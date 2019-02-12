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Яндекс.Почта избавит от ненужных рассылок

Если вы не делаете из своего электронного адреса секрета, почти наверняка вам каждый день приходят разнообразные рассылки. Их шлют все, с кем вы так или иначе соприкасались: интернет-магазин, в котором вы три года назад купили футболку, супермаркет, в котором вы оформили дисконтную карту, сервис бронирования билетов, которым вы пользуетесь раз в год перед отпуском.

Подписаться на рассылку легко, а вот отказаться от неё — гораздо сложнее. Отправители заинтересованы в том, чтобы люди получали их письма, и порой специально усложняют механизм отписки. Одни просят вспомнить логин и пароль, другие задают лишние вопросы и заставляют писать сочинение на тему «Почему я больше не хочу получать эту рассылку». А иногда механизм вообще не работает: человек нажал на кнопку «Отписаться», а письма продолжают приходить.

Мы добавили в Яндекс.Почту инструмент для управления рассылками. С его помощью можно просмотреть все рассылки, на которые вы подписаны, — и решить, какие вы хотите получать, а какие нет. Для каждой рассылки доступен список последних писем — его стоит изучить, если есть сомнения. Бывает, что рассылка, которую никогда не открывали, в действительности оказывается весьма полезной.

Менеджер рассылок показывает все рассылки, на которые подписан пользователь

Чтобы отказаться от ненужных рассылок, достаточно отметить их в списке и нажать на кнопку «Скрыть». Всё — письма из этих рассылок вас больше не потревожат. Заодно можно убрать из ящика старые сообщения: новости о давно закончившихся распродажах, спецпредложения к позапрошлым новогодним праздникам и прочую неактуальную информацию — в общем, весь архив рассылки.

Можно не только отписаться от рассылки, но и удалить весь её архив — старые письма

Для выявления рассылок Яндекс.Почта использует классификатор на основе машинного обучения. Он умеет отличать важные письма от неважных. К примеру, если вы отказались от новостной рассылки интернет-магазина, вы продолжите получать сообщения о сделанных в нём заказах. Это касается и других значимых писем: авиабилетов, квитанций и так далее — все они будут приходить как обычно.

Cкрытые рассылки перемещаются в папку «Удалённые». Там письма хранятся 31 день и только после этого исчезают навсегда. Если вы скрыли рассылку, а потом передумали, её можно вернуть тем же способом — через менеджер рассылок.

Функция управления рассылками доступна в веб-версии Яндекс.Почты и в мобильных приложениях для iOS и Android. В обучении классификатора мы используем отзывы пользователей, поэтому иногда Почта будет спрашивать у вас, правильно ли она распознала тип письма. Ваши отклики — важный сигнал для системы: с их помощью классификатор проверяет себя и совершенствуется дальше.

