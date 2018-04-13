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Блог Яндекса

Вот это номер

Раздаётся звонок, на экране незнакомый номер. Вы берёте трубку, и бодрый голос предлагает взять кредит, подключить интернет от нового провайдера, пройти опрос или сходить на косметическую процедуру. Иногда звонят люди, иногда — роботы, с которыми даже нельзя поругаться. Противостоять спамерам трудно: звонки идут с разных номеров, так что «чёрный список» в телефоне практически бесполезен.

Сейчас в базе Справочника — около пяти миллионов российских организаций. База регулярно пополняется и обновляется.

Мы научили мобильное приложение Яндекс определять, кому принадлежит номер, с которого вам звонят. Если это звонок из организации, которая есть в базе Яндекс.Справочника — скажем, из банка, — вы увидите на экране её название и сферу деятельности. Если номера в Справочнике нет, приложение попробует распознать цель звонка — например, сообщит: «Возможно, это реклама».

Слева — звонок от организации, которая есть в Справочнике. Справа — звонок с неизвестного номера

Построить догадку о цели звонка помогают отзывы пользователей. Отзыв можно оставить в приложении — оно показывает список последних разговоров — или в поиске Яндекса: введите номер, и вам предложат рассказать, кто с него звонил.

Кроме отзывов, учитываются дополнительные сведения: например, продолжительность разговоров — люди обычно не ведут со спамерами долгих бесед — и частота звонков с того или иного номера.

Определитель номера доступен в приложении Яндекс для Android. Его можно включить или отключить в настройках программы. Подробнее о том, как устроена технология распознавания цели звонка, читайте в блоге Яндекса на «Хабрахабре».

32 комментария
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kuma
13 апреля 2018, 17:48
Для iOS? В планах/в скором времени/вот-вот релиз будет?
©ШвЕц АрTёМ
13 апреля 2018, 23:03
А отдельное приложение «телефон» не хотите создать?
we-wave
14 апреля 2018, 10:45
Круто! ждем для  IOS
Magadum-Ekb
14 апреля 2018, 11:08
В Яндекс.Лаунчер не планируете встроить данную функцию?


Нет желания устанавливать дополнительное приложение в 30 Мб весом, чтобы использовать его лишь как АОН.
Обновлено 14 апреля 2018, 11:10
asa111asa
14 апреля 2018, 16:59
Magadum-Ekb,
У Яндекса помнится эта функция ещё в прошлом году появилась в Яндекс-картах. Если пользуетесь ими, то не нужно ничего ставить.
Magadum-Ekb
14 апреля 2018, 21:37
asa111asa,
 "помнится"?
1. Оно работает?


2. "Это работает, если организация есть на картах".
Немного разный функционал, да?


3. В своём вопросе я подразумеваю отсутствие необходимости задействования и запуска дополнительного приложения.
Почему бы не попробовать справиться средствами уже работающих? Если это возможно, конечно.
Иван Туловский
15 апреля 2018, 11:04
Яндекс для людей.Поэтому он лучше Гугла.
daftix
18 апреля 2018, 09:46
Иван Туловский,
Аминь
Дмитрий
15 апреля 2018, 16:13
Потрясающая идея, очень актуальная и полезная. Спасибо!!!  Есть важное предложение -  чтобы смартфон сразу блокировал спамеров и даже не раздавался вызов. Добавьте пожалуйста данную опцию.
Обновлено 15 апреля 2018, 16:14
DmitryFizteh
16 апреля 2018, 11:02
У Kaspersky WhoCalls появляется конкурент
quber-pro
17 апреля 2018, 13:57
Когда будет для iOS?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса20 апреля 2018, 17:35
Здравствуйте. Да, версия для iOS есть в планах.
daftix
18 апреля 2018, 09:47
iOS вроде как не дает приложениям данные звонков. Я правильно понимаю, что для айфонов такой фишки не будет в принципе?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса20 апреля 2018, 17:36
Здравствуйте. Для iOS планируем сделать версию, но набор возможностей будет чуть иным.
Smoki--Mo
19 апреля 2018, 17:48
Полезная штука. Спасибо
rab0ta2k13
20 апреля 2018, 10:47
По комментам видно, что сидят дилетанты))))) Представьте такую ситуацию, покупаете номер для IP\SIP телефонии и не знаете какая у него была до этого история (расскажу на своем опыте, купили номер, а он раньше принадлежал барыге с вебмани, который давал кредиты и потом от него отказался, а когда мы купили нам стали звонить коллекторы xDDDDDD ). И на наши номера Яндекс выдает, что звонят спамеры))) ахахахахах. Теперь понятно почему в Директе появился раздел Справочник и мы его благополучно не заполнили, хотя спам ни какой не ведем!!!! Если это спамер-новый провайдер - подняли трубку и послали нахрен, если какие-то коллекторы - послали нахрен и поставили в черный список. Роботы от Яндекса никогда не узнают и не предугадают звонит спамер\бот или ещё какая-то дичь, а для вас это может быть реально нужный звонок и вам выдастся "Возможно реклама" )))))))) Проще поднять трубку и спросить цель звонка, если тебе это лично не нужно положить трубку или сказать "Нет".


