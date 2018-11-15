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Тёмная тема в Яндекс.Браузере

В Яндекс.Браузере появилась тёмная тема. Она доступна в версиях Браузера для Windows и macOS. Примерить новую тему можно в настройках — и, если тёмные панели и вкладки придутся по душе, оставить навсегда.

В первую очередь тёмная тема пригодится тем, кто выбрал аналогичное оформление для своей операционной системы. Судя по откликам, которые получает команда Браузера, таких пользователей очень много. Просьбы добавить тёмную тему приходят каждую неделю — это одно из самых популярных пожеланий.

Некоторые указывают, что тёмные тона меньше отвлекают и позволяют сосредоточиться на главном — на контенте. Недаром такое оформление часто встречается в графических редакторах, средах разработки или программах для видеомонтажа. Наконец, тёмную тему стоит попробовать и тем, кто часто сидит за компьютером в темноте или при приглушённом свете.

Paint It Black

Если хочется, чтобы тёмным был не только интерфейс, но и вообще всё, можно призвать на помощь расширения — например, Dark Mode. Они переводят в «тёмный режим» все веб-страницы, которые вы просматриваете в Браузере. Некоторые сайты сами предлагают такое оформление — и Яндекс.Музыка в их числе.

Здорово, когда под свой вкус можно настроить всё вплоть до мелких деталей — именно из таких мелочей складывается общая картина. Поэтому заодно мы добавили в Браузер возможность выбрать форму вкладок. Захотите — будут прямоугольными. Захотите — округлыми или скошенными. Захотите — и активная вкладка будет окрашиваться в цвета сайта. В общем, есть из чего выбрать.

89 комментариев
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Вячеслав Смирнов
15 ноября 2018, 13:32
Как включить ?

lensws
15 ноября 2018, 13:49
Вячеслав Смирнов,
Настройки, интерфейс, Настройки внешнего вида, цветовая схема
Вячеслав Смирнов
15 ноября 2018, 13:55
lensws,
Отлично :)

XekPro
15 ноября 2018, 14:10
lensws,
у меня такого нет пункта. Стоит последняя версия браузера
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса15 ноября 2018, 14:30
Скорее всего, обновление ещё не прилетело. Можно чуть подождать или скачать новую версию вручную с сайта Браузера.
Jenya Demchenko
17 ноября 2018, 18:49
lensws,
Спасибо

Никита Муляр
19 ноября 2018, 16:34
lensws,
а если нету?
tds@ingcom.org
28 февраля, 10:10
lensws,
дай ссылку. не могу найти 
ъ
Кирилл Ласковый
22 августа, 10:22
lensws,
спасибо  большое чувак!!!
GT
15 ноября 2018, 13:32
АА как же серая тема?
petrovich220
15 ноября 2018, 13:41
А у вас есть такое же, но с перламутровыми пуговицами? Нет? Будем искать..
lensws
15 ноября 2018, 13:49
Мне нравится.
vlaser
15 ноября 2018, 15:26
Прилетело целых 2 обновления, но темной темы и настройки вкладок нет. 
Max Maiurnikov
15 ноября 2018, 16:00
Какой же каефффффффф
и народ, мне показалось или убрали когда при выдаче результата, предлагает ещё информацию в виде 4-х блоков?
Kocta16
15 ноября 2018, 17:50
Яндекс.Музыка в тёмном браузере выглядит теперь ещё лучше. Но как насчёт того чтобы ввести тёмную тему и для других сервисов. Можно было бы включать сразу везде из Я.Паспорта. 
Владимир
15 ноября 2018, 18:00
О господи! Как же это круто! За 2018 год это самый большой прорыв!!!!!
Молодцы! Можете смело отдыхать, потрудились на славу!!!


Даешь смену цвета кнопки "Закрыть" к концу 2020 года !!!!
okoneko
15 ноября 2018, 22:40
наднюсь нет такой фигни, как у я.музыки и эта настройка не ездит с синхронизацией?
у них тема глобальная - меняешь на сайте, переключает приложение. поубывав бы.
Ильвир
16 ноября 2018, 08:12
Спасибо за темную тему. Но есть вопросы.. У меня исчезли папки в табло. Так должно быть? и почему кнопку "обновить" вытащили из адресной строки? 
Артём
16 ноября 2018, 09:31
Лол, я офигел если честно. Стабильно срабатывающий синий экран (3 раза попробовал). При нажатии кнопки Настройки.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF880073015D2
BCP3: FFFFF8800F4D6D70
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\111618-10077-01.dmp
C:\Windows\Temp\WER-11871-0.sysdata.xml
kolesnikovalex97
16 ноября 2018, 11:10
стоит Версия 18.10.1.872, а темной темы нет(
Moroz Denys
7 декабря 2018, 22:47
kolesnikovalex97,
18.10.0.2724 тоже нет. вообще раздела Цветовая схема.
averkievm39
30 января, 19:41
Moroz Denys,
Должна быть 19.1 версия 

