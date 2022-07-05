Яндекс Карты собирают данные о доступности

В российских городах Яндекс Картам известны миллионы организаций. Каждой соответствует карточка с подробностями: где она находится, какие услуги оказывает, по какому графику работает. Эти данные помогают сделать выбор — например, подыскать поблизости кафе с недорогими бизнес-ланчами и хорошими отзывами, в котором можно расплатиться картой.

А теперь представьте: человек добрался до кафе, оно открыто, там принимают карты и есть свободные столики, но пообедать в нём не получится — потому что в заведении, которое вроде бы отвечает всем пожеланиям, нет доступной среды.

Доступная среда важна в первую очередь людям с инвалидностью, но не только. Если ко входу в магазин ведёт лестница без пандуса, внутрь не попадут ни человек на инвалидной коляске, ни родители с маленьким ребёнком. Если в торговом центре нет лифта или эскалатора, верхние этажи будут закрыты и для пенсионера с больными ногами, и для студента в гипсе. Если в привокзальной аптеке узкие проходы между стойками, там будет сложно лавировать с объёмным чемоданом.

Данные о доступности — не менее существенная подробность об организации, чем адрес или часы работы, и важно, чтобы они были на Картах. Сложность в том, что у доступности нет универсальных мерил. Нельзя считать заведение доступным только потому, что в нём есть пандусы. Возможно, в реальности эти пандусы очень крутые, и по ним не въедет ни одна коляска. И наоборот — бывает, что пандусов нет, но организация доступна, потому что вход находится на уровне земли, а дверь открывается автоматически. Поэтому оценивать доступность лучше комплексно. Чем больше разнообразных данных, тем проще разобраться.

Мы запускаем инструмент, с помощью которого любой желающий может добавить на Яндекс Карты данные о доступности. Никакие специальные знания не нужны, понадобятся лишь минута времени и камера — чтобы сделать фото.

Как добавить на Карты данные о доступности Запустите веб-версию или приложение Карт, откройте карточку организации, нажмите кнопку «Исправить неточность» и выберите пункт «Доступность». Вы увидите чек-лист — список признаков, на которые стоит обратить внимание: пандус, лифт, автоматическая дверь, кнопка вызова персонала и так далее. Отметьте, что из этого есть в заведении, и обязательно приложите фото. При желании можно оставить комментарий, например: «Магазин двухэтажный, на входе есть пандус, а на второй этаж можно попасть только по лестнице». Если вы затрудняетесь — например, не знаете, как оценить ширину прохода, — вам помогут подсказки. Когда данные добавлены, нажмите кнопку «Отправить».

Загруженную информацию проверяют модераторы. После этого она попадает на карточку организации — в раздел «Особенности».

Карты учитывают данные о доступности при поиске. Например, можно отыскать кафе, куда можно попасть на коляске и где есть туалет для людей с инвалидностью.

Феликс Каган,

руководитель продуктовой команды Яндекс Карт:

У разных людей разные возможности. То, что подходит одному, может быть неудобно другому. Нам кажется неправильным решать за человека, доступно для него это место или нет. Вместо этого мы стремимся дать ему максимум информации. Есть пандус. Вот его фото — чтобы было понятно, как он выглядит. Вот дата снимка — чтобы оценить, насколько свежие данные. У популярных мест обычно много отзывов. Мы умеем вычленять те, в которых описывается доступность. Так можно понять, что думают другие люди, которые уже здесь побывали. В совокупности эти данные помогают принять аргументированное решение: например, сюда я могу прийти сам, а сюда — если поможет друг.

Мы работали над инструментом для загрузки данных вместе с журналисткой Яной Кучиной и программистом Иваном Бакаидовым. Яна и Иван — люди с ДЦП, которые многое знают о проблемах доступности. Яна подсказала идею инструмента и вместе с Иваном помогла команде Карт определить признаки и составить подсказки.

Яна Кучина,

журналистка, редактор портала «Такие дела»:

Идея родилась, когда я встретила в соцсетях очередной пост-вопрос: открылось новое место, если кто-то уже был, расскажите, что там с доступностью. Люди добросовестно отвечали — а я размышляла, что пройдёт немного времени и эту информацию будет не найти. Нужна площадка, на которой можно публиковать данные о доступности без опасений, что скоро они исчезнут в недрах ленты. Яндекс Карты идеально подходили на эту роль. Оставалось придумать удобный способ передавать данные. Мы решили опираться на фотографии. Делая снимки, люди превращаются из субъективных свидетелей в объективных. Даже если ты сам мало что понимаешь про пандусы, ничего страшного — твоё фото пригодится другим, и не только пользователям с инвалидностью. Мы все живые люди: мы ломаем ноги, рожаем детей, путешествуем, имеем пожилых родителей. Развивать доступность не значит помогать кому-то другому, это значит помогать прежде всего самим себе.

Данные о доступности поступают не только от пользователей. Их могут передавать и владельцы организаций — через личный кабинет в Яндекс Бизнесе. Кроме того, Яндекс собирает информацию самостоятельно. За это отвечают «полевые пешеходы» — сотрудники внутреннего сервиса Crowd, которые обходят пешком улицы крупных городов и фиксируют сведения о местах на пути. С начала года «полевые пешеходы» добавили на Карты данные о доступности более 400 тысяч организаций в 73 российских городах. Подробнее о том, как работают «полевые пешеходы», читайте в блоге Яндекса на «Хабре».