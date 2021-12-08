Яндекс рассказывает и показывает

Сегодня состоялась Yet Another Conference, наша ежегодная конференция. YaC 2021 — это большой фильм про технологии Яндекса и людей, которые их создают.

В центре сюжета — беседа управляющего директора Тиграна Худавердяна и журналистки Ирины Шихман. Они говорят обо всём, чем живёт современный Яндекс: роботах-курьерах и электронной торговле, нейросетевых моделях и лидарах, программе «Помощь рядом» и Фонде Сегаловича. Речь идёт не только про продукты Яндекса, но и про то, как они влияют на жизнь. Тигран рассказывает, как дети взаимодействуют с Алисой, заменят ли водителей беспилотные автомобили и из чего складывается стоимость поездки на такси.

Рассказ Тиграна дополняют истории от других руководителей Яндекса. Андрей Стыскин объясняет, зачем Яндексу суперкомпьютеры, Дмитрий Полищук тестирует беспилотное такси в Ясенево, Андрей Короленко показывает, что внутри у сервера Яндекса, а Даниил Шулейко, который отвечает за направление электронной торговли и логистические сервисы, рассказывает, как работал упаковщиком на складе Маркета — чтобы проверить процесс на себе и понять, что можно улучшить.

В фильме можно увидеть новинки Яндекса. Прежде всего это Станция второго поколения. Она по-новому выглядит и по-новому звучит. Колонка оснащена двумя широкополосными динамиками общей мощностью 30 ватт, а под кожухом у неё скрывается особая акустическая решётка — с апериодической структурой. Благодаря ей Станция выдаёт звук практически без искажений.

Колонка умеет компенсировать акустические эффекты помещения. Её можно разместить в любой части комнаты, и она будет звучать одинаково хорошо. Станция поступит в продажу в первой половине 2022 года. Управлять колонкой и другими устройствами умного дома можно будет в новом приложении «Дом с Алисой».

Алиса, ещё одна важная героиня YaC, тоже обзавелась новыми возможностями. Во-первых, она теперь понимает вас, когда вы говорите шёпотом, и умеет шептать сама. Это пригодится, если, например, нужно поставить будильник, а в комнате кто-то спит. Чтобы попробовать, попросите: «Алиса, скажи что-нибудь шёпотом» или просто прошепчите ей что-нибудь — и она ответит, понизив голос.

А во-вторых, Алиса скоро сможет не только рассказывать сказки, но и сочинять их сама — на пару с вами. Она предлагает зачин, а дальше задаёт вам уточняющие вопросы, и вы вместе придумываете повороты сюжета. Сочинять сказки Алисе помогает разработанная в Яндексе языковая модель из семейства YaLM. Подобные модели основаны на нейросетях-трансформерах и могут генерировать текст, практически неотличимый от написанного человеком.

Это далеко не всё — в фильме ещё много интересного. Вы увидите лидарную лабораторию и комнату, где тестируются Станции, побываете на полигоне беспилотников и в дата-центре и узнаете предысторию продуктов Яндекса: например, как «дощечка на колёсиках» превратилась в ровер. Смотрите сами: