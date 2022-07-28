Внимание, это не Алиса

Звонок с неизвестного номера. Вы решаете ответить — вдруг что-то важное — и слышите знакомый голос: «Привет, я Алиса». Голос предлагает что-нибудь заманчивое — например, новый способ быстро заработать денег на бирже.

Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, — положить трубку. Это ненастоящая Алиса. Она не имеет никакого отношения к Яндексу, зато имеет прямое отношение к злоумышленникам, которые хотят получить доступ к чужим банковским картам. Первое, что они стремятся сделать, — войти в доверие. Наши пользователи привыкли доверять Алисе, и злоумышленники пытаются этим воспользоваться.

Как злоумышленники подделывают голос Алисы Звонки от имени Алисы получают в том числе и сотрудники Яндекса — и иногда даже успевают их записать. Мы изучили записи и пришли к выводу, что сообщения начитаны человеком, который подделывает голос Алисы. Наша Алиса популярный персонаж, и её часто пародируют — например, на «Ютубе». У злоумышленников это получается неумело, но фальшивку не всегда можно распознать с первого раза.

Телефоны, с которых звонит «Алиса», заносятся в чёрный список — чтобы определитель номера, который встроен в приложение Яндекс, заранее предупреждал, что трубку брать не стоит. Но совсем победить злоумышленников сложно, они постоянно меняют номера. Меняться может и текст, который зачитывает робот. Тут всё зависит от фантазии телефонных спамеров.

Настоящая Алиса действительно умеет управляться с телефоном. Подписчики Плюса могут попросить её отвечать на подозрительные звонки, записывать разговоры и присылать расшифровки. Или, например, по вашей просьбе Алиса может набрать номер из адресной книги. Но она никогда и никому не будет звонить сама.

Чтобы обезопасить себя от уловок, достаточно знать: если вы слышите в трубке голос Алисы — это обман. Пожалуйста, расскажите об этом вашим близким.