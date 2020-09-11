Каждое лето в Екатеринбурге проходит фестиваль уличного искусства «Стенограффия». На него съезжаются художники из разных стран — они работают прямо на улицах, превращая стены домов, трансформаторные будки, распределительные щиты и другие элементы городской среды в арт-объекты.

Фестиваль заканчивается, а работы остаются. За одиннадцать лет — столько проводится «Стенограффия» — в Екатеринбурге появилось около двухсот арт-объектов, которые стали новыми достопримечательностями города.

Граффити «Стрелы», авторы Никита Nomerz и Стас Bags

Не все произведения, оставленные участниками «Стенограффии», можно найти без подсказок. Художники рисуют на глухих торцах пятиэтажек, в подземных переходах, на опорах мостов и в других местах, известных только местным жителям. Чтобы у поклонников уличного искусства из других городов и стран была возможность познакомиться с наследием «Стенограффии», Яндекс.Карты разработали специальный экскурсионный маршрут. Он охватывает арт-объекты, расположенные в центре Екатеринбурга — на проспекте Ленина и в его окрестностях.

Подборка «Где смотреть современное уличное искусство» на Яндекс.Картах

Если вы находитесь в другом городе, подборку с арт-объектами можно посмотреть на Яндекс.Картах. Из неё можно узнать, где находится то или иное произведение, кто его автор и в чём его особенности. А для тех, кто хочет изучить работы вживую, Яндекс.Карты и команда «Стенограффии» разметили маршрут на местности. Приезжайте в Екатеринбург, ищите на асфальте пунктирную линию фиолетового цвета и следуйте по ней. Вы последовательно увидите все 29 арт-объектов «Стенограффии», которые вошли в подборку Яндекс.Карт. Рядом с каждой работой есть QR-код: наведите на него камеру смартфона, чтобы узнать подробности.

Фиолетовая линия нарисована горячим пластиком, так что её не смоют дожди и не сотрут подошвы прохожих. Протяжённость маршрута — около девяти километров. Экскурсия по арт-объектам займёт два-три часа, если двигаться неспешным шагом. Приступить к осмотру можно в любой точке маршрута.

В числе арт-объектов, которые вы увидите на маршруте, — портрет Юрия Гагарина кисти харьковского художника Андрея Пальваля, работа Покраса Лампаса в арке у кинотеатра «Салют» и гигантский — площадью более 500 квадратных метров — мурал «Бумажный самолётик», созданный немецкими мастерами Wow123 и Case.

Традиция размечать разными цветами пешеходные маршруты для туристов существует в Екатеринбурге уже давно. Помимо фиолетовой, в городе есть синяя, красная и жёлтая линии. Синяя линия проходит по местам, связанным с судьбой царской семьи. Красная (для пешеходов) и жёлтая (для велосипедистов, скейтеров и роллеров) линии рассказывают гостям Екатеринбурга об истории города.