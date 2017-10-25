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Внимание, впереди камера

Яндекс.Навигатор приходит на помощь, если нужно добраться в незнакомое место. В повседневных поездках, например с работы домой, ведение по маршруту часто не требуется — водитель и так знает, куда ехать. Но даже если дорога изучена вдоль и поперёк, всё равно возможны сюрпризы: мелкая авария на перекрёстке, укладка асфальта в правой полосе. В общем, приходится быть начеку.

Яндексу известно почти 20 тысяч камер разных типов. Это как камеры, которые контролируют скорость, так и те, которые следят за полосой.

Об местонахождении камер мы узнаём из разных источников. Например, их добавляют на карту сами водители и народные картографы.

Мы научили Навигатор сигнализировать о событиях на дороге, даже когда выключено ведение по маршруту. Приложение поможет быть в курсе обстановки: оно сообщит об авариях и дорожных работах и предупредит о камерах.

Подсказки Навигатор выдаёт заранее, чтобы водитель успел сориентироваться: скажем, сбросить скорость или перестроиться в другой ряд.

В настройках можно выбрать события, о которых вы хотите получать предупреждения

Чтобы получать предупреждения, необязательно держать Навигатор открытым. Если вы свернёте приложение или выключите экран, он всё равно продолжит давать подсказки. В случаях, когда помощь не нужна, достаточно закрыть Навигатор или отключить фоновые предупреждения в настройках.

О событиях на дороге Яндекс.Навигатору сообщают сами водители. Вы тоже можете оставить на карте предупреждение для других пользователей. Для этого не нужно отрывать руки от руля. Просто скажите: «Слушай, Яндекс. Тут ДТП. Добавь метку» — и на карте появится значок с отметкой об аварии.

22 комментария
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911
25 октября 2017, 15:12
Давно пора. Кстати не думали об обновлении камер в фоне? 
Вячеслав Смирнов
25 октября 2017, 15:47
отличная новость..,правда еще вчера прилетело обновление
kalisto74
25 октября 2017, 16:29
Изумительно полезное приложение!!!
Александр Ж.
25 октября 2017, 23:05
Ребят, вы дебилы что ли? 
Я даже не знаю куда писать, в каком разделе. 
Кто придумал этот дизайн Яндекса? (пока ещё пишу с большой буквы),
где вменяемая навигация? 
Кому вы ещё платите деньги за это? 
Где мои ранее сохранённые фотографии на диске? 
Где ваши контакты, где интерактивные связи? 
Вы что совсем обалдели? 
Косить под Гугл плохо, где тоже всё уже сложно, но тут то совсем ппц. 
Курс верный похоже заняли - потерять долю рынка в ноль. Так ведь так и будет.
Мне совсем не интересно тут уже находится.
Скорее всего придётся закрыть аккаунт и перейти на Гугл.
Удачи, вАМ тоько на неё расчитывать уже приходится.
Останутся только под этим  брендом ипешники таксиситы,
которых выдавят  тоже с рынка.

Обновлено 25 октября 2017, 23:08
filoisof
21 ноября 2017, 13:03
Александр Ж.,
плюсую.
вчера зашел на яндекс маркет...-что вы с ним сделали?
все чо было под рукой: фильтры навигация и т.п, куда-то пропало... воспользоваться не смог, пошел искать товар на другой агрегатор.
Xaxel3000
26 октября 2017, 01:54
Нормально. Это что же получается, Яндекс Навигатор "слушает",все о чём говорят в машине?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 октября 2017, 17:27
Здравствуйте. Это называется голосовая активация. Приложение анализирует входящий звуковой поток в поисках кодовой команды — «Слушай, Яндекс». Если команда прозвучала, значит, за ней последует голосовой запрос, так что для Навигатора это сигнал к переходу в режим распознавания речи. 


По сути, голосовая активация — не что иное, как способ перевести смартфон в режим распознавания без прикосновений к экрану. При желании её можно отключить в настройках Навигатора.
Stiffmaster
26 октября 2017, 09:57
Вот если бы навигатор Яндекса говорил какие камеры светят в спину, а таких сейчас все больше и больше, то можно было бы доверять информации о камерах. А так, для фона сойдет. Радар знает лучше где и какие камеры, как стреляют и куда стреляют и еще радар не вводит в заблуждение, когда въезжаешь на участок трассы, где ведется контроль средней скорости движения.
metro.fox
29 октября 2017, 13:03
с навигатором дружу давно! очень радует, что он развивается!
Обновлено 30 октября 2017, 00:01
seewolf.karimov
31 октября 2017, 10:16
Направил но указано название улицы в городе Сызрань, вместо улицы Асфальтовая, забито переулок Асфальтовый
evecska
5 ноября 2017, 10:42
подскажите! в машине стоит китайская магнитола на андройде 4.4.2.   Целый год навигатор обновлялся без проблем но обновление которое про ленд ровер не показывалось в маркете. я удалил навигатор. и теперь в маркете только старая версия навигатора  . Почему так и как решить эту проблемму?
evecska
5 ноября 2017, 21:49
evecska,
очень старая версия - 1.72
Lushanovpa
9 ноября 2017, 11:29
Яндекс, спасибо за новые обновы.
Вопрос - не планируется ли добавление озвучки от Леонида Володарского? Услышал его гнусавый прононс в рекламе МТСа, ностальгия накатила.
Кадыров Рафаил
10 ноября 2017, 22:21
Хорошо даже радар детектор есть.
coth
11 ноября 2017, 10:29
UWP приложение Карт когда обновите? До актуальной версии iOS/Android.



Зум глючит, а чтоб включить/выключить метки общественного транспорта нужно сделать 10 кликов.
AbuDanil
13 ноября 2017, 14:33
Больше женских голосов!
Озвучка Йоды никуда не годится - йода слова местами пересталять должен, а он лупит как все, только гнусавит.
Wit258
25 мая 2018, 00:10
не знаю как добавить информацию про камеры ?  Россия, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. ФАД М5 УРАЛ 601 КМ. штраф пришёл на превышение 
rost-selmash
29 октября 2018, 12:42
Неплохо бы подключить антирадар к телефону, хотя бы через микрофон, телефон  его точно слышит. Тогда яндекс бы сам мог обновлять ситуацию на дорогах
ilya-vityugov
19 апреля, 16:43
Когда будут фальконы?
Garry60
7 июня, 08:31
хотелось, чтобы навигатор предупреждал о повороте или ином маневре за 300-500 метров с обязательным голосовым предупреждением
Alex Keda
9 июня, 21:04
1. а где расстояние до камеры?
что толку от предупреждения если не знаешь когда оно закончится? километр ехать со сниженной скоростью, два, три, до конца пути?
ну хоть бы тренькало как-то пока не пересечёшь точку где камера стоит
2. превышение скорости - сделайте непрерывное тренькание на весь период пока скоросоть первышена, а не только на момент превышения. в идеале - настраиваемо, т.к. не всем необходимо
3. построил маршрут от москвы до крыма. ведёт как попало, а не только по платной дороге (в настройках разрешено использовать платные дороги). и это ночью, когда всё пусто и пробок нет. время на езду - сутки и 3 часа. при этом платные конкуренты с такой же опцией чётко выдали платную дорогу, время на дорогу сутки ровно и на 200 с лишним клометров короче...
com678
10 августа, 10:40
разве он предупреждает о камерах впереди?что то не заметил..лишь когда превышаешь сообщает!поясните?