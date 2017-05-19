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Такси по нескольким адресам

Когда люди вызывают такси, им не всегда нужно просто доехать из пункта А в пункт Б. Иногда требуется более сложный маршрут. Забрать ребенка из школы и вместе с ним поехать в кино. Добраться с работы домой, но по дороге заехать в магазин. Наконец, уехать из бара с компанией друзей, и чтобы всех развезли по домам.

На этой неделе в приложении Яндекс.Такси для Android и iOS появилась возможность заказать такси по сложному маршруту. Укажите при вызове машины промежуточные точки, в которые нужно заехать, — и приложение построит для водителя оптимальный маршрут поездки, а вам назовёт её общую стоимость.

Цена, которую сообщает приложение, — окончательная: вы будете заранее знать, во сколько обойдётся поездка. Цена не увеличится, даже если по пути возникнут пробки или водитель будет вынужден отклониться от проложенного маршрута.

Слева — чтобы добавить промежуточную точку, нажмите на значок плюса. Справа — в приложении можно выбрать порядок объезда точек.

Стоимость поездки может измениться только в двух случаях: если вы по собственной инициативе внесёте изменения в маршрут или же если водителю такси придётся вас ждать в одной из точек — тогда будет списана плата за ожидание.

Приложение позволяет добавить в каждую поездку до трёх промежуточных точек — и указать, в каком порядке их следует объехать. Это означает, что одно такси можно вызвать на четверых — например, когда вы с друзьями приземлились в аэропорту и вам всем нужно в город, но по разным адресам.

Возможность строить маршруты с промежуточными точками доступна всюду, где есть Яндекс.Такси. Сейчас сервис работает в 69 крупных городах России, Беларуси, Украины, Армении, Грузии и Казахстана.

59 комментариев
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snrostov
19 мая 2017, 14:46
Круто. Частенько не хватало такой возможности.

Вопрос про поддержку: вызывал такси, водитель отметил что приехал, хотя по факту не приехал, сказал что приложение ему показало точку не в том месте. Я отменил заказ и списалась мимнальная сумма за поездку. Написал в поддержку, но до сих пор не перезвонили, не ответили, месяц прошел. Деньги не вернули. Очень напрягает такое отношение....
dmitryvolkovtaxi
Сотрудник Яндекса19 мая 2017, 17:14
snrostov,
Здравствуйте! Странная ситуация, обычно я и мои коллеги из службы поддержки стараемся оперативно реагировать на обращения. Напишите нам, пожалуйста, на blogs@taxi.yandex.ru дату заказа и ваш номер телефона из приложения — всё проверим и быстро исправимся.
Обновлено 19 мая 2017, 17:15
Oleg
1 марта 2018, 08:41
dmitryvolkovtaxi,
Подскажитекак сделать что бы адрес в пригороде вновь стал обслуживаемым? Ранее можно было вызвать ЯТ, с недавнего времени приходится вызывать другое такси
martovskiy
19 мая 2017, 15:35
А можно забить четыре адреса, и чтобы приложение само определила оптимальный порядок объезда?
dmitryvolkovtaxi
Сотрудник Яндекса19 мая 2017, 17:22
martovskiy,
Здравствуйте! На данный момент три адреса — это максимальное число промежуточных точек, которые можно добавить в заказ. Самостоятельно определять последовательность промежуточных адресов мы пока не научились, предоставляем эту возможность пользователю :)
Лео
26 мая 2017, 16:32
Впервые пользовался такси,замечаний нет,быстро,четко ,спасибо,нужная служба.
maxocom
28 мая 2017, 14:55
Наконец то) Давно не хватало этой возможности...
911
28 мая 2017, 19:40
Покройте уже мо полностью. 
Heavy-Razzer
29 мая 2017, 01:34
Отличная функция! Теперь можно сразу заказать поездку туда-и-обратно!
roman.plehanoff
14 июня 2017, 11:51
Заказал такси, пришло смс с маркой и номером машины. Прождал 2 часа водитель так и не приехал. Позже пришло сообщение, что водитель отказался от заказа. Очень не приятно.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса14 июня 2017, 17:40
Роман, здравствуйте. А в службу поддержки Яндекс.Такси обращались?
avmaksimov
18 июня 2017, 11:27
Сделайте, пожалуйста, возможность заказа хотя бы еще одного такси - заказываю для друга и подруги и самому же надо ехать. Боитесь сбоев и ошибок, ок - хотя бы когда первое такси в пути, чтобы тогда можно было заказать!