Влад Поликарпов
16 ноября 2018, 12:34
Эхх, рано обрадовался. Работает только при расположении вкладок сверху.
MYPABEU
17 ноября 2018, 02:20
Браво!
Kirill Moskalev
18 ноября 2018, 20:11
"Какие ещё возможности в Яндекс.Браузере вы ждёте?"
Уведомления со звуком и попаданием в общие уведомления (справа в Windows 10). Сейчас такое есть в Chrome Canary.
Кирилл
19 ноября 2018, 10:42
А для Android когда появится версия с темной темой ? Очень надо. Пока приходиться пользоваться UC Browser. Там темная тема есть!
VianTORISU
19 ноября 2018, 11:50
18.10.1.872 на Windows 7
"Тема интерфейса и вид вкладок" нету в настройках
cononow2012
24 ноября 2018, 20:35
VianTORISU,
уже эта Версия
18.10.2.163 и всё равно нет.
Demon59901
19 ноября 2018, 14:32
А почему контекстные менюшки не перекрашены? Да и, при открытии новой вкладки, темная тема не такая уж и темная.
Njay1989
20 ноября 2018, 13:28
СКачал в сайта обновленную версию 18.10.1.872.  и раздела цветовая схема нету ! Даже через поиск настроек искал, результат 0! Опять все через ....у кого-то есть, у кого-то нету...

quest-blag
22 ноября 2018, 16:39
ДА
 
AlaDDin
22 ноября 2018, 23:09
не пойму, нету пункта настроек внешн. вида, версия та

Igor Tetyuev
24 ноября 2018, 17:44
Скачайте Яндекс Браузер beta и наслаждайтесь темной темой.
vankadm
28 ноября 2018, 13:40
Прошу адаптировать под режим "вкладки снизу"
Сергей
29 ноября 2018, 19:51
Вот я не понимаю, зачем все делают радикально белые и радикально черные интерфейсы, если существует много других цветов. Яндекс музыку ту же, чтобы глаза не вытекали от радикально-белого, приходится ставить в черный, хотя есть множество не раздражающих вариантов, но дизайнеры... Странные.

Кстати, если уж зашла речь о темах, то можно быть сделать зависимой от цветов оформления среды? С моей темно-синей темой Windows 10 не сочетается ни один вариант.
vera v.
10 декабря 2018, 17:33
как установить темный фон в Яндекс?
Namorzero
12 декабря 2018, 20:56
Версия последняя ВЫБОР ТЕМНОЙ ТЕМЫ НЕТ разработчики ответьте людям у большинства нет!
Bromsto
16 декабря 2018, 18:25
Бесполезная хрень и имитация деятельности, что толку от темных вкладок если сайты все белые и выжигают глаза, в том числе и сам яндекс, приходится мучиться с кривыми расширениями, которые затемняют сайты.
Сделайте наконец нормальное затемнение сайтов.  
Сергей Милов
18 декабря 2018, 21:48
на одном устройстве есть такая возможность, на втором не могу включить, даже сам обновлял его все равно не появляется эта возможность

ol.peshansckij@mail.ru
21 декабря 2018, 14:00
КЛАСС!!!
Богдан Семушин
23 декабря 2018, 23:01
Как включить?
ei-fadeev
28 декабря 2018, 22:00
А когда будет на дроида уважаемые разработчики?  Читать на планшета стало бы удобнее, в том числе и на борту самолёта, немешая другим пассажирам.
Морозов Виктор
29 декабря 2018, 12:16
По моему "тёмного" и так достаточно, и добавлять ещё, это уже перебор.
Alidrod
29 декабря 2018, 15:57
Светлые строка адреса/настройки/окно загрузки страницы режут глаз. Очень надеюсь, что в ближайших обновлениях это поправят. Ну и градиентный серый тоже не очень хорошее решение, как по мне. 
mavlutovr
30 декабря 2018, 15:13
Ребята, спасибо

А можно еще сделать адресную строку тоже темной, а то немного режет глаза.

И еще когда открываю новую страницу. То пока она не загрузилась, отображается просто белый экран http://prntscr.com/m1aiib . Тоже бьет по глазам, особенно после того, как смотрел на темные страницы. Может можно в темной теме сделать так, чтобы эти белые новые страницы были тоже темными?
mavlutovr
30 декабря 2018, 15:40
А можно еще сделать переключение на темную/светлую тему более быстрой?
В том числе из терминала. Чтобы можно было сделать себе кнопку, которая и в браузере поменяет тему и в ОС.
Валерия Зацепина
30 декабря 2018, 18:29
Я включала тёмную тему она работала всё было ок. Но недавно заметила что она пропала. Вообще.... В настройках искала её нет.....
Валерия Зацепина
30 декабря 2018, 18:43
а ещё и вид вкладок на классические обратно исправил........БЕЕЕСИТ

