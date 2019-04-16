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Яндекс проведёт чемпионат по программированию

Мы открыли регистрацию на чемпионат по программированию. В этом году Яндекс проведёт его в конце мая – начале июня. Особенность чемпионата — в том, что он рассчитан на разработчиков разных специализаций. Победителей определят сразу в четырёх направлениях: фронтенд-разработка, бэкенд-разработка, машинное обучение и аналитика данных. Каждый может выбрать то, что ему ближе.

В чемпионате могут принять участие жители России, Беларуси и Казахстана, которым уже исполнилось 18 лет. Оба раунда состязания, квалификационный и финальный, состоятся в онлайне, на платформе Яндекс.Контест.

Победителей и финалистов чемпионата мы приглашаем на церемонию награждения в наш московский офис. Поездка — за счёт Яндекса

Квалификационный раунд пройдёт с 20 по 26 мая. Поучаствовать в нём можно в любое удобное время. В квалификации участникам предложат решить, в зависимости от направления, от 4 до 6 задач. На это отводится 4 часа. Финальный раунд состоится 1 июня. Для участников, соревнующихся в машинном обучении, он продлится сутки, у всех остальных, как и на квалификации, будет четыре часа.

Набор в Школу анализа данных

Яндекс приглашает студентов и аспирантов вузов, которые всерьёз интересуются машинным обучением и науками о данных, в Школу анализа данных. Набор открыт до 7 мая. Если вы хотите узнать про ШАД подробнее, посмотрите видеозапись со дня открытых дверей.

Конкурсные задачи придумали наши сотрудники. За направление фронтенда отвечает команда геосервисов, за бэкенд — команда Поиска, задачи по машинному обучению составили в управлении машинного интеллекта и исследований, а задачи в области аналитики данных — в отделе, который борется со спамом и мошенничеством в интернете. Все задачи очень похожи на те, с которыми программисты и аналитики Яндекса сталкиваются в повседневной работе.

Чемпионат — хороший шанс примериться к Яндексу. Если вам нравится решать подобные задачи, возможно, нам с вами стоит поговорить о работе. У участников, которые показали на состязании хорошие результаты, будет возможность устроиться в Яндекс по упрощённой схеме, без длинной череды собеседований.

Для победителей и финалистов чемпионата мы проводим экскурсию по офису и устраиваем встречи с ведущими разработчиками

Результаты чемпионата мы объявим 5 июня. Общий призовой фонд состязания составит 2,2 миллиона рублей. Занявшие первые места в каждом треке получат по 300 тысяч. Приз за второе место составит 150 тысяч, а за третье — 100 тысяч рублей. Все победители получат Яндекс.Станцию, а 20 финалистов, показавших лучшие результаты в каждом треке, — памятные футболки  и сертификат участника.

Подробнее о чемпионате можно узнать на сайте состязания. Регистрация закроется 26 мая, за 4 часа до завершения квалификационного раунда, но лучше отправить заявку пораньше. Перед началом конкурса мы пришлём письмо с напоминанием.

9 комментариев
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Овчинников Александр
16 апреля, 16:31
Молодцы! Мне кажется Яндексу надо проводить больше подобных мероприятий.
P.S. Помню раньше был "чемпионат по поиску в Яндексе" (не помню точное название, сам не участвовал, но следил за этим)
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 апреля, 20:42
Кубок по поиску в интернете, да). Проводился в 2000-х.
Petia
16 апреля, 22:56
Яндекс привет, я понимаю не в тему, но ваш плеер по просмотру например голов в футболе для мобильных устройств, просто ужасен, поменяйте его . спасибо 
koliaivanov2002
17 апреля, 20:51
Есть ли мероприятие по программированию от Яндекса
 для юниоров?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса17 апреля, 22:25
Специального юниорского чемпионата нет. Есть Яндекс.Лицей для школьников, где учат программированию.
koliaivanov2002
17 апреля, 22:42
Света Чистякова,
жаль что нет. Я бы тогда смог поучаствовать и попробовать свои силы в программировании. Тем более, что у Яндекс.Лицей нет площадки в Санкт-Петербурге (странно почему?).

Обновлено 17 апреля, 22:46
kasatky
25 апреля, 20:50
Здорово, что конкурс снова будет.
Но жаль, что поменялся формат и теперь это блиц во всех 4-х направлениях. Нет оптимизационного трека :(((  Машинное обучение скомкано в одни сутки... Т.е. конкурс ориентирован на "спринтеров" и не оставляет места "марафонцам".  Это осознанная стратегия Яндекса, или случайность?
Обновлено 25 апреля, 20:51
alexstrizhanov
9 мая, 13:48
18? Хмм..... Нет, не дорос ещё . А мне просто интересно, какая будет награда? 🤔
abdikadiroviulchibek
сегодня, 15:01
Хорошая идея