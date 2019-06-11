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Возьмите на заметку

Записать важный телефон на бумажке и через пять минут её потерять. Составить список покупок и в магазине обнаружить, что он остался дома. Чтобы нужная информация всегда была под рукой, сохраните её на Яндекс.Диске — в разделе «Заметки». С заметками можно работать в приложении Диска для Android, в Диске 3.0 для Windows или прямо в браузере. Содержимое раздела синхронизируется между устройствами. Можно начать составлять заметку на рабочем компьютере, а продолжить — в метро на смартфоне.

Раздел с заметками пригодится, когда нужно записать номер телефона, рецепт пирога, расписание уроков или любую другую информацию, которая может понадобиться в дальнейшем. В «Заметках» ­можно вести списки дел и покупок — или записывать туда идеи и мысли, которые важно не забыть. Если заметка нужна постоянно, закрепите её вверху — так она всегда будет на виду. А ещё к заметкам можно прикладывать фотографии: например, снимки квитанций или объявлений.

В Диске 3.0 для Windows и в приложении для Android заметки работают даже без интернета. В офлайне можно просматривать старые записи и создавать новые. Изменения синхронизируются с облаком, как только вы снова подключитесь к сети.

Раздел с заметками доступен в последней версии приложения Диска для Android, в Диске 3.0 для Windows и прямо в браузере — по адресу disk.yandex.ru/notes.

41 комментарий
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rvtis
11 июня, 12:13
Необычно! Попробуем...
Хорошо бы еще сделать возможность создавать древовидную структуру и тогда — прощай Evernote :)
cheevster
11 июня, 14:50
rvtis,
лайк
Владислав
11 июня, 15:39
rvtis,
+
rustavy
12 июня, 14:04
rvtis,
+. Хотя, еще бы теги... :)
Дмитрий
15 июня, 15:41
rvtis,
+  Добавьте основные функции evernote  и будет бомба
Дмитрий
11 июня, 12:34
Очень спасибо. Но не хватает функции "поделиться заметкой".
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса11 июня, 15:36
Дмитрий,
расскажите, в каких ситуациях вы бы пользовались такой функцией и как ожидали бы, чтобы она работала?
Владислав
11 июня, 15:40
Dedvlaptyah,
Сделайте функционал как в "OneNote".
Дмитрий
11 июня, 16:15
Dedvlaptyah,
Ситуация 1: проверяю некие бумажные работы, замечания коротко фиксирую "лист3, кв69, " и таких замечаний от 1 до 10 в пачке; затем этот список я отправляю (копирую) производителю работ для корректировки. Очень удобно этот список читать/править в облаке с доступом и с ПК и с телефона в любом месте. Ситуация 2: ёмкие короткие мысли соцсетям доверять не хочу, а в блокнотик бы записал себе и при случае переслал бы другу/жене/маме/... . В бесконечной переписке это может потеряться в истории, а в заметочке останется.
Ожидание работы: ничего сверхъестественного - переслать (одну или несколько заметок разом) в СМС, в мессенджер, в почту, (хотелка со звездочкой) в Я.Записки.
azimsky
11 июня, 17:37
Dedvlaptyah,
в Google Keep использую для совместного списка покупок, например.
Руслан
11 июня, 12:56
Шикарно, ребята! Обкатаем, будем пользоваться!)
RistiCore
11 июня, 14:34
Если добавится какая-нибудь фича по структуризации заметок (например, хэш-теги), а так же возможность ставить нотификаторы (reminders), то можно использовать вместо google keep.
Виталий
11 июня, 14:43
Чет не вижу в приложении для Винды заметок. 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 июня, 15:15
Если у вас Диск 3.0, попробуйте по сочетанию Ctrl+Alt+B.
Виталий
11 июня, 15:22
Света Чистякова,


Версия 3.какая-то. 
Без сочетаний клавиш как открыть?
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса11 июня, 15:31
Виталий,
после установки, на рабочем столе у вас должен появиться отдельный ярлык для запуска программы. Или же её можно запустить соответствующим пунктом меню, если нажать правой кнопкой по значку Диска в области уведомлений.
Обновлено 11 июня, 15:32
Виталий
11 июня, 18:00
Dedvlaptyah,

3.1.5
На столе нет, видимо удалил. Нашел по вашему пути. Странно конечно, что нет в самом приложении. 
alexartukov
11 июня, 14:44
Настольный Яндекс.Календарь не работает (и не будет, видимо) на мобильных устройствах. История стародавняя. 

Вопрос - зачем мне заметки, которые нельзя связать с Календарем, которого, в свою очередь - тупо нет :)

