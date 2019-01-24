Вы только посмотрите

В тёплое время года, примерно с конца апреля по начало октября, на улицах российских городов можно встретить машину с логотипом Яндекса на двери и «скворечником» с фотокамерами на крыше. Это наш панорамомобиль — автомобиль, который снимает панорамы для Яндекс.Карт.

За прошлый год мы добавили на Карты больше 1,2 миллиона круговых панорам, снятых в 22 регионах России. Они охватывают почти 27 тысяч километров улиц и дорог. В этом посте мы расскажем о самых интересных местах, в которых за минувший год довелось побывать съёмочной группе Яндекса.

Космодром Восточный, Амурская область

Панорамы Восточного, первого российского гражданского космодрома, на самом деле были сняты в конце ноября 2017 года. Но поскольку на Картах они появились лишь в следующем году, мы решили включить их в эту подборку. Съёмочная группа Яндекса засняла два главных объекта Восточного — технический комплекс, где собирают и тестируют ракеты, и стартовый комплекс, где производятся запуски. А самое главное — на снимках можно проследить за стартом настоящей ракеты.

«Союз-2.1б» на стартовой площадке. Используйте стрелки, чтобы проследить за подъёмом ракеты

Запуск «Союза-2.1б» снимали одновременно с двух ракурсов: с крыши 52-метровой мобильной башни обслуживания — она используется для предстартовой подготовки ракеты — и с квадрокоптера в трёх километрах от стартовой площадки.

Футбольные стадионы

Перед чемпионатом мира по футболу мы добавили на Карты панорамы стадионов в десяти городах, принимающих матчи. Панорамы сочинской арены «Фишт» были и раньше — их отсняли к Олимпиаде. Заодно мы привели в порядок топонимику: снабдили названия улиц и других объектов на Картах транслитерацией, чтобы иностранным болельщикам было проще сориентироваться.

Футбольный стадион в Калининграде

Два стадиона чемпионата мира — в Калининграде и в Нижнем Новгороде — на панорамах можно осмотреть не только снаружи, но и внутри. Операторы установили камеру на штатив и засняли трибуны и выходы на футбольное поле.

Футбольный стадион в Нижнем Новгороде

Буддийские храмы в Элисте

В Калмыкию панорамомобиль Яндекса приезжал в июне. Он побывал в аэропорту Элисты и объехал улицы города. На панорамы попали городок Сити-Чесс, построенный к шахматной олимпиаде 1988 года, и главные буддийские храмы, включая Золотую обитель Будды Шакьямуни — крупнейший храм в республике.

Золотая обитель Будды Шакьямуни, Республика Калмыкия

Музей истории техники в Тольятти

Музей находится неподалёку от главного предприятия города — завода «АвтоВАЗ» и был создан по инициативе директора заводского НТЦ Константина Григорьевича Сахарова. На большой площадке под открытым небом собраны почти пятьсот экспонатов, от паровозов до спускаемых аппаратов космических кораблей.

Дизель-электрическая подводная лодка Б-307 в музее истории техники в Тольятти

Города Урала

Летом мы много снимали на Урале: обновили панорамы Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Кургана и впервые сфотографировали Ревду, Первоуральск, Каменск-Уральский, Златоуст и Миасс — уральские промышленные города, расположенные по обе стороны условной границы Европы и Азии.

Обелиск в окрестностях Первоуральска

Крымский мост

19-километровый автомобильный мост, соединяющий Керченский полуостров в Крыму и Таманский полуостров в Краснодарском крае, открыли в мае 2018 года. Рядом с ним на панорамах можно рассмотреть строящийся железнодорожный мост — движение поездов по нему обещают запустить в конце 2019 года.

Крымский мост через Керченский пролив

Граффити и инсталляции в Выксе

В Выксе, небольшом городе металлургов в Нижегородской области, с 2011 года проводится фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» — в нём участвуют уличные художники из России и зарубежья. По окончании фестиваля гости разъезжаются, а созданные ими произведения — граффити, скульптуры, инсталляции — остаются.

Арт-объект «Единорог» (автор — венгерский художник Габор Миклош Сёке) в центральном парке Выксы

Одна из самых масштабных работ участников фестиваля — граффити «Выкса 10 000» на стене Выксунского металлургического завода. Автор росписи, общая площадь которой превышает десять тысяч квадратных метров, — художник Миша Most.

Граффити «Выкса 10 000», Выксунский металлургический завод

Санкт-Петербург с воды

В июле мы опубликовали панорамы Петербурга, снятые с катера. Они показывают город таким, каким его видят пассажиры прогулочных теплоходов. Можно заглянуть под своды мостов и разглядеть детали, которые сложно заметить с суши: например, памятник Чижику на Фонтанке или футшток с отметками уровня воды на Мойке.

Вид на Петропавловскую крепость с Кронверкского пролива

Катер прошёл по Неве от посёлка Усть-Ижора до Невской губы, обогнул Васильевский остров и Петроградку, побывал в порту, сфотографировал Мойку, Фонтанку, канал Грибоедова и другие водные пути в центре города.

Ледокол «Александр Санников» в порту

Города и посёлки Дагестана

В Дагестане съёмочная группа Яндекса проехала вдоль побережья Каспия от Махачкалы до Дербента, одного из древнейших городов на территории России.

Цитадель Нарын-кала в Дербенте

Дагестан — одна из последних съёмок сезона: она проходила с конца октября по начало ноября. В более северных регионах в это время на дорогах распутица, а кое-где уже ложится снег. В Дагестане конец октября и начало ноября — это золотая осень, когда буйной зелени уже нет, но холода ещё не наступили.

Гора Избербаш, в очертаниях которой угадывается профиль Пушкина. Второе название горы — Пушкин-Тау

Все города, где в 2018 году снимались панорамы, мы отметили на схеме — можно проверить, приезжала ли съёмочная группа в ваш город. Синим цветом обозначены города, где панорамы обновились, а красным — города, отснятые впервые.