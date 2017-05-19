Такси по нескольким адресам

Когда люди вызывают такси, им не всегда нужно просто доехать из пункта А в пункт Б. Иногда требуется более сложный маршрут. Забрать ребенка из школы и вместе с ним поехать в кино. Добраться с работы домой, но по дороге заехать в магазин. Наконец, уехать из бара с компанией друзей, и чтобы всех развезли по домам.

На этой неделе в приложении Яндекс.Такси для Android и iOS появилась возможность заказать такси по сложному маршруту. Укажите при вызове машины промежуточные точки, в которые нужно заехать, — и приложение построит для водителя оптимальный маршрут поездки, а вам назовёт её общую стоимость.

Цена, которую сообщает приложение, — окончательная: вы будете заранее знать, во сколько обойдётся поездка. Цена не увеличится, даже если по пути возникнут пробки или водитель будет вынужден отклониться от проложенного маршрута.

Слева — чтобы добавить промежуточную точку, нажмите на значок плюса. Справа — в приложении можно выбрать порядок объезда точек.

Стоимость поездки может измениться только в двух случаях: если вы по собственной инициативе внесёте изменения в маршрут или же если водителю такси придётся вас ждать в одной из точек — тогда будет списана плата за ожидание.

Приложение позволяет добавить в каждую поездку до трёх промежуточных точек — и указать, в каком порядке их следует объехать. Это означает, что одно такси можно вызвать на четверых — например, когда вы с друзьями приземлились в аэропорту и вам всем нужно в город, но по разным адресам.

Возможность строить маршруты с промежуточными точками доступна всюду, где есть Яндекс.Такси. Сейчас сервис работает в 69 крупных городах России, Беларуси, Украины, Армении, Грузии и Казахстана.