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Карты с голосовой навигацией

Права есть у многих людей, но не все водят автомобиль ежедневно. Кто-то садится за руль по выходным, а в будни использует общественный транспорт. Кто-то делит машину с другими членами семьи. А некоторые вообще не нуждаются в авто и ездят от случая к случаю: например, когда надо выручить друзей и побыть «трезвым водителем» после вечеринки.

Мы в Яндексе постоянно изучаем, как люди работают с нашими сервисами и приложениями. Судя по статистике поездок, Навигатор устанавливают в основном завзятые автомобилисты — те, кто передвигается на машине почти каждый день. Люди, которые водят несколько раз в месяц, предпочитают смотреть пробки и строить автомобильные маршруты через Яндекс.Карты.

Чтобы все водители могли с комфортом добраться до места назначения, мы обновили Карты — теперь приложение не только прокладывает автомобильные маршруты, но и даёт в пути голосовые подсказки. Оно сообщит о предстоящих манёврах, предупредит о камерах и дорожных работах, а также покажет разрешённую на данном участке скорость.

Часто в дороге возникает потребность куда-нибудь заехать — например, на заправку или в аптеку. Сворачивать с пути в таких случаях не хочется. Яндекс.Карты найдут нужные места вдоль маршрута следования и расскажут о каждом из них подробности: например, до скольких работает аптека и принимают ли там банковские карты. Определившись с местом, нажмите «Заехать» — и Карты проложат новый маршрут через выбранную точку.

Голосовая навигация доступна на iOS, а также в бета-версии Карт для Android. Чтобы загрузить бета-версию на устройство под управлением Android, откройте эту страницу и нажмите кнопку «Участвовать в тестировании».

Бета-версия Карт — это тестовая площадка. Пользователи, которые её установили, первыми получают доступ к новым функциям приложения. Если вы владеете устройством на iOS и вам тоже интересно поучаствовать в тестировании Карт, оставьте здесь свой адрес электронной почты, и мы пришлём вам приглашение.

72 комментария
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Никита
15 декабря 2016, 16:53
Для Windows 10 Mobile будет??
Юрий
15 декабря 2016, 17:02
Никита,
да, следите за новостями, Никита.
Владислав
15 декабря 2016, 18:24
Юрий,
да уж по активнее там разрабатывайте UWP приложения для Windows Store!
Юрий
20 декабря 2016, 00:27
Владислав,
напишите мне пожалуйста на podorozhnyy@yandex-team.ru, если хотите поучаствовать в тестировании β-версии Карт для Windows.
Юрий
20 декабря 2016, 00:27
Никита,
напишите мне пожалуйста на podorozhnyy@yandex-team.ru, если хотите поучаствовать в тестировании β-версии Карт для Windows.
n0v0leg
15 декабря 2016, 17:56
В чём фундаментальное отличие двух приложений? Нельзя ли объединить их в одно, как это сделал Google со своими?
Света Чистякова
15 декабря 2016, 23:25
Здравствуйте. Пока ответ такой — навигация в Картах рассчитана на людей, которые не являются хардкорными автомобилистами, но у которых, тем не менее, иногда возникает потребность в подсказках. Я, например, не вожу машину, и из автомобильных приложений у меня на смартфоне только коды регионов (Картами при этом пользуюсь очень активно). Просьбу «проверить пробки» или «посмотреть, где там поворот» слышу практически каждый раз, когда куда-то еду с друзьями. А вот статистика поездок, которую умеет Навигатор, мне не особо нужна.
Кирилл Риехакайнен
16 декабря 2016, 13:06
Света Чистякова,
Вы утверждаете, что Я.Навигатор для хардкорных автомобилистов, почему же он тогда не соответствует хардкорным навигаторам?

Света Чистякова
19 декабря 2016, 21:00
Кирилл, здравствуйте. А чего именно вам не хватает в навигаторе для того, чтобы всё было по хардкору?
ars-14
28 декабря 2016, 12:46
Света Чистякова,
Хотелось бы понять детально, чем Навигатор хардкорнее Карт кроме статистики? Потому как меня, как и комментатора ниже, после этого обновления тянет удалить Навигатор, но пока не понимаю точно, что потеряю.

