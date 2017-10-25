Внимание, впереди камера

Яндекс.Навигатор приходит на помощь, если нужно добраться в незнакомое место. В повседневных поездках, например с работы домой, ведение по маршруту часто не требуется — водитель и так знает, куда ехать. Но даже если дорога изучена вдоль и поперёк, всё равно возможны сюрпризы: мелкая авария на перекрёстке, укладка асфальта в правой полосе. В общем, приходится быть начеку.

Яндексу известно почти 20 тысяч камер разных типов. Это как камеры, которые контролируют скорость, так и те, которые следят за полосой. Об местонахождении камер мы узнаём из разных источников. Например, их добавляют на карту сами водители и народные картографы. Мы научили Навигатор сигнализировать о событиях на дороге, даже когда выключено ведение по маршруту. Приложение поможет быть в курсе обстановки: оно сообщит об авариях и дорожных работах и предупредит о камерах. Подсказки Навигатор выдаёт заранее, чтобы водитель успел сориентироваться: скажем, сбросить скорость или перестроиться в другой ряд.

В настройках можно выбрать события, о которых вы хотите получать предупреждения

Чтобы получать предупреждения, необязательно держать Навигатор открытым. Если вы свернёте приложение или выключите экран, он всё равно продолжит давать подсказки. В случаях, когда помощь не нужна, достаточно закрыть Навигатор или отключить фоновые предупреждения в настройках.

О событиях на дороге Яндекс.Навигатору сообщают сами водители. Вы тоже можете оставить на карте предупреждение для других пользователей. Для этого не нужно отрывать руки от руля. Просто скажите: «Слушай, Яндекс. Тут ДТП. Добавь метку» — и на карте появится значок с отметкой об аварии.

