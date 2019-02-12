Яндекс.Почта избавит от ненужных рассылок

Если вы не делаете из своего электронного адреса секрета, почти наверняка вам каждый день приходят разнообразные рассылки. Их шлют все, с кем вы так или иначе соприкасались: интернет-магазин, в котором вы три года назад купили футболку, супермаркет, в котором вы оформили дисконтную карту, сервис бронирования билетов, которым вы пользуетесь раз в год перед отпуском.

Подписаться на рассылку легко, а вот отказаться от неё — гораздо сложнее. Отправители заинтересованы в том, чтобы люди получали их письма, и порой специально усложняют механизм отписки. Одни просят вспомнить логин и пароль, другие задают лишние вопросы и заставляют писать сочинение на тему «Почему я больше не хочу получать эту рассылку». А иногда механизм вообще не работает: человек нажал на кнопку «Отписаться», а письма продолжают приходить.

Мы добавили в Яндекс.Почту инструмент для управления рассылками. С его помощью можно просмотреть все рассылки, на которые вы подписаны, — и решить, какие вы хотите получать, а какие нет. Для каждой рассылки доступен список последних писем — его стоит изучить, если есть сомнения. Бывает, что рассылка, которую никогда не открывали, в действительности оказывается весьма полезной.

Менеджер рассылок показывает все рассылки, на которые подписан пользователь

Чтобы отказаться от ненужных рассылок, достаточно отметить их в списке и нажать на кнопку «Скрыть». Всё — письма из этих рассылок вас больше не потревожат. Заодно можно убрать из ящика старые сообщения: новости о давно закончившихся распродажах, спецпредложения к позапрошлым новогодним праздникам и прочую неактуальную информацию — в общем, весь архив рассылки.

Можно не только отписаться от рассылки, но и удалить весь её архив — старые письма

Для выявления рассылок Яндекс.Почта использует классификатор на основе машинного обучения. Он умеет отличать важные письма от неважных. К примеру, если вы отказались от новостной рассылки интернет-магазина, вы продолжите получать сообщения о сделанных в нём заказах. Это касается и других значимых писем: авиабилетов, квитанций и так далее — все они будут приходить как обычно.

Cкрытые рассылки перемещаются в папку «Удалённые». Там письма хранятся 31 день и только после этого исчезают навсегда. Если вы скрыли рассылку, а потом передумали, её можно вернуть тем же способом — через менеджер рассылок.

Функция управления рассылками доступна в веб-версии Яндекс.Почты и в мобильных приложениях для iOS и Android. В обучении классификатора мы используем отзывы пользователей, поэтому иногда Почта будет спрашивать у вас, правильно ли она распознала тип письма. Ваши отклики — важный сигнал для системы: с их помощью классификатор проверяет себя и совершенствуется дальше.