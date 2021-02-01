Яндекс ищет стажёров

Яндекс приглашает студентов и выпускников вузов на оплачиваемую летнюю стажировку. Условия гибкие: стажировка длится от трёх до четырёх месяцев, работать можно полный или неполный день.

Стажёры живут той же жизнью, что и штатные сотрудники Яндекса. Они получают корпоративный ноутбук, присоединяются к одной из команд и вместе с ней работают над тем или иным продуктом или сервисом Яндекса. У каждого стажёра есть наставник — он объясняет, что как устроено, и отвечает на вопросы.

Deep Dive В этом году у нас будет ещё особый подвид стажировки — Deep Dive. Его организует Яндекс.Маркет. Deep Dive длится три месяца и отличается от традиционной стажировки тем, что стажёры меняют команды — семь недель работают в одной, а потом ещё четыре в другой. Это расширяет кругозор: в разных командах — разные задачи и инструменты, разные подходы к работе и разная атмосфера.

В Яндексе умеют не только работать, но и отдыхать. Во многих офисах есть спортивные залы, музыкальные комнаты, библиотека, настольные игры, аэрохоккей и другие развлечения. По вечерам проходят открытые лекции — их читают сотрудники, которые хорошо разбираются в какой-нибудь теме: от физики звука до мотопутешествий. У стажёров есть и свои традиции. Так, в середине стажировки отмечается День летнего стажёра — праздник с игрой-квестом и пиццей.

О формате работы В прошлом году все сотрудники Яндекса находились дома, а сейчас постепенно возвращаются на рабочие места. Мы надеемся встретиться со стажёрами в офисе, но, возможно, кому-то придётся в начале поработать дистанционно — это будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Стажировка даёт новые умения — в первую очередь технические, но не только. Стажёры учатся работать в команде, планировать загрузку, вникать в незнакомые области. А ещё приятно осознавать, что твой труд имеет наглядный результат — ты внёс вклад в сервисы, которыми пользуются миллионы людей.

День летнего стажёра в главном офисе Яндекса

Этим летом у нас пять направлений стажировки: фронтенд, бэкенд, мобильная разработка, машинное обучение и аналитика. Будущим стажёрам нужно хорошо сделать тестовое задание и пройти технические собеседования. Финальный этап — встреча с командами: на ней можно узнать, чем занимаются люди в разных отделах Яндекса, и выбрать то, что ближе и интереснее.

Порекомендуйте нам стажёра и получите Яндекс.Станцию Мини. Подробности — здесь. Набор на стажировку идёт в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Сочи и Минске. Если вы живёте в другом городе, можно приехать в Москву — здесь несколько офисов и много вакансий. Тем, кто успешно прошёл отбор и выходит на работу в офис, Яндекс оплатит дорогу и проживание.

Подать заявку на стажировку можно до 31 мая. Летние стажёры выходят на работу в период с апреля по июль, но если вы готовы начать пораньше, это тоже возможно.