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Турбо-страницы: что это такое и зачем они нужны

Яндекс запустил Турбо-страницы — новый формат отображения контента на мобильных устройствах. На Турбо-страницах нет ничего лишнего: только текст, картинки и видео. Они весят в среднем в 10 раз меньше, чем обычные веб-страницы, и загружаются при 3G-подключении в 15 раз быстрее.

Современный мобильный интернет зачастую быстрее домашнего — сети 4G обеспечивают десятки мегабит в секунду. Другое дело, что так бывает не всегда. Скорость соединения постоянно меняется: порой всё летает, а порой страницы загружаются так долго, что начинаешь забывать, зачем вообще их открыл.

Возможно, в будущем скоростной интернет будет повсюду: под землёй, в горах, в пустыне, в океане, на Северном полюсе. А пока мы задумались, как ускорить загрузку сайтов при медленном соединении. Так появились Турбо-страницы — особый формат отображения контента на мобильных устройствах.

Турбо-страница — это версия обычной веб-страницы, на которой есть всё самое важное — текст, картинки, видео, — но нет ничего лишнего. Поэтому Турбо-страница весит примерно в 10 раз меньше. Это, во-первых, позволяет экономить трафик — а значит, и деньги, а во-вторых, ощутимо ускоряет загрузку. Мы подсчитали: в сети 3G Турбо-страница загружается в среднем в 15 раз быстрее, чем её оригинал.

Содержимое Турбо-страниц хранится на серверах Яндекса. Они рассчитаны на высокую нагрузку и отвечают на запросы с минимальной задержкой — отсюда дополнительный выигрыш в скорости. Кроме того, если сайт упадёт, например из-за заражения или DDoS-атаки, его Турбо-страницы продолжат открываться — то есть контент будет по-прежнему доступен пользователям.

Мы представили Турбо-страницы полгода назад, в мае 2017 года. Тогда они появились в Яндекс.Новостях. Теперь на них можно попасть также из Поиска и Дзена. Турбо-страницы легко узнать среди других по специальной пиктограмме с ракетой. Она говорит о том, что на загрузку уйдёт меньше времени, чем обычно.

Подключить Турбо-страницы может владелец сайта любой тематики — будь то новостное издание или, скажем, сайт с рецептами блюд. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сервисе Яндекс.Вебмастер и настроить передачу данных в формате RSS. Подробнее о турбо-страницах владельцы сайтов могут узнать здесь.

214 комментариев
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Мария
22 ноября 2017, 12:50
Увидела эту новую функцию в вебмастере.
Подскажите, если у меня сайт коммерческий (компания предоставляющая услуги), никаких лишних статей, нет рекламы, монетизации и прочее ( и не интернет магазин где четко товар-цена).
Мне (нам подобным) это надо?
Спасибо.
Елена Першина
22 ноября 2017, 17:37
Мария,
Можно использовать, но для коммерческих сайтов мы чуть позже хотим сделать специальные шаблоны. Пока Турбо-страницы больше подходят для контентных проектов любого плана. 
evensor.ru
26 ноября 2017, 11:32
Мария,
Здравствуйте! Подскажите, вы уже реализовали турбо-страницы на своем проекте? 
Мария
27 ноября 2017, 17:29
evensor.ru,
 Нет, вот ждала ответа, надо это мне или нет.
Мария
27 ноября 2017, 17:29
Елена Першина,
Спасибо.
evensor.ru
27 ноября 2017, 21:51
Мария,
Я реализовал. Пока работает нормально, лишь изредка выдавая мне ошибку обновления канала

evensor.ru
27 ноября 2017, 21:52
Мария,
Индексируются такие странички быстро, аж порадовало, но будет ли толк, увидим

webadmin@awaro.ru
24 марта, 22:12
Елена Першина,
 Научите своих разработчиков вырисовывать нужное используя sitemap
Вместо того, что бы городить бурду на стороне сайта - миллионам сайто держателей,
Андрей К.
вчера, 18:32
Елена Першина,
вопрос по поводу бесконечной ленты yandex:related type="infinity". Если есть категория в которой 30 страниц и я хочу из нее сделать бесконечную ленту, то как следует поступить?
На каждой странице указать весь набор из всех 30 страниц или на каждой странице указать только следующую и предыдущею страницу? Например, на странице номер 5 указываются ссылки на 4-ю и 6-ю или на все 30 штук?
pesnicerkvi
22 ноября 2017, 13:35
здравствуйте. почему нет возможности подключить Google ADS? то, что мой сайт будет доступен, даже когда он будет отключен - супер конечно, но, получается, что какая-то часть трафика будет уходить на ваши турбо страницы, а рекламы от гугла там не будет. Это не честная конкуренция, я считаю. Ведь на ускоренных AMP-страницах, которые использует гугл можно размещать любую рекламу, а у яндекса, как всегда, лишь бы ему одному удобно было
vitaly.orloff
22 ноября 2017, 13:59
pesnicerkvi,
 через adfox можно же
Елена Першина
22 ноября 2017, 17:37
pesnicerkvi,
Да, через ADFOX можно заливать и собственную рекламу.
pesnicerkvi
22 ноября 2017, 18:29
Елена Першина,
да, можно. прошу прощения. не знал
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:22
Елена Першина,
Уточню:  ADFOX поддерживает Adsense.
saity.klientov
22 ноября 2017, 16:11
Скажите, а почему есть возможность ставить рекламные блоки только по вашему усмотрению? Почему вы не даёте возможность вебмастерам самим определять кол-во блоков? Если статья будет 10-15к знаков, сколько блоков вставится автоматически? 1-2? 
Елена Першина
22 ноября 2017, 17:38
saity.klientov,
Мы заботимся об интересах пользователей. Мы даем возможность размещать несколько рекламных мест, но в рамках разумного. И как мы видим - это и на доходе сайтов хорошо сказывается, просто попробуйте. 
sssss7032306
23 ноября 2017, 15:34
Елена Першина,
Но ведь на поиске у вас 4 позиции рекламы сверху плюс тестируете подмешивание рекламы в середине выдачи. А для тех кто создаёт контент для людей - есть возможность только пару строк рекламы? Не думаете что несколько не честно выходит? 
И еще вопрос: почему вы забираете контент себе, не отдавая посетителя на сайт, с которого взялся контент? Т.е. по факту это 100% отказ в метрике будет. И в итоге позиции ухудшатся? 
Елена Першина
Сотрудник Яндекса26 ноября 2017, 17:25
sssss7032306,
Мы ничего не забираем, в данном случае как с соцсетями - хотите, размещаете там свой контент, хотите - не размещаете. При этом тут вам еще и считать дают вашими же основными счетчиками этих людей, ставить туда вау рекламу и т.д.
feeriya.ru
22 ноября 2017, 16:40
Для интернет-магазинов этот формат в принципе бесполезен? Или возможны какие-то варианты использования?
Елена Першина
22 ноября 2017, 17:39
feeriya.ru,
Как я ответила выше, можно использовать, но для коммерческих сайтов мы чуть позже хотим сделать специальные шаблоны. Пока Турбо-страницы больше подходят для контентных проектов любого плана. 
uniSiter
23 ноября 2017, 05:06
Елена Першина,

Здравствуйте! Тоже очень интересна тема турбо-страниц для интернет-магазинов.


Есть несколько вопросов:

1. Не сориентируете по срокам, когда планируется введение специальных шаблонов? Это недели, месяцы или год?

2. Если мы настроим выгрузку в RSS страниц с карточками товаров в действующем формате, они попадут в поисковую выдачу?

3. Есть ли смысл сейчас настроить выгрузку товаров в RSS по действующему формату, а после введения шаблонов скорректировать её? Или специальные шаблоны будут существенно отличаться от того, что есть сейчас?
Обновлено 23 ноября 2017, 05:07
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 23:10
uniSiter,
1. Точных сроков пока назвать не готовы, но постараемся максимально быстро.
2. Да. 
3. Я бы попробовала с выделенной экспериментальной группой и оценила бы, как это сказалось на конверсиях. Скорее всего, все будет нормально и даже хорошо. Но если вдруг просядут - сможете отключить Турбо-страницы в Вебмастере до тех пор, пока не появятся специальные шаблоны под интернет-магазины. 
Инмар
2 августа 2018, 10:58
Елена Першина,
добрый день. Что с турботстраницами для интернет-магазинов? Они уже поддерживаются?
sav@opexu.com
5 сентября 2018, 15:16
Елена Першина,
тоже интересует этот вопрос
Nanoengineer
22 ноября 2017, 16:43
Три вопроса - 
1.почему нет возможности подключить Google Tag Manager?
2. почему при загрузке RSS определяются только 10 последних страниц?
3. Что такое будет https://amphtml.wordpress.com/2016/08/22/getting-started-with-amp-for-e-commerce/ ?

