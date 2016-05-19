Яндекс.Директ для новичков

Мы запустили обучающий онлайн-курс, посвящённый Яндекс.Директу. Курс рассчитан на новичков — он познакомит с основами контекстной рекламы и интерфейсом Директа и расскажет, как создать первую рекламную кампанию. В нём найдутся ответы на самые популярные вопросы начинающих: как оценить рекламный бюджет, как подобрать ключевые слова и настройки, как пройти модерацию.

Курс состоит из восьми коротких уроков. Их лучше проходить последовательно, но это необязательно. Если вы уже знакомы с Директом и хотите что-то прояснить, выберите тот урок, который ответит на ваш вопрос. Усвоить материал помогут обучающие видеоролики и пошаговые инструкции, а по завершении каждого урока мы предложим вам пройти небольшой тест, чтобы проверить себя.

Занятия для новичков стали первым курсом в новом цикле про Яндекс.Директ. Сейчас мы работаем над следующими уроками. Расскажите нам, о чём вам хотелось бы узнать, и мы постараемся учесть ваши пожелания. Оставлять комментарии можно здесь или в блоге рекламных технологий. Помимо уроков по Директу, у нас есть и другие курсы для начинающих: про Яндекс.Метрику и Яндекс.Вебмастер.