А вообще спасибо Яндексу! Одно приложение - меньше места, одна база карт и т.д. Давно хотел, чтобы было так.
Кирилл Риехакайнен
11 января 2017, 12:08
Света Чистякова,


- отключение прокладки через платные дороги (в настройках, а не в предлагаемых маршрутах)
- скачивание всего маршрута при наличии хорошего соединения, чтобы потом в поле все было в наличии (я не хочу качать заранее огромную область(и), по которой поеду 1-2 раза в квартал)
- экранный HUD
- выбор места из адресов контактной книги
- поиск мест по маршруту, а не по радиусу моего положения. я не хочу заезжать в кафе РАЗВОРАЧИВАЯСЬ НАЗАД. мне эти предложения не интересны
остальные недостатки наконец-то начали закрывать.
- из телефонной книги предложение открыть адрес в навигаторе (уже все это умеют кроме Я.навика)
- Отображать на карте адреса телефонной книги + избранное (а не только дом и работу)
- отображать информацию об альтернативных маршрутах во время ведения по маршруту (на съездах)
-разделить объект "камера" на подтипы: камера/пост ДПС/прочее (как ряды в объекте ДТП)
возможность отдельной настройки уведомления для каждого подтипа (например пост ДПС подсвечивать всегда, независимо от скорости)
- обмен местоположением (подсмотрел в комменте) + "поделиться маршрутом" с другим пользователем.
n.edrennikov
10 февраля 2017, 12:37
Кирилл Риехакайнен,
Дополню, если позволите.
Синхронизация мест (закладок). После январского обновления закладки появились частично (Это я про Windows Phone): т.е. часть перетащились из закладок в андроиде, часть - нет. После манипуляций в андроид планшете (поперетаскивал по группам) - то, что перетащил в группы, появилось и на винде, то, что не успел - бесследно пропало на всех устройствах.
Так же опечалило то, что при сворачивании или (как это стало часто бывать) при вылете приложения, после повторного открытия я не возвращаюсь к ранее проложенному маршруту. Это очень неудобно на трассе или в горах, когда нет возможности проложить маршрут заново.
Ну и открываться карты стали ооооочень долго.
И присоединюсь - хорошо бы видеть на карте все свои закладки (а еще лучше, выбирать, что отобразить, а что нет).
Еще хотелка:
Когда едешь, в основном карты показывают название улицы, по которой двигаюсь, а на панели навигации, не всегда показано название улицы, на которую нужно повернуть. Показывается уже ближе к месту поворота, когда и так понятно.
Это не удобно...
Спасибо!
Кирилл Риехакайнен
10 февраля 2017, 13:06
n.edrennikov,
Продолжать можно долго. Вот только когда начинаешь яндексу объективно по пунктам описывать их проблемы. То  они сразу голову в песок прячут.
n.edrennikov
10 февраля 2017, 13:40
Кирилл Риехакайнен,
Я думаю, что это из-за популярности винды. Ее назаслуженно хают и, соответственно, спроса мало. А мало спроса - приложения долго допиливают, т.к. в приоритете адрюши и огрызки.
Отсюда недовольство некачественным софтом и, опять же, хай в сторону операционки. Замкнутый круг.
Но надо отдать должное разработчикам, последнее обновление, хоть и далеко от идеала, оказалось достаточно мощным. Ну и они дали понять, что и про нас не забывают ))))
Надеюсь, скоро поправят косяки...
agentorange219
20 декабря 2018, 08:39
n0v0leg,
У меня такой же вопрос уже на протяжении где-то года, но что-то внятное ответить на него в поддержке не могут.
rapaz
15 декабря 2016, 21:32
Давно напрашивается обмен координатами с другими пользователями. Даже Гуугл возвращает бывший Latitude
yndx-tatiana-k
16 декабря 2016, 12:58
rapaz,
в Картах уже доступна возможность поделиться координатами объекта
Ольга
19 декабря 2016, 19:30
rapaz,
в Картах уже можно поделиться своей геопозицией через популярные мессенджеры и другие приложения. Для этого нужно нажать на отметку "Я" на карте, потом на появившуюся карточку "Моё местоположение". В открывшейся полной карточке будет кнопка "Поделиться". После нажатия на неё можно выбрать приложение, через которое отправить координаты. Таким же образом можно поделиться координатами любого объекта на карте. 
nikolay.popik
16 декабря 2016, 09:07
прошу разработчиков обеспечить в популярных мессенжерах (в частности Телеграм) открытие координат в яндекс картах
ok-logistic-direct
16 декабря 2016, 18:09
плюсую, иногда расшарить свою гео-позицию и скинуть в мессенджер в разы проще, чем объяснять где за каким деревом и у какого магазина ты находишься
Ольга
19 декабря 2016, 19:28
ok-logistic-direct,