Елена Першина
22 ноября 2017, 17:42
Nanoengineer,
1. Мы не вставляем сторонний код в целях безопасности.
2. В Вебмастере или в фиде? Если в фиде - то нужно менять настройки фида на вашем сайте. Если в Вебмастере - то там лишь примеры показываются. 
3. Уже есть, например, такой инструмент: https://wordpress.org/plugins/yandexnews-feed-by-teplitsa/ 
up-im.ru
22 ноября 2017, 19:01
А через сколько  времени появляются турбо страницы в выдачи?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 22:18
up-im.ru,
мы заявляем, что обходим RSS-фид минимум раз в час, а прорастает в поиск примерно сразу после обхода. Обычно сильно быстрее, часто речь о нескольких минутах. 
Обновлено 22 ноября 2017, 22:18
stella-stan
22 ноября 2017, 19:18
Извините, я не поняла - это что, для каждой странички ручками нужно турбо-версию делать?! А если страниц на сайте 100, 1000, миллион?
И потом, что это значит "Турбо-страница — это версия обычной веб-страницы, на которой есть всё самое важное — текст, картинки, видео, — но нет ничего лишнего." Что лишним то по Вашему является - не поняла?



Потом еще вы пишете " в ближайщие полгода... Начнем поддерживать новые типы контента:
галереи изображений и фото..."
если на моем сайте фото галереями выводятся - значит, турбо ему не светит?
"..коды вставки контента из YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter.."
какое то противоречие? пишете, что видео содержат, но не из Ютуба?
"...навигацию по сайту..."
то есть сейчас любая турбо страница сама по себе. Оторвана от других страниц сайта - если навигации по сайту нет?
Арсений
22 ноября 2017, 20:07
stella-stan,
не нужно для каждой страницы "делать ручками" турбоверсию. Нужно просто скормить в вебмастер rss-ленту с вашими материалами. 
Если у вас миллион страниц, то скорее всего у вас сайт работает с помощью CMS, а у подавлящего большинства CMS есть rss-ленты.


Видео в интернете бывает не только на ютьюбе. Еще многие сайты показывают видео со своих серверов.



Турбостраница - это не страница на вашем сайте. Это контент вашего сайта, который вы отдаете яндексу, а он показывает его у себя. На ваш сайт пользователь не переходит. Точнее, может перейти по ссылке на логотипе или в подвале турбостраницы. Но процент таких перешедших - под большим вопросом.
С навигацией сайта турбостраницы никак не связаны. Она оторвана от других страниц вашего сайта. Она показывается даже не у вас на сайте, а с сервера яндекса
stella-stan
22 ноября 2017, 20:25
Арсений,
благодарю за исперпывающий ответ!
Елена Першина
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 22:20
stella-stan,
Вот тут есть техническое видео про подключение, можете своему разработчику передать: https://www.youtube.com/watch?v=6QEzDDUvDdM - сделали специально для них. Если коротко, то нет, процесс конечно же легка автоматизируется. 
stella-stan
23 ноября 2017, 12:32
Елена Першина,
в моем Вебмастере, в валидаторе ХМL фидов нету кнопки Турбо (((
В видео про рекламу РСЯ конечно только сказали. А у нас на сайте нет РСЯ. Нам что теперь - в Адфокс топать? А есть гарантия что они наш сайт примут?
И вообще не люблю смотреть видео - говорят быстро, в глазах мелькает. ((( Буду смотреть статьи/инструкции от сторонних авторов.
Елена Першина
Сотрудник Яндекса25 ноября 2017, 23:35
stella-stan,
Мы просто перенесли проверку Турбо-страниц в сам раздел Турбо-страниц. 
Арсений
22 ноября 2017, 20:09
Как встроить в тубространицу рекламу своей собственной рекламной сети? Т.е. не через РСЯ, директ или адфокс? Планируется ли какой-то API для этого в будущем?


Елена Першина
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 22:21
Арсений,
Пока такая возможность доступна через ADFOX. Если этот вариант чем-то смущает, то напишите, пожалуйста, чем именно. Будем думать, как тут дорабатывать и что. 
temi4sh
23 ноября 2017, 13:07
Елена Першина,




Что смущает:
1) Адфокс "бесплатный", только с объема по рся от 50 тыс/мес (и то тут нужно заплатить 1 руб ежемесячно :) ), по крайне мере так мне сообщили в адфокс
2) Доходность по блокам РТБ (которые юзает Адфокс) ниже чем по блокам "Директа" старым, а в адфоксе нельзя выбрать какие блоки хочешь использовать..., только если отдельно настраивать и встраивать как сторонние, те по ним не учитываются эти 50 тыс, которые нужно открутить в месяц...
3) Если сайт не принимают в РСЯ, то его не принимают и в Адфокс) Как тогда крутить адсенс? Например: сайт по диетам, не хотят принимать в РСЯ... или по кино...
stella-stan
23 ноября 2017, 15:11
temi4sh,
"Если сайт не принимают в РСЯ, то его не принимают и в Адфокс"
ах вот оно что! Оказывается, все это дело ряди РСЯ и затеяно.((( Видно, нам, сиволапым, не видать скоро никаких топов от яндекса.(((
Обновлено 23 ноября 2017, 15:12
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 14:20
temi4sh,
1. Там есть тестовый период очень большой и хороший, попробуйте его.
2. Это для Турбо-страниц? Насколько я знаю, для Турбо-страниц там все ок + есть возможность динамическую монетизацию подключить.
3. А обоснование какое? 
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 14:24
stella-stan,
Не переживайте, такая жалоба к нам как к команде Турбо поступила впервые, разберемся. 
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:48
temi4sh,
Уточню, что Adsense можно подключить через ADFOX, первый миллион показов бесплатно.  И мы сейчас как раз думаем над льготными условиями для владельцев Турбо-страниц, уверена, совсем скоро тут вас порадуем. 
stella-stan
25 ноября 2017, 13:34
Елена Першина,
Хорошо, спасибо. Последую Вашему совету, и не буду впадать в панику и поддаваться на провокации. Разберитесь, пожалуйста.
Только к чему это я? А то что сейчас попасть в РСЯ будет сложнее. Хотя бы потому, что Метрика сейчас показывает в 2-3 раза меньше посетителей, чем те же лайвинтернет и аналитикс. К тому же метрика почти совсем перестала показывать поисковые фразы с гугла, а с недавних пор еще и с mail и rambler. Поэтому лично меня сейчас метрика больше пугает, чем помогает мне. А хочется пользоваться именно ей, потому что интерфейс самый удобный.
И да, хочу участвовать в РСЯ. Потому что реклама крайне разносторонняя, качественная, релевантная и без "желтизны". А, например, у Адсенса она сейчас очень однообразная, по крайней мере, в тематике моего сайта.
Обновлено 25 ноября 2017, 13:39
Елена Першина
Сотрудник Яндекса25 ноября 2017, 23:41
stella-stan,
Кстати, стать партнером ADFOX можно и не являясь партнером РСЯ.
Аймкук
22 ноября 2017, 20:58
Добрый день, сегодня отладил RSS фид, но не смог загрузить. Размер Фида около 50 Мбайт, отправил Вам письмо через яндекс вебмастер :) Пробовал кусками загружать по 20-25 Мбайт, также не прошло, написано (Ошибка загрузки). До этого тестировал фид с небольшим количеством записей, все выгружалось отлично. :)
Елена Першина
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 22:26
Аймкук,
Есть технические ограничения: 500 items, 5000 unique images, 30 unique images per item, 15 MiB unzipped xml size. Тут просто несколько фидов нужно сделать. 
Аймкук
22 ноября 2017, 23:10
Елена Першина,
 (дополнение), на всякий случай. Сейчас выгрузил в фид 45 записей и загрузил его через Яндекс Вебмастер.

В итоге выгрузилось 10:
Статус: Без ошибок
Всего страниц: 10
Принято: 10
Аймкук
23 ноября 2017, 13:11
Аймкук,
Получил ответ от ТП. Возможно будет кому-то полезно.