Приходится иметь несколько сервисов. Для друга / подруги в одном и для себя в другом. И смех, и Греф))
AVpoletaev
23 июня 2017, 11:21
avmaksimov,
Поддерживаю! Тоже частенько бывают случаи когда такси заказываю родителям или еще кому. А потом сам не могу уехать, также приходится пользоваться сторонними приложениями для заказа такси
Александр
1 декабря 2017, 18:55
avmaksimov,
++++
arhoniya
24 января 2018, 00:29
Александр,
та же фигня

vitalij.l.v
27 февраля 2018, 13:46
avmaksimov,
Поддерживаю!
lyugai.irina
30 июня 2017, 17:14
Скажите, пожалуйста, а если машина уже в пути, как добавить дополнительную точку.
karelinak2017
4 июля 2017, 19:04
Добрый вечер! Я пишу в службу поддержки уже в третий раз. С субботы 01.07
До сей поры мне никто не ответил и не позвонил! 
В ночь с пятницы на субботу с моей карты были сняты денежные средства в размере 246 рублей. В смс от банка было указано, что деньги сняты за поездку в Яндекс такси. Но ни в этот день, ни за день до этой даты, я такси не вызывала и приложением не пользовалась. Я очень жду ответа, почему с моей карты сняли деньги и за что.
vitalij.l.v
27 февраля 2018, 13:45
karelinak2017,
В правилах написано, что если на момент поездки у вас на счету не хватало средств, то Яндекс сними их тогда когда деньги появятся либо в течение года после поездки.
fro-love.ru
22 июля 2017, 22:57
Как вызвать сразу две машины - в разные места?
leks.dok
19 февраля 2018, 22:14
fro-love.ru,
Так и нет ответа для заказа двух машин!  Добавьте данную функцию!!! 
yurii.deryabin
2 августа 2018, 08:33
leks.dok,
 Вызов сразу двух машин не предусмотрен. Ограничение  с целью исключения посредников, которые на этом сервисе зарабатывают. Если надо заказать вторую машину, звоните на телефон такси, диспетчер пришлет вам машину после согласования стоимости поездки.
Alenka-10-95
12 октября 2017, 06:31
Яндекс! Добавьте уже адрес на карте Челябинска, Агалакова 49, который за 45 домом стоит. Уже надоело к 45 дому вызывать! Нашему дому уже давно адрес присвоен!
Vsstroy-prodazy
26 октября 2017, 09:10
Таксисты часто скидывают такие заказы на три адреса. им невыгодно, видимо. Один вообще не знал как три адреса вбить - заладил я не знаю. я не знаю. Инструктируйте, пожалуйста, тех, кого подключаете к системе. 
edu.portal
29 октября 2017, 16:33
Идея хорошая. Чем дешевле тем лучше.
cruiser2007mail.ru
31 октября 2017, 11:10
Сделайте функцию вызова нескольких машин. Отправляю родственников (жену, ребенка, родителей), а сам потом уехать не можешь
chepsan
11 ноября 2017, 17:46
Водителю невыгодно ехать на 4 адреса, еще и на каждом по 3 минуты беслпатного ожидания стоять, так как стоимость заказа увеличивается очень незначительно, а время выполнения может увеличится  в разы по сравнению с обычным заказом из точки А в точку Б - выгоднее отменить заказ или "продинамить" клиента чтобы сам отказался и взять другой заказ. Если бы заезды оплачивались адекватно потраченному на них времени, а не только по пробегу, никто бы их не отменял.
k50@filipp-ok.ru
8 декабря 2017, 09:27
chepsan,
 Очень точное замечание! Не знаю по выгодности в Москве, а в Подмосковье, приходит вызов с дальнего спального района, куда 4 км ехать, потом по дворам петлять, вызов в другой р-н города, цена 120р и если еще с заездом в пару мест, опять же поколесить по дворам, с которых Яндекс с таксопарком снимут рублей 20-30 и остается 90-100р и 30м потраченного времени! Яндекс считает, что это адекватные расценки?! Естественно водители будут отказываться, даже при пассажире, с понижением рейтинга!
Салон печати
12 ноября 2017, 15:06
Скажите, пожалуйста, а если машина уже в пути, как добавить дополнительную точку
kokir-sp
27 декабря 2017, 09:47
На WindowsPhone и в web-интерфейсе не нашёл эту ценную функцию, а очень хочется.
Александр Огиевич
4 января 2018, 22:42
Во время поездки из точки А в точку Б пассажир назвал еще один промежуточный адрес. Как мне (как водителю) добавить этот адрес и сделать  перерасчет?
arhoniya
24 января 2018, 00:30
Александр Огиевич,
Яндекс, мы тоже хотим видеть ответ.

