«Я так вижу»: Алиса рисует картины на заказ

В начале весны мы открыли виртуальную художественную галерею. Все картины в ней созданы нейронной сетью, которую обучили на произведениях художников XX века. Машинная живопись нашла своих почитателей. Мы получили много откликов: нам предлагали добавить в галерею больше разных картин, запустить нейросетевой генератор мемов, научить нейронную сеть рисовать конкретных людей, котиков, обложки музыкальных альбомов, логотипы и так далее.

Чтобы у каждого была возможность получить то, что хочется, мы научили рисовать картины нашего голосового помощника Алису. Скажите ей: «Алиса, нарисуй кота» или «Алиса, нарисуй пионы» — и она покажет, что у неё получилось.

«Алиса, нарисуй кота» «Алиса, нарисуй пионы» «Алиса, нарисуй натюрморт» «Алиса, нарисуй самоизоляцию»

Алиса работает в разных жанрах: может нарисовать портрет, пейзаж, натюрморт или абстракцию. Она готова изобразить как конкретные вещи, например букет, машину или человека, так и нечто отвлечённое: любовь, космос, самоизоляцию.

Наконец, Алиса понимает не только простые, но и сложно сформулированные запросы. Если вас завораживают работы Дали «Мягкие часы в момент первого взрыва» и «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», вы тоже можете попросить Алису создать что-нибудь подобное.

«Алиса, нарисуй полёт шмеля» «Алиса, нарисуй глокую куздру» «Алиса, нарисуй крылолёт буеров» «Алиса, нарисуй весну 2020-го»

Один и тот же объект в вашем представлении и в представлении Алисы может выглядеть совершенно по-разному. Это нормально — она художник, она так видит мир. Если вы считаете, что Алиса всё же промахнулась, просто попросите: «Попробуй ещё раз». Готовую картину можно превратить в обои для телефона, распечатать и поставить в рамку или опубликовать у себя на сайте или в соцсети.

Как это работает Алисе помогают две нейронные сети. Первая сеть — та самая, которую обучали на творчестве художников — генерирует множество картин. Вторая сеть анализирует содержание картин и выбирает из них ту, которая наиболее близка к запросу по смыслу. Эту картину Алиса и показывает в ответ. Со второй нейросетью имели дело все, кто хоть раз пользовался Яндекс.Картинками. В Картинках она занимается тем же самым: находит параллели между словами и изображениями.

Алиса не только рисует сама, но и хорошо разбирается в творчестве других мастеров. Например, она может подсказать название и автора понравившейся вам картины. А ещё она умеет сравнивать ваши фотографии с работами известных художников и сообщать, на какую картину похож снимок — как изоизоляция, только наоборот. Чтобы запустить навык, скажите: «Алиса, я художник».