В настоящий момент для rss-файлов предусмотрены следующие ограничения:
1. Максимальное количество item - 500.
2. Общее количество картинок в RSS-канале - 5000.
3. Количество картинок для одного item - 30.
4. Максимальный размер rss - 15 Мб.
5. Количество rss в Вебмастере - 10.
repairmycar
23 ноября 2017, 07:40
Сайт на вордпрессе. Скрипт для формирования RSS турбо страниц от яндекса.
При заливке выдаёт:
В итоге выгрузилось 10:
Статус: Без ошибок
Всего страниц: 10
Принято: 10


В ленте естественно больше чем 10 штук.
Елена Першина
Сотрудник Яндекса23 ноября 2017, 15:57
repairmycar,
Можете в поддержку Вебмастера написать? Проверим по конкретному фиду. 
evgeny.m.kuznetsov
23 ноября 2017, 10:25
Здравствуйте! Хотел бы спросить Вашего мнения.
У меня контентный проект, но одна из фишек проекта именно в красоте контента (автотематика - много фотографий и красивые галереи). 

И вот кажется с одной стороны Турбо Страницы и AMP помогут пользователям и сделают так, чтобы сайт отдавался им быстрее, а с другой стороны они сломают часть этой красоты (часть вопросов видимо решится в будущем с внедрением галерей в турбо страницах, а часть нет).

При этом сайт корректно оптимизирован для мобильных, используется Lazy Load, масштабирование картинок (Src Set), сжатие и т.д, и вроде бы трафик по показателям не сильно отличается (в плане динамики мобильного/десктопного трафика с поиска, отказов и глубины просмотра). 

Имеет ли смысл в таком случае эксперементировать с турбо страницами?
Обновлено 23 ноября 2017, 10:26
stella-stan
23 ноября 2017, 15:08
evgeny.m.kuznetsov,
вот тоже самое! Сайт о женской моде, куча всяких красивых фоток на каждой странице - в большинстве выводятся галереями дефолтными средствами Вордпресс.

Также Lazy Load и пр., плюс сайт на ДжиноСпектре - Гугл в восторге: "Ваш сайт работает быстрее, чем самые эффективные сайты в отрасли"!

Так стоит ли париться с этим Турбо, если и так уже все заточено?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 14:27
evgeny.m.kuznetsov,
Да, имеет, для сайтов с большим количеством фотографий мы хотим сделать улучшенный шаблон, но это разработка именно на нашей стороне. Сейчас же вам я могу порекомендовать следующее: отберите какой-то список страниц, на который хотите попробовать - например, с видео (оно на мобильных часто тормозит) или с одной картинкой - и посмотрите, насколько улучшатся для этой группы показатели в Турбо-страницах. Думаю, польза будет заметна, тогда можете смело экспериментировать дальше. 
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 14:29
stella-stan,
Как ответила выше, попробовать на группе страниц точно стоит, а дальше спокойно сможете решать, опираясь на данные по заработку. Входной барьер тут очень низкий на тиакой эксперимент. 
evgeny.m.kuznetsov
24 ноября 2017, 15:00
Елена Першина,
Спасибо огромное за комментарий! Будем эксперементировать
stella-stan
25 ноября 2017, 13:45
Елена Першина,
видео с Ютуба, вставленное через iframe, конечно, не будет показываться на турбостраницах?
И еще, на некоторых моих страницах вставлены через iframe сторонние фиды - они тоже не будут видны на турбостраницах?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса26 ноября 2017, 21:32
stella-stan,
Видео с ютуба можно передавать через Турбо-страницы. 
nazero
23 ноября 2017, 11:54
Непонятный вопрос - сколько записей нужно (можно) одновременно выгружать и поддерживать в RSS? Выше спрашивали про 1 000 000 страниц на сайте. Допустим он обновляется раз в 10 минут. Сколько записей нужно держать в турболенте? 60 (условно - переобход раз в час)? Или весь миллион? Или это как с обычным RSS-агрегатором, если контент попал в агрегатор, то он там и сохраняется? Но как тогда быть со страницами, контент которых может меняться?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 14:31
nazero,
Ответили на это вот в этом посте: https://yandex.ru/blog/webmaster 
Процитирую оттуда:
В настоящий момент для RSS-файлов предусмотрены следующие ограничения:
максимальное количество item — 500.
общее количество картинок в RSS-канале — 5000.
количество картинок для одного item — 30.
максимальный размер RSS — 15 Мб.
Если вы вдруг не укладываетесь в один RSS, просто создайте несколько. Количество RSS-каналов в Вебмастере, доступных для подключения, — 10. 


Есть лайфак - если файл обработался, его можно удалить и загрузить новый. Пока не отправите сигнал о том, чтобы отключить сами Турбо-страницы или конкретную страницу, мы постараемся их поддерживать. 
nazero
24 ноября 2017, 19:51
Елена Першина,
мне кажется с лайфхаком вы меня запутали :) На примере из 1 000 000 страниц, получается, что надо ручками завести и удалить 2000 фидов пачками по 10 штук... По часу на обработку с вашей стороны - 200 часов на ожидание при условии равных интервалов, по факту, исходя из 8-часового рабочего дня - чуть больше месяца мартышкиного труда  с перспективами "мы постараемся их поддерживать" :) А с человеческим фактором - 2-3 месяца :)



Может вы какую-нибудь пинговалку, API прикрутите, чтобы можно было автоматически на крон повесить добавление, опрос статуса загруженных фидов и перезагрузку? Иначе для больших сайтов - дичь получается :) Комсомолка только свежий контент отдавала, видимо?



Или в самих этих фидах можно обновлять контент? То есть сообщать о новых страницах без замены адреса самого канала так, чтобы старые адреса не выпадали из турбо? Если да, то как часто? Раз в час?
d-brykov
28 ноября 2017, 17:26
Елена Першина,
если один item попал в 2 разных фида, в Турбо-страницы уйдут обе версии, или та, которая из фида с более новым lastBuildDate? Или может какой-то другой атрибут будет определять выбор?


Идея в том чтобы сделать основной фид(ы)  с периодическим обновлением + "легкий" для последних статей и правок, обновляемый на лету между интервалами основного.
Обновлено 28 ноября 2017, 17:29
Елена Першина
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 18:56
d-brykov,
Мы тут как раз на своей стороне делаем уточнения для подобных настроек. Можете обновления делать так, как описали. 
resolventa.sarancev
23 ноября 2017, 12:52
Скажите, я правильно понимаю, что в поисковой выдаче ссылки на турбостраницы будут отображаться ТОЛЬКО при низкой скорости, а при скорости более 512 Кбит/сек ссылка в выдаче будет на обычную страницу? То есть турбостраница - это такой крайний случай, когда плохо с интернетом. Или если есть турбостраница, то в поиске будет ссылка на нее?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:23
resolventa.sarancev,
Речь не только о скорости, но и об удобстве скроллов и прочего, так что тут скорее зависимость от типа устройства, чем от скорости. 
resolventa.sarancev
25 ноября 2017, 07:03
Елена Першина,
 Мне казалось, "для удобства скроллов и прочего" лучше сделать мобильную версию или адаптивную верстку. Зачем турбо страницы на высокоскоростном интеренете использовать? Это же "обедняет" интернет. Нет?