skalin26
8 января, 17:28
Когда на андроиде появится тёмная тема..
white3-89
9 января, 08:07
а для windows xp браузер уже не обновляется?
Владислав
10 января, 22:13
white3-89,
конечно нет, у гугла тоже. Не рентабельно, ибо XP уже давно Microsoft-ом заброшен. На очереди "Windows 7".
Silver
12 января, 17:16
Вот это уже забавно!  Один Яндекс думает, что делает нужные вещи!
Иван Ильин
18 января, 09:24
Надеялся что Табло бэкапится в аккаунт как Избранное и пр. Когда появились папки в Табло я плакал от радости. Разложил все по папкам, как привык в Fast DIal (дополнение, которое не поддерживается Яндекс браузером почему-то). Слетела винда из-за очередных кривых обновлений Майкрософт, все переустановил, поставил любимый браузер, а там Табло голое. Спросил у Алисы, так она меня еще в Города завалила. Можно ли вручную бэкапить Табло? Спасибо и простите, что не в тему.
Gaynullinan
24 января, 04:47
Иван Ильин,
по шару все разлетелось.одни внутри др.пока снаружи.читайте классику(носов..НЕ знайка на Луне)Пока это еще не история....
Иван Ильин
7 февраля, 02:21
Gaynullinan,
Я ничего не понял, но все равно спасибо ;)
liliia-izmailowa
18 января, 13:16
Спасибо
Maicl.alegarch5
23 января, 21:31
как выключить тëмную тему

Gaynullinan
24 января, 04:27
Maicl.alegarch5,
это...0,1мл того,что вы узнали....
Обновлено 24 января, 04:28
Gaynullinan
24 января, 04:38
Maicl.alegarch5,
можете выключат. это только ...0,!сухого белого...есть еще сухое красное,тоже0,1мл.
Обновлено 24 января, 04:40
Maicl.alegarch5
23 января, 21:39
тëмная тема меня просто бесит

Gaynullinan
24 января, 04:43
Maicl.alegarch5,
конь.як  виски в доку.ментах с фото по про..пискам и переПискам..
Илья Костюк
25 января, 20:40
Сделал темный интерфейс только поменялась тема где вкладки и все
averkievm39
30 января, 19:42
Илья Костюк,
так и есть пока
Maicl.alegarch5
25 января, 21:33
как поменять тëмную тему в браузере 
на смарт тв 
на светлую.тëмная тема сильно утомляет.

Обновлено 25 января, 21:38
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса1 февраля, 14:53
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, какой у вас телевизор и какое именно приложение вы используете?
Сможете сделать фотографию приложения на экране?
Обновлено 1 февраля, 14:59
Maicl.alegarch5
31 января, 21:52
ннеделю бьюсь с тëмной темой на яндекс в браузере смарт тв не могу поменять на светлую тему нет никаких кнопок и переходов как же достали горе разработчики.хоть всё сноси

Maicl.alegarch5
31 января, 22:02
меня бесит ваша тëмная тема я от неë устаю ВЕРНИТЕ СВЕТЛУЮ ТЕМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

support@intelligent-speaker.com
11 февраля, 12:06
Но адресная строка белая.
K
17 февраля, 14:31
support@intelligent-speaker.com,
Да, тоже хотелось бы адресную строку темнее, а то сейчас очень контрастирует.
Юрий Круглов
15 февраля, 15:52
Так и не понял как его запустить, как пользоваться?
fox.ser9
18 февраля, 19:25
Сделать светлым
Харука Лорейн
21 февраля, 01:31
как отключить темную тему ?? Она включилась сама  и теперь я не знаю как выключить . (на телефоне )
Друзей Рублей
10 марта, 12:57
спасибо очень нрав

Илья Шматов
17 марта, 18:06
ААААА  слишком много читать ))))

r0n1x
9 апреля, 18:41
Мою черную фавиконку с прозрачным фоном "не видно" на темной теме. Либо делать "цветастый фон", либо добавлять в браузер спец мету, чтобы он понимал 2 фавиконки и вторую делать белую. Спс.
LevfelTAC
16 апреля, 17:15
А когда будет поддержка с вкладками снизу?
Ivan VII
16 апреля, 17:55
Когда уже строку ввода адреса, тоже сделаете темной???
Ivan VII
16 апреля, 18:13
Не, ну серьёзно, все тёмное а строка белая!  Вы сами то что думаете по этому поводу?
Ivan VII
29 апреля, 23:00
Спасибо, за на конец-то темную строку ввода адреса! Молодцы!)
ISkeeTls
8 мая, 22:35
Темная тема это конечно хорошо, но почему на маке из переключателей только "Светлая" и "Темная". Почему нету возможности сделать тему "Как в системе", когда на винде такая фича есть?
isilutina
14 мая, 16:33
темная тема

apofatiya
25 мая, 01:05
Как убрать белые вспышки при переходе между сайтами?
Александр Тищенко
28 мая, 07:48
У меня тёмная тема пропала, и я не могу её включить

sergeeva.ma5hcka
12 июня, 06:37
Потрясно! Мне нравится.
Карина Торрес
5 июля, 18:26
Не могу поставить темну тему. Написано что не доступна при вкладках внизу
Ivan VII
5 июля, 18:42
Карина Торрес,
ну да, она доступна с вкладками сверху, почему то.
sinelnikovakseniy
16 июля, 17:20
как выключитьььь

Ivan VII
16 июля, 17:31
sinelnikovakseniy,
Настройки - Интерфейс - темная тема
ne4aew.antoe
6 августа, 22:54
Почему тёмная тема не работает в режиме вкладок снизу?