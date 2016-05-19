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Яндекс.Директ для новичков

Мы запустили обучающий онлайн-курс, посвящённый Яндекс.Директу. Курс рассчитан на новичков — он познакомит с основами контекстной рекламы и интерфейсом Директа и расскажет, как создать первую рекламную кампанию. В нём найдутся ответы на самые популярные вопросы начинающих: как оценить рекламный бюджет, как подобрать ключевые слова и настройки, как пройти модерацию.

Курс состоит из восьми коротких уроков. Их лучше проходить последовательно, но это необязательно. Если вы уже знакомы с Директом и хотите что-то прояснить, выберите тот урок, который ответит на ваш вопрос. Усвоить материал помогут обучающие видеоролики и пошаговые инструкции, а по завершении каждого урока мы предложим вам пройти небольшой тест, чтобы проверить себя.

Занятия для новичков стали первым курсом в новом цикле про Яндекс.Директ. Сейчас мы работаем над следующими уроками. Расскажите нам, о чём вам хотелось бы узнать, и мы постараемся учесть ваши пожелания. Оставлять комментарии можно здесь или в блоге рекламных технологий. Помимо уроков по Директу, у нас есть и другие курсы для начинающих: про Яндекс.Метрику и Яндекс.Вебмастер.

19 комментариев
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Данил Симонов
19 мая 2016, 19:51
спасибо, крутые курсы :)
Ya Ya
19 мая 2016, 23:26
Слушайте, как отключить автообновление в Яндекс-браузере? Зачем мне ваши эксперименты? Обновился браузер теперь верхние вкладки визуально поменялись. Исчезла функция "закрыть вкладки справа" и "...слева". Скорее всего ещё что-то поменялось. Яндекс-форума, где можно найти решение тех или иных проблем, либо что-то обсудить нет... Хотя бы ставили возможность вернуть предыдущий вариант в настройках. Неприятно.
kuma
20 мая 2016, 22:37
Ya Ya,
есть и отдельный блог про браузер, и отдельная страница с обратной связью, и страница помощи, и, похоже, отдельный ответ на ваш вопрос
Ya Ya
21 мая 2016, 00:36
kuma,
да, вчера психанул маленько и не обратил внимание, что не на тот блог попал. Уже разобрался. 
Ya Ya
21 мая 2016, 00:36
kuma,
спасибо
ashcug
20 мая 2016, 08:11
Пожалуйста, не используйте для связи со мной телефон - Я ГЛУХА, если только смс.....
sedunova.elena2016
23 мая 2016, 15:09
спасибо
 
s.tsibulskij2017
21 июня 2016, 05:11
Отличненько...
Семен Семеныч
19 июля 2016, 11:19
Лучше пользоваться чем угодно, кроме яндекса. Могут выкинуть из рейтинга, могут отключать по любым надуманным поводам.
Сотрудники Директа -- ленивые, неблагодарные ослы, срущие на головы своим клиентам.
Помните. Относя деньги в яндекс.директ вы всегда рискуете потерять свое время и деньги.


PS для сотрудников, мою почту найдете по авторизации. Могу полностью обосновать свой отзыв.
PS2 ставлю 5000 рублей, что этот комментарий удалят и никто из директа мне ненапишет, просто потому что *читай выше*
support@newpair.ru
16 октября 2016, 19:23
Семен Семеныч,
с тебя 5000
Жанна
5 августа 2016, 15:29
Ну и зачем нужен ваш продвинутый мастер отчетов, если теперь расход средств по одной конкретной фразе приходится на калькуляторе считать и на бумажку записывать? Как вообще можно было в одной из основных функций отчетов так обосраться?
kozpm
9 августа 2016, 08:11
Плюсанул! спасибо за уроки. :-)


Я вот недавно скачал книгу по яндекс директ от профи.


Инфа очень актуальная в ней и понятная. Рекомендую  





D9167995525
24 марта 2017, 14:11
Доброго.
Я не новичок. Опыт есть. Вопросы следующие:
Написали письмо в тп директа. заявка 2322359. Приложили карточку организации, скан лицензии и т.д. ответили через 3 дня спросили название организации. Я написал ОРГН, название и вопрос как долго будет рассмотрение заявки. Звоню в тех. поддержу каждый день и прошу хотя бы дать сроки рассмотрения заявки. Мне последние 3 дня каждый день обещают ответ сегодня же(разговоры на телефоне записываются так что...). Вопрос как то повлиять на на процесс можно? или это бессмысленно?
Поймите не все работают обещаниями. У меня вот есть фин. план надо потратить определенную сумму.

breduchev2015
27 июня 2017, 11:53
Здравствуйте. Пишу не совсем в "тему",но иначе выйти на связь,допустим с тех.поддержкой просто не получается (отправлял не одно безответное послание ) 1) Существует ли обычная телефонная связь с тех.поддержкой и подобными службами ? 2)Пользуюсь яндекс браузером уже давно и нареканий и претензий никогда не было. Может Вы мне ответите ,очень надеюсь !!! просто с браузером возникли небольшие проблемы,и решить нужно как можно скорее !!!
Александр С.
14 ноября 2017, 08:04
Доброго дня. Я новичёк и попробовал настроить рекламную компанию в директ. Теперь у меня пожизненный бан без объяснения причин. Категория которую я хотел рекламировать - игрушки для детей. Ничего из того, что могло нарушать ФЗ о рекламе в объявлении не было , но тем не менее. 

Какие пути решения у вас существуют для решения данной проблемы вашего оборудования, кроме как создания кучи аккаунтов?
А.
30 ноября 2017, 20:12
Александр С.,
https://yandex.ru/support/direct/contact-us.html
Костя Глазунов
14 ноября 2017, 18:08
здраствуйте
Рустам Шаймарданов
22 марта 2018, 08:04
Все очень интересно, но пользоваться рекламными продуктами яндекса не возможно. Создаю рекламною компанию, но не прохожу модерацию, потому что тема связана с изготовлением памятников. Это мол шокирующая реклама. А конкуренты рекламируются, я надеюсь в яндексе понимают, что вы заведомо ставите меня в не конкурентное положение, а это нарушение антимонопольного законодательства. Написал в поддержку и даже скрин приложил с рекламой конкурентов и в ответ тишина. Вот зачем тогда предлагать свои продукты если они работают не для всех, если вообще работают. Может надо денег больше? Так вы напишите об этом, типа рекламу с бюджетом ниже 30к нас не интересует. А меня не интересует реклама по всей России, мне только Челябинск и Копейск нужны и конкретно те кто хочет памятник своим умершим родным сделать.
vega-web71
вчера, 19:41
Здравствуйте.

Есть проблема, которую техподдержка отказывается решать.
Поэтому пишу сюда.


Кампания 79040685. Статистика за 28,11,22.
Запрос - где можно сделать узи вен
Стратегия "На поиске с ручным управлением".
Ставка - 150р

28,11,22 клик по этой фразе стоил мне 733 рубля.


Каким образом, при ставке 150р, со всеми корректировками, списываемая цена получилась в 3-5 раз выше базовой ставки??? Ставка увеличилась не на проценты, а в РАЗЫ!


Зачем вообще устанавливать ставки по фразам, если Яндекс списывает столько, сколько пожелает???