в Картах уже можно поделиться своей геопозицией. Для этого надо нажать на отметку "Я" на карте, потом на появившуюся карточку "Моё местоположение". В открывшейся полной карточке будет кнопка "Поделиться". После нажатия на неё можно выбрать приложение, через которое отправить координаты.
kondraty
16 декабря 2016, 13:10
Здорово. Я в Навигатор переключаюсь лишь на незнакомых маршрутах, Я.Карты проще и удобнее для регулярных поездок. Голосовые подсказки - то, что не хватало.
comunicom
19 декабря 2016, 18:36
Вот меня один вопрос постоянно мучает =) Почему навигатор так часто теряет маршрут ? Телефон у меня LG Spirit. Может в нем дело ? На форумах, ничего такого про эту модель не нашел.
Ольга
19 декабря 2016, 19:37
comunicom,
напишите, пожалуйста, подробнее о проблеме с потерей маршрута Навигатором в службу поддержки app-navigator@support.yandex.ru: как часто и при каких обстоятельствах она происходит. Тогда мы сможем вместе разобраться в причинах этой проблемы. 
comunicom
19 декабря 2016, 19:48
Ольга,
Понял. Спасибо. Сейчас, отпишу. Кстати, за что мне нравится ваша Яшка-компания, это то, что вы быстро реагируете на вопросы связанные с вашими продуктами. Особенно в этом отличаются команда из Яндекс Вебмастера. =)
yuriy.okhtenko
19 декабря 2016, 23:27
Согласен с n0v0leg. Давно напрашивается полное объединение Карт и Навигатора. Приходилось вынужденно держать в телефоне оба приложения, т.к. сами карты у Я.Карты читабельнее, а функции навигатора отсутствовали, теперь очень надеюсь после тестов убъю лишнюю иконку на экране. Абсолютно верное решение Яндекса!
yuriy.okhtenko
20 декабря 2016, 00:16
Ещё бы голосовую активацию добавили )))
Юрий
20 декабря 2016, 00:26
yuriy.okhtenko,
Добавим.
Leadman
20 декабря 2016, 23:43
Какие-то догонялки с навигатором получаются... добавили оповещения и голосовую навигацию... но в навигаторе теперь еще и инфо о движении по полосам... заставляете народ метаться туда-сюда между двумя приложениями... :I
xedna
22 декабря 2016, 13:34
Ребята, подскажите плиз, а где у вас появились ачивки? Можно про это почитать где-то (в блоге)?
Света Чистякова
23 декабря 2016, 18:47
Здравствуйте. Ачивки недавно появились в Яндекс.Транспорте. Если вам правда интересно, попробуем рассказать на следующей неделе :)
skod.dima
25 декабря 2016, 12:10
а как отказаться от тестирования? удаление приложения и установка с маркета не помогла.
Юрий
25 декабря 2016, 12:23
skod.dima,
Нужно подождать 5-10 минут после выхода из программы тестирования, потом в Google Play вновь появляется кнопка «Установить»
Юрий
25 декабря 2016, 12:23
skod.dima,
вообще со вчерашнего дня версия 6.0 с ведением доступна всем пользователям.
Дмитрий
25 декабря 2016, 17:27
Сделайте пожалуйста 3D-карту в веб версии, как в приложении. С вращением и наклоном. С помощью колёсика будет самое то.
Сергей Червоненко
26 декабря 2016, 15:23
Обновил, попробовал. Понравилось. Удалил Я.Навигатор за ненадобностью (хотя и так запускал его очень редко) :) 
Пару предложений. Было бы хорошо добавить оповещение о перемещени по полосам движения (перестройтесь в правую/левую полосу). Попал в ситуацию, когда дорога плавно расходилась на две (вида - Y), а карты молчали куда именно ехать. Посмотрел на прорисовку маршрута, сообразил. Частично это реализованно "Через 300 м. после светофора поверните направо". Было бы полезно и для развязок без светофора сделать такое. 
Юрий
26 декабря 2016, 21:57
Сергей Червоненко,
Сергей, спасибо! Информация о полосах движения появится в одном из ближайших обновлений Карт.
Сергей Червоненко
19 января 2017, 11:27
Юрий,
Спасибо. :) будем ждать. 
DanKasta
27 декабря 2016, 01:32
Car play ? Когда?)хотя бы примерно
Борзов Андрей
28 декабря 2016, 08:23
Товарищи, ну когда Вы уже подружите Яндекс.Навигатор с apple CarPlay?:) уже хочется поскорее сменить китайское шгу с Андройд на нормальную японскую "голову" с карплэй 
san39b
28 декабря 2016, 16:36
Обновились мобильные карты для Виндовс!
Очень хорошо!
Но есть несколько моментов:
1. Сейчас приложение запускается заметно дольше.
2. Сейчас при движении не отображается скорость.
3. Сейчас при нахождении на остановке (моя метка и значок остановки практически совпадают) при касании значка остановки высвечивается информация о координатах моего местоположения - трудно "попасть" на значок остановки и открыть информацию, касающуюся ОТ (раньше в таком случае эта информация была в приоритете).
4. Неплохо бы, чтобы флажки с номером ОТ при встречном движении транспорта были бы направлены в разные стороны.
EKUP
29 декабря 2016, 12:29
Подскажите как в картах вин10 мобайл  добавить комментарий к текущему?