60 комментариев
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msdone
13 февраля, 12:23
А где именно находится страница для управления своими рассылками? Скиньте прямую ссылку
Сергей Иванов
13 февраля, 12:30
msdone,
в настройках http://joxi.ru/D2PyxZ7CqkXGMA.jpg
soldieroflight
Сотрудник Яндекса13 февраля, 12:37
msdone,
Настройки (колесико в верхнем правом углу в веб почте) -> Управление рассылками
finist1987
13 февраля, 12:27
Инструмент вероятно полезный, но так и не нашел, где его включить в интерфейсе
soldieroflight
Сотрудник Яндекса13 февраля, 12:37
finist1987,
Настройки (колесико в верхнем правом углу в веб почте) -> Управление рассылками
Андрей
13 февраля, 13:04
Отличная функция, спасибо! Наверное, было бы чуточку удобнее, если бы в разделе "Подробнее" можно было бы открывать содержимое писем, а не только прочитать заголовок. Лично мне бы хватило одного последнего письма, чтобы вспомнить о чем это, необязательно вообще показывать все письма этого отправителя.
Андрей
13 февраля, 13:07
Да, еще забыл написать, было бы удобнее отписываться не через менеджер рассылки, а прямо в письме, которое читаешь. Представьте ситуацию - мне пришло очередное спам-письмо, кнопка "Это спам" ничего не меняет, в следующий раз опять придет. Чтобы отписаться нужно зайти в менеджер рассылки, найти там этого отправителя и заблокировать. Не самый простой способ.
soldieroflight
Сотрудник Яндекса13 февраля, 13:14
Андрей,
Спасибо, в ближайшее время такая возможность появится
RistiCore
13 февраля, 13:12
С каждым днём всё лучше становится Яндекс.Почта, это отрадно.
Как только появится адрес-бук с двусторонней синхронизацией на смартфоны, наконец-то уйду с GMail.
METTER
13 февраля, 13:47
Отлично, спасибо!
Владимир
13 февраля, 14:06
А почему бы не сделать, чтобы рассылки помещались в отдельную папку, а не в удаленные? Папку так и назвать – Рассылки. А то так можно и что-то важное пропустить. Мало ли...
Владимир
13 февраля, 14:12
 И почему бы не сделать так, чтобы по умолчанию Яндекс сам решал, что является рассылкой, а что нет (и соответственно помещал письмо в папку Рассылки или нет). А вручную можно было бы донастроить фильтр.
Владимир
13 февраля, 14:23
Потому что всегда неудобны те функции, которые предполагают слишком много действий пользователя вручную. А это новшество как раз предполагает большое количество действий и настройку для каждого адреса.
Захар
14 февраля, 11:34
Владимир,
а как Вы предлагаете это реализовать? Просто в один прекрасный день вы перестанете получать все свои рассылки и даже не будете подозревать, почему. У меня, например, в рассылки попало то, что ими не является.  Лучше позволить явно включить. Какие сложные действия там надо сделать? Галочку поставить только. А то мы так дойдем до абсурда, как в анекдоте про лифт компании Apple, в котором всего одна кнопка. Он сам знает, на какой этаж Вам надо :-)
Обновлено 14 февраля, 11:34
Владимир
14 февраля, 14:05
Захар,
очень просто. Так, как это реализовано, скажем в Gmail или Mail.ru. Сделать отдельную папку Рассылки - и туда автоматом сливать все рассылки. С возможностью корректировки алгоритмов через интерфейс, который Яндекс предложил.
Захар
14 февраля, 15:03
Владимир,
так в Яндекс почте это, вроде есть: вкладки вверху: Общение, Соцсети и т.д.
Обновлено 14 февраля, 15:03
Владимир
26 февраля, 11:55
Захар,
Нет, это вообще не то. Дело в том что если бы были отдельные папочки (Рассылки, Соцсети), и письма бы помещались туда автоматически, не было бы этих надоедливых уведомлений бесконечных о новых письмах. Уведомления были бы только на личные письма.
А так как сейчас - все валится во входящие, и на каждое письмо телефон звонит.
Но предложенный новый функционал (о котором речь в данном посте) мне неудобен, т.к.: требует ручной настройки; сообщения перемещаются в удаленные, а меня это не устраивает.
Обновлено 26 февраля, 11:55
Захар
26 февраля, 12:16
Владимир,
да, я понял Вашу проблему. А разве этот новый функционал Яндекса не блокирует уведомления после отписки?


Если Вы совсем не хотите получать уведомления о письмах из рассылок, то просто отпишитесь от них. Я так сделал когда-то, и теперь получаю только то, что мне действительно нужно. В любом письме из рассылки есть  внизу ссылка на отписку. Это разовая работа, зато потом наступает тишь и благодать :-)


А Яндекс не мог вдруг разом и молча отписать всех пользователей от подписок. Многие бы даже не додумались зайти и проверить настройки.


Кстати, я вот вообще не пользуюсь web-интерфейсом почты, а только почтовыми клиентами через IMAP. Как бы я узнал о новом функционале, если бы не был подписан на этот блог?
Захар
26 февраля, 12:24
Владимир,
и, кстати, зачем Вы вообще получаете звуковые уведомления о письмах в телефоне? Так же невозможно жить спокойно :) Все уведомления можно сделать беззвучными. А почту проверять, когда Вам удобно, а не когда письмо пришло. Я даже в WhatsApp оставил уведомления звуковые только от семьи. Остальные могут и подождать, когда я проверю сообщения.
Владимир
26 февраля, 18:50
Захар,
<Если Вы совсем не хотите получать уведомления о письмах из рассылок, то просто отпишитесь от них>
Нет, пусть рассылки приходят, но фильтруются в отдельную папку, и я их почитаю, когда будет время. 


<А разве этот новый функционал Яндекса не блокирует уведомления после отписки?>
Блокирует. Но функционал требует ручной настройки и - самое главное - помещает письма в папку Удаленные, которая автоматически чистится.


