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Яндекс ищет стажёров

Яндекс приглашает студентов и выпускников вузов на оплачиваемую летнюю стажировку. Условия гибкие: стажировка длится от трёх до четырёх месяцев, работать можно полный или неполный день.

Стажёры живут той же жизнью, что и штатные сотрудники Яндекса. Они получают корпоративный ноутбук, присоединяются к одной из команд и вместе с ней работают над тем или иным продуктом или сервисом Яндекса. У каждого стажёра есть наставник — он объясняет, что как устроено, и отвечает на вопросы.

Deep Dive

В этом году у нас будет ещё особый подвид стажировки — Deep Dive. Его организует Яндекс.Маркет. Deep Dive длится три месяца и отличается от традиционной стажировки тем, что стажёры меняют команды — семь недель работают в одной, а потом ещё четыре в другой. Это расширяет кругозор: в разных командах — разные задачи и инструменты, разные подходы к работе и разная атмосфера.

В Яндексе умеют не только работать, но и отдыхать. Во многих офисах есть спортивные залы, музыкальные комнаты, библиотека, настольные игры, аэрохоккей и другие развлечения. По вечерам проходят открытые лекции — их читают сотрудники, которые хорошо разбираются в какой-нибудь теме: от физики звука до мотопутешествий. У стажёров есть и свои традиции. Так, в середине стажировки отмечается День летнего стажёра — праздник с игрой-квестом и пиццей.

О формате работы

В прошлом году все сотрудники Яндекса находились дома, а сейчас постепенно возвращаются на рабочие места. Мы надеемся встретиться со стажёрами в офисе, но, возможно, кому-то придётся в начале поработать дистанционно — это будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Стажировка даёт новые умения — в первую очередь технические, но не только. Стажёры учатся работать в команде, планировать загрузку, вникать в незнакомые области. А ещё приятно осознавать, что твой труд имеет наглядный результат — ты внёс вклад в сервисы, которыми пользуются миллионы людей.

День летнего стажёра в главном офисе Яндекса

Этим летом у нас пять направлений стажировки: фронтенд, бэкенд, мобильная разработка, машинное обучение и аналитика. Будущим стажёрам нужно хорошо сделать тестовое задание и пройти технические собеседования. Финальный этап — встреча с командами: на ней можно узнать, чем занимаются люди в разных отделах Яндекса, и выбрать то, что ближе и интереснее.

Порекомендуйте нам стажёра и получите Яндекс.Станцию Мини. Подробности — здесь.

Набор на стажировку идёт в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Сочи и Минске. Если вы живёте в другом городе, можно приехать в Москву — здесь несколько офисов и много вакансий. Тем, кто успешно прошёл отбор и выходит на работу в офис, Яндекс оплатит дорогу и проживание.

Подать заявку на стажировку можно до 31 мая. Летние стажёры выходят на работу в период с апреля по июль, но если вы готовы начать пораньше, это тоже возможно.

11 комментариев
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Павел 👾
13 февраля, 20:30
Окей, попробую
AllGames
26 февраля, 23:06
Мде.. Яша уже не знает куда свои руки засунуть, лучше бы над алгоритмами работали. Чем все это, вы бы еще в киберспорт ушли бы да и выкупили все и вся Dota2/csgo/ и.т.д, a вот это ну прям безсмыленно.
Обновлено 26 февраля, 23:07
Михаил Дмитриенко
27 февраля, 06:25
Набираете школоту, и потом у вас сервисы глючные, карты кривые, простые вещи в своих сервисах исправить не в состоянии! Но школота важнее - их можно легко и просто эксплуатировать, кормить обещаниями, и платить гроши...
motor-br-15-mir
2 апреля, 16:35
Михаил Дмитриенко,
Ни разу не видел что бы студенты на стажировке на квартиру заработали.... Да и что бы стажёр прорыв в корпорации совершил, пожалуй, тоже маловероятно. Мне кажется что приглашать на стажировку людей, которым это интересно - просто великолепная практика, к тому же, выгодная обеим сторонам
info@na-hodu.ru
3 марта, 08:16
Про сервисы согласен. Пытаюсь оставить отзыв об организации, блокирую не обоснованно, причем ихние же правила не нарушал (подтвердила служба поддержки), но отзыв не отображается и даже после предоставления документов.
Яндекс не отображает реальную информацию, а зациклились на заработке.
Без покупки на Яндекс Маркете ты не человек и не имеешь права писать отзыв!
oil@autolux-n.ru
3 марта, 08:39
info@na-hodu.ru,
Да отзыв на яндексе это квест.
Пытался написать, не публикуют.
А кому надо заплатить? Маркету?
Сергей Фёдоров
31 марта, 14:43
Хорошо рулят ребята в своём поисковике. На первом месте запроса в поиске платных объявлений Яндекс услуги - платят наверно сами себе. После платных объявлений в сео выдаче на половину экрана снова Яндекс услуги, потом  Яндекс директ, снова Яндекс услуги. В гарантированных платных показах  Яндекс услуги. Нормально, что ещё сказать.
motor-br-15-mir
2 апреля, 16:37
Сергей Фёдоров,
А ведь там могла быть ваша реклама.... 
Харджибриджибарджибаев
24 апреля, 12:23
Нормально так, решили. Как оказалась Россия, это - Москва, Ленинград, Свердловск, Н- Новгород, Новосибирск, особенно...  Сочи и Минск. Остальные,  уже для вас не российские города? В.В. Путин посоветовал? Ну и живите без нас дальше! Какого лешего с нас поборы забираете? С Владивостока, с Хабаровска, с Мурманска, с Магадана и т.д и т.п.? Отделились уже? Флаг вам в руки и барабан на шею! Без вас проживём прекрасно! А вот, как вы, без нас, это ещё... бабушка на двое гадала.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса25 апреля, 16:29
Стажировку в Яндексе могут пройти жители любого российского города, в том числе городов Дальнего Востока. Если человек успешно справился с тестовым заданием, но живёт в городе, где нет стажёрских вакансий, он может пройти стажировку в Москве — здесь самый большой офис и всегда нужны специалисты. Дорогу и проживание оплачивает Яндекс. 
Cat
вчера, 12:10
Ищите дураков, так это не страна чудес, или Яндекс считает, что таки да.