Елена Першина
Сотрудник Яндекса26 ноября 2017, 21:14
resolventa.sarancev,
В тот-то и дело, что высокоскоростной интернет это миф для большей части населения, по крайней мере пока, к сожалению.
resolventa.sarancev
27 ноября 2017, 06:05
Елена Першина,
Ок. Но если у пользователя скорость вполне хорошая, зачем же турбо страницами заменять нормальные страницы сайта в поиске?
Это реально какой то прошлый век (1999-2000), когда картинки в браузере отключали (чтобы инет не тормозил). Вы считаете, что с тех пор ничего не изменилось?
Обновлено 27 ноября 2017, 06:08
vanya-goncherenko
27 ноября 2017, 13:37
Елена Першина,
Было бы не плохо посмотреть цифры реального опроса например тут в блоге у кого какой инет по скорости а то фактов не хватает))
Обновлено 27 ноября 2017, 13:37
Елена Першина
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 14:48
resolventa.sarancev,
В десктопе - да, а вот в мобильном все сильно сложнее, чем кажется. 
Елена Першина
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 14:49
vanya-goncherenko,
У нас айтишники могут работать на медленном интернете с мобильных устройств? Как-то это либо проблема у айтишника, либо опрос будет нерепрезентативные. Тут лучше на трафик - по каким сетям он идет. И такие данные у нас есть, потому и сделали. 
vanya-goncherenko
27 ноября 2017, 16:43
Елена Першина,
а есть разница и если есть то в чём?  технически если чисто взглянуть на это дело вот есть у гугла AMP и есть у вас турбо., Вот в чём разница и зачем яндекс повторяет  то что уже есть? В чём отличие вашей технологии от гугла.
Обновлено 27 ноября 2017, 16:44
Елена Першина
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 16:48
vanya-goncherenko,
да очень во многом, хотя бы простотой входа, скоростью и принципом хранения данных. 
vanya-goncherenko
29 ноября 2017, 07:11
Елена Першина,
так практика показала что всё не просто с турбо, вот сами подумайте, это у вас там айти команда, а тут нет таких команд, тут обычные люди которые далеки от ваших алгоритмов и кодов. И что мы имеем? вы сделали по истине чудо, но как туда перейти если у всех разные системы. например как битрекс система может туда перейти если в вебинаре у вас шаблончик тока на "вп", а систем много, а плагин у вас 1. это какая то не доработка или это так задумано что бы люди сами  отказались от ваших систем? печаль .
Обновлено 29 ноября 2017, 07:12
Елена Першина
Сотрудник Яндекса29 ноября 2017, 20:40
vanya-goncherenko,
У нас сейчас есть плагины не только под WP, но и под Joomla - аж 2,  например. Мы про них тоже хотим активно рассказывать. Обязательно этим займемся. 
vanya-goncherenko
30 ноября 2017, 07:02
Елена Першина,
Есть ещё одна мысль. на тему  яндекс метрики и вебмастера. не может ли яндекс нарисовать кнопку что бы можно было перейти из метрики в вебмастер? реально не вижу этой кнопки, Мне кажется это не доработка, было бы вообще приятно, если бы вы объединили 2 инструмента в один. это было бы правильно с точки зрения " полезности". а то надо постоянно прыгать туда сюда, Я вам серьёзно говорю что из за этого многие даже не знают что есть " вебмастер" , то есть в 21 веке заходя в метрику люди думают что это всё что есть, о вебмастере можно узнать через 2 года не раньше я говорю про новичков, не может ли яндекс лично для меня сделать кнопку в метрики что бы я мог от туда перейти в вебмастер?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса4 декабря 2017, 15:52
vanya-goncherenko,
Кнопка-то есть - при наведении на логотип сервиса высвечиваются смежные сервисы. Но не очень заметна, с этим согласна. 
vanya-goncherenko
4 декабря 2017, 17:13
Елена Першина,
 да вижу, в инструментах если навести на лого , да действительно там есть, но это чисто трешь, по другому и не скажешь, давайте взглянем на это дело сточки зрения  маркетолога, так вам будет проще,Смотрим вот чуть ниже туда  где идут столбики "Счётчик-- Визиты-- Просмотры-- Посетители-- ----Достижения целей" , там дальше идёт сайт и разные микро метрические данные, так вот было бы не плохо там в полосе  показывать значок вебмастера и микро уведомление в случаи  нарушения правил это же аналитическая панель и  звоночек хотелось бы увидеть там если чего то не так и если звоночек есть, то от туда и перейти в вебмастер. как кто так надо сделать, что бы с одно экрана можно было работать. Соответственно у кого 5 сайтов и 5 полос то можно было бы наблюдать от туда 5 значков и от туда сразу перейти в вебмастер по нужному сайту.
Обновлено 4 декабря 2017, 17:15
ajrk
23 ноября 2017, 13:59
Добрый день! непонятно, если подключить турбо-страницы, то будет ли счетчик li.ru засчитывать такие переход ? Я видел там возможность подключения счетчика - сколько их можно подключить?


2) Страницы с турбо - в выдаче находятся выше, чем обычные?


3) Сколько рекламных блоков можно подключить в турбо-странице?


4) Ситуация -например человек перешел на турбостраницу - показывается ли на ней другие ссылки с сайта? и если да, то при переходе по внутренней странице - он также попадает на турбостраницу?


5) рекламу от гугла можно ли вставлять на такие страницы?
stella-stan
23 ноября 2017, 15:02
ajrk,
"2) Страницы с турбо - в выдаче находятся выше, чем обычные?"
Вот! Самый главный то вопрос, который, похоже, до Вас тут еще никто не задал! И в самом деле, стоит ли париться вообще, если на ранжирование это никак влиять не будет?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 14:48
ajrk,
1) Да, можно подключить все счетчики основны систем. Пока для каждой страницы можно подключить только по одному счетчику каждой системы, и мы не понимаем, зачем нужно больше. Если вам нужно два счетчика LI на странице, опишите ситуацию, пожалуйста.
2) Мобилопригодность влияет на выдачу. Но Турбо-страницы - лишь один из способов обеспечить мобилопригодность, хотя и показатели у него самые быстрые по скорости загрузки. То есть такое технологическое внедрение может сказаться на улучшении за счет того, что пользователям станет лучше, но тут, как и обычно, мы гарантий дать не можем.
3) Сколько вам нужно, но их позиции связаны с объемом контент на странице, чтобы вы не могли на одно предложение засунуть 20 баннеров. Подробнее в документации об этом.
4) Да, можно в RSS передать ссылки на другие статьи, тогда показывается. "Читать на основном" сайте тоже показывается.
5) Через ADFOX можно встраивать базы, которые к нему подключены и заливать собственную рекламу. 
ajrk
24 ноября 2017, 15:05
Елена Першина,
Спасибо за ответ!


Я имел в виду, что два счетчика - li.ru и метрика как на сайте сейчас стоят - можно ли внедрить в такие турбостраницы, чтобы они работали для всех турбостраниц или нужно для каждой страницы прописывать отдельный счетчик?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса26 ноября 2017, 19:59
ajrk,
Сейчас поддержано 6 основных  счетчиков, в том числе LI и Метрика, можно счетчик каждого из них - 6 разом - установить. Или на двух системах аналитики остановиться.
Виталий
14 декабря 2017, 16:14
Елена Першина,

Подскажите, как в Google Analytics отфильтровать трафик с Турбостраниц?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса14 декабря 2017, 16:31
Виталий,
А вы счетчик поставили для Google Ananlitics? 
Виталий
14 декабря 2017, 17:05
Елена Першина,

Да.
В режиме реального времени я вижу свой визит.
medium    (none)  source  (direct)
Виталий
14 декабря 2017, 18:24
Елена Першина,