Юрий
31 декабря 2016, 20:11
EKUP,
Возможность оставлять комментарии к дорожным событиям в Картах для Windows 10 появится в одном из ближайших обновлений приложения.
Irina Krasilnikova
30 декабря 2016, 03:08
саша

Shivangi Choube
31 декабря 2016, 09:17
Valuable information about voice navigation in IOS and android devices. Looking forward to seeing your notes posted. Thank you for sharing the nice article. Good to see your article.
diomid.diomid
9 января 2017, 18:02
Некоторые моменты за время использования натерли мозоль :) Речь про Навигатор. 


Во-первых,  раздражает невозможность одновременно видеть и время прибытия, и оставшееся время, и оставшийся километраж. Вы с упорством, достойным лучшего применения, цепляетесь за переключалку между этими тремя режимами. Зачем?
Выведите все три цифры, а чтобы глаза не путались между ними, первую и главную (время прибытия) выведите крупным шрифтом. Жаль картинку нельзя здесь прикрепить, я для своего блога сделал иллюстрацию, а тут придется только текстом. 


Во-вторых, цифру текущей скорости логичнее расположить под текущим ограничением скорости. И логичнее, и сравнивать их так удобнее. Мелочь конечно.


В-третьих, идея с фоновым режимом работы Навигатора (когда он дает голосовые подсказки даже когда на экране другое приложение) — прекрасна. Но, ее включение/выключение реализовано неправильно — эта функция убрана в меню, а зря. Дело в том, что фоновый режим удобен не всегда. Иногда он нужен, а иногда только напрасно съедает батарейку. В итоге я например его выключил, а когда он мне нужен, лезть его в меню включать некогда или лень. В итоге, не пользуюсь им вообще, а жаль.
Переключатель надо вынести на основной экран, он нужен под рукой.
Его лучше разместить на черной полосе слева, тогда кнопка "светофор" (показ пробок) переедет на основной экран.


