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«Я так вижу»: Алиса рисует картины на заказ

В начале весны мы открыли виртуальную художественную галерею. Все картины в ней созданы нейронной сетью, которую обучили на произведениях художников XX века. Машинная живопись нашла своих почитателей. Мы получили много откликов: нам предлагали добавить в галерею больше разных картин, запустить нейросетевой генератор мемов, научить нейронную сеть рисовать конкретных людей, котиков, обложки музыкальных альбомов, логотипы и так далее.

Чтобы у каждого была возможность получить то, что хочется, мы научили рисовать картины нашего голосового помощника Алису. Скажите ей: «Алиса, нарисуй кота» или «Алиса, нарисуй пионы» — и она покажет, что у неё получилось.

«Алиса, нарисуй кота»
«Алиса, нарисуй пионы»
«Алиса, нарисуй натюрморт»
«Алиса, нарисуй самоизоляцию»

Алиса работает в разных жанрах: может нарисовать портрет, пейзаж, натюрморт или абстракцию. Она готова изобразить как конкретные вещи, например букет, машину или человека, так и нечто отвлечённое: любовь, космос, самоизоляцию.

Наконец, Алиса понимает не только простые, но и сложно сформулированные запросы. Если вас завораживают работы Дали «Мягкие часы в момент первого взрыва» и «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», вы тоже можете попросить Алису создать что-нибудь подобное.

«Алиса, нарисуй полёт шмеля»
«Алиса, нарисуй глокую куздру»

«Алиса, нарисуй крылолёт буеров»

«Алиса, нарисуй весну 2020-го»

Один и тот же объект в вашем представлении и в представлении Алисы может выглядеть совершенно по-разному. Это нормально — она художник, она так видит мир. Если вы считаете, что Алиса всё же промахнулась, просто попросите: «Попробуй ещё раз». Готовую картину можно превратить в обои для телефона, распечатать и поставить в рамку или опубликовать у себя на сайте или в соцсети.

Как это работает

Алисе помогают две нейронные сети. Первая сеть — та самая, которую обучали на творчестве художников — генерирует множество картин. Вторая сеть анализирует содержание картин и выбирает из них ту, которая наиболее близка к запросу по смыслу. Эту картину Алиса и показывает в ответ. Со второй нейросетью имели дело все, кто хоть раз пользовался Яндекс.Картинками. В Картинках она занимается тем же самым: находит параллели между словами и изображениями.

Алиса не только рисует сама, но и хорошо разбирается в творчестве других мастеров. Например, она может подсказать название и автора понравившейся вам картины. А ещё она умеет сравнивать ваши фотографии с работами известных художников и сообщать, на какую картину похож снимок — как изоизоляция, только наоборот. Чтобы запустить навык, скажите: «Алиса, я художник».

14 комментариев
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Sender
17 июня 2020, 19:32
Гадость какая-то.
tsipordey.ludmila
22 июня 2020, 14:39
Sender,
Почему???
jivanka8
18 июня 2020, 13:48
КАРТИНЫ СУПЕР!
tsipordey.ludmila
22 июня 2020, 14:40
jivanka8,
Я с вами согласна, она большая молодец!
Александр Яковенко
20 июня 2020, 10:26
Я лучше промолчу, из нескромности.
tsipordey.ludmila
22 июня 2020, 14:41
Александр Яковенко,
Что страшно, что она умнее вас?
tsipordey.ludmila
22 июня 2020, 14:35
Какая молодец! Она пытается ответить на вопросы и очень успешно! Рисунки супер! Так бы я похвалила своего ребёнка, хвалю и искусственный интеллект Алису. Она ещё будет надёжной опорой для выживания Человечества. 
xskugarevx
26 июня 2020, 08:47
tsipordey.ludmila,
Дельфины не умеют пользоваться компьютером...
sergeilushakov
13 августа 2020, 20:26
У меня не комментарий, а вопрос. 
Вернее даже два. Первый - если несколько, допустим 100 тысяч, человек попросят Алису нарисовать один и тот же предмет, будут ли повторятся рисунки? 
И, собственно, второй вопрос - кому эти полотна принадлежат, если мне вздумается их продать?
SimonNFT
сегодня, 11:12
sergeilushakov,
Тоже интересно! да и интересно где хранится исходник этой картины и хранится ли он!?
Обновлено сегодня, 11:14
sergeilushakov
13 августа 2020, 20:29
У меня нет ни художественного образования, ни, как я подозреваю, художественного же вкуса. Посему смело могу заявить, что художества Алисы я нахожу интересными, самобытными, и как это не удивительно звучит - стильными. Пейзажи, так и вовсе шедевры.
office@repetitor.icu
8 сентября 2020, 19:05
Алисе срочно нужен репетитор по изобразительному искусству)))
Обновлено 8 сентября 2020, 19:15
Denis DeNiSov
15 февраля, 13:06
Похоже больше этой фишки нет, она вместо создания добавляет фразу после нарисуй в список дел (((
Елена Калинина
28 мая, 21:46
Если Шпарковский Владимир твой дядя, срочно позвони его жене!!!