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Такси как арт-объект

Автомобили, которые принадлежат службам такси, принято красить в заметные цвета. Так повелось со времён, когда машину можно было поймать только на улице. Сейчас всё проще — такси легко вызвать через приложение, — но традиция осталась. Самый популярный цвет такси — жёлтый, но возможны варианты: например, в Бангкоке встречаются оранжевые, голубые и даже розовые авто.

Цвет машин Яндекс.Такси зависит от города. Так, в Москве все автомобили должны быть жёлтыми. В городах, где строгих требований нет, можно включить фантазию. Такси — важная часть городского пейзажа, и автомобиль, курсирующий по улицам, вполне может стать арт-объектом — как, например, стены зданий с граффити.

В ноябре Яндекс.Такси и питерский Музей уличного искусства организовали конкурс «Стрит-арт на борту». Мы предложили всем желающим придумать оформление для такси, которые перевозят пассажиров в Петербурге. Ограничений не было; главное пожелание к эскизам — такси должно органично вписаться в городскую среду.

На конкурс поступило более 500 работ. В январе мы назвали десять призёров. Их определили по итогам голосования — в нём участвовали посетители сайта и члены жюри: специалисты Музея уличного искусства, критики и художники. Автор работы, занявшей первое место, получит 100 тысяч рублей, а остальные призёры — подарки.

Андрей Зайцев,

директор Музея уличного искусства, художник, куратор:

Меня удивило количество крутых работ. Участники конкурса — огромные молодцы! Очень жаль, что много ярких идей не прошли этап народного голосования. Надеюсь, что подобные конкурсы будут проводиться регулярно и у многих художников ещё будет возможность победить.

Работы победителей можно будет увидеть на улицах Петербурга уже весной. Мы перенесём рисунки на специальную плёнку и оклеим ею автомобили Яндекс.Такси. По городу будут ездить 12 «авторских» машин: 10 — от победителей и ещё два проекта, отмеченных жюри. Все работы можно просмотреть на сайте конкурса.

11 комментариев
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Кирюха Вот
3 февраля 2017, 15:08
Адов треш
petrkyvaev
3 февраля 2017, 15:03
на мой взгляд свежачок
antv4
5 февраля 2017, 12:16
Очень жаль, что не узнал об этом конкурсе раньше. Наша студия могла бы побороться за первое место. Немного наших работ можно посмотреть в каталоге на сайте 
Magadum-Ekb
5 февраля 2017, 12:32
http://image.prntscr.com/image/8399ca6136f547039ace1b60fd1dfcaf.png
Яндекс рулит. ))

...
Обновлено 5 февраля 2017, 12:34
Света Чистякова
6 февраля 2017, 13:47
Упс. А попробуйте обновить страницу, пожалуйста. Не помогает?
uw.polzovatel
7 февраля 2017, 12:59
Magadum-Ekb,
Виноват ABP)
Magadum-Ekb
23 февраля 2017, 19:50
Света Чистякова,
упс, упс, упс...
kukulala
18 февраля 2017, 17:49
А будет в интерфейсе опция "вызвать машину без графического мусора"?
andrei.verxoturoff
29 марта 2017, 21:02
Я пассажир. Я сижу внутри. Мне кофе, пожалуйста. настоящий. Не нарисованный...
romitsin
15 апреля 2017, 20:34
САЛА МАЛЕЙКУМ
wezom-agency
30 апреля 2017, 23:25
Конечно идея интересная, как и многие проекты Яндекс. Кстати, это очень правильно сделали что основным критерием было, то что бы автомобиль органично смотрелся в общем потоке. Такие проекты делают наш труд ярче, а люди вокруг становятся добрее. 