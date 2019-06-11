Возьмите на заметку

Записать важный телефон на бумажке и через пять минут её потерять. Составить список покупок и в магазине обнаружить, что он остался дома. Чтобы нужная информация всегда была под рукой, сохраните её на Яндекс.Диске — в разделе «Заметки». С заметками можно работать в приложении Диска для Android, в Диске 3.0 для Windows или прямо в браузере. Содержимое раздела синхронизируется между устройствами. Можно начать составлять заметку на рабочем компьютере, а продолжить — в метро на смартфоне.

Раздел с заметками пригодится, когда нужно записать номер телефона, рецепт пирога, расписание уроков или любую другую информацию, которая может понадобиться в дальнейшем. В «Заметках» ­можно вести списки дел и покупок — или записывать туда идеи и мысли, которые важно не забыть. Если заметка нужна постоянно, закрепите её вверху — так она всегда будет на виду. А ещё к заметкам можно прикладывать фотографии: например, снимки квитанций или объявлений.

В Диске 3.0 для Windows и в приложении для Android заметки работают даже без интернета. В офлайне можно просматривать старые записи и создавать новые. Изменения синхронизируются с облаком, как только вы снова подключитесь к сети.

Раздел с заметками доступен в последней версии приложения Диска для Android, в Диске 3.0 для Windows и прямо в браузере — по адресу disk.yandex.ru/notes.