Конечно, можно добавить отдельное представление в Analytics для Турбостраниц, но счетчик Analytics в странице может быть только один. 
creativesite
23 ноября 2017, 15:47
Подключил свой блог на турбо страницы, как проверить что работают эти страницы? В выдаче все по старому или нужно какое то время?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:17
creativesite,
Обычно они за час в поиск попадают.  Зайдите в поиск с телефона, наберите site:https://max-gabov.ru/ и посмотрите результаты. Для части страниц вашего сайта уже есть Турбо-страницы, они отмечены ракетой. 
ivanbitkin
23 ноября 2017, 18:29
Вопрос.
Подключил, все прекрасно работает, но есть вопрос.
Использовал плагин для Wordpress ваш, там нужно указать срок жизни ленты (например ставлю месяц). Все статьи за месяц выходят в турбо, но  вот, когда статья будет не попадать в RSS она будет в турбо или нет?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:18
ivanbitkin,
Если она обработалась, то да, будет в Турбо-страниц до тех пор, пока мы не получим сообщение об исключении этого поста из выдачи от вас или об отключении Турбо-страниц.
ivanbitkin
23 ноября 2017, 18:30
У меня основная реклама это Adsense.
Я понимаю, что конкурент, но не планируется ли расширение монетизации?
CB9TOIIIA
24 ноября 2017, 09:31
ivanbitkin,
Adfox поддерживает
ivanbitkin
24 ноября 2017, 09:45
CB9TOIIIA,
Но вопрос был про adsense
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:21
ivanbitkin,
ADFOX поддерживает Adsense.
serg.maximoff2012
23 ноября 2017, 19:12
У меня сайт на Ucoz.  Загружаю стандартную  RSS  ленту , вебмастер Яндекс выдает ошибку. RSS  Ucoz не подходит?
ivanbitkin
24 ноября 2017, 07:49
serg.maximoff2012,
Так там определнный формат RSS нужен, в мануалах указано
serg.maximoff2012
24 ноября 2017, 13:04
ivanbitkin,
Есть ли мануал по созданию правильного  RSS для чайников?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:32
serg.maximoff2012,
Вот тут: https://yandex.ru/blog/webmaster/nastroyka-i-podklyuchenie-turbo-stranits
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:33
serg.maximoff2012,
Да, там чуть доработать формат нужно. Можете в поддержку их написать, чтобы помогли вам с этим.
Обновлено 24 ноября 2017, 15:33
serg.maximoff2012
24 ноября 2017, 16:02
Елена Першина,
Спасибо за совет
gamesandtraining
23 ноября 2017, 21:29
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а как будут ранжироваться трубо-страницы которые Вы называете контентными по сравнению со страницами интернет магазинов или со страницами других сайтов, которые, например, подразумевают определенное взаимодействие с пользователем (нажатие кнопок, ввод данных и т.п.). Я так понимаю, что если для скоростных сетей у последних еще есть шансы на конкуренцию, то в низкоскоростных сетях такие страницы из выдачи будут выдавлены трубо-страницами? Простите, не понимаю, остается теперь делать только контентные сайты для открутки рекламы? Разъясните, пожалуйста. Спасибо!
Обновлено 23 ноября 2017, 21:30
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:35
gamesandtraining,
Для магазинов мы сейчас как раз разрабатываем специальные итерационные шаблоны. Пока можете перевести на Турбо-страницы те части сайта, где есть именно описания. Хотя вообще и без спец-шаблонов магазины нормально чувствуют себя в Турбо-страницах уже сейчас. 
gamesandtraining
23 ноября 2017, 23:16
Еще раз добрый день! Подскажите, вы не планируете дополнительно сделать загрузку турбо-страниц через "<link rel="alternate"..." ? Это значительно упростит турбирование старых страниц. А через .rss в вебмастере можно было бы загружать только новые  турбо-страницы. Спасибо! 
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:35
gamesandtraining,
Пока не планируем, но с командой обязательно обсудим этот вариант.
gamesandtraining
24 ноября 2017, 15:54
Елена Першина,
Спасибо!
Попов Сергей
24 марта, 18:29
Елена Першина,
добрый, не решились?
CB9TOIIIA
24 ноября 2017, 09:27
Разработал расширения для Joomla: https://turbozen.seosm.ru
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:37
CB9TOIIIA,
Спасибо! А можно ваши контакты? Мы будем рады проверить работу расширения и добавить тогда ссылку на него на наши ресурсы. 
CB9TOIIIA
24 ноября 2017, 17:36
Елена Першина,
Почту? Евгений Копылов - cb9toiiia@yandex.ru  расширение работает на 10 сайтах по урлу: site.ru / index.php?option=com_ajax&plugin=rssfeedforyandexzen&format=raw
Обновлено 24 ноября 2017, 17:37
Елена Першина
Сотрудник Яндекса26 ноября 2017, 20:05
CB9TOIIIA,
спасибо, получила. Напишу в ближайшее время.
CB9TOIIIA
27 ноября 2017, 01:29
Елена Першина,
Хорошо расширение теперь работает на всех версиях joomla: 1.5 / 2.5 / 3.5+
diploman
24 ноября 2017, 10:53
Для контентных сайтов разве выгодно ставить RSS? Ведь в таком случае Ваш контент могут воровать, не так ли?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:50
diploman,
RSS-фид можно за паролем отдавать. 
igrynadengy
24 ноября 2017, 11:30
Добрый день. Госпожа  Першина, я влезаю не в тему, но решил найти самую свежую тему с вашими ответами. Дело в реальном сбое системе Яндекса, который позволил "увести" сайт (переклейка на чужую копию) без инструкций для этого, поддержка отписалась фразой из мануала по зеркалам. А ситуация патовая и очень "острая" и Вы единственная, кто может обратить внимание на проблемный тикет в обращении. 
Ticket#17112401300233922

Нельзя же просто кому-то скопировать чужой сайт и вдруг ваш, на него переклеится без указаний на это, оказывается такое возможно! Очень прошу обратить внимание на проблему, год продвигаешь, а потом просто теряешь ...
А только собрался ставить турбо-страницы((
Спасибо
ajrk
24 ноября 2017, 15:07
igrynadengy,
вы имеете в виду, что могут скопировать сайт и сделать из них турбостраницы - и они будут отдельно показываться? такое разве возможно?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:42
ajrk,
Тут вообще тема не про Турбо-страницы, не переживайте. 
Елена Першина
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 15:43
igrynadengy,
Я проверю тикет и ответ поддержки, спасибо! 
igrynadengy
24 ноября 2017, 16:21
Елена Першина,
 Новые данные такие: регистратор говорит пишите администратору домена-это как светить фонариком в небо днем!  Хостер пока молчит. Другие детали в тикете. Большое спасибо, что обратили внимание.
ltpm
24 ноября 2017, 18:19
1. Основываясь на своих данных вижу что 50% трафа идет с мобил.
2. Примерно так же и по доходам. 50% дают мобильные юзеры.
3. На мобилах у меня 3 блока Адсент, почему адсент - да потому что там реальный и очень гармоничный адаптив, он даже по цветовому фону к сайту подстраивается.
4. У меня адаптивный дизай и на спиид тесте 95%, грузится все в лет даже с рекламой.


Теперь оцениваем предложение яндекса:
1. Отдай мне 50% твоего трафа... че те жалко чтоль?
2. Повесь вместо трех афигенных блоков Адсент один мой убогий адаптив (ну или адсент через Адфокс, но я там не разбирался....говорят не все так просто)


наслаждайся - за турбо будущее...... моё (c Яндекс)
Обновлено 24 ноября 2017, 18:20
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:15
ltpm,
Просто попробуйте. Я много таких комментариев слышала - но результат был совсем не таким, как предполагали владельцы сайтов, высказывающие подобные мысли. 
achadidi
24 ноября 2017, 22:36
У меня 3 сайта, 2 на друпале, 1 на хтмли, у всех есть рсс, который в ваш стандарт не вписывается. Думаю, что большинство сайтов сделано на цмс. И как в этом случае включить ваш турбо режим?
Не программист, если что, и сайты не коммерческие.
alexandrrost
25 ноября 2017, 02:25
achadidi,
На WP есть модуль, на Джумлу вроде уже появился. На Drupal вроде нет. У самого сайт на Drupal.
nudevolga-org-ru
26 ноября 2017, 12:55
alexandrrost,
Кому нужен пример выгрузки для Drupal 7  - пишите, возможно решим вопрос.
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:15
nudevolga-org-ru,
А плагина нет случайно?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:16
achadidi,
Да, для многий CMS есть плагины, для Drupal пока нет. Но будем рады помочь консультацией с его разработкой. 
gamesandtraining
25 ноября 2017, 09:02
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а как то в метрики можно посмотреть показы турбо-страниц? Спасибо!
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:16
gamesandtraining,
Поведение - турбо-страницы. Вот в этом вебинаре в конце прям показано, как это сделать: https://www.youtube.com/watch?v=6QEzDDUvDdM 
Евгений Серёгин
25 ноября 2017, 10:59
Существует ли какой-либо приоритет в поисковой выдаче между турбо-страницами и обычными в рамках одной тематики?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:17
Евгений Серёгин,
Поиск Яндекса давно учитывает мобилопригодность. Турбо-страницы лишь один из способов сделать мобилопригодную страницу, хотя и очень хороший. 
nudevolga-org-ru
25 ноября 2017, 18:36
Убил всю субботу, написал код для Drupal 7, который выгружает полезные статьи сайта в xml по формату турбо-страниц.

Подключил xml к Яндексу, проверил - все ОК, ошибок нет, принято.


Но вот беда - в ЯВМ пишет, что у меня всего 10 турбостраниц. Но на самом деле их там выгружено  несколько сотен (ни одно из ограничений не превышено).