the-pisikak
20 июля, 19:22
alexartukov,
ребята из Я.Календаря обещали как-то, что нас всех ждет грандиозный сюрприз. Надеюсь, речь шла именно о мобильной версии. Давайте надеяться вместе. 
XForceD
11 июня, 20:48
Был бы очень рад если в заметки можно было добавить трек из яндекс музыки\радио в один клик.
rstepand
12 июня, 12:25
Спасибо за полезный функционал. 
Следующий шаг - добавление в "заметки" напоминаний, интеграция с сервисом Я.Календарь, добавление рукописного ввода, поддержка различных тэгов (чтобы проще было искать заметки).... :)
Науменко Вячеслав
13 июня, 08:59
Зачем соединять разные приложения, кто-то не пользуется диском но интересны заметки, понятное дело что за счет одного вы хотите народ пригнать в другое. Но увы ребят, вы мне на диске два раза как то удаляли все файлы, причем даже на компе. В подарок я получил пару гигов :)
Науменко Вячеслав
13 июня, 09:00
Хотя нет, вообще ничего не дали :)
amx3000
13 июня, 09:59
В последней версии Яндекс.Диск для андроида не нашел заметок. Нашел только в Яндекс.Диск Бета.
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса13 июня, 11:33
amx3000,
попробуйте закрыть приложение и открыть его снова. Именно уберите из списка открытых, а потом зайдите в приложение снова. Заметки в приложении должны появиться. Если не появятся - напишите нам в поддержку через форму обратной связи, мы обязательно поможем.
Михаил
13 июня, 13:13
Dedvlaptyah,
тоже не вижу. 4.17.1 последняя, судя по плеймаркету. Перезапустил, тоже нет. В бете есть.
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса13 июня, 13:47
Михаил,
напишите нам, пожалуйста, через форму обратной связи в настройках приложения.
Evgeniy Markin
13 июня, 10:00
Ура, спасибо. Хотелось бы в идеале, что-то аналогичное OneNote и Evernote, с возможностью вставлять картинки в текст и устанавливать напоминания.
stangogen
13 июня, 10:54
1. Уважаемый Яндекс, если у Вас нет планов сделать «Заметки» по своей функциональности хотя бы приближенным к Evernote или OneNote, то не стоит тратить деньги и развивать данный сервис! Еще один НЕдоделанный Google Keep никому не нужен. Не копируйте ошибки Google.
2. С учетом того, что большенство молодых людей и стартаперов работают на MacBook, то очень странно что нет приложения с заметками для macOS на старте проекта. Но надеемся, что на подходе версия и под macOS.
Wetbrash
13 июня, 18:30
отлично! Everton слишком наворочен, встроенные заметки не облачны.
Яндекс - красаучэки!
Геннадий Лазарев
14 июня, 10:43
Привет. 
Давно, если не с самого начала, речь шла о списках покупок, напоминалках и тому подобном функционале для Алисы, которая, кстати и так умеет быть здорово полезной, особенно если нужно быстро открыть что-то. И, знаете, это вполне можно было бы эффективно интегрировать с системой заметок Яндекс.Диск. Что, помимо прочего, может мотивировать начать пользоваться приложением Диск и самим сервисом. Почему бы и нет? Даже в самом простом варианте это было бы мило. 


По крайней мере я для себя Диск не нахожу особо привлекательным и, откровенно говоря, большей частью пользуюсь гугловским аналогом. Пока. 
То есть, вот это всё очень хорошо.  Просто не для всех. Я не пересяду на Диск плотнее из-за возможности хранить и менять вот так какой-то текст,  не поставлю из-за этого и приложение. Даже со стороны с заметками это воспринимается несколько громоздко. Полагаю, что не я такой один. Но, зато в таком случае упомянутый выше интерактив с Алисой это то, как хочется видеть сервис в контексте заметок и вместе с тем это то, как Яндекс могли бы извлечь пользу от  наличия каждого из сервисов работающих вместе, причем в таком формате, в каком многие другие приложения работать сейчас просто не могут.  Нет у них голосового помощника, нет у них и облачного хранилища, которое и без Алисы даст доступ к нужной информации. Ради чего можно было бы гораздо серьезней отнести к предложениям сервисов Яндекс. 
Если подумать, то когда в один прекрасный день можно будет голосом одной\парой команд закинуть в TODO'шник что-то между делом, то это будет просто превосходно.
Достаточно, чтобы не пользоваться этим делом было бы просто глупо.
Обновлено 14 июня, 10:45
madcept
14 июня, 15:26
Вопрос: при добавлении в заметку фотографий уменьшается место на Яндекс диске или нет? 
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса18 июня, 15:11
madcept,
 нет, в этом случае фотографии место на Диске занимать не будут.
Обновлено 18 июня, 15:11
nazar.zavertnev
20 июня, 10:26
Ещё бы напоминания и было бы класс. Где тут сделать добровольный донат?
Андрей Пилотов
26 июня, 10:28
Нужен нормальный граббер, как в Evernote, OneNote или Nimbus Note. Или хотя бы, добавить пункт в контекстное меню к выделенному тексту на странице "Отправить в ЯЗаметки".
Андрей Пилотов
26 июня, 10:35
И , как уже писали выше, если нет планов развить ваши заметки во что-то более приличное - с папками, структурами, хештегами, поиском и пр., то хвастаться тем, что они у вас есть - глупо. Потому что есть и google keep, и Simplenote и еще с десяток подобных мультиплатформенных приложений с облачной синхронизацией.
Денис
26 августа, 11:37
Андрей Пилотов,
+1
Laptenok Roma (Лаптенок Рома)
26 июля, 09:30
Почему мы не видим тонкий мир вокруг нас*? Дело в том, что колбочки на сетчатки нашего глаза находятся не в правильной последовательности! Синий и Красный цвет не на своём месте, и не могут пропускать другие цвета через себя. Наш воздух не такой уж прозрачный и без душный, он полон жизнью как правило ночью! Так как днём мешает солнечный свет, витамин Д или избыток его не даёт Человеку почуствовать «Тонкий мир вокруг нас» #Laptenokru ..
Роман Кораблин
2 августа, 04:07
Надеюсь, что заметки яндекса составят конкуренцию Evernote, по ряду причин сервис яндекса мне кажется удобнее, пока правда функционал немного отстает, а так мне очень нравится. 
Александр
20 августа, 00:39
Планируется ли выделить Яндекс.Заметки в отдельный продукт? Ну хотя бы приложение отдельное? Ну пожалуйста.
Денис
26 августа, 11:37
Александр,
+1
полностью поддерживаю!
запихивать заметки в диск глупость какая-то...