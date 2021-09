YaC 2020: что нового

Каждый год Яндекс устраивает большую технологическую конференцию. Обычно Yet Another Conference — это выступления со сцены и живое общение в кулуарах, но в этом году YaC поменял формат. Вместо традиционной конференции мы подготовили фильм: в него вошли интервью с руководителями разных сервисов Яндекса и разговор управляющего директора Тиграна Худавердяна с журналистом Алексеем Пивоваровым. Получилась Yet Another Conversation — обстоятельная беседа про технологии и про жизнь, местами серьёзная, а местами не очень.

Герои фильма рассказывают про настоящее и будущее Яндекса и показывают свои сервисы с изнанки. Вы узнаете, как устроены дарксторы — «магазины без покупателей», которые открывает Яндекс.Лавка, заглянете внутрь серверной стойки в дата-центре и побываете на полигоне, где испытывают беспилотные автомобили. И, само собой, в фильме мы делимся новостями — главные собраны в этом посте.

Яндекс.Станция Макс

Мы представили новую Яндекс.Станцию. От других колонок с Алисой её отличают максимально качественные звук и видео, поэтому её назвали Станцией Макс.

Новое устройство выглядит так же, как первая Станция, но внутри она устроена иначе. Станция Макс располагает пятью динамиками суммарной мощностью 65 ватт, которые обеспечивают объёмный трёхполосный звук. Можно устроить домашнюю вечеринку или организовать киносеанс: новая колонка умеет воспроизводить фильмы в разрешении 4K и поддерживает технологию Dolby Audio.

Ещё у Станции Макс есть LED-экран, на который выводится полезная информация. Если колонка молчит, на экране будут часы, если играет музыку — эквалайзер, а если спросить про погоду — прогноз. Алиса использует экран, чтобы добавить своим словам эмоций: она может вам подмигнуть или, скажем, показать сердечко.

Станция Макс будет стоить 16 990 рублей и появится в продаже 1 декабря. Предзаказ можно оформить начиная с сегодняшнего дня.

Технология YATI

YATI — это передовая технология анализа текстов, на которую недавно перешёл Поиск Яндекса. В ней задействованы нейронные сети нового поколения — трансформеры. Это общее название популярной нейросетевой архитектуры, которая лежит в основе современных подходов к анализу текста. Мы разработали собственную реализацию трансформеров, поэтому YATI расшифровывается как Yet Another Transformer with Improvements — «Ещё один трансформер с улучшениями».

Что такое трансформеры Трансформеры представляют собой сверхбольшие и сверхсложные нейронные сети. Они превосходно справляются с самыми разными задачами в сфере обработки естественного языка, от машинного перевода до генерации текстов, но требуют много вычислительных ресурсов. Сравните сами: нейросеть, которая использовалась в Поиске раньше, обучалась на одном графическом ускорителе, и процесс обучения занимал час. Если взять тот же ускоритель и начать обучать на нём большую нейросеть-трансформер, на это уйдёт десять лет. Поэтому внедрение трансформеров в Поиск — ещё и сложная инженерная задача. Чтобы развернуть YATI, нам потребовалось объединить много ускорителей в кластеры, связать их в сеть и разработать для получившихся серверов мощную систему охлаждения.

В Поиске YATI сопоставляет смысл запросов и веб-документов. Эту же задачу решали и наши предыдущие нейросетевые модели «Палех» и «Королёв», но YATI показывает гораздо лучшие результаты за счёт преимуществ, которые есть у трансформеров. Они умеют работать не только с короткими, такими как запросы или заголовки статей, но и с длинными текстами. У них есть «механизм внимания», который позволяет выделять в тексте самые значимые фрагменты. Наконец, трансформеры обращают внимание на порядок слов и учитывают контекст — то, как слова влияют друг на друга. Во многих случаях порядок слов определяет смысл всей фразы — например, если вы ищете билеты на [поезд из Тбилиси в Батуми].

YATI обеспечивает столь значимый прирост в качестве, что мы считаем внедрение этой технологии самым важным событием в Поиске за последние десять лет. Во всех подробностях узнать, как устроена YATI, можно в нашем блоге на «Хабре».