gaponov-83
16 февраля 2018, 07:58
Яндекс, а если едет человек , которому вызвали такси. Как он должен менять адрес ? Или заказ через оператора. Фикса уже стоит. Ну ка, напрягите мозги и загоните водителя в очередной минус. 
grecus2016
11 января 2018, 17:47
Могу ли я со своего акаунта вызвать машину,не мне,на другой адрес,.
Алексей Самохин
25 января 2018, 18:42
Не хватает еще удобной функции как вызвать несколько машин
sergpsv1976
3 февраля 2018, 12:23
Здравствуйте! Недавно Яндекс навигатор в такси поменял маршрут через ЗСД к проспекту Королева 65, Санкт Петербург. Значительно его удлинил и ведет кругами, как это исправить?
www.raa.su
22 февраля 2018, 18:01
Это все известно. Нет возможности вызвать несколько машин в одну точку и от туда в разные направления.
vitalij.l.v
27 февраля 2018, 13:53
Не хватает планирование поездки, есть практически у всех, даже у Вашего Uber, а у одной из инновационной компании это нет!  Нехватки вызова нескольких бортов. Наверное пора брать в кавычки термин инновации в отношении Вас. ;)
Обновлено 27 февраля 2018, 13:55
sasha.xv
6 марта 2018, 09:45
ЗЗдравствуйте!  Мы оставили сумки в такси с дорогими нам вещами. С субботы по вторник мы обзвонили везде и даже в москву. А нам вот что пишут Здравствуйте! К сожалению, по вашему описанию мы не можем идентифицировать таксопарк, водителя и начать проверку. Мы работаем с заказами, сделанными через сайт или приложение Яндекс.Такси. Вся информация о поездках привязана к номеру телефона, с которого был сделан заказ. Поэтому, пожалуйста, не ждите — обращайтесь в полицию. Хотя мы знаем марку и номер машины. Больше никогда этим такси пользоваться не буду.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса6 марта 2018, 14:29
Здравствуйте. Вы заказывали машину через Яндекс.Такси?
Sneginka2009
27 марта 2018, 16:02
Как вызвать 2 автомобиля на один адрес?
romanenkosb
14 апреля 2018, 19:46
Нет моего адреса, хотя дом очень старый: город Брянск, 2-ой переулок Советский дом 17
Соответственно такси ко мне не приезжает
Обновлено 14 апреля 2018, 19:45
Максим
17 мая 2018, 08:16
Добавьте функцию отмены адреса заезда и вообще корректировки маршрута поездки. Вызвал такси с проездом на два адреса, надобность ехать на второй адрес отпала во время поездки, а отменить его нет возможности. Водитель попросил с меня денег, как за два адреса, мотивируя тем, что с него якобы снимут комиссию по стоимости заказа. Вопрос. А какого я должен переплачивать из-за недоработанной программы? 
WarriorPrincess
1 января, 20:24
Максим,
Программа каким образом виновата, что вы посреди поездки решили не ехать по второму адресу? Вы в ресторан приходите, заказываете, начинаете есть, а потом понимаете, что не голодны, но пол блюда уже съели и потом удивляетесь, что вам выставили счет?
pp-off
21 мая 2018, 12:25
Подскажите как вызвать к примеру сразу несколько машин к определенному времени? Несколько это машин 10
nevlo
23 мая 2018, 10:47
Есть вопрос, а как заказать 2е машины через приложение Яндекс такси? 
rivtor1
26 июня 2018, 03:38
nevlo,
Узнали как вызвать 2е машины на один адрес?
polyakovniko2009
13 июня 2018, 11:24
Я приехал по адресу клиент сказал что поедем ещё по одному как будет происходить расчёт поездки? 
vit710
8 июля 2018, 05:02
Молодые люди уже давно поняли как сэкономить в яндекс такси,пользуясь наивностью водителя. Вызывают к соседней улице,и перезванивая  говорят-вы не туда приехали.после ,доезжая до точки В,просят проехать ещё 2 километра. Маршрут не перестраивают,ссылаясь на свою неумелость. А цена фиксированная.там 2 и там 2 уже 56 р.Очень бы хотелось, чтобы яндекс следил за такими отклонениями маршрута в пользу водителей. 
iggi2000
28 июля 2018, 17:39
Добрый день
А можно вызвать такси без обозначения конечного пункта?
Tatyana Kostrova
29 июля 2018, 15:03
Каким образом возможно рассчитать стоимость ожидания при заказе туда и обратно? Как оформить такой заказ? 
yurii.deryabin
2 августа 2018, 08:36
Вызов сразу двух машин не предусмотрен. Ограничение с целью исключения посредников, которые на этом сервисе зарабатывают. Если надо заказать вторую машину, звоните на телефон такси, диспетчер пришлет вам машину после согласования стоимости поездки.
AronP91
17 августа 2018, 23:16
Как заказать такси на 3 адреса через сайт https://taxi.yandex.ru ????
Смирнов
23 ноября 2018, 08:13
Водилы, которые считают деньги таких халявщиков кидают, не доезжая до точки А. 7 км туда сюда 120 рублей!!! Яндекс такими приколами роет себе могилу
WarriorPrincess
1 января, 20:21
На ПК функция по нескольким адресам недоступна, что крайне неудобно. Хорошо бы добавить.
labend
9 февраля, 21:12
В веб-версии этой функции нет, и добавить адрес нельзя :(
Djamilya Sh
22 февраля, 16:36
Как заказать такси туда и обратно ?
ampo1
3 июня, 14:55
а как через API в ссылку JSON добавлять 3 адреса? Пока что в шаблоне, в примере, что у вас на сайте приведен, только на 2 адреса (откуда ехать и куда).
ainashsatarova
22 августа, 12:32
Здравствуйте! Я забыла телефон в такси , а теперь найти не можем машину. Мы знаем гос номер машины и все ! 01kg202ABR. Вы сможете помочь с этим ?