И как быть, куда копать, как победить эту беду?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:17
nudevolga-org-ru,
А можно ссылку на плагин, какой у вас получился?  И вашу почту - будем рады посмотреть вместе. 
Обновлено 5 декабря 2017, 18:17
gamesandtraining
25 ноября 2017, 20:39
Добрый день! 
Присоединяюсь к предыдущему сообщению: вебмастер отображает всего 10 страниц, хотя их там больше.
Есть одно замечание. Вебмастер весь день присылает сообщения об ошибке обновления rss канала трубо-страниц, но при ручной перезагрузке ошибки не наблюдается. Полагаю, что то с роботом не так. Посмотрите, пожалуйста.
Еще хочу высказать пожелание. 
Обновление rss канала происходит один раз в час. Это актуально для новостных каналов, которые выкладывают много новостей или для страниц у которых часто изменяется контент. У меня, например, на некоторых страницах контент изменяется раз в сутки, а на некоторых не изменяется вообще. Быть может будет целесообразно сделать настройку для каждого канала или для сайта в целом, в которой можно будет указывать частоту обновления, например: каждый час, раз в 6 часов, раз в сутки, никогда. Или как то так. 
Спасибо!
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:18
gamesandtraining,
Там была проблема на нашей стороне с уведомлениями, сейчас уже вроде поправили. Проверьте, пожалуйста. 
webtopfirm
25 ноября 2017, 21:57
Вопрос к эксрертам: если я свою мобильную страницу сделаю такой же примитивной, как турбостраница - картинки да текст, то она будет грузится так же бысто, что пользователь не увидит разницы. Или все таки увидит?
vanya-goncherenko
27 ноября 2017, 16:49
webtopfirm,
 а зачем изобретать велосипед? если он уже есть из коробки.
webtopfirm
26 ноября 2017, 09:50
Используя турбо-страницу, я отдаю свой контент Яндексу, при этом теряю переходы на свою страницу. Получается, что пользователь, использующий Яндекс на мобильном телефоне,  уже практически не попадает на основную страницу сайта.
Тогда зачем мне поддерживать такую мобильную страницу на сайте? Или Яндексу достаточно передать контент, а саму страницу можно и не делать?
vanya-goncherenko
27 ноября 2017, 16:50
webtopfirm,
у вас видение не верное, это не то что вам говорят или так или  не как, вы можете вообще не чего не делать. поставить адаптивный дизайн  и быть так же в плюсе.   вам просто не понять что в основной массе сайты реальный колхоз в сети, аля 90 год, вот это как бы универсальное решение для подобного дела.
webtopfirm
27 ноября 2017, 21:12
vanya-goncherenko,
Согласен,
 если это предложение для сайтов, которые пока не смогли сделать решение  хорошо адаптированное под мобильные устройства, то это действительно плюс.
Интересно, каков процент сайтов в Рунете, не адаптированных под мобильники. Где то слышал цифру 50%, а по вашим данным?
vanya-goncherenko
29 ноября 2017, 07:17
webtopfirm,
мне думается надо с другого угла смотреть, вот вы всё о сайтах да о сайтах. а зачем вам сайты? Вот задайтесь вопросам а зачем вам сайт нужен? с какой целью вы его сделала ли? дальше оттолкнёмся от вашего ответа.
webtopfirm
29 ноября 2017, 09:36
vanya-goncherenko,
Конечно, зачем нам сайты, лучше трансгуманизмом занятся, с другого угла
vanya-goncherenko
29 ноября 2017, 11:25
webtopfirm,
так я вам и говорю вас не кто не заставляет  ставить сию технологию откажитесь. оставьте себе свой "сайт". Это для других людей, система создана для людей которые просто не могут идти в ногу со временем   в сайтостроение, многие даже не знают что такой "конверсия".Если вы считаете что ваш сайт полезный пользователям и обладает хорошей конверсией, то я думаю не стоит включатся в эту тему с "турбо страницами". Другое дело если сайт хромает и  лежит в мобильной выдачи на дне из за разных причин. есть смысл попробовать возможно будет лучше и прибыль больше. 
z7p.ru
26 ноября 2017, 12:44
Сделали турбо страницы всё отлично работало какое-то время (после вебмастерской как раз сделали) - сайт http://z7p.ru
А с 22.11 начали приходить уведомления об ошибке вот http://joxi.ru/Dr8oGBqS49XxgA
Что характерно, захожу в раздел написано критичная ошибка обновления фида, нажимаю проверить  - проверка не выявляет ошибок: http://joxi.ru/J2bJ0WwuXbZjj2
через несколько часов снова письмо (видать плановый переобход) снова письмо об ошибки, опять захожу нажимаю перепроверить - всё ок. Потом снова и так по кругу уже с той среды по много раз в день. Какой-то глюк или что я не пойму, так что нельзя посмотреть какая собственно именно ошибка, там нет расшифровки. Посмотрите п-ста что за глюк. Я уже устал ходить нажимать. Главное что проверку проходит всё ок, через какое-то время опять приходит предупреждение
Может надо перезавести фид заново или что сделать?
nudevolga-org-ru
26 ноября 2017, 12:51
z7p.ru,
Ровно такая же беда - новый фид съедается на ура, через час - нате, получите ошибку. Перепроверка и все ОК.


Есть подозрение что во втором роботе не реализована возможность авторизации перед скачиванием фида...
Обновлено 26 ноября 2017, 12:53
nudevolga-org-ru
26 ноября 2017, 22:44
z7p.ru,
В общем, отключил фид.


Вот такая ошибка: http://priscree.ru/img/581b4f2ef5e3a7.png


И как её победить? (((
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:19
z7p.ru,
Там была проблема на нашей стороне, сейчас уже вроде бы поправили, проверьте, пожалуйста. 
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:19
nudevolga-org-ru,
Просто в поддержку внизу Вебмастера напишите - там коллеги точно разберут, почему она появилась.
z7p.ru
5 декабря 2017, 21:09
Елена Першина,
Спасибо, за ответ. В самом разделе проблема исчезла, правда в выдаче так и не нашел посмотреть (до проблемы находил). А в разделе Диагностика сайта так и висит предупреждение Критичная проблема. Но это может само потом уберется, надеюсь
webtopfirm
28 ноября 2017, 09:25
Объясните  пожалуйста про выдачу.
Если у меня есть страница, адаптированная под мобильные устройства, и проходит мобильную валидацию в Вебмастере, а потом я из нее сделаю турбо страницу, то будет ли турбостраница иметь преимущество в выдаче, по сравнению с прежней, мобильной?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:20
webtopfirm,
Уже отвечала на этот вопрос. Мобилопригодность учитывается. Турбо - один из способов поддержать мобилопригодность, но далеко не единственных, хотя и очень быстрый.
ksenia@topdialog.ru
1 декабря 2017, 12:36
Добрый день! Скажите, пожалуйста, чем отличается технология Турбо от AMP страниц и нужно ли и то, и другое?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:21
ksenia@topdialog.ru,
Да, это разные технологии, хотя смысл в одном - сделать быстрый сайт. Турбо-страницы открываются с сервисов Яндекса и не требуют верстки с вашей стороны, только RSS. AMP требуют своей верстки. Одна технологию другая не заменяет. 
rslnglmv
4 декабря 2017, 12:09
Добрый день. Уже вторую неделю борюсь с ТП. Никак не могут удалиться турбо-страницы моего сайта из поиска. Сначала говорили, что удалятся в течение суток, затем начали кормить "завтраками" и писать, что программисты Яндекса решают вопрос. Но воз и ныне там. 
avtodoktor196
4 декабря 2017, 12:31
rslnglmv,

