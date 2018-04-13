Вот это номер

Раздаётся звонок, на экране незнакомый номер. Вы берёте трубку, и бодрый голос предлагает взять кредит, подключить интернет от нового провайдера, пройти опрос или сходить на косметическую процедуру. Иногда звонят люди, иногда — роботы, с которыми даже нельзя поругаться. Противостоять спамерам трудно: звонки идут с разных номеров, так что «чёрный список» в телефоне практически бесполезен.

Сейчас в базе Справочника — около пяти миллионов российских организаций. База регулярно пополняется и обновляется. Мы научили мобильное приложение Яндекс определять, кому принадлежит номер, с которого вам звонят. Если это звонок из организации, которая есть в базе Яндекс.Справочника — скажем, из банка, — вы увидите на экране её название и сферу деятельности. Если номера в Справочнике нет, приложение попробует распознать цель звонка — например, сообщит: «Возможно, это реклама».

Слева — звонок от организации, которая есть в Справочнике. Справа — звонок с неизвестного номера

Построить догадку о цели звонка помогают отзывы пользователей. Отзыв можно оставить в приложении — оно показывает список последних разговоров — или в поиске Яндекса: введите номер, и вам предложат рассказать, кто с него звонил.

Кроме отзывов, учитываются дополнительные сведения: например, продолжительность разговоров — люди обычно не ведут со спамерами долгих бесед — и частота звонков с того или иного номера.

Определитель номера доступен в приложении Яндекс для Android. Его можно включить или отключить в настройках программы. Подробнее о том, как устроена технология распознавания цели звонка, читайте в блоге Яндекса на «Хабрахабре».