<кстати, зачем Вы вообще получаете звуковые уведомления о письмах в телефоне? Так же невозможно жить спокойно :)>
Если приходят уведомления от каждой рассылки – да, невозможно.
А если только на личную почту, то это уже зависит от очень от конкретного пользователя. В моем случае писем на личной почте не очень много, поэтому уведомления не мешают, а наоборот помогают.
rstepand
13 февраля, 22:12
Полезная функция. Спасибо.
nefedova.valia2010
14 февраля, 09:19
какой механизм отписки? поставила галочки, закрыла, все опять на месте.
nefedova.valia2010
14 февраля, 09:24
с удалением разобралась, но при повторном открытии не вижу, что именно удалено. тогда уж совсем уберите их из списка, плиз.
Захар
14 февраля, 11:41
Спасибо! Отличная функция! Есть пара замечаний.


У меня в список рассылки попали письма самому себе. Часто ими пользуюсь, чтобы отправить себе важную информацию и не забыть.


И второй момент. Теперь у вас отдельно правила обработки почты и отдельно правила по рассылкам. Рассылки не видны в общих правилах. Это так задумано или в перспективе объедините? В чем разница-то? И там и там блокируются и удаляются письма с определенными признаками. Или нейросеть работает как-то отлично от ручных правил? :-) 

Обновлено 14 февраля, 11:42
Никита
14 февраля, 12:38
Спасибо. Нужная функция. Надеюсь почта будет развиваться и дальше.. Конкуренты далеко ушли..
daftix
14 февраля, 21:06
Идеально было бы изначально иметь в почке опцию «запретить все рассылки».
Paul Gansew
17 февраля, 14:37
Господа нехорошие, сделайте так, чтобы ВАШ браузер и ВЫ тоже, буквы Y и   X = y, x не считались чисто русскими. Потому как "  y " и  " x "  я ставлю из английской раскладки клавиатуры. А при создании (написании) Е-маил = zyx2019@ ... мне выдаётся : " надо писать
только английскими ( латиницей)"
Лариса Куранова
18 февраля, 12:12
Немного не в тему...
Подскажите, как вытащить рассылку, которая попала в СПАМ Яндекса?
На прошлой неделе мошенники воспользовались уязвимостью нашего сайта и с помощью робота зарегистрировали почти 100 тысяч пользователей с реальными адресами (видимо, это была какая-то ворованная база). А потом так же автоматически для всех новых пользователей запустили запрос на восстановление пароля.
Естественно, мы попали в СПАМ всех почтовых сервисов. Впервые за 6 лет.
Проблему с уязвимостью сайта решили, всех «незаконных» пользователей удалили.
Теперь не знаем, что делать с рассылкой. Нам она очень нужна, так как на сайте постоянно регистрируются новые пользователи.
Подскажите, как решить проблему? Куда-то можно написать обращение?
lddnsk
19 февраля, 07:06
А в smtp клиентах как быть?
aniandr
20 февраля, 22:18
Теперь Яндекс.Почта не только приносит мне Яндекс.Новости (devnull@yandex-team.ru), на которые я подписан, но и периодически язвительно спрашивает - "Это рассылка?
Яндекс.Почта определила это письмо как рассылку. Это верно?" :) Расскажите уж почте, что да, Яндекс.Новости - рассылка :)))
Обновлено 20 февраля, 22:19
Airon
23 февраля, 09:01
Отличная вещь.Огромное спасибо 

natalySPb1970
3 марта, 21:00
А как теперь удалить эти навязанные папки "рассылки" и "соц сети"? Меня, например, больше устраивал  прежний вариант, когда все письма приходили в папку входящие.
Владимир
11 марта, 15:30
natalySPb1970,
а где они у вас появились? Я наоборот жду не дождусь, когда они появятся в релизной версии. Пока что у меня есть только в бета-версии приложения на Андроид, но в настройках их вроде убрать можно.
Bakli
12 марта, 10:39
Почему это не в блоге яндекс почты? Я про этот блог вообще не знал, и случайно наткнулся, полагая, что если зайти по адресу yandex.ru/blog, о откроется список всех блогов.


А то блог почты за пол года два раза обновляли. Я думал все, развитие прекратилось.



Хотя эта функция уже давно была, я ее помню.
Александр
12 марта, 22:31
Я правильно понимаю, что "Скрыть рассылку" в менеджере рассылок не равно "Отписаться" при чтении письма-рассылки? Или же оба варианта приводят к одному и тому же действию - мне просто НЕ ПОКАЗЫВАЮТ эти письма, но они по-прежнему приходят на адрес (т.е. фактической отписки не происходит)?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса14 марта, 17:37
Александр, здравствуйте. Да, Скрыть рассылку и Отписаться работают по-разному.


Когда вы нажимаете Отписаться, Почта извещает отправителя, что вы отказываетесь от рассылки. Если отправитель добросовестно соблюдает процедуру, новые письма из этой рассылки вам больше приходить не будут. Старые письма из рассылки останутся в ящике.