Поиск и покупка товаров

В Яндексе стало проще находить и сравнивать товары. Теперь магазины могут показывать в результатах поиска карточки с товарами, которые ищет человек. На них собрана основная информация: как выглядит товар, сколько стоит, какие рейтинги на Маркете у этого товара и его продавца. Нажав на карточку, человек попадает на страницу товара в интернет-магазине. Карточки помогают сориентироваться среди множества предложений в Поиске и быстро найти самое подходящее.

Помимо карточек, мы разработали ещё несколько инструментов для интернет-магазинов — с их помощью можно ускорить загрузку сайта, упростить авторизацию и подключить новые способы оплаты. Как это сделать, читайте здесь.

«Доставка по клику»

Когда товар куплен и оплачен, возникает вопрос доставки. Если вы выбрали доставку курьером, всегда есть риск, что он появится на пороге в самый неподходящий момент: когда вы решили принять душ или пойти погулять с собакой. Чтобы неловких ситуаций было меньше, в Яндекс Go придумали новый способ доставки — «доставка по клику». Сейчас его тестируют в Москве.

«Доставка по клику» работает так: вы заказываете товар в интернет-магазине, и его привозят не к вам домой, а на ближайший склад — он же даркстор — Яндекс.Лавки; они есть практически в каждом районе столицы. Когда наступает удобный момент, вы нажимаете кнопку «Доставить на дом» и через 15–20 минут получаете товар у курьера. Заодно курьер может принести вам продукты из Лавки.

Пока идёт тестирование, «доставка по клику» работает только в Москве и только для товаров весом не более 20 кг, заказанных на Яндекс.Маркете. Их готовы принять около сотни Лавок в разных концах города. В будущем Яндекс Go планирует запустить доставку в других городах и сделать её доступной магазинам-партнёрам.

Яндекс.Бизнес

Владельцы малого бизнеса — настоящие люди-оркестры. Им приходится не только заниматься своим основным делом, например печь хлеб или ремонтировать смартфоны, но и самостоятельно вникать ещё в десятки вопросов. Один из них — как привлекать клиентов и продвигать свои товары и услуги в интернете.

На YaC 2020 мы представили сервис Яндекс.Бизнес. Он рассчитан на предпринимателей, у которых нет возможности самостоятельно осваивать тонкости интернет-маркетинга. В Яндекс.Бизнесе всю работу берут на себя алгоритмы. Они помогут запустить рекламную кампанию на площадках Яндекса и распределят бюджет так, чтобы она привлекала как можно больше реальных клиентов. Никаких специальных знаний не требуется: достаточно указать информацию об организации, акции, товаре или услуге и приложить фотографии.

Алгоритмы автоматически сформируют клиентскую базу и разобьют её на сегменты — чтобы владельцы бизнеса могли, скажем, поощрить лояльных клиентов или вернуть тех, кто давно к ним не обращался. Также через Яндекс.Бизнес можно организовать онлайн-запись: тогда клиенты смогут записаться на стрижку или забронировать столик в ресторане прямо в Поиске или на Картах. Большинство возможностей Яндекс.Бизнеса бесплатные. Плата взимается только за работу с рекламными инструментами — доступ стоит от 5 000 рублей в месяц.

Доставка еды в машину

В прошлом году мы запустили сервис Яндекс.Заправки — он позволяет пополнить запас бензина, не выходя из машины. Но на АЗС приезжают не только заправить машину, но и подзаправиться самому. Теперь еду и напитки из ассортимента магазина на АЗС тоже можно заказать прямо в автомобиль — через приложение Заправки, Карты или Навигатор. Заказ принесут в течение пяти минут.

Доставка в машину особенно удобна, если вы путешествуете с маленьким ребёнком или в плохую погоду. Сейчас еду можно заказать примерно на ста автозаправочных станциях сетей BP и «Нефтьмагистраль» в Москве и Московской области. В будущем мы расширим список заправок и запустим доставку в других регионах.