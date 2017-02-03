Такси как арт-объект

Автомобили, которые принадлежат службам такси, принято красить в заметные цвета. Так повелось со времён, когда машину можно было поймать только на улице. Сейчас всё проще — такси легко вызвать через приложение, — но традиция осталась. Самый популярный цвет такси — жёлтый, но возможны варианты: например, в Бангкоке встречаются оранжевые, голубые и даже розовые авто.

Цвет машин Яндекс.Такси зависит от города. Так, в Москве все автомобили должны быть жёлтыми. В городах, где строгих требований нет, можно включить фантазию. Такси — важная часть городского пейзажа, и автомобиль, курсирующий по улицам, вполне может стать арт-объектом — как, например, стены зданий с граффити.

В ноябре Яндекс.Такси и питерский Музей уличного искусства организовали конкурс «Стрит-арт на борту». Мы предложили всем желающим придумать оформление для такси, которые перевозят пассажиров в Петербурге. Ограничений не было; главное пожелание к эскизам — такси должно органично вписаться в городскую среду.

На конкурс поступило более 500 работ. В январе мы назвали десять призёров. Их определили по итогам голосования — в нём участвовали посетители сайта и члены жюри: специалисты Музея уличного искусства, критики и художники. Автор работы, занявшей первое место, получит 100 тысяч рублей, а остальные призёры — подарки.

Андрей Зайцев, директор Музея уличного искусства, художник, куратор: Меня удивило количество крутых работ. Участники конкурса — огромные молодцы! Очень жаль, что много ярких идей не прошли этап народного голосования. Надеюсь, что подобные конкурсы будут проводиться регулярно и у многих художников ещё будет возможность победить.

Работы победителей можно будет увидеть на улицах Петербурга уже весной. Мы перенесём рисунки на специальную плёнку и оклеим ею автомобили Яндекс.Такси. По городу будут ездить 12 «авторских» машин: 10 — от победителей и ещё два проекта, отмеченных жюри. Все работы можно просмотреть на сайте конкурса.