Когда вы используете опцию Скрыть рассылку,  письма от этого отправителя продолжают приходить, но прилетают сразу в папку с удалёнными письмами. Плюс можно переложить туда же весь архив рассылки. Письма в папке хранятся месяц, потом удаляются навсегда.
Обновлено 14 марта, 17:37
Александр
14 марта, 17:48
Света Чистякова,
спасибо большое за развёрнутый ответ! Теперь всё понятно. :-)
Обновлено 14 марта, 17:49
koltorez
15 марта, 22:34
Подскажите, пожалуйста, как убрать "рассылки" и "соц сети"? Вопрос уже поднимался в комментариях, но ответа не было. Лично мне намного удобнее, когда все письма во вкладке входящие. 
lists
17 марта, 01:49
Вы лучше скажите, почему так много ложных срабатываний антиспама? Мне письма из нескольких источников постоянно не доходят — попадают в спам. Я раз за разом отмечаю их как не спам, но без толку — система не обучается.
lists
18 марта, 22:58
Зашёл в папку «Спам» — последние 11 писем спамом не являются, в том числе одно личное письмо и одна подписка на новые объявления на сайте объявлений. Ну позорище же. Лучше никакого антиспама, чем такой.
klimai777
25 марта, 15:57
Как отписаться от всех рассылок яндекса разом? И от бесконечных предложений яндекса тоже? Ну, надоели конкретно! Это реально спам позорный от яндекса!
lskatya
1 апреля, 18:05
Здравствуйте! Подскажите, как очистить список скрытых рассылок, я отписалась от различных сайтов, теперь на почту больше не приходят их письма, но в графе скрытые рассылки так и остаётся весь этот спам и список этот большой, как его очистить?
afanasyevvictop
5 апреля, 13:09
Пожалуйста ответьте. Есть адрес электронной почты Яндекс.соm. Письма то отправляются, то ответ: такого адреса нет. Очень проблемно. Так есть Яндекс com. Спасибо. Оплачивает интернет! Может в этом проблема.Спасибо. Поменять на ru, письмо найдет адресата??
statievsky
6 апреля, 06:17
Ребята, 2019 год на дворе. А ваш сборщик не может собрать письма по кнопке обновления. Регистрируешься на каком-то сервисе, тебе отправляют письмо. И... Ты ждёшь его час пока там сборщик Яндекса сработает. Ну запилите уже этот примитив!
sekret141
12 апреля, 10:33
не понятно. такой кнопки нет
Олег
20 апреля, 08:05
мы охренели, жирком заплываете господа! С показов RTB рекламы капает 15 копеек в сутки, сайту месяц, посещений 15 человек в день, проще авиасайлес поставить, три покупки в месяц оправдают.
a4a9a5
30 апреля, 10:13
Каким образом можно отказаться от этого навязчивого сервиса под названием "научи робота определять рассылки"?
Я сам решу - что есть рассылки и создам правила для обработки писем.




ddrucker
2 мая, 13:54
Как убрать папку Рассылки?
Не нужно навязанное Яндексом деление на рассылки и обычную почту.
v19720972
14 мая, 11:16
ddrucker,
Настройки - Прочие параметры - складывать рассылки и уведомления из соцсетей в отдельные папки - убрать галочку на этой позиции
Marina.Shcherbakova
6 мая, 11:15
Благодарю! Полный и понятный ответ!!

рома
19 мая, 00:16
Слава Богам!!! Наконец-то появилась возможность избавиться от навязчивого спама.
zloybiven
25 мая, 17:27
да никогда я не подписывался на это барахло.меня достает нн рус хеад хантер.
Удалённый пользователь
27 мая, 17:27
это значит яндех читает чужие письма, а иначе как он узнает это важное или нет письмо)))
Удалённый пользователь
27 мая, 17:28
это значит яндех читает чужие письма)))
kolesnikov.gosha
12 июня, 07:33
Спасибо!
pashaosb
14 июня, 10:10
Приветствую! В настоящее время моя почта содержит около 4000 писем, фактически некогда их разбирать. В основном это рекламные предложения от Метро, Окей, Лента им так далее. Ваша публикация очень помогла навести порядок. Спасибо!!! 
lEnixl
18 июня, 01:01
топчик

sebritan
3 июля, 16:44
Здорово! а КАК настроить отписку от РАНДОМНЫХ спамеров?
ireckarslanov
2 августа, 14:22
новый вид городского транспортного средства передвижения.
tat4rintsev.s
сегодня, 16:45
Напишу позже, когда закончу
Недоделанное.Общайтесь без
Меня немного.