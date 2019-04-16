Яндекс проведёт чемпионат по программированию

Мы открыли регистрацию на чемпионат по программированию. В этом году Яндекс проведёт его в конце мая – начале июня. Особенность чемпионата — в том, что он рассчитан на разработчиков разных специализаций. Победителей определят сразу в четырёх направлениях: фронтенд-разработка, бэкенд-разработка, машинное обучение и аналитика данных. Каждый может выбрать то, что ему ближе.

В чемпионате могут принять участие жители России, Беларуси и Казахстана, которым уже исполнилось 18 лет. Оба раунда состязания, квалификационный и финальный, состоятся в онлайне, на платформе Яндекс.Контест.

Победителей и финалистов чемпионата мы приглашаем на церемонию награждения в наш московский офис. Поездка — за счёт Яндекса

Квалификационный раунд пройдёт с 20 по 26 мая. Поучаствовать в нём можно в любое удобное время. В квалификации участникам предложат решить, в зависимости от направления, от 4 до 6 задач. На это отводится 4 часа. Финальный раунд состоится 1 июня. Для участников, соревнующихся в машинном обучении, он продлится сутки, у всех остальных, как и на квалификации, будет четыре часа.

Набор в Школу анализа данных Яндекс приглашает студентов и аспирантов вузов, которые всерьёз интересуются машинным обучением и науками о данных, в Школу анализа данных. Набор открыт до 7 мая. Если вы хотите узнать про ШАД подробнее, посмотрите видеозапись со дня открытых дверей. Конкурсные задачи придумали наши сотрудники. За направление фронтенда отвечает команда геосервисов, за бэкенд — команда Поиска, задачи по машинному обучению составили в управлении машинного интеллекта и исследований, а задачи в области аналитики данных — в отделе, который борется со спамом и мошенничеством в интернете. Все задачи очень похожи на те, с которыми программисты и аналитики Яндекса сталкиваются в повседневной работе.

Чемпионат — хороший шанс примериться к Яндексу. Если вам нравится решать подобные задачи, возможно, нам с вами стоит поговорить о работе. У участников, которые показали на состязании хорошие результаты, будет возможность устроиться в Яндекс по упрощённой схеме, без длинной череды собеседований.

Для победителей и финалистов чемпионата мы проводим экскурсию по офису и устраиваем встречи с ведущими разработчиками

Результаты чемпионата мы объявим 5 июня. Общий призовой фонд состязания составит 2,2 миллиона рублей. Занявшие первые места в каждом треке получат по 300 тысяч. Приз за второе место составит 150 тысяч, а за третье — 100 тысяч рублей. Все победители получат Яндекс.Станцию, а 20 финалистов, показавших лучшие результаты в каждом треке, — памятные футболки и сертификат участника.

Подробнее о чемпионате можно узнать на сайте состязания. Регистрация закроется 26 мая, за 4 часа до завершения квалификационного раунда, но лучше отправить заявку пораньше. Перед началом конкурса мы пришлём письмо с напоминанием.