.

Алгоритмы Чтобы попасть на стажировку, надо пройти техническое интервью. Это две-три встречи с экспертами, на которых проверяют знания будущих стажёров. Каждая встреча посвящена той или иной теме и называется секцией. Секцию «Алгоритмы и структуры данных», или просто «Алгоритмы», проходят и разработчики, и аналитики. Она считается одной из самых сложных. Иногда там даже могут попросить написать код от руки.

Бейджик В Яндексе много секретов — например, когда мы делаем новый продукт, мы не рассказываем о нём, пока он не будет полностью готов (см. NDA). Поэтому в наши офисы нельзя прийти просто так, с улицы. Нужен электронный пропуск, он же бейджик. Его обычно крепят к поясу или карману. При этом бейджик — ещё и платёжное средство; им можно расплачиваться в офисной столовой и ближайших кафе (см. Еда). Стажёры получают бейджики в первый рабочий день.

Велкомпак Кроме пропуска (см. Бейджик), в первый день стажёрам выдают набор приятных штук с символикой Яндекса — welcome pack. Состав набора может меняться, но обычно в него входят сумка, футболка (она заслужила отдельного рассказа — см. Футболка), значки, ручки-блокноты и книга про Яндекс. Часто команда сервиса, в который приходит стажёр, дарит ещё что-то от себя. Так, стажёры Поиска получают колонку с Алисой, а стажёры Такси — промокод на поездки.

График Большинство стажёров — студенты, и кроме задач, которые они решают в Яндексе, у них есть ещё одна, очень важная задача — успешно закончить вуз. Поэтому график составляется так, чтобы работу можно было совмещать с учёбой. Летние стажёры выходят на полную неделю. У тех, кто начинает стажировку в другое время года, есть вариант работать 20 или 30 часов в неделю. Одни предпочитают приезжать в Яндекс после пар, другие трудятся в свободные от учёбы дни.

Доря В Яндексе принято называть коллег на ты и по имени. Но есть несколько сотрудников, которых знают в первую очередь по логинам. Например, Даша, которая помогает стажёрам освоиться в компании, известна всем как Доря. «В любой непонятной ситуации пиши Доре» — совет, который постоянно дают друг другу стажёры. А вообще каждый сотрудник может указать, как к нему обращаться. Во внутренней адресной книге (см. Стафф) для этого есть специальное поле.

Еда Нет, стажёры не работают за еду — они, как и остальные сотрудники, получают зарплату. Дополнительно к зарплате Яндекс начисляет на электронный пропуск (см. Бейджик) определённую сумму на питание. Вариантов, где поесть, много. Бейджиком можно расплачиваться в офисной столовой, окрестных кафе и барах, Яндекс.Еде и Яндекс.Лавке. Для тех, кто задержался на работе допоздна, в офисах есть «едоматы» — автоматы с едой. Они тоже принимают бейджики.

Жучок Все сотрудники Яндекса — немножечко испытатели. Они первыми пробуют новые сервисы и помогают следить, чтобы всё работало как надо. Если обнаружилась ошибка, то есть баг, быстро сообщить о ней можно с помощью специальной кнопки в виде красного жучка. Обычно жучок находится в углу экрана. Багрепорты — сообщения об ошибках — получает команда сервиса и разбирается, в чём дело. Поэтому новичкам сразу говорят: «Видишь ошибку — пиши в жучок».

Контест Набор на стажировку проходит в несколько этапов. С первым — заполнить анкету — справляются все. Второй этап — тестовое задание. Его выполняют на платформе Яндекс.Контест. У разных специальностей разные задачки: фронтендера могут попросить оптимизировать веб-страничку, аналитика — посчитать матожидание. На решение задач отводится неделя. Тех, кто успешно справился с тестовым, приглашают на третий этап — техническое интервью (см. Алгоритмы).

Лекции Для стажёров регулярно устраивают встречи с экспертами из Яндекса. Они называются лекциями, но на самом деле это скорее неформальная беседа: сначала эксперт что-то объясняет, потом все это обсуждают. Темы самые разные. Например, в этом году одна из лекций была посвящена Роверу — созданному в Яндексе роботу-курьеру, который умеет перевозить небольшие грузы. Ещё на одной рассказывали, как создавалась Яндекс.Лавка.

Ментор У каждого стажёра есть наставник, он же ментор. Он вводит в курс дела, даёт задачи и отвечает на вопросы. Менторами становятся сотрудники Яндекса, которые не только отлично разбираются в своей области, но и умеют понятно объяснять даже сложные вещи. Главное — не стесняться спрашивать. Многие менторы сами когда-то были стажёрами. Они хорошо помнят себя в этой роли, знают, где могут возникнуть трудности, и стремятся заранее прийти на помощь.

NDA Стажёры — полноценные участники внутренней жизни компании и посвящены в наши секреты. Например, им может быть известно, какой новый сервис готовит к запуску Яндекс. Если досрочно раскрыть секрет, ничего хорошего не случится: пользователи увидят продукт, который, возможно, ещё не готов до конца. Поэтому перед выходом на работу стажёры подписывают «соглашение о неразглашении» — Non-Disclosure Agreement. Секреты можно обсуждать только с коллегами.

