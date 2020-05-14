Три тысячи новых АЗС в Яндекс.Заправках

У Яндекс.Заправок большое пополнение: к сервису подключатся АЗС «Роснефти». Это больше трёх тысяч заправок в разных регионах России, которые работают под брендами «Роснефть», BP, «Башнефть», ПТК и ТНК. Если вы заправляетесь на этих станциях, то скоро сможете оплачивать бензин, не выходя из машины.

Подключение новых заправок пройдёт в несколько этапов. Первыми с Яндекс.Заправками начнут работать АЗС «Роснефти» и BP в Москве и области. Они появятся в сервисе до конца мая. За ними подключатся другие регионы и другие сети. Для водителей такси всё произойдёт ещё быстрее: в Таксометре уже можно оплачивать бензин на 2748 станциях «Роснефти» в разных городах. Когда все станции подключатся, количество АЗС в Яндекс.Заправках увеличится почти вдвое.

Заправки в Яндекс.Навигаторе

Яндекс.Заправки — сервис для бесконтактной оплаты топлива. Чтобы заправить автомобиль, достаточно указать номер колонки и количество бензина, которое заправщик должен залить в бак. Оплатить покупку можно банковской картой или с помощью Apple Pay и Google Pay. Цена на бензин будет такой же, как и на табло АЗС, или даже ниже — станции вместе с Яндекс.Заправками часто устраивают промоакции. Учитываются и карты лояльности: если она у вас уже есть, её можно привязать к Яндекс.Заправкам, а если нет — выпустить прямо в приложении.

Как это работает Яндекс.Заправки подключаются к АСУ — автоматической системе управления АЗС. Именно она включает насосы на колонках и определяет, сколько топлива отлить в каждом случае. Через наш сервис водители взаимодействуют с АСУ напрямую, без участия кассира. Главное преимущество Яндекс.Заправок — в том, что водителю вообще не нужно выходить из машины. Эту возможность всегда ценили те, кто возит в автомобиле маленьких детей или животных, которых лучше не оставлять одних. Сейчас, в условиях пандемии, бесконтактная оплата актуальна для всех — чем меньше мы взаимодействуем с другими людьми, тем лучше. Наконец, такой способ заправки просто быстрее: весь процесс занимает в среднем около полутора минут.

Яндекс.Заправки доступны в Навигаторе, Яндекс.Картах и в виде отдельного приложения для iOS и Android. Они также есть в бортовом компьютере Яндекс.Авто и Таксометре — приложении для таксистов. Вы легко найдёте АЗС, которые работают с Яндекс.Заправками: они отмечены на карте зелёным кружком.