В-четвертых, кнопки изменения масштаба не нужны. Все равно жестом масштабировать удобнее. Да и не видны эти кнопки все равно, слишком бледные.


В-пятых, как раз насчет бледности. Прочие кнопки бледными быть не должны: попробуйте найти кнопку компаса или центровки карты, особенно при бликующем на солнце экране. 


В-шестых, еще один сильный раздражитель: при удержании пальца на карте, включается окно выбора действия.
Проблема в том, что выключить его (закрыть это темно-серое окно с кнопками) почти невозможно. Кнопка "Закрыть" мелкая, на ходу в нее попасть трудно. И расположена крайне неудачно и нелогично — где ее не ждешь и где неудобно на нее нажимать. Я сначала вообще не мог понять, как закрыть это окно (а оно кстати открывается зачастую когда не надо, достаточно палец на карте чуть-чуть передержать, и оно уже открылось).
Так вот, эту кнопку "закрыть" надо убрать вообще. Окно должно закрываться тапом по карте, что самое естественное и простое. Сейчас оно так не закрывается, увы. А кнопку "закрыть", если уж считаете нужной ее, лучше перенести в правый верхний угол открываемого окошка. И конечно, сделать в виде крестика красного, а не текстом. 


И последнее, седьмое. При открытии меню, кнопка "Вернуться к карте" должна быть крайней первой. Сейчас она неудачно размещена второй после "Поиска", и всякий раз при попытке вернуться из меню к карте пару секунд тупишь, не понимая что делать.
А еще лучше, из меню не переключаться на карту, а выходить закрывая его. То есть вместо вкладок сделать меню окном, открывающимся поверх карты и закрываемым кнопкой.
Использовать надо большой красный крестик! (в данном случае планшет или телефон это навигатор, в который надо пальцем НА ХОДУ попадать, вытянув при этом руку вперед на полметра и отрывая взгляд от дороги на скорости!). И конечно, крестик должен размещаться не слева, а в правом верхнем углу, как ему и положено.


В остальном, приложение прекрасное, пользуясь случаем - спасибо вам за него большое. 
Обновлено 9 января 2017, 18:04
ovbelousov
13 января 2017, 07:08
Блин, это ужасное обновление. Причем не верю в то, что я один был с таким режимом использования Карт, особенно судя по отзывам в Эппстор. Основной причиной был просмотр того - где находится конкретный адрес (как туда подъехать) и пробки на предполагаемых маршрутах. Соответственно полоса вверху с следующим действием не нужна, но если ее закрыть, то пропадает маршрут! Нужна опция не показывать её. И кнопку обновить маршрут очень надо вернуть. Плюс хочется опции не поворачивать карту - существующая не работает как надо. А хочется, чтобы по умолчанию карта не вертелась. Сейчас как создашь маршрут - сразу все крутится. А мне не надо, я районы привык смотреть по карте с сюзв
Сергей Червоненко
13 января 2017, 15:12
ovbelousov,
по поводу "карта крутится" - Вы легко можете вернуть её в фиксированное положение по сторонам света. Для навигации крутящаяся карта как раз удобнее. 
ovbelousov
13 января 2017, 17:59
Сергей Червоненко,
Три раза приходится нажимать. Мне для навигации проще видеть Москву такой, как я привык с атласом. 
Сергей Червоненко
16 января 2017, 12:31
ovbelousov,
Вы путаете режим "атлас" для просмотра карты, и режим "навигации". Если Вам лично не удобно - это соверешнно не значит, что такой подход верный. Мне очень удобно, когда карта вращается, ибо в этом смысл навигации - направление всегда вперед. Ваш подход к навигации - уникальный. Придётся нажимать три (!) раза :) Удачи на дорогах.
ovbelousov
16 января 2017, 15:15
Сергей Червоненко,
Так раньше можно было иметь проложенный маршрут, не переходя в тн режим навигации - просто видеть карту с предполагаемым маршрутом и местом назначения. Я знаю как мне ехать в этот район, поэтому я бросал взгляд на ожидаемый маршрут на предмет пробок, а по приезду ближе к месту уже поглядывал на подъезд к нужному дому. а для такого режима нововведения очень неудобные.
k338916
17 января 2017, 15:51
Сергей Червоненко,
Смысл навигации - в верном перемещении в пространстве-времени. Подход тов. ovbelousov'a абсолютно нормальный, не уникальный.

