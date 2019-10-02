Яндекс ❤ математику

Летом 2022 года в Санкт-Петербурге состоится Международный математический конгресс, или ICM. Это самая крупная и известная конференция математиков, которая проводится с конца XIX века. Конгресс собирается раз в четыре года, и на него приезжают учёные со всего мира. На церемонии открытия ICM Международный математический союз объявляет имена новых лауреатов четырёх престижных наград в области математики, включая Филдсовскую премию. Она присуждается с 1936 года, и её иногда называют «математической Нобелевкой».

Россия будет принимать конгресс впервые. До этого ICM один раз проходил в СССР, в 1966 году. Отечественная математическая школа по праву считается одной из сильнейших в мире — достаточно вспомнить имена Лобачевского, Чебышева, Маркова, Колмогорова и других учёных. Советские и российские математики внесли большой вклад в развитие современной науки о данных. Их достижения создали базу для появления технологий и алгоритмов, которые сейчас используются всюду: в сфере IT и банковском деле, в розничной торговле и здравоохранении.

Математический конгресс — большое событие, готовиться к которому начинают за несколько лет. Яндекс тоже будет принимать участие в подготовке. Мы стали технологическим партнёром ICM 2022 — это означает, что наши сервисы и продукты будут помогать участникам и организаторам конгресса.

Яндекс разработает для ICM сайт и мобильное приложение. На сайте будет собрана вся информация о событии: расписание докладов, новости оргкомитета, сведения о смежных мероприятиях и так далее. Там же участники смогут зарегистрироваться на конгресс, забронировать гостиницу и перелёт через Яндекс.Путешествия, записаться на экскурсию по Санкт-Петербургу. Приложение поможет участникам сориентироваться на месте. Оно объединит разные сервисы Яндекса, которые пригодятся в городе. В приложении гости ICM смогут свериться с Картами, чтобы узнать, как добраться до нужного места, перевести в Переводчике вывеску или строчку из меню, вызвать машину через Яндекс.Такси и так далее.

Мы уже создали для организаторов ICM почтовый сервис на базе Яндекс.Почты — он используется для общения с партнёрами и гостями, — а также запустили страницу с основной информацией и новостями ICM. Полная версия сайта заработает по адресу icm2022.org в 2021 году. До встречи в Санкт-Петербурге!