И по поводу отзывов всегда найдутся уникомы или конкуренты, которые таким образом начнут ложить ВАМ БИЗНЕС!!! Думайте головой!!! А не "о это прикольненько и все сделают за меня".
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса20 апреля 2018, 10:49
Если ваш номер определяется, например, как коллекторский, а вы занимаетесь чем-то совсем другим (просто раньше номером пользовались коллекторы) — сообщите нам. Если организация есть в Справочнике, то определитель номера будет показывать её название. Гипотезы вида «Возможно, это реклама» строятся для номеров, которых в Справочнике нет.
rab0ta2k13
20 апреля 2018, 11:00
Света Чистякова,
Светлана, хотим сами решать, чтобы отображалось название компании, а если не хотим, чтобы не показывалась, то точно не с надписью: "Возможно, это реклама". Как писал выше уникомы и конкуренты могут положить бизнес через отзывы в вашем приложении. Есть живые примеры только через другие сервисы, поэтому это уязвимость для любого бизнеса. Понятно, что вы хотите добиться лучшего, но вы не продумали факт злых умов.
Сергей
25 апреля 2018, 11:10
rab0ta2k13,
никто из спамеров не хочет, чтобы его определяли как спамера. К счастью, голосовать будут не они, а пользователи.
rab0ta2k13
26 апреля 2018, 17:43
Сергей,
причем тут спамеры? Я говорю про людей, которые смогут таким образом вредить любому бизнесу! Посмотри как в америкосии перехватывали звонки в ФСБ и поймешь о чем идет речь
Обновлено 26 апреля 2018, 17:44
Александр
7 мая 2018, 14:53
Узнал случайно зайдя в этот блог... А можно как-то это более распространить инфу, все же реклама не помешает хотя бы в самом яндексе :)
bigdizel
11 июня 2018, 11:09
Добрый день, слушайте, у меня стоит сейчас звонилка drupe, ну так вот она тоже показывает названия звонящих если они записаны у кого-то в том же приложении. Когда называю имя клиента, у него всегда  недоумение, мол откуда знаете, я вам вроде не представлялся и раньше не звонил?  Говорю, что я один из участников битвы экстрасенсов, 3-й сезон смотрите, я там который лысый...  У меня так же стоит яндекс браузер, с той же Алисой, андроид 8-й. Перерыл все настройки браузера и нигде не нашел определителя номера. Помогите! И да, яндекс меня последнее время радует все больше, изменил с Алисой хрому, гуглу и вообще... Жду с нетерпением от вас вашей собственной звонилки, думаю она будет лучше того же друпа и всех других вместе взятых.
Обновлено 11 июня 2018, 11:12
bigdizel
11 июня 2018, 12:40
bigdizel,
вопрос снимается, все решилось установкой приложения "Яндекс - с Алисой"
Кирилл Быков
14 сентября 2018, 16:49
Так что там с версией для iOS?
Павел
15 сентября 2018, 22:41
У 2ГИС эта функция очень давно работает. В IOS во всяком случае. А у них база поболее, чем в  Яндексе (наверное))))
anfisa234
19 сентября 2018, 10:21
А где ссылка на это приложение или как оно называется, чтоб скачать?
Владислав
19 сентября 2018, 10:47
anfisa234,
вообще-то там есть ссылка. Приложение называется "Яндекс".
Андросов Алексей
27 сентября 2018, 13:40
Спасибо! Google встроили в сам телефон подобную вещь, но срабатывает через раз, посмотрим как будет справляться Яндекс.
info@kuspehu.online
7 марта 2019, 10:41
Под iOS есть приложение Кто звонит. Там тоже база огромная. 
bj-t
15 мая 2019, 15:06
А почему не работает на iOS ниже 12 если сама функция аже в 10 оси появилась?!
Тот же 2ГИС спокойно подключается.
polyakov.fedor2018
2 июля 2019, 16:30
смс приходят с номера 50. кто это
F_L
сегодня, 12:49
А можно эту тулзу отдельно от всего выпустить? Или NumBuster! Kexit пользоваться?