Почти цитируя Вас же: " Если Вам лично удобно - это соверешнно не значит, что такой подход верный".

ЯКарты последним обновлением стали неудобными именно как карты.
Основные минусы (отчасти повторяют вышеизложенные):

1 Включенный умолчательный "3D" режим.

2 Толстая линия маршрута.

3 Постоянное вращение карты в режиме "маршрута".

4 Огромные интерфейс. ненужные +/-; крупные меню; нефункциональная панель следования по маршруту.

5 Страшенное меню при удержании пальца на объекте (см. выше).

6 Иногда сбивает масштаб. 
7 Общий рост потребления ресурсов.

8 Иногда обновление местоположения идет с временным лагом.

Значительных плюсов по сравнению с предыдущими версиями не обнаружил.
Сергей Червоненко
19 января 2017, 11:15
ovbelousov,
в настоящее время такой функционал сохранился. Лишь добавилось "дополнительное нажатие на кнопку". Откровенно говоря, это выглядит как придирка. "Мне неудобно нажимать кнопку три (!) раза. Верните как было!" Но мне лично удобно нововведение. Кто из нас двоих прав? Никто, и одновременно мы оба правы; потому как у каждого из нас - субъективное восприятие удобства использования. Исходя из Вашего пожелания, тут лучше ввести в Настройках функцию, позволяющую в переходить/не переходит в режим навигации и вращения карты. 
Сергей Червоненко
19 января 2017, 11:16
ovbelousov,
"Три раза приходится нажимать. Мне для навигации проще видеть Москву такой, как я привык с атласом." А для меня удобнее нововведение. Данный спор не имеет смысла. 
Сергей Червоненко
19 января 2017, 11:27
k338916,
Благодарю за развёрнуты коммент.
По пунктам.
"Почти цитируя Вас же: " Если Вам лично удобно - это соверешнно не значит, что такой подход верный". Обратное утверждение так же верно.  Нет смысла обсуждать.


"ЯКарты последним обновлением стали неудобными именно как карты." 
Не согласен, Для Вас неудобно, для меня удобно.


"Основные минусы (отчасти повторяют вышеизложенные):
1 Включенный умолчательный "3D" режим."
В  режиме карты, а не навигации, я такого не заметил. Но мне лично 3D нравится. Вам нет. Кто прав?
"2 Толстая линия маршрута."
Я не понял, как это мешает. Маршрут хорошо виден на карте. Цветовая схема маршрута соответствует пробкам на маршруте. Что именно не так с линией?