Оффер Если человек хорошо проявил себя во время стажировки, ему могут предложить перейти в штат — стать постоянным сотрудником Яндекса. В обиходе такое предложение называют оффером. Обычно оффер делает руководитель команды, в которой работал стажёр, но можно перейти и в другой отдел, где нужен человек с такими навыками.

Переговорка Над каждым продуктом Яндекса работает несколько команд, и им важно постоянно быть на связи. Не все вопросы можно обсудить по переписке — иногда лучше пообщаться лично. Чтобы не мешать окружающим, желающие поговорить уходят в специальную комнату — переговорку. В переговорках есть бумага, ручки, оборудование для видеосвязи и маркерная доска — записывать идеи. По вечерам в переговорках играют в настолки и «мафию» или смотрят кино.

RandomCoffee В крупных офисах сотрудники не всегда знают, над чем работают соседи по этажу. Чтобы познакомить людей из разных отделов, в Яндексе запустили «Случайный кофе». Это своего рода игра с простыми правилами. Раз в неделю участнику назначают собеседника. Вместе они должны сходить выпить кофе или пообедать — а в процессе рассказать друг другу о себе и своей работе. Играют многие: так можно расширить круг общения и узнать много полезного.

Стафф Стаффом называется внутренняя адресная книга. У каждого сотрудника в ней есть личная страничка. Там можно проверить, где сидит человек и как с ним можно связаться, и посмотреть расписание его встреч. В отдельном разделе на страничке собраны ачивки — виртуальные значки за достижения. Помимо стаффа, сотрудникам и стажёрам доступны внутренняя вики, трекер — инструмент для организации рабочего процесса и внутренняя социальная сеть (см. Этушка).

Удалёнка В марте 2020-го все сотрудники Яндекса перешли на удалённую работу. Когда часть ограничений сняли и появилась возможность вернуться к прежней жизни, выяснилось, что одним удобнее работать в офисе, другим из дома, а третьим — чередовать режимы. Стажёры, как правило, выходят в офис, потому что так проще вникнуть в процессы. Но всё зависит от команды — где-то удалёнку не практикуют, а где-то можно несколько дней в неделю работать из дома.

Футболка Непременный атрибут стажировки — стажёрская футболка. Из года в год они разные. В 2020-м на футболках была лошадь «Клоун», несколько лет назад — фрагмент кода. По традиции, дизайн придумывают сами стажёры, нынешние и бывшие. При этом сказать, что стажёрская футболка — опознавательный знак стажёра, нельзя. Некоторые сотрудники, в том числе руководители сервисов, продолжают носить футболки, полученные когда-то на стажировке.

Хурал По пятницам в Яндексе проходит общее собрание — хурал (слово позаимствовано из монгольского языка). На хурале рассказывают, что произошло за неделю. Когда Яндекс был маленьким, все собирались в одной комнате. Сейчас большинство сотрудников смотрит хурал в трансляции. Вопросы выступающим можно задавать в специальном чатике. Перед новогодними праздниками проводится особый, праздничный хурал — на нём подводят итоги года.

Чат Решать рабочие задачи стажёрам помогают менторы и кураторы. Для нерабочих есть общий чат — в него добавляют всех стажёров. Через чат стажёры организуют кинопросмотры и велозаезды, объясняют друг другу, как найти выход на балкон седьмого этажа, сравнивают вкус кофе в кофемашинах и обмениваются свежими стикерами. Флуда много, поэтому уведомления лучше сразу выключить, но в целом это отличный способ быстро получить ответ на любой вопрос.

ШАД В созданной Яндексом Школе анализа данных изучают передовые направления компьютерных наук. В ШАД сложно поступить — конкурс составляет 20 человек на место, — но стажёрам сдавать экзамены необязательно. Им доступен видеоархив с записями лекций по разным дисциплинам, от теории информации и машинного обучения до введения в лингвистику. А ещё можно по вечерам ходить на занятия в ШАД вольнослушателем.

Этушка В Яндексе действует внутренняя система блогов — этушка. В ней есть личные блоги, в которые может писать только автор, и клубы, в которые могут писать разные люди. К записям можно оставлять комментарии. В этушке узнают новости, обсуждают запуски и много спорят. Мнения о том, куда ставить ударение в слове «этушка», расходятся: часть сотрудников уверены, что на первый слог, а часть — что на второй.

Янг энд Яндекс Надпись Young && Yandex можно встретить на сайте стажировок и на футболках стажёров. В каком-то смысле это неофициальное обозначение всего, что так или иначе связано со стажировками. Его придумали сами стажёры. Двойной амперсанд (&&) — отсылка к логическому оператору AND («И») в языках программирования.

Набор на стажировку идёт в девяти городах: Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Симферополе и Минске. Сколько длится стажировка, какие задачи решают стажёры, к каким командам можно присоединиться — ответы на эти и другие вопросы вы найдёте на yandex.ru/intern.

До встречи в Яндексе!