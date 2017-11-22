Турбо-страницы: что это такое и зачем они нужны

Яндекс запустил Турбо-страницы — новый формат отображения контента на мобильных устройствах. На Турбо-страницах нет ничего лишнего: только текст, картинки и видео. Они весят в среднем в 10 раз меньше, чем обычные веб-страницы, и загружаются при 3G-подключении в 15 раз быстрее.

Современный мобильный интернет зачастую быстрее домашнего — сети 4G обеспечивают десятки мегабит в секунду. Другое дело, что так бывает не всегда. Скорость соединения постоянно меняется: порой всё летает, а порой страницы загружаются так долго, что начинаешь забывать, зачем вообще их открыл.

Возможно, в будущем скоростной интернет будет повсюду: под землёй, в горах, в пустыне, в океане, на Северном полюсе. А пока мы задумались, как ускорить загрузку сайтов при медленном соединении. Так появились Турбо-страницы — особый формат отображения контента на мобильных устройствах.

Турбо-страница — это версия обычной веб-страницы, на которой есть всё самое важное — текст, картинки, видео, — но нет ничего лишнего. Поэтому Турбо-страница весит примерно в 10 раз меньше. Это, во-первых, позволяет экономить трафик — а значит, и деньги, а во-вторых, ощутимо ускоряет загрузку. Мы подсчитали: в сети 3G Турбо-страница загружается в среднем в 15 раз быстрее, чем её оригинал.

Содержимое Турбо-страниц хранится на серверах Яндекса. Они рассчитаны на высокую нагрузку и отвечают на запросы с минимальной задержкой — отсюда дополнительный выигрыш в скорости. Кроме того, если сайт упадёт, например из-за заражения или DDoS-атаки, его Турбо-страницы продолжат открываться — то есть контент будет по-прежнему доступен пользователям.

Мы представили Турбо-страницы полгода назад, в мае 2017 года. Тогда они появились в Яндекс.Новостях. Теперь на них можно попасть также из Поиска и Дзена. Турбо-страницы легко узнать среди других по специальной пиктограмме с ракетой. Она говорит о том, что на загрузку уйдёт меньше времени, чем обычно.

Подключить Турбо-страницы может владелец сайта любой тематики — будь то новостное издание или, скажем, сайт с рецептами блюд. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сервисе Яндекс.Вебмастер и настроить передачу данных в формате RSS. Подробнее о турбо-страницах владельцы сайтов могут узнать здесь.