Карты с голосовой навигацией

Права есть у многих людей, но не все водят автомобиль ежедневно. Кто-то садится за руль по выходным, а в будни использует общественный транспорт. Кто-то делит машину с другими членами семьи. А некоторые вообще не нуждаются в авто и ездят от случая к случаю: например, когда надо выручить друзей и побыть «трезвым водителем» после вечеринки.

Мы в Яндексе постоянно изучаем, как люди работают с нашими сервисами и приложениями. Судя по статистике поездок, Навигатор устанавливают в основном завзятые автомобилисты — те, кто передвигается на машине почти каждый день. Люди, которые водят несколько раз в месяц, предпочитают смотреть пробки и строить автомобильные маршруты через Яндекс.Карты.

Чтобы все водители могли с комфортом добраться до места назначения, мы обновили Карты — теперь приложение не только прокладывает автомобильные маршруты, но и даёт в пути голосовые подсказки. Оно сообщит о предстоящих манёврах, предупредит о камерах и дорожных работах, а также покажет разрешённую на данном участке скорость.

Часто в дороге возникает потребность куда-нибудь заехать — например, на заправку или в аптеку. Сворачивать с пути в таких случаях не хочется. Яндекс.Карты найдут нужные места вдоль маршрута следования и расскажут о каждом из них подробности: например, до скольких работает аптека и принимают ли там банковские карты. Определившись с местом, нажмите «Заехать» — и Карты проложат новый маршрут через выбранную точку.

Голосовая навигация доступна на iOS, а также в бета-версии Карт для Android. Чтобы загрузить бета-версию на устройство под управлением Android, откройте эту страницу и нажмите кнопку «Участвовать в тестировании».

Бета-версия Карт — это тестовая площадка. Пользователи, которые её установили, первыми получают доступ к новым функциям приложения. Если вы владеете устройством на iOS и вам тоже интересно поучаствовать в тестировании Карт, оставьте здесь свой адрес электронной почты, и мы пришлём вам приглашение.