Все нормально удаляется:
<item turbo="true">

Меняешь на <item turbo="false">
Сутки на заход робота (при этом пишет ошибку валидации)
И страницы принимают былой вид..
Ps: в техподдержку писал- может это помогло...
rslnglmv
4 декабря 2017, 13:00
avtodoktor196,
всё это было сделано :) ТП так и писали, что через сутки всё будет хорошо. Но после этого уже неделю жду и каждый день переписываюсь с ТП. И они отвечают, что разбираются. Вот это и печально. Страницы как висели так и висят.
rslnglmv
5 декабря 2017, 08:12
@firstlena.pershina, добрый день. Может Вы мне сможете помочь с тикетом Ticket#17112812410213855. Переписка идет с 28 ноября 2017 г. Заранее спасибо.
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:22
rslnglmv,
Проверю, спасибо! Должны удаляться очень быстро.
rslnglmv
5 декабря 2017, 20:53
Елена Першина,
Согласен, по правилам должны удалиться быстро, но не в моем случае. Уже почти 2 недели. Техподдержка уже второй день не отвечает.
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 20:37
rslnglmv,
Там именно в вашем случае нашли ошибку на нашей стороне. Ребята обещали поправить в самое ближайшее время. Прямо сейчас правят.
rslnglmv
5 декабря 2017, 21:58
Елена Першина,
Елена, спасибо большое за содействие.
Mihdan
4 декабря 2017, 21:28
Для своих проектов на WordPress мы сделали специальный плагин, генерирующий фид чисто для Турбо-страниц. Милости просим протестировать, оставить ишью, пулреквесты, отписаться от своих хотелках.
Обновлено 4 декабря 2017, 21:29
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:23
Mihdan,
А можно еще вашу почту и пример фида RSS, какой получился? 
Mihdan
5 декабря 2017, 19:44
Елена Першина,
почта, фид есть тут 
Mihdan
6 декабря 2017, 11:07
Елена Першина,
почта - mihdan@yandex.ru
gamesandtraining
5 декабря 2017, 08:45
Добрый день!
Веб мастер неделю пишет то, что есть ошибки в турбо-страницах, то что их нет. Вчера заметил, что пропали картинки из турбо-страниц. Возможно это произошло раньше, давно не проверял. В самих фидах как добавил, проверил, так ни чего не менял. Прокомментируйте, пожалуйста. 
Спасибо!
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:31
gamesandtraining,
Можно сайт, чтобы я могла проверить. Желательно - URL, где картинка пропала. 
В поддержку писали? 
Обновлено 5 декабря 2017, 18:31
gamesandtraining
5 декабря 2017, 19:34
Елена Першина,
сайт kalamrita.ru 
На всех турбо-страницах  вебмастер  показывал картинку, которая прописана в <enclosure url="https://............" type="image/jpeg" />. Сейчас ни на одной странице их нет.
В поддержку не писал.
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 20:32
gamesandtraining,
Разбираемся с проблемой. Если не сложно - можете в поддержку продублировать. Там будет удобнее разбираться проблему, кажется.
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 20:36
gamesandtraining,
Спасибо, поймала. 
sumkindom2012
1 августа 2018, 16:58
Елена Першина,
Такая же беда, не показывает картинку из enclosure
Елена Першина
Сотрудник Яндекса2 августа 2018, 13:30
sumkindom2012,
совет пока такой же - давайте через поддержку. 
webadmin@awaro.ru
23 октября 2018, 06:13
Елена Першина,

Приветствую! Вы бы прежде чем добавлять сюда
https://tech.yandex.ru/turbo/
ресурсы где есть ваши турбо модули проверяли их тут хотя бы
https://warez-hunter.com/
а то какой то зашквар получается.. кто у вас там этим занимается?
Стукните ему по лбу.
Evgeny Himich
5 декабря 2017, 08:53
Как проверить, есть ли у сайта технология Яндекс - турбо или нет?
Елена Першина
Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 18:31
Evgeny Himich,
Выбрать страницу, для какой хотите проверить - зайти в поиск Яндекса с мобильного устройства и написать url:адрес страницы. Если будет страницы с ракетой - то есть Турбо-страница. Если нет, то нет. Но если вы не делали Турбо-страницы, то, скорее всего, их у вашего сайта нет.
Олег Марьин
10 декабря 2017, 05:52
согласен
Денис Устинов
10 декабря 2017, 16:15
Турбо и? Трафика убыло 30%, заработок на турбо на 60% меньше чем без него. В чем плюс для нас, не для яндекса, для нас? И не надо ляля про конечного пользователя, все кто здесь в первую очередь думают о своей прибыли - себя не обманывайте.
Обновлено 10 декабря 2017, 15:18
pribylwm
12 декабря 2017, 16:53
Здравствуйте! Мой блог: https://pribylwm.ru сейчас опять выдает "Ошибка валидации" в вебмастере яндекса. Каждый раз после появления новой статьи на сайте приходится обновлять в вебмастере вручную (удалив ленту), так как там она не обновляется. И каждый раз такая ерунда, вылезает ошибка валидации!!! В чем дело? И будет ли работать нормально?
chepakovich
13 декабря 2017, 12:09
Не без труда сделат RSS канал так, чтоб загружался без ошибок, но с 3 декабря работает почти как часы (иногда выдается ошибка о недоступности сайта, ходя с этим проблем нет).
Просмотров турбо-страниц в относительном выражении намного больше, чем просмотров страниц на сайте: 86% и 51% соответственно от общего количества загруженных страниц (данные за вчерашний день). Негативного влияния но посещаемость сайта не вижу - возрастающий тренд не поменялся.
Доходность по рекламе РСЯ примерно такая же, как на сопоставимых по структуре страницах сайта.
На мой взгляд, турбо-страницы - это прекрасный продукт, как для пользователей интернета, так и для владельцев сайтов. Спасибо разработчикам!
Ковригин Юрий
16 декабря 2017, 10:53
как сделать поддержку в турбо-странице таблиц
<table>
то что сейчас - лучше вообще не отображать
Андрей C
17 декабря 2017, 10:08
добрый день, скажите пож. в чем ошибка?
28
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Сергей
25 декабря 2017, 22:51
Не хватает универсальности обработчику RSS для какой цели необходимо заключать контент в НЕ универсальный тег <turbo:content>...</turbo:content><!--Содержимое страницы--> это отсекает от данной технологии огромное количество пользователей которые просто не в состоянии переделать плагины и функционал своих сайтов для добавления этого тега в rss. Подумайте, это действительно так нужно или может все таки стандартный тег вас устроит и вы будете брать текст оттуда? ИМХО очередной инструмент с узкой заточкой под себя, вместо создания универсального с заточкой под пользователей. 
Андрей C
26 декабря 2017, 19:55
Сергей,
 теоретически и практически мне это не нужно??
alsepl
3 января 2018, 22:40
А есть смысл выдавать в турбо-RSS только анонс материала? Есть у этой турбо-страницы ссылка на сайт, типа "Читать продолжение"? Мне нужен именно переход на сайт, а выдавать туда материал целиком -- зачем, если сайт вообще в этом не будет участвовать? Продвигать Яндекс в поиске Яндекса своими статьями? 
Андрей C
4 января 2018, 23:03
alsepl,
ок спасибо. примерно понял :)))
stella-stan
28 января 2018, 22:32
alsepl,
там есть такие ссылки - Читать на site.ru и Полная версия.  К тому же посмотрев эти кастраты-турбо-страницы своего сайта, соглашусь с Вами, что переход на сам сайт просто необходим.
alsepl
28 января 2018, 22:52
stella-stan,
Да, спасибо, уже нашел их в Вебмастере — они индексируются как страницы с ссылками на сайт.
Обновлено 28 января 2018, 22:54
stella-stan
28 января 2018, 23:07
alsepl,
извините, не понял... Индексируются как страницы своего сайта на свой же сайт - то есть ссылаются сами на себя что ли? ))
Обновлено 28 января 2018, 23:07
alsepl
28 января 2018, 23:41
stella-stan,
На основе вашего экспорта, Яндекс создаёт страницы имеющие URL типа https://yandex.ru/turbo?... Они не являются страницами вашего сайта, но ссылаются на ваш сайт.
stella-stan
29 января 2018, 00:13
alsepl,
потрясающе! ))
Иван Козловский
12 января 2018, 23:13
извините что не по теме. Почему бы не сделать систему комментариев для сайтов от яндекса? Я думаю был бы не плохой стимул стимулировать веб-мастеров. Даже сделать платный, но не дорого. Что мы имеем на сегодня? Дискус? не популярен в РФ, гиперркоментс?- 400уе в год не серьезно для издателя, про cacle вообще молчу. Есть с кем или куда написать идею?)
stella-stan
28 января 2018, 22:27
Здравствуйте, Яндекс. Ну что за дела? Мы стараемся, делаем ленты, а Вебмастер их принять не может, пишет "Сервис временно недоступен, поэтому проверка статуса обработки RSS-канала не удалась."
Реклама Адсенс, подключенная через ADFOX, в предосмотре Вебмастера не видна. Смысл тогда это делать?

