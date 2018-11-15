Тёмная тема в Яндекс.Браузере

В Яндекс.Браузере появилась тёмная тема. Она доступна в версиях Браузера для Windows и macOS. Примерить новую тему можно в настройках — и, если тёмные панели и вкладки придутся по душе, оставить навсегда.

В первую очередь тёмная тема пригодится тем, кто выбрал аналогичное оформление для своей операционной системы. Судя по откликам, которые получает команда Браузера, таких пользователей очень много. Просьбы добавить тёмную тему приходят каждую неделю — это одно из самых популярных пожеланий.

Некоторые указывают, что тёмные тона меньше отвлекают и позволяют сосредоточиться на главном — на контенте. Недаром такое оформление часто встречается в графических редакторах, средах разработки или программах для видеомонтажа. Наконец, тёмную тему стоит попробовать и тем, кто часто сидит за компьютером в темноте или при приглушённом свете.

Paint It Black Если хочется, чтобы тёмным был не только интерфейс, но и вообще всё, можно призвать на помощь расширения — например, Dark Mode. Они переводят в «тёмный режим» все веб-страницы, которые вы просматриваете в Браузере. Некоторые сайты сами предлагают такое оформление — и Яндекс.Музыка в их числе.

Здорово, когда под свой вкус можно настроить всё вплоть до мелких деталей — именно из таких мелочей складывается общая картина. Поэтому заодно мы добавили в Браузер возможность выбрать форму вкладок. Захотите — будут прямоугольными. Захотите — округлыми или скошенными. Захотите — и активная вкладка будет окрашиваться в цвета сайта. В общем, есть из чего выбрать.