"3 Постоянное вращение карты в режиме "маршрута"."
Легко отключается. Лично мне - нравится вращение карты. Кто из нас прав? 
"4 Огромные интерфейс. ненужные +/-; крупные меню; нефункциональная панель следования по маршруту."
Кнопки - возможно. Вероятно, функция "скрыть кнопки" в настройках стала бы решением. 
"5 Страшенное меню при удержании пальца на объекте (см. выше)."
Слово "страшное" - является оценочным. Я не знаю, чем оно Вас пугает. Спорить не будут, потому как не понимаю сути претензии к меню.
"6 Иногда сбивает масштаб."
Не сталкивался. Без комментариев.
"7 Общий рост потребления ресурсов."
Это вы бенчмарком проверяли? Я на iPhone6 не смог этого определить, находясь за рулем. Тем более, что 99% водителей возят в авто з/у для своих смартфонов. 
"8 Иногда обновление местоположения идет с временным лагом."
Возможно. Не сталкивался. Наверное вопрос во временной продолжительности лага. 
"Значительных плюсов по сравнению с предыдущими версиями не обнаружил."
Ваше мнение понятно. А для меня лично - прекрасное обновление, котогого я долго ждал. 
ovbelousov
25 января 2017, 13:20
Сергей Червоненко,
Резюмируя - надо добавить кнопку "вернуть как было".
Сергей Червоненко
26 января 2017, 12:08
ovbelousov,
я бы сказал "Переходить/Не переходить в режим навигации"
Обновлено 26 января 2017, 12:07
kosta928
3 февраля 2017, 11:06
Почему теперь отсутствует иконка ОБНОВИТЬ??? раньше при образовании пробок можно было изменить маршрут и доехать быстрее, теперь нужно заново вводить весь маршрут!
И теперь очень неудобная прокрутка карты при уменьшении масштабирования, в другом все хорошо!
urtules
13 февраля 2017, 12:19
Сделайте CarPlay уже наконец-то! Спасибо.
Юрий
13 февраля 2017, 12:28
urtules,
Мы бы с радостью, но Apple не предоставляет такой возможности другим разработчикам :-(
evgen.zarubin2018
17 февраля 2017, 11:13
Oкей Яндекс..!!!
dmdimas
13 марта 2017, 22:35
Приветствую. Очень жду яндекс навигатор с поддержкой android auto и mirrolink. релиз планируется ?
djm101
24 марта 2017, 17:55
Подскажите, на Windows 10 Mobile приложение яндекс карты, у меня не работает голосовая навигация. У меня что то не включено или этой функции нет на Windows 10 Mobile? А яндекс навигатор не обновляется с апреля 2017.
Заранее спасибо за ответ. 
Ольга
24 марта 2017, 18:10
djm101,
голосовые подсказки при навигации появятся в Картах для Windows 10 в одном из ближайших обновлений. Если хотите поучаствовать в тестировании β-версии Карт для Windows 10 с голосовой навигацией, напишите мне на obobkova@yandex-team.ru, пожалуйста. 
djm101
24 марта 2017, 18:17
Ольга,

Спасибо за быстрый ответ!
Raptor2409
28 мая 2017, 07:53
Хотелось бы универсальный навигатор. Хотелось бы им и на велосипеде пользоваться и пешим. Не понимаю почему не встроены возможности имеющиеся на яндекс.карты и я.транспорт? непонятно почему голосовая навигация быстро перестает работать в режиме выключенного экрана на Андроиде. На велосипеде это выключение очень неудобно.
OlesiaN66
22 июля 2017, 17:17
Голосовые подсказки не работают! За весь маршрут, один раз была голосовая подсказка и все!
Dmitry
30 ноября 2017, 23:56
Для windows 10 ( не mobile) будет когда нибудь полноценный навигатор? Или хотя бы к "Картам" голос прикрутите?
понимаю, что из-за единиц пользователей использующих (извините за тавтологию) компьютер на win10 в автомобиле ни кто шевелиться в эту сторону не будет, но все же такие есть и их число увеличивается.   
Владислав
1 декабря 2017, 00:38
Dmitry,
да и вообще, в магазине виндовс размещают универсальные приложения которые можно на пк, телефонах, планшета очках дополненной/смешанной/виртуальной реальности и прочих гаджетах на виндовс. Давно пора начать делать нормальные продукты для Windows Store! 
kristy20ps
4 октября 2018, 01:36
А голос можно поменять только в Яндекс навигаторе?  Или в Яндекс картах тоже можно?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса4 октября 2018, 20:31
Здравствуйте. В Картах тоже можно (только выбор поменьше): ☰ -> Настройки -> Маршруты -> Звук -> Голос.
v0r0nd144
вчера, 22:45
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