Ограничения на кол-во картинок на странице... ну вроде понятно, но для нашей тематики такие урезания убивают смысл контента.
И вообще зачем эти турбо, если внизу каждой такой страницы ссылка на "Полную версию"? Это что - мобильные анонсы страниц такие? )) А кто то захочет посмотреть полную версию, ознакомившись вначале с таким кастрированным "анонсом"? Сомневаюсь...
stella-stan
28 января 2018, 22:50
Яндекс, скажите пожалуйста, что значит в Вебмастере, в разделе Турбо, "Если вы используете авторизацию для доступа к RSS-каналу, укажите логин и пароль." Это как понимать? Авторизацию для кого?
kamchatka
1 февраля 2018, 10:56
Яндекс, у гугла для амп есть валидатор, можете у себя что-то такое сделать? Не хочет есть ленту, пишет – ошибка загрузки, хотя все запросы от яндекса к ленте в логах сервера с кодом 200. Что за ошибка, непонятно.
prnewkinoru
20 февраля 2018, 07:28
Острова умерли так и не родившись, и турбо-страницы умрут.
internewsmaker
23 февраля 2018, 11:33
Скажите, если у меня на сайте 180 000 страниц. Я смогу сделать их турбо-страницами? У вас нет ограничений на объем файла RSS? Хотя мне страшно представить сколько будет весить моя RSS лента и как ваш робот будет ее выкачивать ((
Сергей Мочалов
3 марта 2018, 17:55
Почему валидация Турбо страниц вечно ошибается? URL фида не запрещен к индексации, но Яндекс.Вебмастер все равно настаивает что запрещена! Может вы как то синхронизируйте их работу? откуда при добавлении Турбо-фида берется информация о robots.txt и его директивах? может стоило бы запрашивать свежую информацию о директивах robots.txt а то уже не первый раз валидатор турбо жалуется на ошибки которых по факту нет!
biznesmenam
9 марта 2018, 13:52
Как сделать, чтобы в выдаче выходил сниппет сайта, который ведет, к примеру, на страницу https://biznesmenam.com/ и чтобы рядом была ссылка турбостраницы????
То есть был выбор пользователя выбрать, переходить на турбостраницу или же на страницу сайта. Так выходят сайты syl , sovets и другие в выдаче яндекса. 
rivetweb
10 марта 2018, 11:41
как то можно автоматически импортировать контент в канал dzen?
насколько я понял сейчас можно импортировать только сайта.
но что если у меня сайта нету и а инфу публиковать надо автоматически. т.к вручную замучаются редактировать.


будет ли такая возможность в будущем или же импорт rss лент может быть с любого доступного в интернте ресурса который не обязательно является сайтом? 
DigitalContext.2015
26 марта 2018, 11:09
Скажите, можно встроить в турбо-страницу форму заявки или калькулятор расчета чего-нибудь?
Роман Медведев
3 апреля 2018, 11:20
Валидация экспорта проходит, а в поиске почему-то турбо-страниц нет, только их обычные версии, почему?
illarionoffdan
7 апреля 2018, 14:49
Добрый день!

Внедрили турбо страницы, не будем лукавить, разумеется в надежде получить большее количество трафика с мобильной выдачи.

Что имеем в результате, мало того что в выдаче стоят сайты с явной аффелированностью, так еще и зеркала сайтов заблокированных Роскомнадзором месяц назад.

Вот живой пример



Контора 1

mrcredits.su
dengivsem.su
btk-alians.su

wincred.su
litecred.su
herbst.su
zaymuzaym.ru
stcred.ru
addcred.ru
fedcred.ru
onecred.ru


Контора 2

dobrodengi.pro
ruszaim.pro
brokki.pro
dobrozaimov.ru
ligabankov.ru



3
finalcredit.org
megazaym.com


Сайтов у данных контор еще больше чем приведено в списках, не стали засорять длинными портянками данный блог.



Тяжело понять как строиться выдача, вроде выполняем все Ваши рекомендации, а сайты с явными нарушениями находятся в ТОПах, глядя на это опускаются руки.
fb2012
4 июня 2018, 17:15
Здравствуйте.
1. Как можно проверить домен на санкции Яндекса до покупки (т.е. до добавления в Вебмастер)? А то покупаю домен, добавляю в Вебмастер и выясняю, что он под фильтром.


2. Влияет ли отрицательно на ранжирование то, что многие картинки на сайте подключены с других серверов? (Т.е. через <img src=""> показывается картинка, к-я находится не на этом сайте, а на другом).
ruslan.filonow
24 сентября 2018, 12:27
Здравствуйте. Можно ли задать цели для конверсионных элементов Турбо страниц и как это сделать?
webadmin@awaro.ru
28 сентября 2018, 00:06
Приветствую! Вы бы прежде чем добавлять сюда
https://tech.yandex.ru/turbo/
ресурсы где есть ваши турбо модули проверяли их тут хотя бы
https://warez-hunter.com/
а то какой то зашквар получается.. кто у вас там этим занимается?
Стукните ему по лбу.
Арина
20 октября 2018, 14:49
Как их отключить? Как их развидеть? Я спрашиваю как пользователь. У меня 29-дюймовый монитор. Меня устраивает медленная загрузка. Мне не нужны эти раскатанные рулоны туалетной бумаги вместо сайта. И я не хочу скроллить до посинения и делать лишний переход на сайт, чтобы добраться до его нормального состояния.
Ответьте мне, как отказаться?
Уже до истерики дело дошло у меня. Адский дискомфорт. Я ненавижу узкие убогие сайты. А тут весь интернет мне таким сделали — в заботе о пользователе. Спасибо за такую заботу, но мне такое не надо...
Нельзя так издеваться над людьми. Вот так нельзя: https://yadi.sk/d/9FtwdqeJkzfmkQ

anstrem
3 декабря 2018, 13:41
Подскажите, а на турбо-страницах когда нибудь появится возможность выбора характеристик товара ? В одежно-обувной тематике например типичная карточка товара содержит в себе как минимум вариации товара по размеру и соответстветствующая ей турбо-страница по идее должна бы тоже показывать имеющиеся в наличии размеры и позволять выбрать нужный - иначе непонятно что должно добавляться в корзину по нажатию кнопки "Купить"
fletcherlind
10 декабря 2018, 23:17
Написали весьма объемную статью про турбо-страницы на основе личного опыта.


Возможно, кому-то будет полезна ;)
Обновлено 10 декабря 2018, 23:18
Александр
18 декабря 2018, 11:39
Добрый день! Раньше турбо были через RSS, потом добавил источник YML. После убрал RSS источник через item false. Потом удалил в вебмастере источник RSS. Теперь для источника YML нет страницы с поиске. а RSS источник показывает ленту в выдаче. Хотя написано добавлено 335 страниц и удалено 332 (страниц в поиске 319). КАК ПОЛНОСТЬЮ удалить все данные что были в RSS и оставить только YML для интернет-магазина?!
Alexandr Gorbunov
8 февраля, 03:43
Александр,
идентичная проблема с обновлением канала. Страница полностью удалена, но карточка Яндекс.Турбо висит в выдаче. Кэш почищен. (
Dominar
4 января, 09:05
Спасибо, но не надо. Протестировали. На обычных стр. отказы макс. 6%. На турбо - доходит до 72%. Как-нибудь без турбо обойдемся.
Рай77
14 февраля, 20:23
Здравствуйте. После сегодняшнего обновления выдачи мой сайт выпал из "турбо". В вебмастере всё перезагрузил, выдаёт "без ошибок", но при просмотре страницы: "Ошибка Невозможно отобразить страницу". В поддержку написал, тишина.
Рай77
19 февраля, 16:04
Здравствуйте. Напомню о своём вопросе...
Поддержка не отвечает. Сайт забанен в турбо-версии, хотелось бы узнать причину.
Рай77
28 февраля, 20:33
Вопрос всё ещё не решён. Поддержка один раз ответила, около недели назад и тишина. Проверка (диагностика) турбо страниц в вебмастере не работает.
poceshkovskii
29 марта, 19:53
Здравствуйте! Подскажите, как удалить группу турбо-страниц из индекса? Отключил ненужные ленты RSS, сделал запрос на удаление к API. Но Метрика показывает что просмотры данных страниц еще есть.
603@n-kabel.ru
17 апреля, 10:58
На сайте более 200 тысяч товаров, загружаю через yml в турбостраницы.
Сколько максимальное кол-во товаров в файле yml?
stihophone
4 мая, 18:05
Уважаемые разработчики Яндекса! Тоже думаю, стоит тратить время и силы,   подключать данное нововведение для интернет магазина. Скорость оно, конечно, хорошо, но для этого у сайтов есть мобильная верстка, мобильная версия, при необходимости, они тоже облегчают контент,  скрывают не нужные элементы итп. Их разработка производится по определенным принципам мобильного веб мерчандайзинга. 


Стоит ли скатываться до такого примитивизма как Турбо страницы? 
Проверили ли разработчики Яндекса маркетинговую эффективность Турбо страниц на собственном проекте Беру.ру? 
Если да, может быть хотя бы некоторые цифры озвучить, как конверсия меняется итп. 

Обновлено 4 мая, 18:09