Транспортные Карты

Каждый день примерно полтора миллиона человек запускают приложение Яндекс.Карт, чтобы построить в нём маршрут. У них разные цели: одни хотят узнать, как добраться в незнакомое место, другие стремятся объехать пробки, а третьим нужно просто проверить, как быстрее — на авто или на общественном транспорте.

Сегодня мы обновили мобильные Карты. Теперь приложение не только предлагает разные варианты маршрутов, но и позволяет сравнить их друг с другом — по времени в пути и примерной стоимости поездки. Можно узнать, на чём быстрее доехать до работы: на машине, автобусе либо велосипеде. Или проверить, насколько отличаются цены на Такси и Драйв — если эти сервисы работают в вашем городе.

В больших городах общественный транспорт — зачастую самый быстрый способ перемещения. Поэтому в новых мобильных Картах транспорту посвящён отдельный раздел. Приложение покажет, где сейчас находится нужный автобус, троллейбус, трамвай или маршрутка, и уточнит, сколько осталось ждать на остановке. Всё работает точно так же, как в привычном Яндекс.Транспорте, — но теперь можно не переключаться между двумя приложениями, а использовать одно.

Мобильные Яндекс.Карты показывают перемещения транспорта более чем в 80 российских городах. Чтобы найти нужный транспорт или остановку было проще, их можно добавить в избранное. Сама карта в разделе «Транспорт» выглядит не так, как обычно. Автомобильные дороги на ней не такие яркие, зато выделены значимые транспортные объекты: остановки, вокзалы, станции метро и так далее.

Новые Яндекс.Карты — с разделом «Транспорт» и с возможностью сравнения маршрутов — уже доступны в App Store и Google Play. Кстати, следить за транспортом можно не только с телефона, но и на компьютере: на yandex.ru/maps.